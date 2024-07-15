Vital Statistics: July 5-11, 2024
Marriage licensesand birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, July 5-11
>> David Joseph Allen and Jenny Chi-Un Ki
>> Arandu Alvarez Cruz and Pedro Henryque Rodrigues Moreira
>> Benjamin Michael Barlament and Angelyn Rhea Fermil Taboada
>> Alexander Joseph Barry and Man Yui Jim
>> Chisum Siclot Binoya and Kanon Kitayama
>> Christina Lynn Boyd and Kenneth Eugene Middleton Jr.
>> Bryson Wayne Bukoski and Jean Sunmi Kitzrow
>> Raffy Martwayne Bumanglag Campano and Hannah Carolyn Adomeit
>> Nicholas Kainoa Kahai Canario and Aja Laine Puaala Elmore
>> Katherine Phoebe Law Cannell and Peter Glenn Masami Takara
>> Alexandra Portillo Causey and Nicolas Amir Flores
>> Rory Patrick Chapin and Shannon Leigh Cates
>> Sarah Marie Cigrang and Samuel Alan Mills
>> Haley Grace Corbally and Joshua Reed Gratton
>> Ethan Lawrence Delaney and Caitlin-Sage Kapuamakamaemaikalani Galapia
>> David Anthony Dorsey and Jada Marie Dozier
>> Brice McAulay Filippini and Shereen Gole Farahani
>> Ashley Marleen Garcia and Rafael Casillas
>> Hayley Maree Gibson and Madelaine Ann Baye
>> Melanie Anne Golubski and Cy Ohanekai Pana
>> Elisabeth Anne Suen Bat Lai Granger and Justin Kekoa Watanabe
>> Jesse Earl Haver and Frances Crystal Weatherford
>> Timothy Joseph Hill and Stephanie Mie Handa Takashima
>> Robert Cole Holmes and Maria Esperanza Cordon Velilla
>> Kisha Shenelle Hopkins-Patton and Poreshai Lynette Tyler
>> Amanda Lynn Kemph and Justin Robert Snyder
>> Hannah Bourret Kinney and Peter Evans Kobulnicky
>> Emily Napualani Luke and Loren William Kapapaheenalu Kalai Hanohano
>> Caitlin Mulroony Luquet and Lindsay Kathleen Lyman Lowe
>> Christian Nainoa Takeshi Martin Mahuna and Shannon Lee Funai
>> Brett Anthony Martin and Brooke Ellen Polcik
>> Justin Lee Menina and Victor Gregor Umblas Limon
>> Faezeh Nejad and Kevin O’Bryan De Leon Orozco
>> Rebecca Marie Quintana and John Michael Sproles
>> Brandon Gene Re and Billy Jo Thompson
>> Jorley Carolina Rivas Gonzalez and Andre Giovanni Carballe
>> Danicia Jasmyn Santos and Zachary John Gomez
>> Diana Rose Schut and Ozgür Haykir
>> Kristine Rae Aiko Shibata and Reycard Lucas Corpuz
>> Ariel Birgit St. James and James Anthony Ferrandini
>> Robert Evan Strachan and Jerad Harmen Zitman
>> Nathaniel Allan Treadway and Sierra Kapulanikekai Wong
>> Nicolas Raine Turner and Mariya Faye Waltman
>> Eliana Salote Vahai and Sarai Michelle Rivera Hernandez
>> Bernardo Andres Vergara and Kameron Devan Villavicencio
>> Mikayla Marie Welch and Colten Jon Kerkow
>> Forrest Alden Kaiao Wells and Melissa Tarcela Natividad
>> Kamryn Elise Whent and Ashar Afaq
>> Johnna Earlene Williams and Justin Troy Street
>> Tymber Roze Wolf and Xavier Vicente Almeyda
>> Ryan James Woodland and Ashley Kira Logan
BIRTHS
Filed on Oahu, July 5-11
>> Deyzyn Hemanaelikemekokamoanapa‘amauiku‘una‘au Ahakuelo
>> Bohan Kaholomoanakule‘a Akiona-Bannan
>> Fa’aosofia Nele Precious Allen
>> Milo Jon Anthony
>> Virginia Ruth Atkins
>> Kuhela Konahao Auld
>> Louie Lincoln Barrus
>> Ava Raye Bell
>> Isaiah Paul Burciaga
>> Lotus Crystal Kaumamakaokalani Carter
>> Rowan Ruepert Chun
>> Arthur Hiroshi Clements
>> Jolie Anh Dao
>> Lehua Shirley Tafa’ifa Kauwela Nardo Davis-Seiuli
>> Alamea Keona He pomaika‘i ‘ia mai ke Akua Delos Santos Ho’Opai
>> Donovan Kanakanui Ka‘u DePonte III
>> Leighonara-Lucillia Maka‘ala O‘nalani Graham-Vann- Martin
>> Owen Keanu Louis Iannone
>> Vera Xenia Jelks
>> Luna Sweety Johnny
>> Brynn Maile Michelle Johnson
>> Lakota Lokahi Leopard
>> Leahi Maunalei Moikeha
>> Logan Randall Lawai‘a Nawahine
>> Jameson Corpuz Nguyen
>> Rivirlee Michele Keonaonalani Ku‘umehanapo‘ina‘ole Randall Padilla
>> Pualena Posie Partin
>> Kaia Sofia Pfitsch
>> Gracen Keahonui Poepoe- Po‘ohina
>> Manusinalesoa Asher Puletasi- Troxell
>> Marley Nestalofa Evile Robert
>> Avery Kai Sage
>> Ka‘ili‘enaokamo‘owahie Frankie Schirman
>> Faith Mayura Schmiot
>> Joshua Jeffery Shreve
>> Tumema Ihilani-Mena Talamai
>> Matini Kahiau Tuitele
>> Keanu Fraser Uili
>> Eli Hilina‘i Vannoy
>> Jaina Ysera Wild