Honolulu Star-Advertiser

Monday, July 15, 2024 77° Today's Paper

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Vital Statistics: July 5-11, 2024

Today

Marriage licensesand birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 5-11

>> David Joseph Allen and Jenny Chi-Un Ki

>> Arandu Alvarez Cruz and Pedro Henryque Rodrigues Moreira

>> Benjamin Michael Barlament and Angelyn Rhea Fermil Taboada

>> Alexander Joseph Barry and Man Yui Jim

>> Chisum Siclot Binoya and Kanon Kitayama

>> Christina Lynn Boyd and Kenneth Eugene Middleton Jr.

>> Bryson Wayne Bukoski and Jean Sunmi Kitzrow

>> Raffy Martwayne Bumanglag Campano and Hannah Carolyn Adomeit

>> Nicholas Kainoa Kahai Canario and Aja Laine Puaala Elmore

>> Katherine Phoebe Law Cannell and Peter Glenn Masami Takara

>> Alexandra Portillo Causey and Nicolas Amir Flores

>> Rory Patrick Chapin and Shannon Leigh Cates

>> Sarah Marie Cigrang and Samuel Alan Mills

>> Haley Grace Corbally and Joshua Reed Gratton

>> Ethan Lawrence Delaney and Caitlin-Sage Kapuamakamaemaikalani Galapia

>> David Anthony Dorsey and Jada Marie Dozier

>> Brice McAulay Filippini and Shereen Gole Farahani

>> Ashley Marleen Garcia and Rafael Casillas

>> Hayley Maree Gibson and Madelaine Ann Baye

>> Melanie Anne Golubski and Cy Ohanekai Pana

>> Elisabeth Anne Suen Bat Lai Granger and Justin Kekoa Watanabe

>> Jesse Earl Haver and Frances Crystal Weatherford

>> Timothy Joseph Hill and Stephanie Mie Handa Takashima

>> Robert Cole Holmes and Maria Esperanza Cordon Velilla

>> Kisha Shenelle Hopkins-Patton and Poreshai Lynette Tyler

>> Amanda Lynn Kemph and Justin Robert Snyder

>> Hannah Bourret Kinney and Peter Evans Kobulnicky

>> Emily Napualani Luke and Loren William Kapapaheenalu Kalai Hanohano

>> Caitlin Mulroony Luquet and Lindsay Kathleen Lyman Lowe

>> Christian Nainoa Takeshi Martin Mahuna and Shannon Lee Funai

>> Brett Anthony Martin and Brooke Ellen Polcik

>> Justin Lee Menina and Victor Gregor Umblas Limon

>> Faezeh Nejad and Kevin O’Bryan De Leon Orozco

>> Rebecca Marie Quintana and John Michael Sproles

>> Brandon Gene Re and Billy Jo Thompson

>> Jorley Carolina Rivas Gonzalez and Andre Giovanni Carballe

>> Danicia Jasmyn Santos and Zachary John Gomez

>> Diana Rose Schut and Ozgür Haykir

>> Kristine Rae Aiko Shibata and Reycard Lucas Corpuz

>> Ariel Birgit St. James and James Anthony Ferrandini

>> Robert Evan Strachan and Jerad Harmen Zitman

>> Nathaniel Allan Treadway and Sierra Kapulanikekai Wong

>> Nicolas Raine Turner and Mariya Faye Waltman

>> Eliana Salote Vahai and Sarai Michelle Rivera Hernandez

>> Bernardo Andres Vergara and Kameron Devan Villavicencio

>> Mikayla Marie Welch and Colten Jon Kerkow

>> Forrest Alden Kaiao Wells and Melissa Tarcela Natividad

>> Kamryn Elise Whent and Ashar Afaq

>> Johnna Earlene Williams and Justin Troy Street

>> Tymber Roze Wolf and Xavier Vicente Almeyda

>> Ryan James Woodland and Ashley Kira Logan

BIRTHS

Filed on Oahu, July 5-11

>> Deyzyn Hemanaelikemekokamoanapa‘amauiku‘una‘au Ahakuelo

>> Bohan Kaholomoanakule‘a Akiona-Bannan

>> Fa’aosofia Nele Precious Allen

>> Milo Jon Anthony

>> Virginia Ruth Atkins

>> Kuhela Konahao Auld

>> Louie Lincoln Barrus

>> Ava Raye Bell

>> Isaiah Paul Burciaga

>> Lotus Crystal Kaumamakaokalani Carter

>> Rowan Ruepert Chun

>> Arthur Hiroshi Clements

>> Jolie Anh Dao

>> Lehua Shirley Tafa’ifa Kauwela Nardo Davis-Seiuli

>> Alamea Keona He pomaika‘i ‘ia mai ke Akua Delos Santos Ho’Opai

>> Donovan Kanakanui Ka‘u DePonte III

>> Leighonara-Lucillia Maka‘ala O‘nalani Graham-Vann- Martin

>> Owen Keanu Louis Iannone

>> Vera Xenia Jelks

>> Luna Sweety Johnny

>> Brynn Maile Michelle Johnson

>> Lakota Lokahi Leopard

>> Leahi Maunalei Moikeha

>> Logan Randall Lawai‘a Nawahine

>> Jameson Corpuz Nguyen

>> Rivirlee Michele Keonaonalani Ku‘umehanapo‘ina‘ole Randall Padilla

>> Pualena Posie Partin

>> Kaia Sofia Pfitsch

>> Gracen Keahonui Poepoe- Po‘ohina

>> Manusinalesoa Asher Puletasi- Troxell

>> Marley Nestalofa Evile Robert

>> Avery Kai Sage

>> Ka‘ili‘enaokamo‘owahie Frankie Schirman

>> Faith Mayura Schmiot

>> Joshua Jeffery Shreve

>> Tumema Ihilani-Mena Talamai

>> Matini Kahiau Tuitele

>> Keanu Fraser Uili

>> Eli Hilina‘i Vannoy

>> Jaina Ysera Wild

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