Vital Statistics: July 19-25, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 19-25

>> Shardan-Marie Kaheamaka­lekaleiala Mui-Lang Amper and Austin Lee Koonce

>> Jennifer Jane Leilani Basham and Rodrigo Calaman Academia

>> Austin Hunter Bernardy and Makayla Ashlee Friend

>> Denise Susan Bower and Michael Lee White

>> Michael Brian Burton and Danielle Susanne Aguero

>> Jarrett Wah Kwai Chang and Rochelle Jessica Chang

>> Jason Chi Ieong Chang and Qianye Long

>> Kanila Kealiiaukai Chung Sun Chang and Samantha Jo Tourville

>> Sheila Katherine Colson and Richard Steven Dalrymple

>> Jason Tyler Conner and Maleah Faith Miles

>> Darci Keiko DeGuzman and Michael Alvin Jason Hipsher Jr.

>> Maria Veronica Sambrano Dizon and Eric Phonsavatdy

>> Adam Kauhanehonokawailani Eskaran and Alana Lambert Bryant

>> Elizabeth Sheryl Germansky and James Edward Schaak

>> Jordanne Healani Herr and Nicholas Matthew Hill

>> Kenyi Paolo Hurtado Anampa and Assadli Saidy Houmeidan Diaz

>> Chad Rondan Jacks and Jennifer Nickole Furman

>> Antoinette Lyn Johnson and Stevie-Ray Micah Pascual

>> Eniko Kapas and Bence Csaba

>> Tatiana Pi‘ilani Shawna Tai-Ling Lane and Lavale James Wright

>> Nicholas Andrew Liles and Stephanie Ann Reynoso

>> Judith Gemm Hiyas De Leon Lopez and Edmund Christian Mitzel

>> Joel Thomas Mark and Amy Napuaonaonamenamakaeu Sojot

>> Christopher Scott Martin and Manuela Brandao Moreira Melo

>> Rebecca Ann Miller and Keoni Keawe Parks

>> Matthew Simon Luartes Nario and Erika Allen Marasigan Benitez

>> Justin Gregory Page and Kassandra Victoria Cruz

>> So Hyun Park and Hunhee Choi

>> Joshua Flohr Paxson and Molly Kathrine Mahan

>> Dasun Sampath Peramunage and Thanh Truong Thuc Tan

>> James Aaron Quillin and Wei Wu

>> Maria Dolores Ramirez and Alfredo Martin Garces Jr.

>> Dylan Guy Renne and Kaylee Nicole Muntz

>> Caleendrea Cherry-Jane Sado Roldan and Alexander Bennett Austin

>> Sergei Allen Scharer and Makanalani Valery Chun

>> Todd Alan Schuster and Delilah Hak

>> Sidney Sealine and Rosamia Secoya Guasis

>> Celine Silva Silva and Timothy Roy Lennick

>> Zachary Robert Smith and Haley Allison Turner

>> Steven-Marson Sayson Soroten and Aimee Riye Gaza

>> Douglas Ross Stearley and Larissa Dos Santos Ribeiro

>> David Christopher Suarez and Jan-Storm Janse van Rensburg

>> Tamas Suller and Boglarka Sarolta Tancos

>> Kili u‘a o‘kealoha Rebecca Lupo Uyemura and Darian Hi‘ilaniwaionapaliko‘olau Badiyo

BIRTHS

Filed on Oahu, July 19-25

>> Miriama Akenese Peata Faumuina

>> Skyler Lee Moore

>> Leia Jade Myers

>> Eleanora Marie O’Brien

>> Emerson Michelle Oppelt-­Sapinoso

>> Zechariah Kaikeaikanalu‘oluo­kalanakila Yohei Schenk

>> Teorahauhere Kobayashi Tumukiva Temanaha

>> Dean Elias Thomas

>> Jahziyah Chavson Sapati Ioane Tuvale