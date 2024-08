Vital statistics: Aug. 15-22, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 15-22

>> Ricardo Armienta Rojo and Elizabeth Almaraz

>> Shawna Kainoa Afioga Manuia Tapusalaia Atuatasi and Jacob Christopher James Souza

>> Gabriella Noelle Baldacchino and Brandon James Riegler

>> Graham Ian Bennett and Laurie Priddy ONeill

>> Brandon Dallas Bielke and Ashton Noel Burwell

>> Richard James Keoni Brooks and Annika Ayaleem Hirt

>> Geoffrey Cooper Burton and Peter Adrian Hurley

>> Corinne Dasalla Mei Lyn Chann and Jared Thomas Lathrop

>> Bryce Williams Chant and Timothy Cairns Johnson-Reynolds

>> Robert Lee Clift III and Jane Kelley Johnson

>> Ryan Zane Cox and Joan Renee Crane

>> Ryan Philip Cristobal and Rebecca Ellen Beaman

>> Daniel Joseph Curtis and Beatrice Uilani Tiptida Morlan

>> Kourbyn Anton Danilo and Martina Vastagova

>> Elaine Davis and Marc Arnold Syrop

>> Zaid Mahmoud Doski and Colette Cecile Young

>> Julieann Monique Flores and Joshua Ryan Cotterman

>> Roman Marian Walter Furman and Nita Ramales Truss

>> Shane Toshikazu Gesteuyala and Kori Hitomi Abraham

>> Janice Elizabeth Greenwood and Drake David Rogers

>> Amanda Joy Harris and Anthony Nicholas Shasha III

>> Haleigh Kay Marie Hart and Justin Stoddard Skaggs

>> Jadelyn Nicolette-Paige King and Elijah Kaimiponookanaauao Aiwohi

>> Julie Ann Kippen and Mario Felice Rainaldi

>> Robin Susanne Koski and Grant Whitney Helm

>> Genesis Lauren La-Boissiere and Chandler Douglas Murray

>> Micah Kealakai Lizama and Mikaylah Ka-mea-‘io‘-makamae Silva

>> Reynold Piña Losada and Patti Ritch Williams

>> Tiffany Megan Norton and Jeremy Scott Norton

>> Mahalia Thai O’Harrow and Gabriel Thomas Thorstenson

>> Clinton Toluwalase Orebajo and Yaniris Emily Ruiz-Torres

>> Peshli-Tza Heshla Pa-Ciny and Charles Edward George III

>> Adam Patrick Regan and Sophie Margaret Costello

>> Jack Howard Riley and Janet Bello Segismundo

>> Monica Samantha Rollman and Joseph Christian Rado

>> Nathan Luis Sanchez and Melanie Lynne Ortiz

>> Jenica Nicole Santos and Jermaine Klungiaol Kapono Salvador

>> Yanina Shuka and Billrrobin Medina Pino

>> Madeline Rebecca Telford and Vance Holman Bennett

>> Lewis Albert Thurman and Jessica-Amber Wiley

>> Jacoby Frederick Tisher and Hye Min Kim

>> Jordan Ikaika Ukauka and Christine Kaikamahine-O-Ka-Haku Mau

>> Tiffany Lynn Vaughan and Bryan Christopher Copeland

>> Courtney Jenean Weatherspoon and Bridget Marie Johnson

>> Danielle Justine Witmer and Amasaia Caleb Pousima

>> Shannon Maria Woulahan and Seanna Rose McAreavey

>> Serafin Castro Zaldivia III and Jennifer Renee Royster

>> Shichen Zhang and Jinghan Liu

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 15-22

>> Nakoa Moliawikaniikano‘eauokeoha Kosal Brodo

>> Micah Jordan Makani Chai

>> Margaret Sofia Clausen

>> Nova Eloise Lehiwa Coleman

>> Silas Kala‘i Concepcion-Mix

>> Savannah Grace Conley

>> Noah Kahakukalanikunewakalaaukawilaokamehameha Enriquez-Chong

>> Orion Mason Hilton

>> Natalie Misako Kunimura

>> Pierceton Zayne Ka‘oluokalahikiola Lum

>> Xochitl Gigi Marin

>> Leilani Sofia O’Connell

>> Keane Montgomery Poland-Ka-Ne Jr.

>> Layla Rose Radowski

>> Ezekiel Thanh Lamontangne Ramil

>> Szeth Pomaika‘ilanihopenamanomano Ryusaki

>> Roman Scott Stankovits

>> Arya-Kimiko Seini-Levi Kaiaokamalie Sunia-Tokita

>> Azel Damon Valladares

>> Miley Mae Wilson

>> Anela Joy Hi‘ileimakana Kaipo‘i Young-Tavai