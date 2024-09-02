Vital Statistics: Aug. 23-29, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 23-29
>> Adrianne Laurenz Paguirigan Bonilla and Jenalyn Acosta Ramos
>> Lewis Broome III and Kalah Neschelle Dodd
>> Gabrielle Rae Camarillo and Devon Russell Conyers
>> Exsaul Chavez and Joel Aaron Matos
>> Salvador Chavez Ruiz and Elvira Cisneros Diaz
>> Yiwen Chen and Yiyang Huang
>> Tatiana Maikalanimemakanaonaonaokahinano De La Cruz and Teva Kuumakanamaikalani Randolph Kealoha Meyer
>> Jason Edward Director and Kalena Leslie Ranoa
>> Edwina Keluhiaulani Garcia and Christopher Lawrence Medina
>> Jason Timothy Grant and Taylor Deepshikha White
>> Marcus Juniel Greer and Ciera Alise Lassiter
>> Kimberly Griffin and Ryan Lee Scott
>> Christopher Scott Guffey and Connie Anne Lewellen
>> Carolyn Kawailanamalie Kamai and David Alejandro Ochoa
>> Ellias Andrew Kernan and Danielle Marie Restelli
>> Kiana Michele Lee and Wesley Ferreira Maia De Souza
>> Peter Zackariah Linford and Kwong Nui Sim
>> Jose Antonio Lopez and Sandra Iturbe Porcayo
>> Shawna Lynn Sakae Masuda and GerryJames Bareng Ganotisi
>> Liam Richard David Merz Hoffmeister and Caroline Rena Ricke
>> Ashley Elizabeth Mucha and James Michael Kennedy Jr.
>> Shane Philip O’Hagan and Rachel Reading
>> Lennie Vonn Omalza and William Allen Grady
>> Jeremy Michael Paulino and Sable Naomi Prieto
>> Nakiya Sodaria Fuala’au Russell and Jordan Sione Niutupuivaha
>> Stanislav Savciuc and Fariza Amangeldiyeva
>> Daniel Badger Schools and Bernadette Quirante Mundon
>> Anthony Michael Scott and Paige Nicole Roberts
>> Lane Austin Scott and Amanda Theresa Kesselring
>> Joshua Kameaekemalama Silva and Flordeliz Daganio Mende
>> Mitchell Scott Siwy and Charley Michelle Taylor
>> Chloe Gwendolyn Smith and Conor Alveranga Downie
>> Marina Stanfield and Jason Wayne Bogart
>> Anmol Thakur and Qixin Li
>> Garrett Andrew Westra and Skylar Brooke Howard
>> Nevin Kalani Yoshida and Cassidy Rae Jansen
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 23-29
>> Luca Kahokulani Atherton- Nahoopii
>> Elysia Ailani Batallia
>> Charles Weston Besel
>> Rhoyl Melody Benigno Bowers
>> Lexi Kate Danao Burton
>> Pualena Hoakaleikaumakapi‘ikealaula Corpus
>> Lucas Qian Damo Du
>> William Eric Dunkerton
>> Leia Sumire Kahealani Hingada Enos
>> Violet Meara Guerin
>> Kainalu Isaac Haole
>> Austin Ruochen He
>> Luna Mu En He
>> Nora Kailani Hopkins
>> Amiyah Ho‘ouluhoukekoamahopeokeahi Jackson
>> Zephaniah Azure Fuerte Jose
>> Rival-Rain Niaukaua‘elehe‘iko‘iawemaikani‘auonapaliulii‘ohuka‘ainaali‘ile‘iawakea Kahoohanohano
>> Alaina Kakhorov
>> Colton-Haze Makoa Kamakana
>> Hina Sophia Ku
>> Rivea Oliana Lund
>> Ryan Kekoa Mesinas Mokulehua
>> Kalialani Kai‘ea Pualei Nohea Ho‘onani ‘Aliana Moniz
>> Keaweaweula Kauikeaouli Olakunle Olowofoyeku
>> Tova Lei Ortiz
>> Truett Keith Propst
>> Sophya Grace Reb
>> Solana Kaualaniakalanakila Spencer
>> Sinaya Lashay Rain Stephen
>> Luke Theodore Thompson
>> Melesia-Line Lafoga Epeleafiaelepeaiga Tokomaata
>> Mila Susie Tommie Tucker
>> Kaia Wang
>> Zachary Sawa Watanabe
>> Ray Anthony Windsor
>> Kairi C. Yonover
>> Aria Kilioulaninuiamamao Masako Young