Vital Statistics: Aug. 23-29, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 23-29

>> Adrianne Laurenz Paguirigan Bonilla and Jenalyn Acosta Ramos

>> Lewis Broome III and Kalah Neschelle Dodd

>> Gabrielle Rae Camarillo and Devon Russell Conyers

>> Exsaul Chavez and Joel Aaron Matos

>> Salvador Chavez Ruiz and Elvira Cisneros Diaz

>> Yiwen Chen and Yiyang Huang

>> Tatiana Maikalanimemakanaonaonaokahinano De La Cruz and Teva Kuumakanamaikalani Randolph Kealoha Meyer

>> Jason Edward Director and Kalena Leslie Ranoa

>> Edwina Keluhiaulani Garcia and Christopher Lawrence Medina

>> Jason Timothy Grant and Taylor Deepshikha White

>> Marcus Juniel Greer and Ciera Alise Lassiter

>> Kimberly Griffin and Ryan Lee Scott

>> Christopher Scott Guffey and Connie Anne Lewellen

>> Carolyn Kawailanamalie Kamai and David Alejandro Ochoa

>> Ellias Andrew Kernan and Danielle Marie Restelli

>> Kiana Michele Lee and Wesley Ferreira Maia De Souza

>> Peter Zackariah Linford and Kwong Nui Sim

>> Jose Antonio Lopez and Sandra Iturbe Porcayo

>> Shawna Lynn Sakae Masuda and GerryJames Bareng Ganotisi

>> Liam Richard David Merz Hoffmeister and Caroline Rena Ricke

>> Ashley Elizabeth Mucha and James Michael Kennedy Jr.

>> Shane Philip O’Hagan and Rachel Reading

>> Lennie Vonn Omalza and William Allen Grady

>> Jeremy Michael Paulino and Sable Naomi Prieto

>> Nakiya Sodaria Fuala’au Russell and Jordan Sione Niutupuivaha

>> Stanislav Savciuc and Fariza Amangeldiyeva

>> Daniel Badger Schools and Bernadette Quirante Mundon

>> Anthony Michael Scott and Paige Nicole Roberts

>> Lane Austin Scott and Amanda Theresa Kesselring

>> Joshua Kameaekemalama Silva and Flordeliz Daganio Mende

>> Mitchell Scott Siwy and Charley Michelle Taylor

>> Chloe Gwendolyn Smith and Conor Alveranga Downie

>> Marina Stanfield and Jason Wayne Bogart

>> Anmol Thakur and Qixin Li

>> Garrett Andrew Westra and Skylar Brooke Howard

>> Nevin Kalani Yoshida and Cassidy Rae Jansen

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 23-29

>> Luca Kahokulani Atherton- Nahoopii

>> Elysia Ailani Batallia

>> Charles Weston Besel

>> Rhoyl Melody Benigno Bowers

>> Lexi Kate Danao Burton

>> Pualena Hoakaleikaumakapi‘ikealaula Corpus

>> Lucas Qian Damo Du

>> William Eric Dunkerton

>> Leia Sumire Kahealani Hingada Enos

>> Violet Meara Guerin

>> Kainalu Isaac Haole

>> Austin Ruochen He

>> Luna Mu En He

>> Nora Kailani Hopkins

>> Amiyah Ho‘ouluhoukekoamahopeokeahi Jackson

>> Zephaniah Azure Fuerte Jose

>> Rival-Rain Niaukaua‘elehe‘iko‘iawemaikani‘auonapaliulii‘ohuka‘ainaali‘ile‘iawakea Kahoohanohano

>> Alaina Kakhorov

>> Colton-Haze Makoa Kamakana

>> Hina Sophia Ku

>> Rivea Oliana Lund

>> Ryan Kekoa Mesinas Mokulehua

>> Kalialani Kai‘ea Pualei Nohea Ho‘onani ‘Aliana Moniz

>> Keaweaweula Kauikeaouli Olakunle Olowofoyeku

>> Tova Lei Ortiz

>> Truett Keith Propst

>> Sophya Grace Reb

>> Solana Kaualaniakalanakila Spencer

>> Sinaya Lashay Rain Stephen

>> Luke Theodore Thompson

>> Melesia-Line Lafoga Epele­afiaelepeaiga Tokomaata

>> Mila Susie Tommie Tucker

>> Kaia Wang

>> Zachary Sawa Watanabe

>> Ray Anthony Windsor

>> Kairi C. Yonover

>> Aria Kilioulaninuiamamao Masako Young