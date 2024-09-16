Vital Statistics: Sept. 6-12, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Sept. 6-12
>> Sebastian Arlt and Anna Agnieszka Sztukowska
>> Michael Paul Baker and Amy Renee Paith
>> Francis Keith Barrera and Ma Roselle Yntig Rallos
>> Cheryl Mae Pascua Batara and Nicholas Nolan Meladrino Macabeo-Spahn
>> David Joseph Brown and Katherine Ann Malcolm
>> Joshua Edward Burke and Jenny Mironuk
>> Yang Cao and Miao Hu
>> Janice Maria Caracol and Timothy Noel Alika Low Jr.
>> Sydne Rene Cruz and John Andrew Jose Enriquez
>> Chloe Dawn Eales-Kelsall and Kyle Alexander Grierson
>> Katelyn Marie Fox and Andrew Walter Minsker
>> Princess Symphony Garcia and Jarad Reese Arevalo Santos
>> Karen Elizabeth Herndon and Austin Seiji Hartvigsen
>> Beaufort John Jardeleza and Tabitha Diane Florence Ackert
>> Kenneth Gene Knight and Nicole Lynn Wasmuth
>> Jeremiah Lea’aga Alii Leovao and Micaela Kahealani Kahanaoi
>> Loukise Dennis Fiatoa Leuma and Joewylin Sanae Musu Maneafaiga
>> Robert Anthony May and Chandler Makayla Ray
>> Eric Dwayne McClellan and Toniecqua Shavoiya McGilvery
>> Tamantha Blair McClenaghan Romero and Luciano Miguel Vargas
>> Matthew Timothy Montavon and Apatsara Veeraplin
>> Lori Leimominani Kim Mee Junn Olivares and Paul Nawai Utu
>> Bruna Olivieri and Norimi Makino Junior
>> Genevieve Ortiz and Mark Vincent Santos Morales
>> Phillip Carl Roennfeldt and Natalia Melina Sequeira Andino
>> James Michael Rose and Kelsey Alexandra Weber
>> Sebastian Roth and Paola Ximena Rubio Hernandez
>> Dyllan Skye Sapp and Garrett Edward Sheldon
>> Lili Miho Shiota and Myles Jay Lambert II
>> Benjamin Silva and Brandi Malia Rondan
>> Kimberly Ann Townsend and Michael Raymond Nakabayashi
>> Carlos Anthony Verduzco and Akenese Finaumauai Oshiro
>> Hunter Lee West and Jairo Oscary Urbina Caceres
>> Austin Kanekauakupa‘aalihikawaiolapukunaauao Wills Amadeo and Tashina Jenna Ho‘onani Pinheiro
>> Corinne Fay Wordekemper and Duane Arthur Wordekemper
BIRTHS
Filed on Oahu, Sept. 6-12
>> Levi Kamaluakea Kisuke Afuola
>> Jack Kennedy Gin On Makaio O Kiekie Agno
>> Brooklyn Renee Dela Cruz Asuncion
>> Alana Eloisa Bender Reis
>> Luca Kai Bonilla-Karrer
>> Bradley Joseph Burke
>> Olivia Reign Hale Lareau
>> Lincoln Tomoichi Hiner
>> Everly-Rose Ke Aloha A‘ Meka Hau‘oli Mau‘ioa Iona
>> Tiena-Ti‘ilei Nameaani Pi‘imai Lacson-Auwae
>> Lily Ka‘ohukolomaiikauanaulu Lane
>> Hanalei Riley Mather
>> Raelyn Lashawn Nichols
>> Riley Domingo Pagala
>> Dreyton Noah Labiano Parel
>> Charles Kuaolameleha‘aheo Patterson
>> Kyrie-Ann La‘akeapumehanaonalani Anjali Primacio
>> Theodore James Seitz
>> Errin Eve Seto
>> Shiloh Saint Sofa-Vergara
>> Saeylor Hi‘ilani Mitsuko Tuinei
>> Jireh Vidal Josue Vistante
>> Waianna Pualokelani Waiolama- Jardine
>> Makaiwa Karl Punawaikauikalewa York