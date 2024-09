Vital Statistics: Sept. 6-12, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Sept. 6-12

>> Sebastian Arlt and Anna Agnieszka Sztukowska

>> Michael Paul Baker and Amy Renee Paith

>> Francis Keith Barrera and Ma Roselle Yntig Rallos

>> Cheryl Mae Pascua Batara and Nicholas Nolan Meladrino Macabeo-Spahn

>> David Joseph Brown and Katherine Ann Malcolm

>> Joshua Edward Burke and Jenny Mironuk

>> Yang Cao and Miao Hu

>> Janice Maria Caracol and Timothy Noel Alika Low Jr.

>> Sydne Rene Cruz and John Andrew Jose Enriquez

>> Chloe Dawn Eales-Kelsall and Kyle Alexander Grierson

>> Katelyn Marie Fox and Andrew Walter Minsker

>> Princess Symphony Garcia and Jarad Reese Arevalo Santos

>> Karen Elizabeth Herndon and Austin Seiji Hartvigsen

>> Beaufort John Jardeleza and Tabitha Diane Florence Ackert

>> Kenneth Gene Knight and Nicole Lynn Wasmuth

>> Jeremiah Lea’aga Alii Leovao and Micaela Kahealani Kahanaoi

>> Loukise Dennis Fiatoa Leuma and Joewylin Sanae Musu Maneafaiga

>> Robert Anthony May and Chandler Makayla Ray

>> Eric Dwayne McClellan and Toniecqua Shavoiya McGilvery

>> Tamantha Blair McClenaghan Romero and Luciano Miguel Vargas

>> Matthew Timothy Montavon and Apatsara Veeraplin

>> Lori Leimominani Kim Mee Junn Olivares and Paul Nawai Utu

>> Bruna Olivieri and Norimi Makino Junior

>> Genevieve Ortiz and Mark Vincent Santos Morales

>> Phillip Carl Roennfeldt and Natalia Melina Sequeira Andino

>> James Michael Rose and Kelsey Alexandra Weber

>> Sebastian Roth and Paola Ximena Rubio Hernandez

>> Dyllan Skye Sapp and Garrett Edward Sheldon

>> Lili Miho Shiota and Myles Jay Lambert II

>> Benjamin Silva and Brandi Malia Rondan

>> Kimberly Ann Townsend and Michael Raymond Nakabayashi

>> Carlos Anthony Verduzco and Akenese Finaumauai Oshiro

>> Hunter Lee West and Jairo Oscary Urbina Caceres

>> Austin Kanekauakupa‘aalihi­kawaiolapukunaauao Wills Amadeo and Tashina Jenna Ho‘onani Pinheiro

>> Corinne Fay Wordekemper and Duane Arthur Wordekemper

BIRTHS

Filed on Oahu, Sept. 6-12

>> Levi Kamaluakea Kisuke Afuola

>> Jack Kennedy Gin On Makaio O Kiekie Agno

>> Brooklyn Renee Dela Cruz Asuncion

>> Alana Eloisa Bender Reis

>> Luca Kai Bonilla-Karrer

>> Bradley Joseph Burke

>> Olivia Reign Hale Lareau

>> Lincoln Tomoichi Hiner

>> Everly-Rose Ke Aloha A‘ Meka Hau‘oli Mau‘ioa Iona

>> Tiena-Ti‘ilei Nameaani Pi‘imai Lacson-Auwae

>> Lily Ka‘ohukolomaiikauanaulu Lane

>> Hanalei Riley Mather

>> Raelyn Lashawn Nichols

>> Riley Domingo Pagala

>> Dreyton Noah Labiano Parel

>> Charles Kuaolameleha‘aheo Patterson

>> Kyrie-Ann La‘akeapumehana­onalani Anjali Primacio

>> Theodore James Seitz

>> Errin Eve Seto

>> Shiloh Saint Sofa-Vergara

>> Saeylor Hi‘ilani Mitsuko Tuinei

>> Jireh Vidal Josue Vistante

>> Waianna Pualokelani Waiolama- Jardine

>> Makaiwa Karl Punawaikaui­kalewa York