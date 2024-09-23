Vital Statistics: Sept. 13-19, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Sept. 13-19
>> Tajiding Ainikaer and Shea Ellen Rye Keene
>> John Davidson Aiwohi III and Joseph Edward Franklin Jr.
>> Catherine Mary Anderson and Michael Anthony Ayala
>> Kathleen Nicole Ari and Shane Thomas Anderson
>> Joshua Elliot Baker and Hannah Kylee Goldsmith
>> Cassandra Leigh Valera Belisario and Shawn Raymond Tyk Jr.
>> Sharon Marie Bruce and Darren Lane Stewart
>> Christoph Bohm and Jane Mittelstadt
>> Arturo Gallegos Calderon and Michelle Yvonne Aguilar
>> Katherine Napua Casey and Ward-Brian Mantaro Almeida
>> Noah Samuel Chan Sheung Chong and Beth Susan Dabis
>> Brittany Michelle Cook and Alexander Martin del Campo
>> Sarahi Cordero and Nicholas Jacinto Barajas
>> Zhaobo Dong and Ruoyuan Li
>> Jake Wesley Floyd and Kristina Lee Olson
>> Michael John Fritz and Lerone Tirrell Jackson
>> Alexandra Mei-Ling Gong and Anthony David Lee
>> Sara Lorraine Junker and Jared Andrew Dailey
>> Kalvin Benedict Kelley and Sandra Byars Augustine
>> Alyssa Marie McAlexander and Tyson James Haas
>> Tiahra Alexis McDonald and Esperansa Ivette Gonzales
>> Ashley Nichole Meadors and Caleb Ernest Major
>> Jessica Rochelle Miller and Alexis Rosalyn Roper
>> Joshua Michael Monge and Rachel Marie Arnold
>> Timothy Jon Moran and Sandra Marie Young
>> Ashley Renee Moreno and Corey Patrick Correa Jr.
>> Jonah Kainalu Sanico Mossman and Ariana Lee Aiko York
>> Kerri Elizabeth Parris and Walter Guzman Knutzen Jr.
>> Christopher Ryan Perez and William Franklin Isom
>> Alejandro Daniel Reyes and Aimee Nicole Souza
>> Ryan James Ringler and Rachel Elizabeth Robinson
>> Jessica Ann Salyer and John Eric Fischer
>> Michael Paul Slinger and Jeanne Dunn
>> Kristen Grace Spitale and Stephen John Schnell
>> Alison Elizabeth Taylor and Cahal Thomas Duffy
>> Thomas Nikolai Tonini and Catherine Kei Kanoelani Takata
>> Kathryn Leigh Trussell and Shawn-Michael Hauoliuhane Zarko
Births
Filed On Oahu, Sept. 13-19
>> Daisy Kay Abarzua
>> Dream Puaala Kahealanipuailima Tahiti Kawahineuiomahinalanio‘kukui Fumie Aleviado
>> Jack Makana Appleby
>> Roman Keali‘iholoholo Weaver Beltran
>> Kenneth Gray Brumback
>> Aria Catridna Suyod Candari
>> Camila Leilani Carrillo
>> Daniel Warren Chaline-Cano
>> Tyr Heulihekiliepukamaianamaikahohonuokapoewawahiikalani Coffee
>> Brooks Kealoha Ryusho Cox
>> Kaden Brooks Davis
>> Scotty James Domingo
>> Ava Nakagawa Eslava
>> Georgia Jane Grosvenor
>> Mackenzie Marilyn Guise
>> Donnie Lei Guo
>> Selena Veronica Holsinger
>> Avery Makanamaikeakua Jay
>> Kalani Pomaika‘i Jones
>> Eldon Jarrett Ka‘upenakukahakai Kahale
>> Malia Kailana Marie Kauai
>> Kamea Lokahi Keawemauhili
>> Lany Jo Kent
>> Kaison Shunichi Kunioka
>> Michelle Aonani Lkhagvasuren
>> Laauoleamotasiosamoa Lincoln Logoleo Jr.
>> Vakani Leo Lykudra
>> Haloa Hezekiah Mathis Macalino
>> Jhaezley Na Hoku Nani O‘kalani Mahiai-Aldosa
>> Koa Ocean Merrill
>> Levi-Glenn Isamu Nagaishi
>> Sienna Rose Nigro
>> Amelia Sofia Owens
>> Naia Celine Pahed
>> Harlie Kalei Paikai-Castro
>> Patryx Aian Norman Cabaluan Pascua
>> Sione-Hanisi Lisiate Bo Pututau
>> Albert Jr Santos
>> Callen John Schultz
>> Azriel Steel Ganancial Somera
>> Ava Meleana Spencer
>> Aceten Shade Tolentino
>> Kali Mae Torres
>> Callihan Bradford Towns
>> Liberty Jane Tyler
>> Benjamin Franz Whitney
>> Luka Kieran Willis
>> Pikai Christopher Jr. Wilson
>> Ka‘ilimahiehie Michele Noweokala Coleman Wolfe
>> Peter Kalanipi’iakeaikekahiliho‘olani Leon Wong
>> Oliver Lee Kahuilaokalani Zalopany