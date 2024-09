Vital Statistics: Sept. 13-19, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Sept. 13-19

>> Tajiding Ainikaer and Shea Ellen Rye Keene

>> John Davidson Aiwohi III and Joseph Edward Franklin Jr.

>> Catherine Mary Anderson and Michael Anthony Ayala

>> Kathleen Nicole Ari and Shane Thomas Anderson

>> Joshua Elliot Baker and Hannah Kylee Goldsmith

>> Cassandra Leigh Valera Belisario and Shawn Raymond Tyk Jr.

>> Sharon Marie Bruce and Darren Lane Stewart

>> Christoph Bohm and Jane Mittelstadt

>> Arturo Gallegos Calderon and Michelle Yvonne Aguilar

>> Katherine Napua Casey and Ward-Brian Mantaro Almeida

>> Noah Samuel Chan Sheung Chong and Beth Susan Dabis

>> Brittany Michelle Cook and Alexander Martin del Campo

>> Sarahi Cordero and Nicholas Jacinto Barajas

>> Zhaobo Dong and Ruoyuan Li

>> Jake Wesley Floyd and Kristina Lee Olson

>> Michael John Fritz and Lerone Tirrell Jackson

>> Alexandra Mei-Ling Gong and Anthony David Lee

>> Sara Lorraine Junker and Jared Andrew Dailey

>> Kalvin Benedict Kelley and Sandra Byars Augustine

>> Alyssa Marie McAlexander and Tyson James Haas

>> Tiahra Alexis McDonald and Esperansa Ivette Gonzales

>> Ashley Nichole Meadors and Caleb Ernest Major

>> Jessica Rochelle Miller and Alexis Rosalyn Roper

>> Joshua Michael Monge and Rachel Marie Arnold

>> Timothy Jon Moran and Sandra Marie Young

>> Ashley Renee Moreno and Corey Patrick Correa Jr.

>> Jonah Kainalu Sanico Mossman and Ariana Lee Aiko York

>> Kerri Elizabeth Parris and Walter Guzman Knutzen Jr.

>> Christopher Ryan Perez and William Franklin Isom

>> Alejandro Daniel Reyes and Aimee Nicole Souza

>> Ryan James Ringler and Rachel Elizabeth Robinson

>> Jessica Ann Salyer and John Eric Fischer

>> Michael Paul Slinger and Jeanne Dunn

>> Kristen Grace Spitale and Stephen John Schnell

>> Alison Elizabeth Taylor and Cahal Thomas Duffy

>> Thomas Nikolai Tonini and Catherine Kei Kanoelani Takata

>> Kathryn Leigh Trussell and Shawn-Michael Hauoliuhane Zarko

Births

Filed On Oahu, Sept. 13-19

>> Daisy Kay Abarzua

>> Dream Puaala Kahealanipua­ilima Tahiti Kawahineuiomahinalanio‘kukui Fumie Aleviado

>> Jack Makana Appleby

>> Roman Keali‘iholoholo Weaver Beltran

>> Kenneth Gray Brumback

>> Aria Catridna Suyod Candari

>> Camila Leilani Carrillo

>> Daniel Warren Chaline-Cano

>> Tyr Heulihekiliepukamaianamaikahohonuokapoewawahiikalani Coffee

>> Brooks Kealoha Ryusho Cox

>> Kaden Brooks Davis

>> Scotty James Domingo

>> Ava Nakagawa Eslava

>> Georgia Jane Grosvenor

>> Mackenzie Marilyn Guise

>> Donnie Lei Guo

>> Selena Veronica Holsinger

>> Avery Makanamaikeakua Jay

>> Kalani Pomaika‘i Jones

>> Eldon Jarrett Ka‘upenakukahakai Kahale

>> Malia Kailana Marie Kauai

>> Kamea Lokahi Keawemauhili

>> Lany Jo Kent

>> Kaison Shunichi Kunioka

>> Michelle Aonani Lkhagvasuren

>> Laauoleamotasiosamoa Lincoln Logoleo Jr.

>> Vakani Leo Lykudra

>> Haloa Hezekiah Mathis Macalino

>> Jhaezley Na Hoku Nani O‘kalani Mahiai-Aldosa

>> Koa Ocean Merrill

>> Levi-Glenn Isamu Nagaishi

>> Sienna Rose Nigro

>> Amelia Sofia Owens

>> Naia Celine Pahed

>> Harlie Kalei Paikai-Castro

>> Patryx Aian Norman Cabaluan Pascua

>> Sione-Hanisi Lisiate Bo Pututau

>> Albert Jr Santos

>> Callen John Schultz

>> Azriel Steel Ganancial Somera

>> Ava Meleana Spencer

>> Aceten Shade Tolentino

>> Kali Mae Torres

>> Callihan Bradford Towns

>> Liberty Jane Tyler

>> Benjamin Franz Whitney

>> Luka Kieran Willis

>> Pikai Christopher Jr. Wilson

>> Ka‘ilimahiehie Michele Noweokala Coleman Wolfe

>> Peter Kalanipi’iakeaikekahiliho‘olani Leon Wong

>> Oliver Lee Kahuilaokalani Zalopany