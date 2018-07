CALENDAR TODAY BASKETBALL HD Men’s League: Single-elimination playoffs–Island Movers vs. Ultimate Roofing, 6 p.m.; Hooters vs. Lei Lei’s, 7:30 p.m. Games at St. Francis School. TUESDAY BASKETBALL HD Women’s League: Elite Parking vs. Pacific Risk Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

HD Men’s League: Single-elimination playoffs–Island Movers vs. Ultimate Roofing, 6 p.m.; Hooters vs. Lei Lei’s, 7:30 p.m. Games at St. Francis School.

TUESDAY

BASKETBALL

HD Women’s League: Elite Parking vs. Pacific Risk Solutions, 6 p.m.; Fysiotherapie Hawaii vs. National Fire Protection, 7:30 p.m. Games at St. Francis School.

POLO

Honolulu Polo Club

Tommy Campos Cup

USPA Masters Cup

Sunday, at Waimanalo

Flat Out Farms 6, Circle Z Ranch 5

Goal scorers–FOF: Ken Creswell 2, Sydni Tobin 2, Steve Ching, Carrie Williams. CZR: Ronnie Tongg 2, Jen Bossert, Christine Devlin, Nalu Pitzel.

RUNNING

Lanikai 8K Run

Sunday

At Lanikai

Female

Open–1. Cindy Anderson, 31:22.0; 2. Johanna Seng, 33:37.3; 3. Rie Nagayama, 35:28.0.

10 to 14–1. Lindsey Jaeger, 39:41.6; 2. Cara Margison, 1:09:42.3; 3. Brooke Margison, 1:16:27.3.

15 to 19–1. Kacie Kwan, 36:41.1; 2. Mari Monico, 39:36.8; 3. Jada Inouye, 39:42.5.

20 to 24–1. Christine Tsai, 47:24.6.

25 to 29–1. Claudia Montes, 42:22.3; 2. Sophie Blake, 47:52.1; 3. Courtney Fukuda, 56:36.4.

30 to 34–1. Jodi Gorman, 40:18.1; 2. Laura Jonikaitis, 45:07.6; 3. Sandi Lum, 47:21.2.

35 to 39–1. Melissa Ludwig, 42:11.1; 2. Carlie Wiener, 47:51.0; 3. Michelle Eckenfels, 49:09.6.

40 to 44–1. Christina Teramura, 36:40.2; 2. Shanna Yee, 40:41.6; 3. Tiare Eastmond, 54:20.9.

45 to 49–1. Miriam Margison, 51:04.8; 2. Denise Asato, 52:32.3; 3. Gloria Salvador, 53:04.1.

50 to 54–1. Emi Akutsu, 40:27.9; 2. Jeanine Nakakura, 44:46.2; 3. Sylvia Brosien, 58:02.9.

55 to 59–1. Barbara Dyer, 40:38.0; 2. Rhonda Black, 50:27.3.

60 to 64–1. Linda Moran, 48:25.7; 2. Connie Comiso-Fanelli, 49:31.7; 3. Yvette Flynn, 53:42.3.

65 to 69–1. Karen Loomis, 1:06:57.4; 2. Catherine Chan, 1:09:03.0; 3. Joyce Cassen, 1:24:33.4.

70 to 74–1. Eileen Ward, 1:24:47.1.

Male

Open–1. Colby Otero, 27:01.7; 2. Kazuki Ishii, 27:26.0; 3. Nicholas Paradis, 29:37.0.

10 to 14–1. Felix Racette, 47:02.2; 2. Zakari Racette, 58:54.7.

15 to 19–1. Ethan Aimoto, 32:17.1; 2. Chase Eckenfels, 33:13.2; 3. Eli Margison, 45:53.1.

20 to 24–1. Brent Wakuzawa, 30:27.2; 2. Logan Krantz, 49:05.2; 3. Kyle McCarthy, 51:52.5.

25 to 29–1. Aaron Sanchez, 38:18.4; 2. Ian Doi, 39:46.5; 3. Tim Horseman, 44:30.2.

30 to 34–1. Matthew Huestis, 36:44.1; 2. Jeff Mitchell, 36:47.1; 3. Erik Anderson, 42:38.2.

35 to 39–1. Paul Anthony, 33:30.8; 2. Nick Anderson, 36:33.4; 3. Yudi Weinbrawn, 36:53.8.

40 to 44–1. Tomotaka Fukushi, 32:20.2; 2. Craig Wright, 39:03.8; 3. Mike McArthur, 45:14.6.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 31:14.8; 2. Bjorn Marsen, 32:43.0; 3. Andrew Otero, 36:36.5.

50 to 54–1. Adam Becker, 35:37.9; 2. Jordan Seng, 36:31.6; 3. Stan Roth, 36:50.5.

55 to 59–1. Craig Knohl, 37:40.6; 2. Rudy Navor, 39:52.6; 3. Gary Asato, 40:11.7.

60 to 64–1. Peter Brossy, 47:26.7; 2. Ira Pollack, 1:04:11.4.

65 to 69–1. Tim Plick, 47:06.4; 2. Steve Miraglio, 47:34.4; 3. Warren Nishimoto, 48:29.6.

70 to 74–1. Michael Pietrusewsky, 1:05:02.0.

75 to 79–1. Alfred Chun, 49:24.1.

80 to 84–1. Bill Cunningham, 1:03:25.7.

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

John D. Kaupiko Reegatta

Sunday

At Keehi Lagoon

Team

Division AAA Points

Lanikai Canoe Club 207

Hui Nalu Canoe Club 166

Outrigger Canoe Club 160

Kailua Canoe Club 144

Division AA Points

Keahiakahoe Canoe Club 75

Healani Canoe Club 48

Division A Points

Hui Lanakila Canoe Club 42

Waimanalo Canoe Club 26

Leeward Kai Canoe Club 21

Koa Kai Canoe Club 14

Kai Oni Canoe Club 12

Waikiki Surf Club 11

Anuenue Canoe Club 10

New Hope Canoe Club 9

Ewa Pu’uloa Outrigger 2

Makaha Canoe Club 1

Honolulu Pearl Canoe Club 1

Race results

Boys 12–1. Waimanalo Canoe Club (Ka’eo Catrett, Koyo Kekauoha, Te’aranui Krainer, Kala Lane, Noah Pacheco, Ke’ola Tynanes-Nakasone), 2:15.26; 2. Lanikai Canoe Club, 2:16.18; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:21.77.

Girls 12–1. Lanikai Canoe Club (Kanai Aweau, Lilinoe Blair, Kawena Harbottle, Nanea Harbottle, Tabitha Mansell, Lucy Pratt), 2:25.23; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:26.16; 3. Kailua Canoe Club, 2:37.96.

Mixed 12–1. Leeward Kai Canoe Club (Kawena Baugh, David Kalili, Maka Kamaka, Kalena Malama-Pa, Ilihia Pohano, Branden Young), 2:27.84; 2. Kailua Canoe Club, 2:30.14; 3. Waimanalo Canoe Club, 2:31.74.

Boys 13–1. Hui Lanakila Canoe Club (No’eau Gawiran, Jared Helenihi-Aweau, Kainalu Kealoha, Hudson-Knight Mahiai, Ulu Pale, Dallas Tupou), 2:08.48; 2. Outrigger Canoe Club, 2:09.93; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:10.86.

Girls 13–1. Keahiakahoe Canoe Club (Chanel Campos, Madison Driscoll, Kenzie Lee, Teijah Lee, Bethany Nakano, Kiana Ramos), 2:20.17; 2. Hui Nalu Canoe Club, 2:21.20; 3. Lanikai Canoe Club, 2:25.31.

Boys 14–1. Lanikai Canoe Club (Connor Foti, Stryder Garrett, Justin Myhre, Tyler Norr, Hayden Pratt, Adam Zuckernick), 1:53.62; 2. Hui Nalu Canoe Club, 1:55.94; 3. Kailua Canoe Club, 1:56.67.

Girls 14–1. Lanikai Canoe Club (Halia Bruhn, Aubrey Kettley, Mehanaokala Leafchild, Lily Schaberg, Siena Spagnoli, Elizabeth Strong), 2:18.16; 2. Healani Canoe Club, 2:18.96; 3. Kailua Canoe Club, 2:21.81.

Open Keiki–1. Healani Canoe Club, 2:03.71; 2. Leeward Kai Canoe Club, 2:11.09; 3. Hui Nalu Canoe Club, 2:16.75.

Women Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Lauren Baniqued, Gracie Cohen, Jasmine Ferguson, Leslie Guske, Kassidy Rede, Kelina Wolfe), 2:18.48; 2. Outrigger Canoe Club, 2:22.24; 3. Kailua Canoe Club, 2:24.03.

Mixed Novice B–1. Lanikai Canoe Club (Emma Davis, Monica Duque, Keoki Fraser, Greeg Hallinan, Richard Ruiz, Lauren Tesch), 2:12.73; 2. Kai Oni Canoe Club, 2:15.29; 3. Kailua Canoe Club, 2:15.82.Men Novice B–1. Outrigger Canoe Club (Micah Aiu, Maverick Carey, Jared Meers, Dylan Ojeda, James Stewart, Jared Yuen), 3:50.55; 2. Lanikai Canoe Club, 3:55.03; 3. Healani Canoe Club, 3:56.30.

Girls 15–1. Lanikai Canoe Club (Helani Aspelund, Maile Belnap, Kamalani Freitas, Teiana Gonsalves, Emma Lindsey, Ayla Sprecher), 4:29.56; 2. Outrigger Canoe Club, 4:34.35; 3. Koa Kai Canoe Club, 4:46.66.

Boys 15–1. Lanikai Canoe Club (Jax Claybaugh, Joseph Correa, Kea Dwight, Django Knafo-Tomlinson, Jeremy Mansell, Giovanni Rufino), 3:53.89; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:13.79; 3. Outrigger Canoe Club, 4:18.22.

Girls 16–1. Outrigger Canoe Club (Hayden Brown, Tasia Gentry-Balding, Dillyn Lietzke, Mimi Moody, GG Thomas, Yael Van Delden), 4:41.79; 2. Lanikai Canoe Club, 4:43.97; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:48.97.

Boys 16–1. Lanikai Canoe Club (Kai Binney, Nalu Blair, Padgett Carpenter, Gunnar Grune, Tony Levora, Nikolaus Steiner), 3:51.69; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 3:56.47; 3. Outrigger Canoe Club, 3:56.94.

Girls 18–1. Outrigger Canoe Club (Mahina Akaka, Maia Knox, Teja Laird, Kaya Lee, Makana Shipman, Madison Williams), 9:46.08; 2. Hui Nalu Canoe Club, 9:51.48; 3. Lanikai Canoe Club, 10:05.00.

Boys 18–1. Outrigger Canoe Club (Zoran Cullinan, Gabriel El Hajji, Blaise Espiritu, Joshua Gonzalez, Aukai Manson, Christian Papapa), 8:10.02; 2. Kailua Canoe Club, 8:13.12; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 8:16.47.

Mixed 18–1. Outrigger Canoe Club (Kailee Graf, Zachary Ingram, Ashley Middleton, Isaac Miller, Raiatea Reynolds, Kaiko Torres de Sa), 4:24.57; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 4:33.05; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:38.56.

Women Novice A–1. Kailua Canoe Club (Jolene Bachman, Valentina Basile, Sarah Emerson, Melissa Hamocon, Kalei Kina, Sarah Van Gent), 4:24.69; 2. Outrigger Canoe Club, 4:27.54; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:38.65.

Men Novice A–1. Kailua Canoe Club (Matthew Brown, Jimmy Fitt, Justin Marasco, Caesar Ruiz, Jussi Talvala, John Utter), 3:51.74; 2. Lanikai Canoe Club, 3:58.37; 3. Hui Nalu Canoe Club, 3:58.81.

Men Freshmen–1. Lanikai Canoe Club (Noah Foti, Alakai Freitas, Andreas Gaeta, Levi-Jordan Goeas, Jack Roney, Karel Tresnak Jr.), 7:20.25; 2. Hui Nalu Canoe Club, 7:25.70; 3. Outrigger Canoe Club, 8:08.79.

Women Freshmen–1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Angie Dolan, Hoku Keala, Shannon O’Neill, Liat Portner, Kahala Schneider), 8:39.69; 2. Hui Nalu Canoe Club, 8:56.33; 3. Lanikai Canoe Club, 9:03.67.

Men Sophomore–1. Lanikai Canoe Club (Tiloi Alapa, Kekoa Bruhn, Chauncey Cody, Noah Foti, Alakai Freitas, Levi-Jordan Goeas), 7:16.19; 2. Outrigger Canoe Club, 7:18.30; 3. Hui Nalu Canoe Club, 7:35.23.

Women Sophomore–1. Outrigger Canoe Club (Julie Aio, Rachel Bruntsch, Aulani Hall, Jennifer Raams, Amy Woodward, Mikela Yarawamai), 8:39.87; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 8:48.60; 3. Kailua Canoe Club, 9:02.79.

Men Junior–1. Lanikai Canoe Club (Kekoa Bruhn, Nick Foti, Manny Kulukulualani, Cheyne Mench, Matthew Mench, Igor Sobreira), 7:11.79; 2. Hui Nalu Canoe Club, 7:25.20; 3. Outrigger Canoe Club, 7:40.17.

Women Junior–1. Hui Lanakila Canoe Club (Pua Cavaco, Ray Kaneshiro, Awa Koanui-Kong, Alexia Lopez, Faith Saito, Yukashi Smith), 8:51.74; 2. Outrigger Canoe Club, 9:01.91; 3. Lanikai Canoe Club, 9:03.13.

Men Senior–1. Lanikai Canoe Club (Nick Foti, Andreas Gaeta, Manny Kulukulualani, Jack Roney, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.), 10:57.48; 2. Outrigger Canoe Club, 11:07.11; 3. Hui Nalu Canoe Club, 11:11.14.

Women Senior–1. Outrigger Canoe Club (Anella Borges, Angie Dolan, Hoku Keala, Shannon O’Neill, Liat Portner, Kahala Schneider), 13:01.62; 2. Hui Lanakila Canoe Club, 13:12.28; 3. Hui Nalu Canoe Club, 13:15.37.

Men Masters (40)–1. Hui Nalu Canoe Club (Mike Hangai, Wyatt Jones, Danny Loui, Darren Orr, Michael Pedersen, Patrick Von), 3:44.79; 2. Kailua Canoe Club, 3:49.21; 3. Outrigger Canoe Club, 3:54.86.

Mixed Masters (40)–1. Lanikai Canoe Club (Sam Alama, Liz Bills, Jim Foti, Skozilla Pecora, Ingrid Seiple, Janice Smith), 3:51.13; 2. Kailua Canoe Club, 3:59.25; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:06.51.

Women Masters (40)–1. Healani Canoe Club (Violet Carrillo, Pauahi Ioane, Celeste Paiaina, Myrna Resep, Shannon Van Gieson, JoJo White), 4:16.86; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:36.76; 3. Kailua Canoe Club, 4:37.20.

Men Masters (50)–1. Lanikai Canoe Club (Deon Canyon, Alan Carvalho, Thomas Cavaco, Kanai Kauhane, Carson Perry, Kalani Schrader), 3:52.76; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 3:55.55; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:03.33.

Women Masters (50)–1. Lanikai Canoe Club (Robin Aipa-Nagami, Robin Cooper, Lisa Cowan Hanohano, Donna Kahakui, Malia Maldonado, Madeline Murphy-Lopez) 4:23.61; 2. Outrigger Canoe Club, 4:26.45; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:27.37.

Men Masters (55)–1. Lanikai Canoe Club (Philip Binney, Gio Camuso, Jeff Cummings, Keith Cutler, Scott Freitas, Richard Ulmer), 3:49.40; 2. Kailua Canoe Club, 3:57.80; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 3:56.83.

Mixed Masters (55)–1. Lanikai Canoe Club (Susan Butterbaugh, Cindi Chess, Bruce Lukas, Michael Lum, Bill Oliver, Michi Wong), 4:09.79; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:27.51; 3. Kailua Canoe Club, 4:34.21.

Women Masters (55)–1. Lanikai Canoe Club (Melanie Bailey, Lisa Barney, Susan Cowan, Ke’ani Hardy, Lisa Sauer, Kelly Smith), 4:29.49; 2. Outrigger Canoe Club, 4:42.14; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:50.64.

Men Masters (60)–1. Hui Nalu Canoe Club (Bruce Blankenfeld, Stephen Holbrook, Michael Hunnemann, Stephen Kwock, Wesley Luke, David Pence), 3:56.82; 2. Kailua Canoe Club, 3:59.23; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:05.88.

Women Masters (60)–1. Kailua Canoe Club (Cindy Cobb-Adams, Amy Crews, Kathy Erwin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas, Sandy Scafe-Kalama), 4:32.38; 2. Outrigger Canoe Club, 4:32.74; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:40.76.

Men Masters (65)–1. Hui Nalu Canoe Club (Harold Akeo, Dennis Fern, Glen Fujihara, Robert Rocheleau, Chris Smith, Jerry Yoshida), 4:01.65; 2. Outrigger Canoe Club, 4:02.54; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 4:05.90.

Women Masters (65)–1. Keahiakahoe Canoe Club (Harriette Davidson, Gayenell Kalama, I`olani Kassebeer, Annette Myers, `opae Nishimura, Nani Ornellas), 4:49.11; 2. Lanikai Canoe Club, 4:49.54; 3. Hui Nalu Canoe Club, 4:53.21.

Men Master (70)–1. Anuenue Canoe Club (Bill Dubbs, Harry Ho, Nappy Napoleon, Ted Ralston, Samson Rodrigues, Gaylord Wilcox), 4:31.52; 2. Keahiakahoe Canoe Club, 4:40.31; 3. Lanikai Canoe Club, 4:41.75.

Women Master (70)–1. Keahiakahoe Canoe Club (Mauliola Aspelund, Mimi Frank, Yvonne Keahi, Susie Oakland, Susie Thain, Sarah Jane Watson), 5:10.01; 2. Kailua Canoe Club, 5:12.84; 3. Hui Nalu Canoe Club, 5:31.32.

Men Open Four–1. Lanikai Canoe Club (Matt Crowley, Aaron Norris, Adam Treinen-Aea, Tapa Worthington), 3:58.28; 2. Healani Canoe Club, 4:00.09; 3. Leeward Kai Canoe Club, 4:04.16.

Women Open Four–1. Hui Nalu Canoe Club (Tia Brown, Claire Ing, Pomaikai Ogata, Savannah Wright), 4:48.84; 2. Lanikai Canoe Club, 5:03.21; 3. Keahiakahoe Canoe Club, 5:05.78.

Mixed Men and Women–1. Healani Canoe Club (Lance Broussard, Mo Kleaver, Dayne Van Gieson, Ryan Van Gieson, Teri Wright, Pearl Wu), 4:01.93; 2. Hui Nalu Canoe Club, 4:07.77; 3. Lanikai Canoe Club, 4:08.62.