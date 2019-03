SHARE















BASEBALL

OIA East: Castle vs. Kalani at Kahala Field; Farrington at Kaiser; Roosevelt at Moanalua; games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea at Mililani; Kapolei at Waianae; Leilehua at Pearl City; games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kahuku at Kaimuki; Kalaheo at Waipahu; McKinley at Nanakuli; Radford at Waialua; games start at 3 p.m.

GOLF

ILH Division II/JV: 9:30 a.m., at Turtle Bay Fazio Course.

SOFTBALL

College: Bank of Hawaii Rainbow Wahine Classic—Southern Illinois-Edwardsville vs. Alabama, 1 p.m.; Niagara vs. Southern Illinois-Edwardsville, 3:30 p.m.; Niagara vs. Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Dominican at Hawaii Hilo (DH), noon.

TENNIS

ILH girls: Island Pacific vs. St. Andrew’s,

4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hawaii Baptist at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Maryknoll at Punahou, 4:30 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 4:30 p.m.

OIA: Aiea at Waianae; Campbell at Pearl City; Kahuku at Castle; Kailua at Kaiser; Leilehua at Mililani; McKinley at Kalani; Moanalua at Kalaheo; Radford at Kapolei; Waipahu at Waialua; matches start at

1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Saint Louis at Punahou, 5 p.m.

OIA East boys: Kahuku at Roosevelt; Kailua at Farrington; Kaiser at Moanalua; Kalani at Castle; McKinley at Kalaheo. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at Kaimuki.

WATER POLO

OIA: At CORP–Leilehua vs. Waipahu, 3:30 p.m.; Moanalua vs. McKinley, 4:35 p.m. At Kaimuki–Kalaheo vs. Kahuku,

3:30 p.m.; Kaiser vs. Roosevelt, 4:35 p.m. At Kalani–Kailua vs. Mililani, 3:30 p.m.; McKinley vs. Pearl City, 4:35 p.m.

Thursday

BASEBALL

College: CSU Bakersfield at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

ILH: St. Francis vs. Damien at CORP 1; Mid-Pacific vs. Saint Louis at Goeas Field; Kamehameha vs. Hanalani at CORP 2; Maryknoll at ‘Iolani; Pac-Five vs. Punahou at Ala Wai Field; games start at 3:30 p.m.

SOFTBALL

College: Bank of Hawaii Rainbow Wahine Classic—Alabama vs. Niagara, 1 p.m.; Southern Illinois-Edwardsville vs. Alabama, 3:30 p.m.; Southern Illinois-Edwardsville vs. Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

ILH: Pac-Five vs. Maryknoll at Sand Island Field; Sacred Hearts at Mid-Pacific; Damien at Kamehameha; St. Francis vs. ‘Iolani at Ala Wai NP. Games start at 4 p.m.

OIA East: Kailua at Castle, 3 p.m.

TENNIS

College women: Indiana at Hawaii, 3 p.m.

ILH boys: St. Francis vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Hawaii Baptist at Kamehameha, 4 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 4:15 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani. 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Hawaii Baptist at ‘Iolani, 6 p.m.; Punahou at Kamehameha, 6:15 p.m.

ILH Division II boys: Punahou at Hanalani, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Lanakila Baptist vs. Hawaiian Mission, 5 p.m. at Hanalani.

OIA West boys: Aiea at Campbell; Kapolei at Pearl City; Mililani at Waialua; Waianae at Nanakuli; Waipahu at Radford. JV at 5:30 p.m., varsity to follow.

WATER POLO

ILH Division I girls: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.; Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division II girls: Punahou at Kamehameha, 5 p.m.; Sacred Hearts vs. Le Jardin, 5 p.m. at ‘Iolani.

Sumo

March Grand Tournament

Day 3 results, at Osaka

Daishoho (1-2) def. Kotoyuki (0-3)

Kotoeko (2-1) def. Chiyoshoma (2-1)

Ishiura (3-0) def. Yutakayama (2-1)

Tomokaze (2-1) def. Toyonoshima (1-2)

Yoshikaze (2-1) def. Terutsuyoshi (0-3)

Meisei (2-1) def. Kagayaki (1-2)

Shohozan (1-2) def. Yago (1-2)

Ryuden (3-0) def. Ikioi (1-2)

Kotoshogiku (3-0) def. Asanoyama (2-1)

Takarafuji (1-2) def. Sadanoumi (0-3)

Okinoumi (1-2) def. Abi (0-3)

Aoiyama (3-0) def. Onosho (2-1)

Ichinojo (3-0) def. Tochiozan (1-2)

Chiyotairyu (2-1) def. Shodai (0-3)

Myogiryu (2-1) de.f Tamawashi (1-2)

Mitakeumi (2-1) def. Takakeisho (2-1)

Goeido (3-0) def. Nishikigi (0-3)

Daieisho (2-1) def. Takayasu (2-1)

Hokutofuji (1-2) def. Tochinoshin (1-2)

Kakuryu (2-1) def. Endo (0-3)

Hakuho (3-0) def. Kaisei (0-3)

Air Riflery

nra junior 3-precision

sectional

Saturday, at Punahou School Range

Overall

Gold–1. Ryden Sumi, 570.

Silver–1. Brycen Yamaguchi, 568.

Juniors–1. Jacqueline Cobeen, 540.

Intermediate Junior–1. Alexis Morikawa, 530.

Team

Gold Medal–X Shots Platinum (Ryden Sumi, Brycen Yamaguchi, Cole Caberto, Alexis Morikawa) 2206.

NRA OPEN 4-POSITION

SMALLBORE SECTIONAL

Sunday, at Saint Louis School Range

Overall

Gold–1. Brycen Yamaguchi, 775.

Silver–1. Ellie Toguchi-Tani, 765.

Civilian–1. Jordan Tuscano, 743; 2. Glenn Taga, 739.

Women–1. Kaitlyn Saelua, 732.

Basketball

College Men

Conference Tournaments

Tuesday

Atlantic Coast First Round

Miami 79, Wake Forest 71

Notre Dame 78, Georgia Tech 71

Pittsburgh 80, Boston College 70

Colonial Athletic Asso. Championship

Northeastern 82, Hofstra 74

Horizon League Championship

N. Kentucky 77, Wright St. 66

Summit League Championship

N. Dakota St. 73, Omaha 63

West Coast Championship

Saint Mary’s (Cal) 60, Gonzaga 47

College Women

Conference Tournaments

Tuesday

Big East Championship

DePaul 74, Marquette 73

Big West First Round

Long Beach St. 60, Cal St.-Fullerton 54

UC Irvine 53, UC Santa Barbara 46

Horizon League Championship

Wright St. 55, Green Bay 52

Mountain West Semifinals

Boise St. 89, Fresno St. 77

Wyoming 75, San Diego St. 70

Summit League Championship

S. Dakota St. 83, South Dakota 71

West Coast Championship

BYU 82, Gonzaga 68

Hockey

National Hockey League

Tuesday

Dallas 2, Buffalo 0

Columbus 7, Boston 4Pregame.com Line

NBA

FAVORITE LINE O/U DOG

Today

at Miami 1 211 Detroit

at Washington off off Orlando

at Atlanta 1 221 Memphis

at Oklahoma City off off Brooklyn

at Houston off off Golden State

Utah 7 222 at Phoenix

COLLEGE BASKETBALL

FAVORITE LINE DOG

Today

Clemson 1½ NC State

Virginia Tech off Miami

Louisville off Notre Dame

UMass 5 George Washington

Richmond 3½ Fordham

Boise St. 3½ Colorado St.

New Mexico 7½ Wyoming

Air Force 11 San Jose St.

Arizona 2 Southern Cal

Colorado 10 California

Stanford 2 UCLA

Oregon 10½ Washington St.

Nebraska 1½ Rutgers

Illinois 2 Northwestern

Butler 1 Providence

St. John’s 5½ Depaul

Missouri 3 Georgia

Texas A&M 4 Vanderbilt

Louisiana Tech 4½ FAU

UAB 4 Middle Tennessee

North Texas 3 FIU

Marshall 5½ Rice

TCU 3½ Oklahoma St.

Oklahoma 6½ West Virginia

Baseball

ILH

‘Iolani 12, Kamehameha 6

W–Aaron Ujimori. L–Kelena Sauer.

Leading hitters–‘Iolani: Shaydon Kubo 3-3, 3b; Micah Yonamine 2-4, 2b, RBI; Shane Sasaki 4-4, 2b, 2 HR, 4 RBI; Ujimori 2-2, 2 RBI; Taner Aranaydo 2b, RBI; Blake Hiraki HR, 2 RBI . Kamehameha: Kaeden Shim 2-4, RBI; Javyn Pimental 2-3, HR, 4 RBI; Pa‘a Elarionoff 2-3, 2b.

Maryknoll 17, Damien 7, 6 inn.

W–Justice Yamashita. L–B. Uyeno.

Leading hitters–Maryknoll: Maddux Miyasato 2-4 3b, 3 RBI; Tyler Quinn 2-4, 3b, 3 RBI; Payton Grant 2-4, 2b, 4 RBI. Damien: A. Arecchi 2-4, 2b; K. Mahuka-Kaawa 2-3, 2b, 2 RBI; B. Halili 2-4, 3b.

Pac-Five 9, Hanalani 4

W–Josh Ancheta. L–Tyler Lee.

Leading hitters–Pac-Five: Colby Chun 2-3; Jarret Medeiros 1-3, 2 RBI. Hanalani: Louis Holt 2-3, 3b; Tyler Mimuro 2-3, 2 2b, 2 RBI; Troy Wakabayashi 3-3, RBI.

Punahou 5, Saint Louis 3

W–M. Robichaux. L–A. Teixeira.

Leading hitters–Punahou: A. Tom 2-3, RBI. M. Nishimura 2b, RBI. Saint Louis: N. Tori 2b; J. Navyac 2b.

St. Francis 2, Mid-Pacific 1

W–K. Perry. L–Cayden Okada. S–J. Yamasaki.

Leading hitters–St. Francis: M. Poole 2-3, 2b; D. Kamibayashi 2-3. Mid-Pacific: Landen Hakkei 2-2, 2b; Kennedy Hara 2-3, 2b, 3b.

Softball

OIA East

Kaiser 2, Castle 1

W–Primrose Aholelei. L–#21.

Leading hitters–Castle: #18 2-3, 2b; #16 3b, RBI.

Kalani 17, Kaimuki 2, 5 inn.

W–Christen Horita. L–#20.

Leading hitters–Kalani: Jessie Taketa 2-2, HR, 2 RBI; Shandi Matsumoto 2-4; Kylie Pagud 2-3, RBI; Jazlyn Furuya 2-3, 2 2b, 2 RBI; Harley Iwasaki 2-4, 2b, 3 RBI; Christen Horita 2-2; Alyssa Lee 2b, RBI. Kaimuki: #6 2b.

Roosevelt 13, Kailua 1, 5 inn.

W–Jaeda Cabunoc. L–Savanna Ah Mook Sang-Frank.

Leading hitters–Roosevelt: Maya Nakamura 3-4, 2b; Kylie Kawamura 3-4, 2b, RBI; Naya Nagamine 2-3, 2 2b, 2 RBI; Hoku Ching 3-3, 3 HR, 6 RBI. Kailua: Keani Yamamoto 3b, RBI.

OIA West

Campbell 9, Pearl City 5

W–N. Delzer. L–Jo-Zayah Iriarte.

Leading hitters–Campbell: C. Nunes 2-3, 2b, HR, 3 RBI; M. Fonoti 2-4, 2 2b, 3 RBI; J. Meyers 2b, 2 RBI; S. Samante 2b. Pearl City: Maiyah Falefine-Lesu 2-3, HR, RBI; Micalynn Nacnac 2-2, RBI.

Kapolei 6, Aiea 1

W–Jade Behic. L–#99.

Leading hitters–Kapolei: Behic 2-2, 2b; Ashley Membrere 2-2, RBI; Kayli Nakoa 2-3, 2b, RBI; Zhanaye Mattson 2-2, 3b; Chasity McKean 3b, RBI. Aiea: #26 2b.

Waianae 4, Mililani 0

W–Mya Keliiwaiwaiole. L–Serenity Jackson.

Leading hitters–Waianae: Shaylin Lopes 2-4; Paiaala Wilcox-Molina 2-2, HR, 3 RBI.

OIA Division II

Kahuku 16, Kalaheo 2, 6 inn.

W–Zoe Fortin. L– McCabe.

Leading hitters–Kahuku: Fortin 2-5, 2b; Trinity Seguritan 3-4, 2b, 3b, HR, 6 RBI; Keana Hillen 3-3, 3b, RBI. Kalaheo: Pequero 2-3; Kiaana 2-3.

Nanakuli 9, McKinley 5

W–N. Deboma. L–Madison Cristobal.

Leading hitters–Nanakuli: L. Kotry 3b, RBI; A. Kaeo 3b, RBI. McKinley: Cristobal 2-4, 2b, RBI; Aliitasi Mose 2-3.

Waialua 21, Farrington 7, 6 inn

W–Maura Moniz. L–K. Philpot.

Leading hitters–Waialua: Anela Hernandez 5-5; Trinity Ozora 4-6, 2 2b, 4 RBI; Nohea Apuakehau-Smith 2-3, 2b, 3b, 5 RBI; Hunny Woods 3-4, 4 RBI; Aliyah Crowley 3-5, RBI; Quinn Ozoa, 2-3, RBI; Sophia Malano 2-3, RBI; Moniz 2-6, 2 RBI. Farrington: A. Thomas 3-4, 2b; B. Perez 2-3, 2b, RBI; F. Abeno 2b, RBI.

Volleyball

ILH

Tuesday

Boys varsity, division I

‘Iolani def. Maryknoll 25-16, 25-18

Boys varsity, division II

St. Francis def. Saint Louis 25-15, 25-20

Boys varsity, division III

Hawaiian Mission def. Island Pacific 25-23, 25-17

OIA

Tuesday

Boys varsity

Nanakuli def. Campbell 25-18, 24-26, 17-15

Boys junior varsity

Campbell def. Nanakuli 21-13, 21-18

Transactions

College Women

Dr. Donnis Thompson Invitational

Tuesday, at Kanohe Klipper

Team

588–Texas. 593–SMU. 595–Texas A&M. 601–Washington State. 605–North Texas. 607–Gonzaga. 610–UTEP. 612–Hawaii; UC Irvine. 622–Houston Baptist.

Hawaii

150–Kaci Matsuda. 152–Megan Ratcliffe. 153–Nicha Vorrasanpisut. 157–Tyra Tonkham. 158–Malia Ebersberger.

Casey Nakama Jr. Tour

D. Suehiro Electric Championship

Sunday, at Hawaii Prince Golf Club

(*) Denotes playoff winners

Championship-flight, par 72

75–*Madison Takai; Kara Kaneshiro. 80–*Victoria Takai; Ferrari Dudoit. 81–Kelsie Inouye. 83–Dane Watanabe. 84–Raya Nakao; Rayden Hara-Shimabuku. 85–Leah Shinno; Nicole Tanoue.

A-flight, par 72

79–Eimi O’Neal. 82–Sophia Fujii. 85–Amanda Cunha. 87–Kirra Kawai. 89–Jovi Funakoshi; Dylan Hey; Justin Todd. 95–Paige Sur; Cassidy Tsutsui. 96–Kira Goode. 100–Kai Teranishi-Guay. 101–Jordyn Ajimine. 105–Mason Sky Timario.

Boys B-flight, par 36 (9-holes)

43–*Jordan Takai; Kaito Hirokawa. 46–Jason Aruga. 47–Evan Safi. 51–Jordan Nakamura; Tyler Takahashi. 52–Riley Mishina.

Girls B-flight, par 36 (9-holes)

49–*Bryn Higuchi; Mia Hirashima; 50–*Ariana Bell; Napua Barbieto. 52–Alexis Yorimoto. 54–Alyssa Kauleinamoku. 56–Julia Beavers. 60–Erika Kuioka; Jasmine Choi.

Boys C-flight, par 34 (9-holes)

43–*Jack Young; Chase Nam. 44–Gunnar Lee. 45–Leo Uraki. 48–Parker Smith. 52–Kai Williams. 53–Trevor Ota. 54–Christopher Harris. 55–Jack Ibara.

Girls C-flight, par 34 (9-holes)

41–Alexa Takai. 42–Kira Uno. 43–Sydney Fuke. 44–Rylee Hara-Shimabuku. 45–*Samantha Monroe; Jessica Lee; Taylor Tanoue. 47–Ashlyn Yorimoto. 48–Jersey Antonio. 49–Hudson Omori; Jocelyn Choi. 50–Alyssa Tsutsui; Nanami Yano. 51–Kamerinn Williams.

ILH

Tuesday, at Hawaii Prince Golf Club

Boys varsity

Team

311–Hawaii Baptist. 315–‘Iolani. 329–Punahou.

Individual

73–Davis Lee, Mid-Pacific; Peter Jung, Maryknoll. 74–Jacob Torres, ‘Iolani; Noah Koshi, Hawaii Baptist. 75–Blaze Akana, Kamehameha. 77–Mason Nakamura, Hawaii Baptist.

Girls varsity

Team

231–Hawaii Baptist. 235–Punahou. 237–‘Iolani.

Individual

73–Kelsey Ota, Hawaii Baptist. 76–Shayna Lu, Punahou; Myah McDonald. 77–Katrina Huang, ‘Iolani; Karissa Kilby, Punahou; Kyung Eun Lee, ‘Iolani.

OIA

Monday, at Ewa Villages Golf Course

Boys varsity

71–Kolbe Irei, Roosevelt. 74–Cole Matsueda, Kalani. 75–Logen Kupahu, Kailua. 76–Jacob Pritchard. 77–Jet Louie Magsanide, Campbell. 78–Curtis Meares, Kalani. 79–Taylor McGerity, Moanalua. 80–Toby Baladad, Kaiser; Robbie Kia, Mililani. 81–Kalani Frazier, Kapolei; Akira Sanco, Mililani.

Girls varsity

71–Shelby Keolanui, Mililani. 76–Leia Chung, Leilehua; Elisa Nishimoto, Kaiser. 79–Emily Lei, Kaiser. 81–Anna Lesa, Kahuku. 83–Kristen Yamate, Moanalua. 85–Sara Keppel, Kaiser; Trinity Ledgerwood, Kaiser; Cate Nagata, Mililani; Katherine Welch, Mililani.