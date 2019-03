TODAY BASEBALL >> College: Cal State Bakersfield at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium. BEACH VOLLEYBALL >> College: Heineken Hawaii Invitational—Hawaii vs. Nebraska, 9 a.m. Cal vs. Boise State, 10:30 a.m. Third place, noon. Read More

SHARE















ADVERTISING

TODAY

BASEBALL

>> College: Cal State Bakersfield at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

BEACH VOLLEYBALL

>> College: Heineken Hawaii Invitational—Hawaii vs. Nebraska, 9 a.m. Cal vs. Boise State, 10:30 a.m. Third place, noon. Final, 1:30 p.m. Matches at Queen’s Beach.

MONDAY

BEACH VOLLEYBALL

>> College: Nebraska vs. Hawaii, 4 p.m. at Clarence T.C. Ching Athletic Complex.

GOLF

>> ILH Varsity I: 8 a.m. at Mid-Pacific Country Club.

>> OIA: 9 a.m., at Ted Makalena Golf Course.

SOFTBALL

>> PacWest: Dominican vs. vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

TENNIS

>> ILH girls: Le Jardin at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Kamehameha at Punahou, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

>> OIA East boys: Castle at McKinley; Kaiser at Kalani; Kalaheo at Kahuku; Moanalua at Farrington. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at Roosevelt; Kaimuki at Kailua.

ILH VOLLEYBALL

Varsity Boys

>> St. Francis def. Le Jardin 25-19, 25-17

>> Hawaii Baptist def. Maryknoll 25-18, 25-20

Junior Varsity Boys

>> ‘Iolani Black def. St. Francis 25-7, 25-17

>> Maryknoll def. Iolani Red 25-23, 25-18

>> Punahou Blue def. Damien Purple 25-22, 25-17

>> Punahou Gold def. Damien Gold 25-11, 25-15

ILH BASEBALL

‘Iolani 17, Damien 5, inn.

At Central Oahu Regional Park



W—Zack Tenn. L—Michael Kawasaki. Leading hitters—Iol: Shaydon Kubo 4-4, 3 runs; Micah Miyahira 3-3, 3 runs; Micah Yonamine 3-4, 2b, 3b, 3 runs, 4 RBIs; Shane Sasaki 3-4, 2 runs, 2 RBIs; Jacob Hinderleider 2-4, 2b, 3 RBIs; Aaron Ujimori 3b, 2 runs; Taner Aranaydo 3 RBIs; Tate Shimao 2-3, 2b, 2 runs; Blake Hiraki 2b. DMS: Kamakani Motas 3b, 3 RBIs; Braeden Halili 3-3.

Mid-Pacific 5, Pac-Five 4

At Mid-Pacific



W—Payton Tanaka. L—Jacob Fernandez. Leading hitters—MPI: Lee Matsuzaki 2-4; Cade Yoshimura 2-3; Mackenzee Higuchi 2b. P5: Connor Lopes HR, 2 RBIs; Jarret Medeiros 2 runs; Laitin Bradley 2-3.

Maryknoll 18, Hanalani 1, 5 inn.

At Ala Wai Field

W—Reggie Eiland. L—Tanner Oka. Leading hitters—Mary: Dellan Yamaguchi 2-3, 3 RBIs; Maddux Miyasato 2 runs; Nunu Hata 2 runs; Peyton Hino 2 runs; Devin Shimabukuro 2 runs; Chase Hidani 3-4, 3 runs, 3 RBIs; Payton Grant 3 RBIs.

Punahou 14, Kamehameha 2, 5 inn.

At Central Oahu Regional Park



W—Matt McConnell. L—Christian DeJesus. Leading hitters—Pun: Kalae Harrison 2 runs; Kirk Terada-Herzer 2 runs; Jake Tsukada 2-4, 3b, 2 runs, 4 RBIs; Aaron Tom 2b, 2 runs; Koa Eldredge 2 RBIs; Kade Morihara 2-3, 2b, 2 RBIs; Cody Hirano 2 runs. KS: Hanu Racoma 2-2.

OIA EAST BASEBALL

Kalani 9, Roosevelt 3

At Stevenson Intermediate



W—Ryan Arquero. L—Zach Tanabe. S—Ting. Leading hitters—Kaln: Cole Romo 2-5, 2b, 2 runs; Kaden Stremick 3-3, 2 2bs, HR, 3 RBIs; Tanner Heim 2-4, HR; Kobe Kugiyama 2-2, 2 runs; Spencer Kim 2-3, 2b, 2 runs. Roos: Chase Iwamuro 2-4, 2b; Rylan Terakawa 2-4, 2b; Zach Tanabe 2-4.

Moanalua 6, Farrington 3

At Lanakila District Park



W—Devryn Oshiro. L—Caleb Sherman. S—Trent Nakata. Leading hitters—Moan: Mathis Yamamoto 2 runs, 2 RBIs; Wade Naguwa 2 RBIs; McCade Ho 2-4. Farr: Shayden Fujimoto 2b; Payton Okada 2b.

OIA WEST BASEBALL

Aiea 8, Campbell 3

At Aiea

W—Jordan Cezar. L—Ayzek Silva. Leading hitters—Aiea: Noa Ohara 2-4, 2b; Trey Deponte 2-4; Chase Mindoro 4-4, 2b, 2 HRs, 2 runs, 2 RBIs; DJ Akiyama 2-2, 2 2bs, 2 runs; Shane Ota 2-3, 2 2bs; Makana Fujiyama Tauala 2b, 2 RBIs; Ryson Ujimori 2b; John Navarro. Camp: Varen Sabino 2-3, 2b, 2 RBIs; Dayton Robinson 2-3; Devin Gallano 2b.

Mililani 9, Leilehua 2

At Leilehua

W—Charles Winchester. L—Zayvn Agbulos. Leading hitters—Mil: JR Suehisa 3b, 2 runs; Jacob Hirayama 2-3, 2b, 2 runs; Micah Kaohu 2-2; Jayton Pang 2-4, 3b. Lei: Hunter Sasaki 2-4; Jaxon Hotta 2-3, 2b; Ty Yukumoto 2b.

OIA DIVISION II BASEBALL

Kahuku 13, McKinley 2

At McKinley



W—Andrew. L—Koolau Anderson. Leading hitters—Kah: Mckenna 3 runs; Keola 2-3, 2b, 4 runs, 2 RBIs; Kanani 2 RBIs; Cypress 2 runs, 2 RBIs; Andrew 3b; Wahi 2b. McK: Anderson 2-4, 2 RBIs.

Waipahu 12, Nanakuli 1, 5 inn.

At Nanakuli



W—Jencen Villanueva. L—Lexsen Kunukau. Leading hitters—Waip: Noah Takayama 2-3, 2 runs; Aaron Nobu 2-2; Riki Nishizawa 2 runs; Joshua Lee 2b, 2 runs; Chad Cadiente 2-3, 2 runs; Makana Quia-Estanique 2b, 3 RBIs. Nan: Kunukau 2b.

ILH SOFTBALL

Maryknoll 18, Sacred Hearts 0, 5 inn.

At Ala Wai Field



W—Sydney Kamakaiwi. L—Kiina Kaanoi. Leading hitters—Mary: Breli Agbayani-Shibao 2 runs; Caris Murakami 5-5, 2 2bs, HR, 3 runs, 5 RBIs; Liliana Thomas 2-4, 2 runs, 2 RBIs; Aloha Akaka 2-3, 2 runs; Kamakaiwi 2-4, 2b, 3 runs; Allyze Pagaoa 3-4, 2b, 3 RBIs; Kayla Santos 3-4, 2b, 2 RBIs; Lexi Carlos 2 runs, 2 RBIs; Logan-Ray Gaspar 2b, 2 RBIs.

Punahou 7, Pac-Five 2

At Punahou



W—Ashanti Martinez. L—#3. Leading hitters—Pun: Maya Matsubara 2-4; Eri Mizuguchi 2-4; D’Asha Saiki HR, 2 runs, 2 RBIs; Asia Lee 2-3; Martinez 2b; Tiani Wayton 2b; Liana Heshiki 2b. P5: Haley 3b.

Mid-Pacific 32, Damien 0, 5 inn.

At Ala Wai Field



W—Ka‘ale‘a Hanawahine. L—#8. Leading hitters—MPI: Mahea Perkins 2-4, 3 runs; Zoe Oshiro 4 runs; Marissa Nishihara 5-6, 5 runs, 4 RBIs; Keao Takemura 4-5, 4 runs, 6 RBIs; Darian Kanno 5-5, 2b, HR, 4 runs, 8 RBIs; Hanawahine 3-6, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Ava Puuohau 2 runs; Allysa Nakagawa 2b, 2 runs; Harley Sonignini 2-5, 4 runs.

St. Francis 8, Kamehameha 5

At Ala Wai Field



W—Sierra Kupihea. L—Momi Lyman. S—Sherreigh Nakoa-Chung. Leading hitters—StF: Kailee Mahelona 2b, 2 runs; Kaena Keliinoi 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Shaylann Grace HR, 2 runs, 2 RBIs; Kupihea 2 RBIs. KS: Colby McClinton 2-4, 3b, HR, 2 runs; Keila Kamoku 3 RBIs; Isha Knight 2-4, 2b, HR; Destiny Lum 3-4; Gabrielle Tyrell 2-3; Li‘i Sulusi 2-2, 2b.

OIA EAST SOFTBALL

Roosevelt 11, Moanalua 0, 5 inn.

At Moanalua



W—Jaeda Cabunoc. L—Jada Young. Leading hitters—Roos: Maya Nakamura 3-4, 3 runs; Kanilehua Pitoy 2 runs, 2 RBIs; Kenna Higa 3b, 3 RBIs; Jadalee Takara 2b; Hoku Ching 2-3, 2 runs.

OIA WEST SOFTBALL

Mililani 24, Aiea 0, 5 inn.

At Aiea



W—Nicole Arios. L—#99. Leading hitters—Mil: Rylee Nishimoto 2 runs; Jordan Okumura 2b, 3 runs, 2 RBIs; Cherise Mori 2 runs, 2 RBIs; Katie Carlos 2-3, HR, 4 RBIs; Madison Ayers 2-2, 2 2bs, 2 RBIs; Kobe Brown 2 runs; Kennedy Kila 2b, 2 RBIs; Tia Dumlao HR, 2 runs, 4 RBIs; Jaslyn Dumlao 2 runs; Nykki Wada 2 runs; Kaena Coleman 2-2, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Kamie Matsukawa 2 runs.

Campbell 7, Leilehua 6

At Campbell



W—Chloe Sales. L—Alyssa Abe. Leading hitters—Camp: Dyllan Sanay-Shiraishi 3-4, 2 RBIs; Jayda Favela 2-3, 2 runs; Liana Nagamine 2b, 2 RBIs. Lei: Kayla “Lala” Hale 2 runs; Jacelyn “Lovey” Kepaa 3-4, HR, 2 runs, 4 RBIs; Aiana Jarra Parker 2b, 2 RBIs.

OIA DIVISION II SOFTBALL

Kahuku 9, Waipahu 7

At Kahuku

W—#6. L—Taylor Fukunaga. Leading hitters—Kah: #4 2 runs; #11 HR, 2-3, 2 RBIs; #8 HR. Waip: Kristy Kitabayashi 2-3; Syan Yamamoto 2-4; Taylor Fukunaga 2-5; Kendrea Cordeiro-Felise 2-4; Marissa Nakamura 2-3.