Calendar

Today

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

OIA West: 5 p.m., at Schofield Bowling Center.

GOLF

College men: Dual match–Hawaii

Pacific vs. Chaminade, 1 p.m., at Leilehua Golf Course.

VOLLEYBALL

OIA West Division I Girls: Kapolei at Leilehua, 7 p.m.; Waianae at Aiea, 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Waipahu at Radford, 7 p.m.; Mililani at Campbell, 7 p.m.

OIA West Division II Girls: Waialua at Pearl City, 6 p.m.

Tuesday

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Sacred Hearts at Le Jardin, 5 p.m.; Hawaii Baptist at Maryknoll, 5 p.m.; Kamehameha at ‘Iolani, 6 p.m.; Mid-Pacific at Punahou, 6:15 p.m.

ILH Division II girls: Damien at La Pietra, 5 p.m.; University at St. Andrew’s, 5 p.m.

ILH Division III girls: At Hawaiian

Mission–Lanakila Baptist vs. Island

Pacific, 5 p.m.; Assets at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at Punahou, 5 p.m.

OIA East Division I girls: Kahuku at

Kaiser, 7 p.m.; Kalaheo at Roosevelt, 7 p.m.

OIA East Division I/II girls: Anuenue at Moanalua, 6 p.m.; McKinley at Castle, 7 p.m.; Farrington at Kalani, 7 p.m.

OIA East Division II girls: Kaimuki at

Kailua, 6 p.m.

WATER POLO

ILH Division II boys: Mid-Pacific vs. Le Jardin, 5 p.m., at Punahou.

POLO

Honolulu Polo Club

Sunday, At Waimanalo

ABC Cup

USPA Players Cup

Sunset Reef 4, ABC Polo 0

Goal scorers–Sunset Reef: Nalu Pitzel 3, Sarah Agnew-Miller.

VOLLEYBALL

BIIF

Saturday

Girls varsity

Kamehameha-Hawaii def. Waiakea 25-20, 25-21, 25-21

Girls Junior varsity

Kamehameha-Hawaii def. Waiakea 25-23, 25-15

Pigeon Racing

Oahu Invitational Flyers

Saturday, From Hilo to Oahu

Top 5

1–Troy Kamaka, 220.258 miles; 49.07 mph; 2. Ivan Endo, 224.726; 48.42; 3. Jay Alameida, 213.882; 46.64; 4. Howard

Nakata, 214.912; 46.55; 5. Stan George, 218.308; 46.08.

Archery

Aloha State Archery

Association

State 900 Rd. Championship

Saturday, At Central Oahu Regional Park Waipio Archery Range

Barebow

Pee Wee/Female–1. Mila Mayo, 588 (2x).

Youth/Female–1. Sage Tesoro, 648 (2x).

Bowhunter Freestyle

Master Senior–1. John Rosario, 802 (4x).

Youth/Female–1. Yelena Cosyleon, 748 (5x); 1. Thalia Cosyleon, 718 (6x).

Youth–1. Dane Asato, 748 (2x).

Freestyle

Master Senior–1. Fausto Allosada, 796 (14x); 1. George Kong Jr., 796 (6x).

Senior/Female–1. Dianne Mah, 842 (17x).

Senior–1. Jason Fevella, 882 (42x); 2.

Robert Seabury, 858 (23x); 3. Phillip

Quiton, 856 (14x); 4. James Mah, 842 (21x); 5. Stacey Calistro, 819 (13x); 6.

Jonathan Mah, 807 (10x); 7. Leslie

Tomokiyo, 804 (9x).

Adult A-flight–1. Jordan Leong, 889 (46x); 2. Ryan Kohatsu, 879 (38x); 3. Ben Sele, 876 (26x); 4. Roi Tanimoto, 873 (26x); 5. Kevin Yasumura, 866 (25x); 6.

Jason Fukumoto, 864 (25x); 7. Esera Passi, 849 (26x).

Adult B-flight–1. Sheldon Rutkowski, 834 (13x); 2. Marc Seki, 799 (6x); 3. Isaiah Kaleikini, 797 (4x).

Youth/Female–1. Liko Arreola, 891 (42x); 2. Madison Rubio, 871 (21x).

Freestyle Ltd-Recurve

Senior–1. Wayne Kitamura, 702 (1x).

Adult–1. Kipp Martin, 820 (10x); 2. Charles Morikawa, 629 (1x).

Young Adult/Female–1. Grace Lum, 808 (11x); 2. Samantha Lum, 774 (4x); 3. Natalianna Ferrara, 723 (6x).

Young Adult–1. Matthew Schaefer, 785 (4x); 2. Vash Cabatingan, 749 (4x).

Youth–1. Ian Kuo, 757 (5x); 2. Kenji Lim, 743 (3x).

Traditional

Master Senior–1. Robert Feagles, 519 (1x).

Senior–1. Tim Barrett, 672 (3x); 2. Daniel Consolacion Jr., 530; 3. Brian Stoddard, 495 (1x); 4. Anthony Waipa, 445 (2x); 5. Ariel Oasay, 422.

Adult–1. Chris Baker, 714 (5x); 2. Dennis Villanueva, 714 (5x); 3. Obed Armada, 627 (1x).

Guest Shooters–Sariah Virtudes, 667 (3x); Nadia David, 291; Sophia Coloma, 193; Ellysium Sewell, 39; London Hoohuli, 739 (4x); Braylen Virtudes, 518 (2x); Li Ren Chan, 295; Landon Gold, 864 (20x); Justin Molina, 848 (17x); Jack Moratin, 780 (9x).

Air Riflery

OIA

Saturday

Boys varsity

Castle 1799.31, Kaimuki 1480.09

Kailua 1889.23, Roosevelt 1721.15

Kapolei 1521, Campbell 712

Kapolei 1647, Radford 1121

Leilehua 1881, Nanakuli 407

Moanalua 2143.66, Kalani 2036.3

Pearl City 2046.43, Waialua 851

Waianae 1771.17, Campbell 736

Waianae 1812.24, Waipahu 1433

High shooters– Castle: Dillon Takamura, 503.15. Kaimuki: Brice Takemoto, 428.04. Kailua: Rickie Barros, 498.08. Roosevelt: Logan Domingo, 467.05.

Kapolei: Christian Lau, 501. Campbell: Edward Uzeta, 210. Kapolei: Christian Lau, 496. Radford: Elijah Bethard, 406. Leilehua: Payton Hotta, 507. Nanakuli: Javen Fleming, 229. Moanalua: Chase Nakata, 546.15. Kalani: Brycen

Yamaguchi, 536.14. Pearl City: Cade

Aihara, 531.11. Waialua: Joshua Duran, 480. Waianae: Robert Dreimanis, 466.05. Campbell: Dante Duclayan, 197. Waianae: Robert Dreimanis, 472.07. Waipahu: Philip Brighton

Spencer, score not provided.

Girls varsity

Kailua 1973.2, Roosevelt 1692.17

Kapolei 1046, Campbell 321

Leilehua 1841, Nanakuli 272

Moanalua 2085.42, Kalani 2000.31

Pearl City 2044.55, Waialua 509

Radford 1634, Kapolei 1054

Waianae 392.04, Campbell 311

Waipahu 1164, Waianae 309.01

High shooters–Kailua: Amber Chu, 501.08. Roosevelt: Dacsi Furuya, 453.04. Kapolei: Tamia Wickes, 377. Campbell: Tiffany Bowman,188.

Leilehua: Carly Jo Yoshida, 517. Nanakuli: Fairy-lyn Galiza, 272. Moanalua: Kendelle Hung Ino, 530.1. Kalani: Sara Jessica Toma, 509.12. Pearl City: Jewel Rivera, 513.09. Waialua: Brooke Barboza, 509. Radford: Linh Bui, 459. Kapolei: Tamia Wickes, 440. Waianae: Alexia Tomita, 392.04.

Campbell: Tiffany Bowman, 180. Waipahu: Amber Somera, 425. Waianae: Alexia Tomita, 309.01.

Running

Hybrid Design 25k Run

Sunday, At Kailua Beach Park.

Female

Open–1. Cindy Anderson, 1:35:56.1; 2. Alison Sukolsky, 1:39:51.2; 3. Breann

Guzman, 1:42:05.0.

15 to 19–1. Lauren Arakaki, 2:41:16.5.

20 to 24–1. Zoe Worobel, 1:48:00.8; 2. Tiffany Nakamura, 2:00:01.0; 3. Madeline Kimmel, 2:04:22.7.

25 to 29–1. Rebecca Yasutake, 1:56:06.3; 2. Christine Coughlin, 1:57:05.3; 3.

Alexandra McCarthy, 2:14:28.3.

30 to 34–1. Kristen Imada, 1:58:44.3; 2. Lisa Swartzfager, 2:00:53.6; 3. Tanya Zaist, 2:01:29.9.

35 to 39–1. Laura Darrow, 1:58:07.9; 2. Jocelyn Chong, 2:02:13.9; 3. Erin Sakai, 2:04:24.8.

40 to 44–1. Akiko Patterson, 1:46:38.9; 2. Tammy Bautista, 1:52:29.2; 3. Miyuki

Munoz, 1:56:52.9.

45 to 49–1. Lori Nishida, 2:02:18.9; 2.

Julia Okinaka, 2:09:49.3; 3. Karla

Zarate-Ramirez, 2:14:16.2.

50 to 54–1. Satomi Fujimura, 2:03:59.2; 2. Uilani Pauole De Sa, 2:10:10.3; 3.

Jennifer Poepoe, 2:22:30.6.

55 to 59–1. Diane Evans, 2:06:11.5; 2. Kay Hada, 2:19:52.1; 3. Cheryl Nishita, 2:27:42.8.

60 to 64–1. Shelly Cooper, 2:29:34.6; 2. Amy Tatsuno, 2:40:08.3; 3. Makie Inasako, 2:43:23.6.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 2:33:31.6; 2. Linda Moran, 3:14:35.3.

70 to 74–1. Judith Inazu, 3:27:25.9; 2. Catherine Chan, 3:43:56.2.

Male

Open–1. Humberto Baeza, 1:29:02.4; 2. Odeelo Dayondon, 1:33:26.4; 3. Kengo Yoshimoto, 1:34:12.0.

14 and under–1. Riley Herradura, 2:30:10.6; 2. Ethan Kim, 2:51:38.7; 3.

Keola Correa, 3:14:33.7.

20 to 24–1. Ryosuke Asai, 1:58:23.1; 2. Jacob Landry, 2:21:28.6; 3. Jeremy Killeen, 2:30:08.2.

25 to 29–1. Victor Arenas, 1:39:36.8; 2. Motoki Nakamura, 1:45:02.9; 3. Dylan

McCrea, 1:45:16.1.

30 to 34–1. Zachary Lee, 1:34:13.1; 2. Christopher Salas, 1:47:46.4; 3. Fred Chen, 1:50:51.4.

35 to 39–1. Benjamin Williams, 1:38:09.7; 2. Jay Dela Cruz, 1:39:10.8; 3. Lindsey

Dymond, 1:45:51.1.

40 to 44–1. Yukiya Oba, 1:53:23.6; 2. Timothy Busby, 1:54:09.7; 3. Wade Knoeck, 1:54:50.0.

45 to 49–1. George Munoz, 1:42:06.8; 2. Takeshi Yamada, 1:45:07.1; 3. Glen Duvall, 1:53:48.8.

50 to 54–1. William Turner, 1:50:49.0; 2. Jon Weston, 1:52:10.5; 3. Shin Nishibori, 1:54:00.1.

55 to 59–1. Timothy McKeithen, 1:44:14.7; 2. Paul Hopkins, 1:47:42.1; 3. Francis Alueta, 2:07:18.4.

60 to 64–1. Jae Han, 2:01:14.2; 2. Brad Feldman, 2:28:43.5; 3. Vince Occhipinti,

2:34:01.5.

65 to 69–1. Clifford Lau, 2:20:05.1; 2. John Wat, 2:20:31.4; 3. James Baldauf, 2:25:28.9.

70 to 74–1. Keith Campbell, 2:07:24.9; 2. Michael K. Kasamoto, 2:16:53.2; 3. Mike Canite, 2:24:33.2.

75 to 79–1. Alfred Chun, 2:57:38.2.