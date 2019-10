[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

GOLF

College men: Chaminade Dual 2, 11 a.m., at Hawaii Kai Golf Course.

SOCCER

PacWest men: Fresno Pacific vs.

Chaminade, 12:30 p.m., at Saint Louis field.

PacWest women: Fresno Pacific vs.

Chaminade, 10 a.m., at Saint Louis field.

VOLLEYBALL

OIA Division I girls playoffs,

championship semifinals: At Moanalua–Kapolei at Moanalua, 5:30 p.m.; Kahuku vs. Mililani, to follow. Also, fifth-place semifinals: At Kalani–Farrington vs. Nanakuli, 5:30 p.m.; Waianae vs. Kaiser, to follow.

Tuesday

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA Division I girls playoffs, third-place: Kahuku/Mililani loser vs. Kapolei/Moanalua loser, to follow fifth-place match, at Farrington.

Fifth-place: Waianae/Kaiser winner vs. Farrington/Nanakuli winner, 5:30 p.m., at Farrington

OIA Division II girls playoffs, third-place: Campbell vs. McKinley, 3:30 p.m., at Farrington.

WATER POLO

ILH Division I boys: Mid-Pacific at

Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II boys: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m.; Le Jardin at ‘Iolani, 6 p.m.

POLO

Honolulu Polo Club

Samurai Cup

Sunday, At Waimanalo

Ninja 6, Samurai 4

Goal scorers–Ninja: Allen Hoe 4, Sarah Agnew-Miller 2. Samurai: Nalu Pitzel 3, Frank Hawk.

Paddling

Molokai Hoe

Sunday

From Hale O Lono Harbor to Waikiki Beach

Overall–1. Shell Va’a, 4:33:36; 2. Team Opt; 4:46:14; 3. Red Bull Wa’a, 4:46:56; 4. Ka Lahui Kai, 4:48:05; 5. Team Maui Jim, 4:56:37; 6. Team Manihi, 4:59:55; 7. Hui Nalu Canoe Club, 5:00:00; 8. Lanikai

Canoe Club, 5:03:38; 9. Ka Lahui Kai, 5:06:39; 10. Popora Te Hoe Mamu, 5:07:35.

Sporter Air Riflery

ILH

Saturday, At Punahou

Boys

Varsity

Pac-Five 1086, Punahou 1023

High shooters–Pac-Five: Donovan

Shiraishi, 280. Punahou: Chronos

Baker, 259.

Junior varsity

Punahou 903, Pac-Five 808

Girls

Varsity

Pac-Five 1058, Punahou 1000

High shooters–Pac-Five: Ellie

Toguchi-Tani, 280. Punahou: Sejin Park, 257.

Junior varsity

Pac-Five 982, Punahou 933

Running

Pride 5k Run

Saturday, At Magic Island

Female

Open–1. Brianna Waybright, 22:49.6; 2. Steph Yoshimura, 24:38.6; 3. Lisa

Tirimacco, 26:21.4.

19 and under–1. Susan Jones, 33:01.5.

20 to 29–1. Sage Saito, 27:53.3; 2. Erin D’Amelio, 28:39.7; 3. Lauren Ward, 30:36.3.

30 to 39–1. Lorna Ngo, 26:26.7; 2. Trista McKenzie, 27:05.5; 3. Kathryn Wilson, 27:11.0.

40 to 49–1. Natalie Wood, 28:36.6; 2. Rikkina Pulliam, 29:44.8; 3. Chris Etzkorn, 30:09.9.

50 to 59–1. Angela Sly, 27:02.7; 2. Rhonda Black, 29:14.6; 3. Martine Cooper, 30:10.0.

60 to 69–1. Halina Zaleski, 27:21.6; 2. Kimberly Floyd, 54:07.9; 3. Lori Bennett, 1:00:09.9.

Male

Open–1. Tim Ensign, 18:19.1; 2. Mick Bullock, 19:51.9; 3. Michael Cocal, 20:20.3.

19 and under–1. Will Storey, 21:14.1; 2. Joshua Huettner, 52:22.7.

20 to 29–1. Alexander Khaddouma, 25:22.8; 2. Andrew Chase, 25:57.2; 3.

Angelo Genabe, 26:41.7.

30 to 39–1. Angel Reyes Robles, 23:33.8; 2. Jose Ponce, 24:33.4; 3. Stephen

Natividad, 24:52.0.

40 to 49–1. Trivikram Pujar, 22:14.7; 2. Marcos Hguarcaya, 24:20.5; 3. Roger Chen, 25:09.2.

50 to 59–1. John Poetzel, 24:30.3; 2. James Pulliam, 25:27.3; 3. Ron Mesiona, 26:44.7.

60 to 69–1. Jospeh Laturnau, 24:24.8; 2. Frank Floyd, 27:26.0; 3. Thomas Walton, 31:07.7.

Tantalus 10-Mile Run

Sunday, Up Tantalus

Female

Open–1. Mersadi Olson, 1:15:11.6; 2.

Solange Saxby, 1:16:00.2; 3. Tanya Zaist, 1:19:45.8.

20 to 24–1. Malgorzata Waz, 1:24:29.8; 2. Alicia Hansen, 1:24:54.8.

25 to 29–1. Paige Banninger, 1:33:05.4; 2. Regina Kirkham, 1:34:02.5; 3. Sarah Bear, 1:43:28.2.

30 to 34–1. Katie Henrich, 1:26:29.4; 2. Piper Crossland, 1:26:48.6; 3. Rochelle Castro, 1:32:39.7.

35 to 39–1. Pepper Bunting, 1:34:04.6; 2. Mayumi Coloma, 1:35:37.8; 3. Roxanne Javines, 1:44:22.9.

40 to 44–1. Melissa Pampulov, 1:36:39.8; 2. Dorina Marsh, 1:53:04.1; 3. Penni Nelson, 1:59:45.6.

45 to 49–1. Millie Reyes, 1:34:19.5; 2. Michelle Kama, 1:55:14.3; 3. Abigail Avelar, 2:21:58.6.

50 to 54–1. Yuko Takahashi, 1:45:02.8.

55 to 59–1. Sylvia Brosien, 1:57:49.8.

60 to 64–1. Connie Comiso, 1:59:03.5; 2. Karen Moore, 2:02:37.9.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 1:46:44.5; 2. Linda Moran, 1:56:49.7.

Male

Open–1. Nicolas Escobar, 1:02:47.8; 2. Chris Gossett, 1:05:01.6; 3. Kengo Yoshimoto, 1:05:39.7.

10 to 14–1. Patrick Koon, 1:12:46.0.

15 to 19–1. Cheyne Hokana, 1:36:21.1.

20 to 24–1. Matteo Odone, 1:20:07.3; 2. Christopher Bohn, 1:38:15.8.

25 to 29–1. Cory Kirkham, 1:13:10.7; 2. Meyer Ungerman, 1:15:06.1; 3. Preston

Vierra, 1:18:27.7.

30 to 34–1. Christopher Salas, 1:15:52.9; 2. James Face, 1:22:51.7; 3. Michael Cacal, 1:27:45.6.

35 to 39–1. Phil Wright, 1:07:38.9; 2. Gregory Su, 1:23:37.9; 3. Erick Bannar, 1:26:10.3.

40 to 44–1. Larry Au, 1:09:55.6; 2. Trivikram Pujar, 1:32:47.0; 3. Dennis Fitzgerald, 1:33:25.2.

45 to 49–1. Bryan Koon, 1:21:12.5; 2. Tad Straly, 1:21:33.0; 3. Craig Jerome, 1:23:02.6.

50 to 54–1. Stephen Foley, 1:19:08.4; 2. Kawika Carlson, 1:22:13.2; 3. John Keenan, 1:22:55.1.

55 to 59–1. Craig Knohl, 1:20:32.7; 2. Jon Hinazumi, 1:36:08.9; 3. Erwin Taboada, 1:43:07.3.

60 to 64–1. Brad Feldman, 1:35:05.9; 2. Ross Barnes, 1:54:22.6; 3. Raymond Severn, 1:56:49.1

Tennis

ATP Shanghai Rolex Masters

Sunday, At Shanghai, China

Men’s singles, final

Daniil Medvedev (3), Russia, def. Alexander Zverev (5), Germany, 6-4, 6-1.

WTA Tianjin Open

Sunday, At Tianjin, China

Women’s singles, final

Rebecca Peterson, Sweden, def. Heather Watson, Britain, 6-4, 6-4.

WTA Ladies Linz

Sunday, At Linz, Austria

Women’s singles, final

Cori Gauff, United States, def. Jelena

Ostapenko, Latvia, 6-3, 1-6, 6-2.

Kremlin Cup

Sunday, At Moscow

Men’s singles, qualification

Egor Gerasimov (1), Belarus, def. Rudolf Molleker (7), Germany, 6-3, 4-6, 6-3.

Artem Dubrivnyy, Russia, def. Filip

Horansky (8), Slovakia, 6-4, 7-5.

Lukas Rosol (4), Czech Republic, def.

Nikola Milojevic (5), Serbia, 7-5, 6-7 (6), 6-3.

Damir Dzumhur (2), Bosnia-Herzegovina, def. Sebastian Ofner (6), Austria, 6-2, 6-2.

Women’s singles, qualification

Kaia Kanepi (1), Estonia, def. Anhelina

Kalinina, Ukraine, 4-1, ret.

Tereza Martincova (6), Czech Republic, def. Jana Fett, Croatia, 6-2, 6-2.

Kirsten Flipkens (4), Belgium, def. Liudmila Samsonova, Russia, 7-5, 6-4.

Varvara Gracheva (5), Russia, def. Polina Kudermetova, Russia, 6-4, 6-2.

Jana Cepelova, Slovakia, def. Anastasia Zakharova, Russia, 6-4, 6-3.

Gabriela Dabrowski, Canada, def. Varvara Flink (8), Russia, 6-3, 6-4.

Bowling

OIA West

Saturday, At Leeward Bowl

Boys varsity

2687–Mililani. 2457–Aiea. 2416–Pearl City. 2355–Kapolei. 2340–Campbell. 2325–Waipahu. 2142–Leilehua. 2097–Radford. 1992–Waianae. 1863–Nanakuli.

Individual game high/3-game high–Mililani: Jarin Kurashige, 246/612. Aiea: Jayden Tabudlo, 212/573. Pearl City: Kasey Fujioka, 214/575. Kapolei: Jake Brett, 244/628. Campbell: Raiden Yamashiro, 219/483. Waipahu: Shawn DeSilva, 177/Noah Roberson, 480. Leilehua: Chase Fernandez, 182/Sonny Soberano, 497. Radford: Issac Proffitt, 191/Neftali Guerrero, 469. Waianae: Kevin Cruce, 170/476. Nanakuli: Emory Hamada, 166/Nalu Hanol Tano, 407.

Girls varsity

2294–Campbell. 2292–Pearl City. 2171–Kapolei. 2151–Mililani. 1773–Leilehua. 1451–Waianae. 1137–Aiea. 1023–Radford. 674–Nanakuli. 471–Waipahu.

Individual game high/3-game high–Campbell: Kourtney Adams, 200/Kristan Duarte, 536. Pearl City: Christine

Madrona 192/541. Kapolei: Shaylynn

Matas, 199/556. Mililani: Jana Fukushima, 180/523. Leilehua: Kahealani Sekigawa, 155/420. Waianae: Venalysha Palenapa, 113/Nia Sevaaetasi, 316. Aiea:

Kayli Kalamau-Kozai, 113/Jsyla Mercado, 292. Radford: Arianna Thompson, 191/536. Nanakuli: Hailee Robles, 159/349. Waipahu: Sharie Mamaud, 174/471.