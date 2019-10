Scoreboard, Oct. 19

TODAY

CHEERLEADING

>> OIA: Western Division Championships, 1 p.m. at Kaiser.

CROSS COUNTRY

>> ILH: 8:30 a.m. at Kamehameha.

FOOTBALL

>> Mountain West: Air Force vs. Hawaii, 5 p.m., at Aloha Stadium.

>> OIA Open Division playoffs, semifinal: Campbell at Kahuku, 6:30 p.m.

>> OIA Division II playoffs, semifinals: Waialua at Roosevelt, 6:30 p.m.; Kaimuki at Kaiser, 6:30 p.m.

>> BIIF Division I: Kealakehe at Hilo, 7:30 p.m.

>> BIIF Division II: Pahoa at Ka’u, 11 a.m.; Kamehameha-Hawaii at Kohala, 1 p.m.

>> KIF: Kapaa vs. Waimea, 2:30 p.m., at Vidinha Stadium.

>> MIL: King Kekaulike at Lahainaluna, 7 p.m.

SOCCER

>> PacWest men: Dominican vs. Chaminade, 2:30 p.m., at Saint Louis field; Fresno Pacific at Hawaii Hilo, 7 p.m.

>> PacWest women: Dominican vs. Chaminade, noon, at Saint Louis field; Fresno Pacific at Hawaii Hilo, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Fresno Pacific at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym; Notre Dame de Namur vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym.

SUNDAY

VOLLEYBALL

>> Big West women: UC Davis at Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Chaminade, 3 p.m., at McCabe gym; Dominican at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

PACWEST VOLLEYBALL

At McCabe Gym, Thursday

Chaminade def. Fresno Pacific 22-25, 21-25, 25-22, 25-14, 15-4.

Kill leaders—CU: Emma Tecklenburg 21, Rachel Reedy 19, Claire Zanon 13. FP: Miska Legatova 10. Dig leaders—CU: Leka Kiner-Falefa 23, Zanon 23. FP: Corinne Acosta 15, Anastassiya Barakhoyeva 12. Assist leaders—CU: Natashya Enos 32, Alecza Abary 21. FP: Christina Tran 21.

OIA WESTERN DIVISION BOWLING

At Schofield Lanes, Thursday

Girls

1. Campbell 2355. 2. Pearl City 2133. 3. Kapolei 2119. 4. Mililani 1947. 5. Waianae 1383. 6. Leilehua 1298. 7. Aiea 1284. 8. Waialua 1231. 9. Nanakuli 1118. 10. Radford 926. 11. Waipahu 439.

High game/series—Camp: Kourtney Adams 200/577. PC: Ke’alohi Nakamura 188/Christine Madrona 476. Kap: Shaylynn Matas 202/396. Mil: Hallie Kotani 166/Rylee Nishimoto 397. Wain: Alohalani

Carlos 130/329. Lei: Kahealni Sekigawa 139/385. Aiea: Kayli Kalamau-Kozai 140/Jayla Mercado 374. Wail: Leah Ventura 169/409. Nan: Makena La’a 127/321. Rad: Payton Gonzales 200/500. Waip: Sharie Mamaud 161/439.

Boys

1. Pearl City 2566. 2. Campbell 2561. 3. Mililani 2524. 4. Kapolei 2350. 5. Leilehua 2314. 6. Waipahu 2140. 7. Radford 2053. 8. Aiea 2001. 9. Waialua 1720. 10. Nanakuli 1672. 11. Waianae 1555.

High game/series—PC: Shaine Fujii 266/665. Camp: Raiden Yamashiro 231/Josiah Benner-Eslit 603. Mil: Michael Weyl 245/621. Kap: Jake Brett 235/655. Lei: Chase Fernandez 201/501. Waip: Ian Wong 184/Jacob Galisa 444. Rad: Neftali Guerrero 188/Tyler Whaley 470. Aiea:

Ruben Raimundi, Ryan Seto 168/Isaiah Liberato 400. Wail: Bronson Ventura 179/502. Nan: Ethan Hamada 147/Kaimana Ahina 307. Wain: Stylez Kahale 164/394.