Scoreboard, Nov. 2

TODAY

CHEERLEADING

>> OIA Championships: 6 p.m. at Moanalua.

CROSS COUNTRY

>> HHSAA State Championships: Boys at 8:30 a.m., Girls at 9:15 a.m.; at Seabury Hall.

FOOTBALL

>> Mountain West: Fresno State vs. Hawaii, 6 p.m., at Aloha Stadium.

>> BIIF Division I: Championship, Konawaena vs. Hilo, 7 p.m., at Wong Stadium.

>> KIF: Waimea vs. Kauai, 2:30 p.m., at Hanapepe Stadium.

GOLF

>> College men: Ka‘anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka‘anapali Golf Course.

SOFTBALL

>> PacWest women: Hawaii Hilo Fall Preview scrimmage, noon at UHH softball field.

TENNIS

>> College women: Rainbow Wahine Invite, 9 a.m., at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym.

SUNDAY

GOLF

>> College men: Ka‘anapali Classic Collegiate Invitational, all day, at Royal Ka‘anapali Golf Course.

TENNIS

>> College women: Rainbow Wahine Invite, 9 a.m., at UH Tennis Complex.

VOLLEYBALL

>> Big West women: Cal Poly vs. Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> PacWest women: Hawaii Hilo vs. Chaminade, 3 p.m., at McCabe gym.

ILH BOYS WATER POLO

At ‘Iolani

>> Varsity, Division I Championship: Punahou 10, Kamehameha 9

Goal scorers–Punahou: Gunnar Grune 5, Stryker Scales 3, Max Chang 2. KS: Nash Brandon 3, Lucas Anakalea 2, Kana`i Tapia 2, Pono Estores, Stryder Garrett.

>> Varsity, Division I Consolation: ‘Iolani 4, Mid-Pacific 2

Goal scorers– ‘Iolani: Carter Kojima 2, Sunny Katagiri, Connor Kojima. MPI: Jack Fukui, Jamie Bhattacharyya.

COLLEGE WOMEN TENNIS

Rainbow Wahine Invitational

At UH Tennis Complex, Friday

Women’s singles, day 1

Bojana Markovic (UH) def. Marleen Tilgner (HPU), 3-6, 6-4, 1-0 (9).

Satsuki Takamura (UH) def. Jolene Coetzee (CSUN), 6-1, 6-1.

Nikola Dolakova (UH) def. Elodie Busson (HPU), 6-2, 7-5.

Michelle Pits (UH) def. Ekaterina Repina (CSUN), 7-5, 1-0 (ret.).

Emma Roenholt (CSUN) def. Madison Kim (UH), 7-6 (4), 1-6, 6-3.

Nicole Ballach (HPU) def. Rebecca Ehn (UH), 6-4, 7-6.

Bianca Schulhof (HPU) def. Sophia Storch (UH), 6-3, (ret).

Lauren Anderson (CSUN) def. Jayme Waites (HPU), 6-0, 6-2.

Mihoki Miyahara (HPU) def. Ana Isabel Fraile Tobosco (CSUN), 6-4, 6-3.

Jacquie Tan (CSUN) def. Heloise Le Normand (HPU) 6-2, 6-3.

Sarah Ikioka (HPU) def. Victoria Santibañez Luna (CSUN), 6-1, 6-2.

Lisa-Marie Wurst (CSUN) def. Monica Greene (HPU), 6-4, 4-6, 6-0.

Women’s doubles, day 1

Petra Melounova/Madison Kim (UH) def. Jolene Coetzee/Ana Isabel Fraile Toboso (CSUN), 6-2.

Bojana Markovic/Satsuki Takamura (UH) def. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU), 7-6 (8).

Nikola Dolakova/Michelle Pits (UH) def. Ekatarina Repina/Jacquie Tan (CSUN), 6-2.

Elodie Busson/Heloise Le Normand (HPU) def. Rebecca Ehn/Sophia Storch (UH), 6-3.

Emma Roenholt/Lisa-Marie Wurst (CSUN) def. Sarah Ikioka/Nicole Ballach (HPU), 6-1.

Victoria Santibañez Luna/Lauren Anderson (CSUN) def. Monica Greene/Bianca Schulhof (HPU), 6-3.

COLLEGE MEN GOLF

Kaanapali Collegiate Classic

At Royal Kaanapali Golf Course, Friday

Overall team standings

T-1. Kansas 268; T-1. Oklahoma 268; 3. UCLA 269; 4. Liberty 272; 5. West Virginia 273; 6. Washington 274; T-7. Boise State 275; T-7. Clemson 275; T-9. Georgia 277; T-9. South Caroina 277; 11. Air Force 280; 12. UC Santa Barbara 281; T-13. Hawaii 282; T-13. Southern Illinois 282; 15. Sacramento State 286; 16. Wyoming 288; 17. Gonzaga 289; 18. North Texas 290; 19. Connecticut 292; 20. George Washington 295.

Individual standings

T-1. Garett Reband, Oklahoma, 64; T-1. Andy Spencer, Kansas, 64; T-3. Joseph Crisostomo, Air Force, 65; T-3. Quade Cummins, Oklahoma, 65; T-3. Trevor Phillips, Georgia, 65; T-3. Trent Phillips, Georgia, 65; T-3. Ryan Hall, 65.

Hawaii golfers

T-33. Kanata Irei 69; T-47. Nickolaus Nelson 70; T-57. Justin Ngan 71; T-69. Cole Yoshida 72; T-69. Trevor Hirata 72; T-80. Kotaro Murata 73; T-104. AJ Teraoka 76.

ILH BOWLING

Jared Kaufmann Post Season Tournament, Friday

Overall team results

Boys semi-finals

>> Mid Pacific def. Iolani, best 3 of 4.

>> Hawaii Baptist def. St Louis, 3-0.

Boys finals

>> Mid Pacific def. Hawaii Baptist, 3-0.

>> St Louis def. ‘Iolani, best 3 of 4.

>> 1st Place – Mid Pacific

>> 2nd Place – Hawaii Baptist

>> 3rd Place – St Louis

Girls semi-finals

>> Iolani def. Maryknoll, best 3 out of 4 games.

>> Hawaii Baptist def. Sacred Hearts 3-0.

Girls finals

>> Iolani def. Hawaii Baptist 3-0.

>> Sacred Hearts def. Maryknoll, best 3 out of 4.

>> 1st Place – Iolani

>> 2nd Place – Hawaii Baptist

>> 3rd Place – Sacred Hearts

Individual results

Boys

1. Noah Akiona, KS, 756

2. Kainoamalu Langsi, LBS, 704

3. Justin Sumiye, HBA, 641

4. Brandon Nakaoka, STL, 630

5. Hunter Lum, STL, 619

6. Noah Amuro, AS, 608

7. Koltn Tani, MS, 606

8. Kody Manabe, MPI, 171

T-9. Kai Yamada, MPI, 604

T-9. Michael Thompson, MPI, 604

Girls

1. Ashlyn Okazaki, IOL, 688

2. Seo Been Chang, IOL, 541

3. Jordan Luke, IOL, 530

4. Carianne Takeuchi, IOL, 521

5. Logan Akau, IOL, 520

6. Alysa Choy, SHA, 510

7. Rachel Iha, IOL, 502

8. Randi Love, KS, 484

9. Brenna Yoshioka, HBA, 481

10. Christine Nguyen, DMS, 478