Scoreboard – Jan. 5, 2020

TODAY

DIVING

>> College men and women: Wally Nakamoto Diving Invite, all day, at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

GOLF

>> PGA: Tournament of Champions, 10 a.m., at Kapalua Plantation Course.

MONDAY

BASKETBALL

>> PacWest men: Fresno Pacific vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.; Point Loma vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at St. Francis Gym; Biola vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

>> PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 3:30 p.m., at McCabe Gym; Point Loma vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at St. Francis Gym; Biola vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

BASKETBALL

>> ILH Division II girls: University at Kamehameha I-AA, 6:30 p.m.; Sacred Hearts at Punahou I-AA, 6:30 p.m.

>> ILH Division III girls: Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.; La Pietra vs. Christian Academy, 6:30 p.m., at Hawaiian Mission.

ILH SWIMMING MEET

At Punahou

Girls 200 Yard Medley Relay

1, Punahou ‘A’ (Malia Ching, Collette Jones, Andrea Zeebe, Kaylee Ogawa), 1:58.38; 2, Pac-5 ‘B’, 1:58.64; 3, Kamehameha ‘A’, 2:03.46

Boys 200 Yard Medley Relay

1, Punahou ‘A’ (Noah Peters, Matthew Chang, Ray Sakamoto, James Lyon), 1:41.19; 2, Iolani ‘A’, 1:48.70; 3, Kamehameha ‘A’, 1:52.68.

Girls 200 Yard Freestyle

1, Andrea Zeebe, Punahou, 1:57.94; 2, Shaye Story, KS, 1:58.33; 3, Charlie Ann Limasa, KS, 2:05.38

Boys 200 Yard Freestyle

1, Makena Ginoza, Pac-5, 1:46.92; 2, Max Lee, Punahou, 1:49.86; 3, Jordan Savage, Punahou, 1:52.07.

Girls 100 Yard IM

1, Joey Misailidis, Punahou, 1:04.95. 2, Hudson Geir, Punahou, 1:08.73. 3, Noelle Kim, Iolani, 1:09.44.

Girls 200 Yard IM

1, Grace Monahan, Pac-5, 2:07.77; 2, Alana Barthel, Le Jardin, 2:15.63; 3, Kai Flanagan, Punahou, 2:16.57

Boys 200 Yard IM

1, Noah Peters, Punahou, 2:00.49; 2, Ray Sakamoto, Punahou, 2:05.82; 3, Jack Mucciarone, Pac-5, 2:08.70.

Girls 50 Yard Freestyle

1, Rose Garcia, Pac-5, 25.00; 2, Elena Tanaka, Punahou, 25.86; 3, Mackenzie Watts, Punahou, 26.18.

Boys 50 Yard Freestyle

1, Ethan Ravelo, Le Jardin, 22.74; 2, James Lyon, Punahou, 22.95; 3, Devin Alejado, KS, 22.99.

Girls 100 Yard Butterfly

1, Grace Monahan, Pac-5, 57.65; 2, Elena Tanaka, Punahou, 1:00.32; 3, Charlie Ann Limasa, KS, 1:01.69.

Boys 100 Yard Butterfly

1, Noah Peters, Punahou, 53.31; 2, Devin Alejado, KS, 56.15; 3, Max Lee, Punahou, 56.16.

Girls 100 Yard Freestyle

1, Andrea Zeebe, Punahou, 54.52; 2, Rose Garcia, Pac-5, 54.63; 3, Leilani Hoffmann, Punahou, 56.58.

Boys 100 Yard Freestyle

1, James Lyon, Punahou, 48.65; 2, Cameron Coffelt, Punahou, 50.38; 3, Ethan Ravelo, Le Jardin, 50.59.

Girls 500 Yard Freestyle

1, Joey Misailidis, Punahou, 5:26.94; 2, Hudson Geir, Punahou, 5:46.19. 3, Rani Hamamoto, Pac-5, 5:55.92.

Boys 500 Yard Freestyle

1, Makena Ginoza, Pac-5, 4:54.91; 2, Stone Miller, Iolani, 5:13.32; 3, Caden Lombard, Punahou, 5:13.83.

Girls 200 Yard Freestyle Relay

1, Punahou ‘A’ (Leilani Hoffmann, Erika Howell, Elena Tanaka, Mackenzie Watts), 1:48.28; 2, Punahou ‘B’ 1:52.80; 3, Mid-Pacific ‘A’, 1:54.03.

Boys 200 Freestyle Relay

1, Punahou ‘A’ (Ken Nakatsu, Jack Morehart, Max Lee, Tyler Sakamoto), 1:34.40; 2, Mid-Pacific ‘A’, 1:40.44; 3,Iolani ‘A’, 1:42.78.

Girls 100 Yard Backstroke

1, Alana Barthel, Le Jardin, 58.68; 2, Malia Ching, Punahou, 1:04.02; 3, Kai Flanagan, Punahou, 1:04.48.

Boys 100 Yard Backstroke

1, Ken Nakatsu, Punahou, 57.29; 2, Jon Reiter, Iolani, 58.75; 3, Tyler Sakamoto, Punahou, 58.82.

Girls 100 Yard Breaststroke

1, Zoe Spencer, Pac-5, 1:14.65. 2, Kawehi Kauahi, Punahou, 1:15.75. 3, Jennalyn Wong, Sacred Hearts, 1:16.69.

Boys 100 Yard Breaststroke

1, Joshua Taufahema, Iolani, 1:09.15. 2, Kainoa Paul, Punahou, 1:12.02; 3, Daniel Rodi, Iolani, 1:18.19.

Girls 400 Yard Freestyle Relay

1, Punahou ‘A’ (Tori Gacutan, Mallory Meister, Hudson Geir, Kaimakana Flanagan), 3:51.37; 2, Iolani ‘A’, 4:35.82.

ILH Canoe Paddling

At Magic Island

Boys Varsity 1

Punahou (Kai Binney, Gunnar Grune, Vinny Ako, Nathan Kane, Adam Krivatsky, and Nik Steiner) 40:45:00; Kamehameha 41:10:00; Mid-Pacific 41:23:00; ‘Iolani 42:44:00; Le Jardin 45:10:00; Maryknoll 45:19:00; Pac-Five 46:45:00; Saint Louis 46:48:00; Damien 48:21:00:

Boys Varsity 2

Punahou 42:34:00; Kamehameha 44:00:00; Mid-Pacific 46:20:00; Saint Louis 46:53:00; Maryknoll 47:42:00; Damien 47:45:00; ‘Iolani 48:34:00

Boys JV 1

Punahou 43:17:00; Kamehameha 43:54:00; Punahou 44:06:00; Mid-Pacific 45:16:00; Le Jardin 47:20:00; Pac-Five 52:03:00

Boys JV 2

Punahou 45:44:00; Saint Louis 46:04:00; ‘Iolani 46:08:00; Mid-Pacific 46:20:00; Kamehameha 51:07:00; Pac-Five 56:55:00

Girls Varsity 1

Kamehameha (Alina Mauai, Li’uakala’ikamaka Tengan, Kamalani Freitas, Sedona-Ariz Nelson, Hiileinani Dikilato, and Emma Lindsey) 47:37:00; Punahou 48:36:00; Mid-Pacific 48:44:00; Sacred Hearts 52:59:00; Maryknoll 55:33:00; ‘Iolani 56:37:00; Pac-Five 57:05:00; Le Jardin 57:23:00

Girls Varsity 2

Punahou 52:29:00; Kamehameha 52:40:00; Mid-Pacific 54:05:00; Damien 57:06:00; Maryknoll 1:01:36

Girls JV 1

Kamehameha 52:15:00; ‘Iolani 53:52:00; Punahou 54:38:00

Girls JV 2

‘Iolani 52:31:00; Sacred Hearts 54:42:00; Punahou 55:43:00; St. Andrew’s 56:16:00; Kamehameha 57:03:00; Pac:Five 59:30:00; Mid-Pacific 1:00:03

Mixed Varsity

‘Iolani (Keenan Milikan, Tristan Jamrog, Kala ‘Ula Chong, Jennifer Hong, Kacey Yamane, and Isabel Lukas) 42:14:00; Punahou 42:26:00; Mid-Pacific 45:48:00; Kamehameha 46:14:00; Damien 48:16:00; Pac-Five 48:36:00

OIA Canoe Paddling

At Keehi Lagoon

Varsity Boys

Kalaheo 3:46:04; Mililani 3:56:48; Anuenue 3:58:42; Moanalua 3:59:92; Waialua 4:00:01; Roosevelt 4:01:21; Kalani 4:05:48; Pearl City 4:07:35; Kapolei 4:10:14; Mckinley 4:14:32; Waianae 4:14:91; Kaiser 4:15:15; Nanakuli 4:18:56; Kailua 4:19:98; Aiea 4:23:10; Campbell 4:30:27; Waipahu 4:42:59

Junior Varsity Boys

Kalaheo 3:46:04; Mililani 3:56:48; Anuenue 3:58:42; Moanalua 3:59:92; Waialua 4:00:01; Roosevelt 4:01:21; Kalani 4:05:48; Pearl City 4:07:35; Kapolei 4:10:14; Mckinley 4:14:32; Waianae 4:14:91; Kaiser 4:15:15; Nanakuli 4:18:56; Kailua 4:19:98; Aiea 4:23:10; Campbell 4:30:27; Waipahu 4:42:59

Varsity Girls

Kalaheo 4:35:89; Mckinley 4:38:94; Kalani 4:42:83; Radford 4:43:25; Kaiser 4:43:83; Roosevelt 4:47:98; Moanalua 4:48:36; Mililani 4:54:44; Pearl City 5:01:74; Nanakuli 5:02:76; Castle 5:02:90; Aiea 5:15:10; Kapolei 5:17:59; Waianae 5:20:61; Waipahu 5:23:09; Campbell 5:28:70; Waialua 5:29:71; Leilehua 5:49:44; Kaimuki 5:54:43

Junior Varsity Girls

Kalaheo 4:40:66; Kalani 4:50:06; Waialua 4:53:82; Moanalua 4:55:94; Radford 5:02:93; Mckinley 5:04:91; Castle 5:07:27; Roosevelt 5:08:03; Kapolei 5:13:24; Mililani 5:13:78; Aiea 5:16:50; Waianae 5:24:09; Campbell 5:24:38

Mixed Varsity

Kalaheo 4:04:60; Moanalua 4:14:92; Anuenue 4:15:24; Kaiser 4:18:11; Waialua 4:18:24; Mckinley 4:20:87; Kalani 4:22:69; Mililani 4:23:55; Kapolei 4:24:04; Pearl City 4:26:01; Radford 4:27:06; Nanakuli 4:27:80; Roosevelt 4:30:98; Waipahu 4:35:60; Kailua 4:45:10; Campbell 4:46:88; Aiea 5:00:50; Leilehua 5:06:63; Waianae DQ

Mixed Junior Varsity

Kalaheo 4:32:26; Waialua 4:34:52; Radford 4:37:25; Mililani 4:39:17; Kalani 4:40:29; Nanakuli 4:45:42; Castle 4:46:67; Mckinley 4:47:11; Kaiser 4:49:15; Waianae 4:50:49; Kapolei 4:56:39; Aiea 4:58:90; Moanalua 4:59:45; Roosevelt 5:03:57; Kailua 5:29:78; Campbell 5:36:31