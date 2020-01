[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

BASKETBALL

PacWest men: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at St. Francis Gym; Dominican vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Notre Dame de Namur vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at St. Francis Gym; Dominican vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH Division I boys: Damien at

Kamehameha, 6 p.m.; Saint Louis at ‘Iolani, Mid-Pacific at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH Division I girls: Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.; Kamehameha at Maryknoll, 5 p.m.

OIA boys: Anuenue at Kaiser, 5:30 p.m.; Kaimuki at Moanalua, Kalaheo at Farrington, Roosevelt at Kahuku, Kailua at Castle, McKinley at Kalani; varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m.

junior varsity game.

GOLF

Sony Open in Hawaii: First-round, 7:10 a.m., at Waialae Country Club.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

SWIMMING AND DIVING

College women: Wisconsin at Hawaii, 4 p.m., at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

VOLLEYBALL

College men: Rainbow Warrior

Classic–Harvard vs. Grand Canyon, 4 p.m.; Emmanuel at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

Friday

BASKETBALL

ILH Division II boys: Hanalani at Hawaii Baptist, 6:30 p.m.

ILH Division II girls: Punahou I-AA at

Hawaii Baptist, 5 p.m.; Hanalani at ‘Iolani I-AA, 5 p.m.

OIA East girls: Anuenue at Kaiser, 5:30 p.m.; Kaimuki at Kahuku, Castle at Kalani, Kalaheo at Moanalua, Kailua at Roosevelt, McKinley at Farrington; varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m.

junior varsity game.

OIA West girls: Waialua at Kapolei, 5:30 p.m.; Waianae at Mililani, Nanakuli at

Radford, Aiea at Waipahu, Campbell at Pearl City; varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m.

junior varsity game.

GOLF

Sony Open in Hawaii: Second-round, 7:10 a.m., at Waialae Country Club.

SOCCER

ILH girls: Sacred Hearts at Punahou II, 4:15 p.m.; Pac-Five at Kamehameha, 4:15 p.m.; Punahou at ‘Iolani, 4:15 p.m.

OIA boys: Kapolei at Leilehua, Mililani at Radford, Pearl City at Campbell, Nanakuli at Waipahu, Waialua at Aiea; matches

begin at 7 p.m.

OIA girls: Nanakuli at Waipahu, 5:30 p.m.; Waialua at Aiea, 5:30 p.m.; Campbell at Pearl City, Leilehua at Kapolei, Radford at Mililani; matches begin at 7 p.m.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

SWIMMING

ILH meet: at ‘Iolani, 5 p.m.

VOLLEYBALL

College men: Rainbow Warrior

Classic–Grand Canyon vs. Emmanuel, 4 p.m., at Stan Sheriff Center; Harvard at

Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

WRESTLING

ILH boys: Pac-Five va. Kamehameha;

‘Iolani vs. Damien; Saint Louis vs. Punahou; ‘Iolani vs. Kamehameha; Pac-Five vs.

Punahou; Damien vs. Saint Louis, 5:30 p.m.; matches at Kamehameha.

ILH girls: Round robin, 5:30 p.m., at Kamehameha.

Bulletin Board

Volleyball

SPIKE. January 17, 10 a.m. to 4 p.m. at Hawaii Convention Center. 6th through 8th grade DOE students. Free. Info: www.transpacificvolleyball.com

TransPacific Championships. January 18-20, 8 a.m. to 9:30 p.m. at Hawaii

Convention Center.

Info: www.transpacificvolleyball.com

Basketball

BIIF

Wednesday

Boys varsity

Hawaii Prep 55, Pahoa 47

Leading scorers–Hawaii Prep: Michael Hughes 12, Tre Walker 11. Pahoa: Damon Romero 22.

Boys junior varsity

Pahoa 43, Hawaii Prep 25

ILH

Wednesday

Boys varsity, Division I-AA

‘Iolani 46, Maryknoll 36

Kamehameha 81, Punahou 62

Leading scorers–‘Iolani: N/A.

Maryknoll: N/A. Kamehameha: Cadde Trujillo 24, Titus Maunakea 11, Makalii

Katagiri 10, Isaiah Paekukui-Cockett 10. Punahou: Blake Shew 13, Chris Tamayo 11, Lance Tamagawa 10.

Boys junior varsity

Maryknoll 57, Punahou-blue 37

Girls varsity, Division I-AA

Punahou 49, ‘Iolani 29

Leading scorers–Punahou: Ashley Kato 15, Malia Dunaway 12. ‘Iolani: Myla

Pellegrini 16.

Girls varsity, Division II

Hanalani 51, University 19

Hawaii Baptist 59, Sacred Hearts 48

Kamehameha 48, Damien 46

Leading scorers–Hanalani: Lishae Scanlan 12. Damien: Lauren Blas 5,

Alana Nagata 5. Hawaii Baptist: Emi Wada 15, Sasha Philip 14, Cydni Yoshida 11, Alexis Dang 11. Sacred Hearts:

Kailyn Kupau 16, Mahina

Kaleiheana-Erickson 11. Kamehameha: N/A. Damien: N/A.

Girls varsity, Division III

Christian Academy 45, Hawaiian Mission 32

St. Andrew’s 50, Island Pacific 54

Leading scorers–Christian Academy: Hooliieasu Baptiste 17, Joy Luna 12, Kyra Pagud 11. Hawaiian Mission: Madi

Divers 12. Saint Andrew’s: Olivia Reed 16, Maya Reed 10. Island Pacific: Jayda Fullum 16.

Tuesday

Boys varsity, Division III

Christian Academy 57, Hawaiian Mission 44

Lanakila Baptist 40, Island Pacific 25

College Men

Wednesday

East

Duquesne 78, Saint Joseph’s 60

Georgetown 87, St. John’s 66

Rhode Island 69, Davidson 58

UConn 67, Tulane 61

UMass 77, La Salle 69

South

Alabama 90, Mississippi St. 69

Auburn 83, Vanderbilt 79

Campbell 64, UNC-Asheville 62

Duke 73, Georgia Tech 64

ETSU 64, UNC-Greensboro 57

Florida St. 78, Wake Forest 68

LSU 79, Arkansas 77

NC State 73, Notre Dame 68

Pittsburgh 73, North Carolina 65

St. Bonaventure 61, George Mason 49

Wofford 67, Samford 62

Midwest

Cincinnati 75, Tulsa 44

Illinois 71, Wisconsin 70

Indiana 66, Northwestern 62

Kansas 79, Iowa St. 53

Saint Louis 63, George Washington 58

Seton Hall 83, Xavier 71

Southwest

Oklahoma 72, Texas 62

SMU 81, UCF 74

Sam Houston St. 67, SE Louisiana 62

Texas A&M-CC 73, Stephen F. Austin 72

West

Boise St. 73, UNLV 66

Cal St. Northridge 95, Long Beach St. 77

California Baptist 83, CS Bakersfield 75

S. Dakota St. 80, Denver 68

San Diego St. 72, Wyoming 52

San Jose St. 70, Nevada 68

UC Santa Barbara 63, Cal Poly 45

College Women

Top 25

Wednesday

No. 19 West Virginia 68, Kansas 49

Soccer

ILH

Wednesday

Boys varsity

Damien 1, Mid-Pacific 0

Goal scorers–Damien: Caleb Onzuka.

English Premier League

GP W D L GF GA Pts

Liverpool 20 19 1 0 49 14 58

Leicester 21 14 3 4 46 19 45

Man City 21 14 2 5 56 24 44

Chelsea 21 11 3 7 36 29 36

Man United 21 8 7 6 32 25 31

Tottenham 21 8 6 7 36 30 30

Wolverhampton 21 7 9 5 30 27 30

Sheffield United 21 7 8 6 23 21 29

Crystal Palace 21 7 7 7 19 23 28

Arsenal 21 6 9 6 28 30 27

Everton 21 7 4 10 24 32 25

Southampton 21 7 4 10 25 38 25

Newcastle 21 7 4 10 20 33 25

Brighton 21 6 6 9 25 29 24

Burnley 21 7 3 11 24 34 24

West Ham 20 6 4 10 25 32 22

Aston Villa 21 6 3 12 27 37 21

Bournemouth 21 5 5 11 20 32 20

Watford 21 4 7 10 17 34 19

Norwich 21 3 5 13 22 41 14

Tennis

College Men

Wednesday

At UH Tennis Complex

Duke 4, Hawaii 1

Singles

1. Andre Ilagan, (UH), def. Luca Keist, (DU), 6-1 (8-6), 7-6.

2. Edu Güell, (DU), def. Lucas Labrunie, (UH), 7-5, 6-3.

3. Blaz Seric, (UH), vs. Spencer Furman, (DU), 6-3, 5-7, 3-3, unfinished.

4. Andrew Zhang, (DU), def. Axel Labrunie, (UH), 2-6, 6-1, 6-4.

5. Samuel Rubell, (DU), def. Simao Telo, Alves, (UH) 6-0, 6-1.

6. Garrett Johns, (DU), def. Chia-Hua Lu, (UH), 6-0, 6-4.

Order of finish: Singles (5,1,6,2,4).