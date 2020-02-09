Scoreboard – Feb. 9, 2020

SUNDAY
BASEBALL
>> College: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific (DH), 1 p.m., at Hans L’Orange Park.
MONDAY
BASKETBALL
>> ILH Division I boys: Single-Elimination Tournament–Damien at Maryknoll, 1 p.m.
>> ILH Division I-AA boys: Single Elimination Tournament–Maryknoll at ‘Iolani, 6 p.m.
>> OIA Division I boys: Playoffs, Semifinals–Moanalua vs. Kalaheo, 5 p.m.; Leilehua vs. Kahuku, 25 minutes after Moanalua/Kalaheo; games at McKinley. Also, Fifth-place semifinals–Kaiser at Radford, 6 p.m; Kapolei at Mililani, 6 p.m.
SOCCER
>> HHSAA Division I boys state championships: First round–Kaiser vs. Hilo, 3 p.m., at Hilo Bayfront; Kalaheo at ‘Iolani, 3:15 p.m.; Pearl City vs. Kalani, time and location; Mililani at Kamehameha-Maui, 5 p.m.
HAWAIIAN AIRLINES CANOE PADDLING CHAMPIONSHIPS
At Keehi Lagoon
Varsity Boys
1. Punahou 3:36.52; 2. Kamehameha 3:41.80; 3. Waimea 3:44.58; 4. Kalaheo 3:44.92; 5. Mid-Pacific 3:47.18; 6. Baldwin 3:51.12; 7. Seabury Hall 4:05.01; 8. Hawaii Prep 4:13.83
Varsity Girls
1. Kamehameha 4:12.61; 2. Punahou 4:20.55; 3. Seabury Hall 4:28.13; 4. Mid-Pacific 4:30.71; 5. Kalaheo 4:32.98; 6. Keaau 4:37.97; 7. Kapaa 4:38.80; 8. Molokai 4:42.82
Varsity Mixed
1. Kalaheo 3:46.37; 2. Punahou 3:46.78; 3. Hawaii Prep 3:54.31; 4. Seabury Hall 3:56.13; 5. ‘Iolani 3:56.91; 6. King Kekaulike 3:59.01; 7. Waimea 4:00.04; 8. Mililani 4:02.99
HHSAA STATE SOCCER CHAMPIONSHIPS
At Waipio Peninsula Soccer Stadium
Division I girls
Championship: Kamehameha 1, King Kekaulike 0
Goal-Scorers—KS: Anuhea Aluli
Third-place: Konawaena 2, Pearl City 2
Goal-Scorers—Kona: Zane Garrigan, Jadyn Hanks. PC: Caylie Uyema 2.
Fifth-place: Mililani 2, Kamehameha-Maui 1
Goal-Scorers—Mil: Mehana Ortiz, Kailee Wilson. KSM: Maile Kehano.
Division II girls
Championship: Hawaii Prep 4, Kauai 1
Goal-Scorers—HPA: Jenna Perry, Emily Thompson, Kahala Erskine, Malia Brost. Kai: Jessica Hreljac.
Third-place: Kapaa 2, Mid-Pacific 2
Goal-Scorers—Kap: Hanna Wamsley, Kirra Lindman. MPI: Rainah Draper 2.
Fifth-place: Kamehameha-Hawaii 3, Waimea 0
Goal-Scorers—KSH: Chenoa Frederick 2, Nanea Wong Yuen.
Consolation: Sacred Hearts 0, Radford 0
Division I All-Tournament Team
Caly Ah Soon, Kamehameha; Anuhea Aluli, Kamehameha; Maya Hagiwara, Kamehameha; Tavale Tausani, Kamehameha; Sienna Inouye, Kamehameha; Teani Arakawa, Kekaulike; Kaehukai Kaaihue, Kekaulike; Zoe Asue, Kekaulike; Leiala Aruda, Kekaulike; Caylie Uyema, Pearl City
Goalkeeper: Kyana Blas, Konawaena
Most Outstanding: Kalia Kalua, Kamehameha
Division II All-Tournament Team
Isabella Police, HPA; Kahele Walsh, HPA; Angela Cipriano, HPA; Eryka Napaleon, Kauai; Jessica Hreljac, Kauai; Kaleonahe Bukoski, Kauai; Rainah Draper, Mid-Pacific; Naomi Noguchi, Kapaa; Chenoa Frederick, KS-Hawaii
Goalkeeper: Jaeda Planas, Kauai
Co-Most Outstanding: Malia Brost and Jenna Perry, HPA
HHSAA STATE BASKETBALL CHAMPIONSHIPS
Division I girls
Championship: ‘Iolani 55, Konawaena 46
Leading scorers—Iol: Jovi Lefotu 22, Lily Wahinekapu 20. Kona: Caiyle Kaupu 19, Kali Salazar-Harrell 10.
Third place: Waiakea 58, Kahuku 44
Leading scorers—No scorers reported
Fifth place: Maryknoll 50, Lahainaluna 38
Leading scorers—Mryk: Mahalo Akaka 15, Aloha Akaka 12. Lah: Kiera Kaniho 12, Ashley Akamine 11.
Division I All-Tournament Team
Caiyle Kaupu, Konawaena
Jovi Lefotu, Iolani
Kaliana Salazar-Harrell, Konawaena
Alexis Huntimer, Iolani
Keeli-Jade Smith, Waiakea
Most Outstanding Player: Lily Wahinekapu, Iolani
Division II girls
Championship: Hanalani 40, Mid-Pacific 37
Leading scorers—Han: Lishae Scanlan 12, Maria Ralar 10. MPI: Madisyn Sagawa 15.
Third place: Hawaii Baptist 37, Kamehameha-Hawaii 29
Leading scorers—HBA: Alexis Dang 15, Sasha Phillip 11. KSH: Dominique Pacheco 15.
Fifth place: Seabury 53, Damien 30
Leading scorers—Sea: Anau Tuivai 14 points (13 rebounds), Piohia Tuivai 14. DMS: Teresa Anakalea 13, Gloriana Sua 13 rebounds.
Consolation: Lanai 49, Campbell 40
Leading scorers—Lan: Keala Montgomery 15 (17 rebounds), Haley Ostrander 13, Arriana Maltezo 12 rebounds. Camp: Lauren Poniatowski 17.
Division II All-Tournament Team
Faith Mersburg, Hanalani
Madisyn Sagawa, Mid-Pacific
Paige Fahrni, Mid-Pacific
Sara Schubert, KS-Hawaii
Alexis Dang, Hawaii Baptist
Most Valuable Player: Lishae Scanlan, Hanalani
ILH
Division I boys
Damien 58, Mid-Pacific 54
Leading scorers—DMS: Hayden Bayudan 17, Tino Atonio 15. MPI: Kamana Lapina 16.
Division II boys
University 44, Le Jardin 30
Leading scorers—ULS: Jake Flores 17. LJA: Austin Alana 15.
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