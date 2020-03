[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

ACROBATICS AND TUMBLING

College: Gannon vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym.

BASEBALL

College: Oregon at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

PacWest: Biola at Hawaii Pacific, 1 p.m. at Howard A. Okita Field. Azusa Pacific at Chaminade, 3:30 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

OIA West: Leilehua at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Radford vs. Waipahu at Central Oahu Regional Park, 3 p.m.

tennis

ITF: Davis Cup Qualifier—U.S. vs. Uzbekistan at Blaisdell Arena, 5 p.m.

VOLLEYBALL

College men: BYU at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

SATURDAY

BASEBALL

College: Oregon at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

Big West women: Cal Poly at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

American Basketball Association: Hawaii Swish vs. Chicago Vipers, 7 p.m. at Moanalua Gym.

SOFTBALL

OIA East: Kaiser at Moanalua, Roosevelt at Kalani, 10 a.m.

OIA West: Kapolei Charter at Waianae, 10 a.m.; Campbell vs. Kapolei at McKinley, 7 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Waialua, Kahuku at Nakakuli, Aiea at McKinley, 10 a.m.

TENNIS

OIA: Campbell at Waianae; Castle at Kalaheo; Kahuku at Farrington; Kapolei at Leilehua; McKinley at Roosevelt; Mililani at Pearl City; Waipahu at Aiea; Kailua v Kalani at Castle; matches at 9 a.m.

TRACK AND FIELD

College women: Sunrise Meet No. 2, time TBA, at Clarence T.C. Ching Complex.

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Punahou I-AA at Damien, noon; Le Jardin vs. University, 3 p.m., at Klum gym.

ILH Division III boys: Hanalani vs. Christian Academy, 1:30 p.m., at Klum gym.

WATER POLO

OIA girls: Pearl City vs. Waianae, 10 a.m.; Farrington vs. Kailua, 11:05 a.m.; Mililani vs. Pearl City, 12:10 p.m.; Kaiser vs. Kalaheo, 1:15 p.m.; Kailua vs. Kahuku, 2:20 p.m.; Waianae vs. Mililani, 3:25 p.m.; Waialua vs. Kahuku, 4:30 p.m. at Central Oahu Regional Park. Moanalua vs. Campbell, 9:15 a.m.; Kapolei vs. McKinley, 10:20 a.m. at Salt Lake.

PGA Arnold Palmer

Invitational

Thursday

At Orlando, Fla.

First Round; par 72

Matt Every 32-33—65

Rory McIlroy 31-35—66

Talor Gooch 35-32—67

Scottie Scheffler 34-33—67

Sam Burns 31-37—68

Christiaan Bezuidenhout 35-33—68

Tyrrell Hatton 35-33—68

Brendon Todd 35-33—68

Keith Mitchell 34-34—68

Graeme McDowell 35-33—68

Scott Brown 34-35—69

Sung Kang 34-35—69

Adam Long 36-33—69

Matt Wallace 35-34—69

Rob Oppenheim 37-32—69

Harris English 34-35—69

Hideki Matsuyama 33-36—69

Ian Poulter 36-33—69

Emiliano Grillo 36-34—70

Charley Hoffman 35-35—70

Harold Varner III 37-33—70

Xinjun Zhang 36-34—70

Kevin Na 35-35—70

Collin Morikawa 37-33—70

Tom Hoge 36-34—70

Matthew Fitzpatrick 36-34—70

Rory Sabbatini 35-35—70

Sungjae Im 36-34—70

Patrick Reed 34-36—70

Matthew NeSmith 36-34—70

Danny Lee 37-34—71

Scott Harrington 35-36—71

Kevin Streelman 39-32—71

Lanto Griffin 38-33—71

Scott Piercy 36-35—71

Danny Willett 36-35—71

Troy Merritt 34-37—71

Bud Cauley 37-34—71

Ryan Moore 36-35—71

Byeong Hun An 37-34—71

Dylan Frittelli 37-34—71

Marc Leishman 35-36—71

Rickie Fowler 35-36—71

Jason Kokrak 33-38—71

European Qatar Masters

Thursday

At Doha, Qatar

First Round; par 72

Nicolai Højgaard 35-29—64

Joost Luiten 34-31—65

Jeff Winther 34-32—66

Andy Sullivan 34-32—66

Carlos Pigem 31-35—66

Lorenzo Gagli 36-30—66

Thomas Pieters 34-32—66

Jorge Campillo 34-32—66

Scott Jamieson 36-31—67

David Drysdale 35-32—67

SOFTBALL

ILH

Mid-Pacific 9, Maryknoll 7

Leading Hitters: Mryk–Carys Murakami 2-3, 2b, 2 RBI; Liliana Thomas HR, 2 RBI; Nellian McEnroe Marinas HR, 3 RBI; Aloha Akaka 2-4; Allyze Pagaoa 2-4, HR, RBI. MPI–Mahea Perkins 3-5, 2b, RBI; Jenna Wong 2-4, HR, 2 RBI; Darian Kanno 2-4, HR, 3 RBI; Sami Taga 2-4, 2b.

Volleyball

ILH

Punahou def. Mid-Pacific 30-28, 25-14

Christian Academy def. Hawaiian Mission 25-15, 22-25, 25-14

Hanalani def. Island Pacific 11-25, 25-18, 25-20

BIIF

Kamehameha-Hawaii def. Honokaa 25-8, 25-17, 25-7

Water Polo

ILH Girls

Kamehameha 17, Mid-Pacific 4

Goal-Scorers—KS: Ella Turner 5, Shaye Story 3, Makaala Ng 3, Jordyn Nishimura 2, Kristin Terada 2, Keanuenue DeSoto, Kohia Rego. MPI: Hunter Nottage 2, Peyton Ku 2.

Le Jardin 7, Punahou II 6

Goal-Scorers—Pun: Rory Kilmer 2, Naleo Faurot, Sarah Blichfeldt, Emma Mcdonald, Mehana Leafchild. LJA: Skylar Webb 4, Sofia Chergui, Siena Spagnoli, Gillian Watts

OIA Girls

From Wednesday

Roosevelt 14, Kalani 2

Goal-Scorers—Roos: Lauren Croll 3, Emiko Tajima 3, Emily Pacis 2, Maya Fukeda 2, Clara Lee 2, Maile Shiroma 2. Kaln: Noriko O’Shea, Allison O’Conner.

Kahuku 20, Campbell 4

Goal-Scorers—Camp: Kelia Choi 2, Mia Matanoa, Tia Kennessey. Kah: Jade Paranhos-Lopes 3, Siitia Cravens 3, Kayla Smith 3, Logan Harris 3, Kaylee Vendiola 2, Kamakana Gilman 2, Aika Dougherty 2, Velzy Moffat, Megan Shanley.

Kalaheo 18, Kailua 7

Goal-Scorers—Kalh: Grace Blaskowski 4, Zoe Carmack 4, Malia Johnson 3, Phoebe Wallace 3, Tara Ferguson 2, Jazmine Langford, Elle Foehr. Kailua: Cassie Charles 2, Morgan Hardwick 2, Reese McMurray 2, Emili-Jean Hanohano.

Leilehua 5, Waianae 0, Forfeit

Leilehua 5, Castle 0, Forfeit