CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: CSU Bakersfield at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo (DH), 11 a.m., at George and Marion Hall Stadium.

SOFTBALL

PacWest: Chaminade vs. Hawaii Hilo (DH), noon, at Kealakehe High.

VOLLEYBALL

PacWest women: Hawaii Hilo vs. Hawaii Pacific, 10 a.m.; Hawaii Hilo vs. Chaminade, 2:30 p.m.; Hawaii Pacific vs. Chaminade, 7 p.m.; matches at McCabe gym.

MONDAY

GOLF

PacWest men: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Beach Course.

PacWest women: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Kings Golf Course.

SAILING

ILH Varsity II and III: Regatta No. 3, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m., at Ala Wai 2.

TENNIS

PACWEST WOMEN

Azusa Pacific def. Hawaii Pacific, 4-0

Doubles

1. Petra Ivankovic/Anna Savchenko (APU) def. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU) 6-3

2. Carolyn Brooner/Jacky Wagner (APU) def. Elodie Busson / Valentina Mokrova (HPU) 6-2.

3. Courtney Page/Madison Kane (APU) lead Marta Ruszczynska/Nicole Ballach (HPU) 5-4, unfinished.

Singles

1. Petra Ivankovic (APU) leads Marleen Tilgner (HPU) 6-3, 4-4, unfinished

2. Anna Savchenko (APU) leads Elodie Busson (HPU) 7-5, 4-6, 3-2, unfinished

3. Jacky Wagner (APU) def. Mihoki Miyahara (HPU) 7-5, 6-0

4. Carolyn Brooner (APU) def. Valentina Mokrova (HPU) 6-4, 7-6 (2)

5. Madison Kane (APU) def. Marta Ruszczynska (HPU) 7-5, 6-1

6. Katia Betancourt (APU) leads Nicole Ballach (HPU) 7-5, 2-6, unfinished

BEACH VOLLEYBALL

HUSKY INVITATIONAL

At Seattle

Hawaii 5, Portland 0

1. Pani Napoleon/Jaime Santer (UH) def. Shayla Hoeft/Alycia Wodke (UP) – 19-21, 21-11, 15-9

2. Brooke Van Sickle/Amber Igiede (UH) def. Noelani Helm/Kellie Hughes (UP) – 21-7, 21-7

3. Kaylee Glagau/Ilihia Huddleston (UH) def. Jayde Harris/Grace Zilbert (UP) – 21-6, 21-10

4. Harlee Kekauoha/ Sabrina Hardisty (UH) def. Maluhia Hirahara/Kendall Nolan (UP) – 21-9, 21-10

5. Anna Maidment/Sofia Russo (UH) def. Liz Reich/Krysten Bugarin (UP) – 21-6, 21-11

Hawaii 4, Washington 1

1. Shayne McPherson/Chloe Loreen (UW) def. Pani Napoleon/Jaime Santer (UH) 11-21, 21-17, 20-18

2. Brooke Van Sickle/Amber Igiede (UH) def. Natalie Robinson/Avie Niece (UW) 21-15, 21-12

3. Kaylee Glagau/Ilihia Huddleston (UH) def. Scarlett Dahl/Kyra Petersen (UW) 21-9, 21-14

4. Harlee Kekauoha/ Sabrina Hardisty (UH) def. Ashley Shook/Hannah Yerex (UW) – 21-15, 16-21, 15-10

5. Anna Maidment/Sofia Russo (UH) def. Callie Weber/Cassidy Schilling (UW) 21-16, 21-13

VOLLEYBALL

PACWEST WOMEN

Hawaii Pacific def. Chaminade 25-21, 25-21, 25-16

ILH

Varsity Boys

Christian Academy def. Island Pacfic 25-19, 26-24

Varsity Girls

Island Pacific def. Christian Academy 25-12, 25-22

BASEBALL

ILH

Punahou 11, Maryknoll 2

Saint Louis 3, Damien

2Leading Hitters–StL: Makamae Dupont 2-3; Xander Sielken 3-3, 2 RBI

SOFTBALL

ILH

Mid-Pacific 12, Punahou 11

W–Sami Taga. L–Megan Yanagi

Leading Hitters–MPI: Jenna Wong 4-5, 2 runs, RBI; Ava Puuohau 3-5, 2 runs, RBI; Alyssa Nakagawa 2-4, 2 runs; Zoe Oshiro 3 runs, 2 RBI; Avery Mahoe 2-4, run, 4 RBI. PUN: Makanalei Lapera 2-5, 2 runs, 2 RBI; Asia Lee 2-5, 2 runs, 2 RBI; Tiani Wayton 2-4, run, 2 RBI.