Calendar

Today

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo, 1 p.m., at Walter Victor Complex.

OIA Division II: Kalaheo vs. Farrington, 3 p.m., at TBA; Waialua at Nanakuli, 3 p.m.; Kahuku vs. Aiea, 3 p.m., at TBA

VOLLEYBALL

ILH Division II boys: Single Elimination Tournament—4seed vs. 1seed, 6 p.m.; 3seed vs. 2seed, 6 p.m.

ILH Division II girls: Damien at St. Andrew’s, 6 p.m.; Hanalani at Hawaii Baptist, 6 p.m.

OIA boys: Campbell at Mililani, 5 p.m.; Waipahu at Kapolei, 5 p.m.; Waialua at Pearl City, 5 p.m.; Leilehua at Waianae, 5 p.m.; Castle at Nanakuli, 5 p.m.; Aiea at Radford, 6 p.m.

Friday

BASEBALL

OIA: Mililani at Leilehua, 3 p.m.; Campbell at Aiea, 3 p.m.; Nanakuli at Radford, 3 p.m.

SOFTBALL

PacWest: Hawaii Pacific at Hawaii Hilo (DH), 11 a.m., at Victor Complex.

Volleyball

ILH

Junior varsity boys

Punahou def. ‘Iolani 32-30, 25-20

Junior varsity girls

Punahou def. Kamehameha 25-20, 25-13

Maryknoll def. ‘Iolani 25-15, 17-25, 25-23

Baseball

OIA

Kalani 7, Roosevelt 0

Kalani 000 015 1 — 7 5 0

Roosevelt 000 000 0 — 0 4 2

Leading hitters—Kalani: K. Stremick 2 hits, 4 RBIs.

ILH

Punahou 9, Mid-Pacific 5

Punahou 002 031 3 — 9 8 0

Mid-Pacific 010 021 1 — 5 8 1

Leading hitters—Punahou: Tiani Wayton 3-4, 2b, RBI, 2 runs; Liana Heshiki 2-2, HR, 2 RBIs, 2 runs; Asia Lee 2b, RBI, run.

Mid-Pacific: Jenna Wong 2-3, RBI;

Darian Kanno 2-2, 2 HR, 3 RBIs, 2 runs.

Kamehameha 15,

Sacred Hearts 0

Sacred Hearts 000 00 — 0 3 3

Kamehameha 906 0x — 15 12 0

Leading hitters—Kamehameha: C.

McClinton 2-3, HR, 5 RBIs, 2 runs;

K. Kamoku 3-4, 2 HR, 2b, 3 RBIs, run;

N. Donahue 2-3, HR, 2b, 3 RBIs, 2 runs; M. Andres 2b, RBI, run; L. Sulusi HR,

2 RBIs, 2 runs.

OIA

Kalani 16, Kaimuki 2

Kaimuki 200 00 — 2 2 0

Kalani 311 (11)x — 16 15 1

Leading hitters—Kaimuki: Kira Moananu 2b, 2 RBIs; Misha Remigio 2b. Kalani: Maddi Hatanaka 2-3, 2 2bs, 2 RBIS, 2 runs; Shyloh Morgan 2-3, RBI, 2 runs; Kylie Tanimura 2-3, 2b, 3 RBIs, 3 runs; Christen Horita 3-4, HR, 2 2bs, 5 RBIs, run; Kiyana Motonaga 2-3, runs.