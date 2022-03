Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Feb. 25-March 3

>> Alan Jacob Allwood Jr. and Taylor Georgeanne Trimbath

>> John Kealiihelemauna Amina Kaneakua V and Gabrielle Kelikoaelakauaikekai Piho

>> Brock Anthony Anderson and Holly Crystal Brauer

>> Scott Anthony Kaiminaauao Bazard and Maria Ronette Aclinen Atienza

>> Mark Alan Bell and Hannah Faith Harrison

>> Donald Ray Bohanan Jr. and Tina Marie Meyer

>> Matthew Thomas Sigmund Bornstein and Crystal Kiku Kashima

>> Matthew Darin Bown and Carly Marie Rosich

>> Kristin Ashley Briones and Travis Gabriel Koamalu Mori

>> Triling Parangan Cabucana and Kim Teano Dirige

>> Lorena Milagros Caytuero and Eduardo Mauricio Carmona Giraldo

>> Baldomero Birrueta Cervantes and Tiffany Tyeisha James

>> Brian Han Wai Chan and Theresa Marie Machacon Tomacder

>> Aspen Alexandra Cecilia Charles and Arthur Taisuke Pottenger

>> Stephany Adonna Cooper and Douglas Gerrard Gillispie

>> Laura April Cordova and Anthony Bill Jones Jr.

>> Sterling James Williama Cossey and Nani Wetonbe I Winona May Niheu

>> Albert Jermaine Deville III and Tamra Denairian-Manonie Duplechain

>> Michaela Rachele Evans and DeMarcus Germaine Evans

>> Andres David Fernandez and Monique Nicole Acena Newell

>> Reina Nalani Fernandez Wong and Kanani Sun Yau Scott Ige

>> Robert James Ford Jr. and Ayla Marie McClelland

>> Jordan Gascoigne and Dillon Lee Draper

>> Gregory Koichi Gima and Gina Del Marshall

>> Emery Lain Golden and Herbert Alton Coddington III

>> Geraldine Annabelle Grine and Brandy Marie Barrett

>> Hailey Marrie Groce and Travis John Christensen

>> Pukana Keala Ha‘i and Minami Rose Palmer

>> Stefan Herbert Haessig and Cathleen Amposta Olguin

>> Jacob Daniel Hansen and Karen Dayana Marin Caballero

>> Jan Clifford Hunsinger and Pamela Dawn Hampton

>> Kristen Kiyomi Izumigawa and Josiah No‘eau Valencia

>> Brittany Nicole Jeter and Candace Janay Graves

>> Faustino Cervantes Jimenez Jr. and Brandy Alexandra Cargile

>> Jeffrey Solomon Likolani Kalu­hiwa and Kristi Michelle Kahale

>> Patrick Louis Kee and Rachelle Mahealani Kinilau

>> Garrett Michael Lalli and Katherine Rose Manalo

>> Dennis Kit Lam and Munan Zhao

>> Kaitlyn Jordan Andrea Machorro and John Cole Moore

>> Chantel Rose Madariaga and Chryseis Y Nhi Nguyen

>> Michael Eugene Maher and Katelyn Elizabeth O’Neill

>> Lexus ‘Ihi‘ihikapuokalani Mahiai and Brendon Ihaka Kamalani Johnson

>> Yolanda Gonzales Mancias and Monty Gomery Kaho Mendoza

>> Marcy Jolene Marek and Samuel Martin Wurst

>> Dwight Dwayne Mathis and Ingrid Monique Allen

>> Ashley Louise Menard-Livingston and Patrick Allan Wolkoff

>> King Ed Bersamin Mina and Clarisse Mae Eduarte Dela Cruz

>> Jessica Miranda and Ryunosuke Jesse Matsuoka

>> Kilo-Lani Auli‘i Makoa Lako Lono Morales and Lance Ryan Collado

>> Kohl Kione Nauahi and Leilani Angel Neal

>> Vivianne Doan Nguyen and Christopher Park Kim

>> Kris Morimitsu Nishihira and Paula Andrea Brinez

>> Andrew Sibuma Panon and Lizel Caday Igaya

>> Stephen Edward Peithman and Richard Joseph Beaulieu

>> Aaron Edward Pennington and Kevin Shinyei Nordbeck Yogi

>> Bridget Jean Perry and George Anthony Flores

>> Roy George-Ernest Pourchez and Tina Louise Westhoven

>> Christopher Neal Ringstaff and Tytianna Nikia Maria Wells

>> Masoud Sami and Alexandra Vertyporokh

>> Skylar Blake Sanders and Preston Clifford Riedler

>> Charles James Saunders and Kimberly Leigh Doud

>> Douglas Aaron Searles and Edna Dollene Gathings

>> Saimasina Lotonu’u Emelio Alaiasu Si’ufanua and Naitia Tupuasa’a Lela’asea Kealoha Makamae Auelua

>> Lisa Ann Stetzel and Wade Allen Kever

>> Chasen Anthony Kaleo Sumait and Shawnee Mahealani Kimiko Featheran

>> Antonio Orashial Fernandez Trey Mikel Payne Thomas and Scholar Lynette Jenkins

>> Alisa Tiana Valaau and Norman-Michael Kekuluiki Vincent

>> Christopher John Villanueva and Jasmin Ashley Villarreal

>> Michael Bland Vining and Samantha Lynn Pienta

>> Cindy Ann Wachtler and Marcus Kimani McCoy

>> Jennifer Darla Whitworth and Randall Matthew Hines

>> Marcey Frances Williams and Darrin Nico Whitson

>> Aristo Hoi-Cheung Wong and Jade Weilan Yim

>> David Paul Wong and Elisabeth Agatha Ida McCarthy

>> Lance Itsuo Yashiro and

Lynne Aiko Nakamitsu

BIRTHS

Filed on Oahu, Feb. 25-March 3

>> Elena Bercyleen Albert

>> Ivy Lyne Hi‘ileialoha Ku‘upuamae‘ole Albeso

>> Halo Kaisei Alday

>> Emery Hope Amato

>> Craiden Basco Arce

>> Lililehua Summer Fu Hung Barrett

>> Emilee Kay Beckham

>> Kayge Jayme Kupa‘a Lototoa Bell

>> Adonai Uriel Burns

>> Adamjay David Campos

>> Akira Ume Chen

>> Axton J.D. Coleman

>> Aya Hope Criado

>> Raven Kiari Verdon Cuales

>> Arya Falogme Dato

>> Rylee Jane Kie Delos Santos

>> Olivia Jean Ferrer

>> Brieana Lyn Tundag Gantuangco

>> Deacon Gunnar Kawika Kilipaki Garcia

>> Arynn Analani Hali‘aalohaokaleimamo Hanawahine

>> Indi Nichole Hidey

>> Kekepaniaku Loki U‘i Kaikamahine Ali‘i Ke Akua Kaleihoku Kekaula-Ching

>> Lennox Ha‘aha‘akahokuali‘iokalani Kahaleohu Kepa-Sharpe

>> Skyler Windy Kral

>> Emerie Lanae Kramer

>> Andrew Kai Martin

>> Sharlotte Ululani Mau

>> Silence Ka Mea Nui Melendez

>> Ryzanna Pualeinani-Mae Moniz

>> Kiara Lei Teruko Nip

>> Emerson Daiki Osborne

>> Wave Makoa Patterson

>> Taylor Raye Simon Pelesasa

>> Jaxson George Thornton Porter

>> Lily May Qin

>> Mariano Jorita Toledo Saragosa

>> Wesley William Kalani Silva

>> Kawai Nui Ikaika Maikeakua Stone Liaga

>> Caspian Takeo Takagi

>> Kaia Yurika Tansey

>> Nadia Madeline Taylor

>> Henuahauhere Kobayashi Tumukiva Temanaha

>> Brixton Kaikane Turpin

>> Reef Kapalekahakai Umiamaka

>> Duke Marshall Kona Akua Na Pu‘uwai Urrutia

>> Nina Leilani Zapata-Ninomiya