Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 17-23

>> Alan Saturnino Agcanas and Aloha Jane Rellesiva Morales

>> Malina Tsacoumis Bayless and Christopher Collins Tittle

>> Kevin Hayzel Beckwith and Doreatha Witherspoon Amouzou

>> Olivia Cezara Burciu and Gavril Flavius Laurian Savan

>> Wastin David Chajin Leguizamon and Erika Tatiana Amado Martinez

>> Ashley Melissa Igarta Corpuz and Justin Makaio Lorenzo Sitarek

>> Tayler Akemi dela Cruz and Davis Mitchell Nuaimi

>> David Nava Dominno and Marie Neil Irene Cargo

>> Lizbeth Figueroa and Sean Michael Eveland

>> Dennis Alvin Grieder and Chistina Marie Berry

>> Ulrike Haesler and Gunther Gisbert Schmidt

>> John Walter Hagedorn and Rose Marie Chavez

>> Yvette Denise Hentz and Tammy Lyn Manuel

>> Natalie Ali Ido and Sophia Harris

>> Tina Louise Kappen and Frank Charles Marquar

>> James Joseph Karnik and Vera Hristova Simeonova

>> Jeanette Ekuuna­lani Keamohuli and Isidro Contreras Jr.

>> William Daine King Jr. and Beverly Yesenia Gama

>> Susanne LaFleche and Cesar Anthony Santos

>> Autumn Nichole Landrum and Jared Keone Sipeli’i

>> Jamie Christine Larson and Samuel George Fettig

>> NamQuyen Vo Le and Ross Lason Sugiyama

>> Bailey Gene Lee and Raegan Misa Kauikeolani Nakama

>> Ali Nicole Madrid and Todd Richard Bamford

>> Brandon Patrick Olahana Markham and Chantal Elisa Kay Jackson

>> Rebecca Nicole Martinez and Curtis James Murphy

>> Junelle Mozo Mendiola and Angelo Ray Campos Mendoza

>> Melissa Danielle Molinar and Andrew Perez

>> Waylon Bilderback Munoz and Nikita Rose Mendonca

>> Cortney Robert Ochoa and Kathryn Marie Voorhees

>> Wyatt Daniel Oroke and Ribekah Li Magno McNeal

>> Carol Lynn Pantoja and Jeramey Anderson

>> Bailey Jo Paskevic and Elisha Kamakanaokala‘akea Ka‘upu Fronda

>> Colin Patrick Phillips and Meagan Marie Weldon

>> Kenny Domingo Quibilan and Emilygrace Hokulani Kaaiakamanu

>> Kenshin Robert Scoggin and Laine Reiko Del Shikuma

>> Monte Wayne Shores and Tabitha Rose Brown

>> Aziraya Mia-Lang Unique Destiny Spurill and Nasir Faysul Thompson

>> Emma Cathleen Tilley and Colby Arthur Helm

>> Jaquise Delshawn Tyler-Wilbon and Meena Vertona Harris

>> Jesenia Jichelle Venerio and Kerry Merrill Wingate

>> Kimberly Viela and Brant Patrick Wai Look Arelliano

>> Rashaud Elijah Walker and Dayannara Trejo-Martinez

>> Jason Mitchell Anthony Walter and Beverly Ann Sityar

BIRTHS

Filed on Oahu, June 17-23

>> Blaisdell Tetee Ka‘aahi Ane

>> Azadi May Bogardus

>> Jubilee Pilialoha Chong

>> Isla Elaine Crimmins

>> Alexus-Rae Pomaika‘inani Dayacos-Gaspar

>> Oliver Kazuyoshi Tio De Luze

>> Talia Mina Kilinahe Dial

>> Seif Waleed Emara

>> Darius Akela Frazee

>> Dezire Alohilani Frazee

>> Adeline Lokelani Loo

>> Kellee Jaclyn Cordero Madlangbayan

>> Bridget Clara Moss

>> Max Luna Munoz

>> Addison Morgan Poling

>> Henry Ka‘iwakia‘i Rawlins

>> ‘Aka Louis Ka‘ahanui Rosa

>> Ava Rose Leialoha Simmons

>> Mateo Kamuela Wright