Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Jan. 13-26
>> Casey Victoria Abella and Jeffrey Gordon Mokry
>> Lauren Elizabeth Kanoelani Mui-Lan Asing and David Carlos McKinney
>> Lauralee Kuika Baoy and Gianna Loren Dice
>> Tiffany LaDawn Barras and Andrew Steven Brito
>> Tatiana Carissa Barrios and Arleth Dayanara Espino
>> Chelsea Elizabeth Brazelton and Brian Kerry Plagmann
>> Moraya Selene Canales and Karen Graciela Vargas Montenegro
>> Robert Marcel Caty and Rose Amanda Rodriguez
>> Chrystopher Daniel Paul Cenkush and Kirsten Elizabeth Stacy
>> Glenn Wayne Cera and Mavene Lyn Mateo Tagalicud
>> Madison Olulani Chai and Andrea Hooton Hanks
>> Concepcion Chavez-Torres and Joshua John Zahnzinger
>> Jared Keola Chun and Illyn Joy Guzman Cueva
>> Alyssa Marisol Cluff and Kauhikoa Kunoiikekea Kalamau
>> Charish Kawehionapua Emily Correa and Bryan Thomas Miller III
>> Stephen Barros Correia and Yuleyca Orquidea Ortiz Lara
>> Alfredo Cotino Jr. and Laura Azucena Bahena Flores
>> Yuridia Berenice Cruz and James Michael Sandlin
>> Christian Lee Cuddington and Yoonmi Gauthier
>> Jacqueline Michelle Davis and Jason B. Howard
>> Matthew Charles Dianich and Catharine Chung-Mee Lipton
>> Ransom Donald Edison and Annie Petra Lindeson Harris
>> Richard Frank Esparza and Jaquelin Nataly Martinez
>> April Jean Felker and Jennifer Michelle Cowles
>> Chad Austin Floyd and Jessica Lynn Cagnolatti
>> Kaytlyn Ellida Freyer-O‘Connor and David Isaac Silver Korman
>> Orepa Chassitey Puamelia Fuiava and Chris Sonoma Sua
>> Anu Gadwal and Hershed Avinash Tilak
>> Joaquin Pablo Garza and Andrea Michelle Roeder
>> Ryan James Goemmel and Hannah Elizabeth Martinez
>> Lorean Kaimanalani Graham and Lawrence Mauriano Kainoa Abenes Jr.
>> Gary Hwa-Shik Han and Thanh Thien Nguyen
>> David John Harris and Mariah Elizabeth Pickett
>> Bonny Coral Lynn Hilborn and John-Paul Valdes
>> Taylor Nicole Hill and Jared Dale Clem
>> Douglas Kau‘iolani Nobou Hirata and Connie Kuulei Kaeo Dayton
>> Edward Gabriel Hope and Nailea Leelee Gonzalez
>> Elizabeth Anne Kaplan and Paul William Ivory
>> Nikki Haruka Leilani Ki and Sigalu Selefuti Aitui
>> Noelani Haruko Michelle Kuikahi and A‘alona Kekila Brown
>> Sara Sachie Kunishige and Ryan Sopelsa
>> Vagaimauga Pulefaasisiga Lafitaga and Loretta Kava
>> Christine Suzanne Lamborn and Scott Stephen Fernandez
>> Sara Paige Lemiesz and Jennifer Ann Harvath
>> Robert Alan Lisbon and Adrian Marie Kidd
>> Markko Josafath Lopez and Tania Nallely Magana Moron
>> Albert Francis Marabillo Manibo and Kari Chiemi Kanoelani Oki
>> Leonel Jake Parallag Mariano and Jed Aira Fontanilla Mercado
>> Manuel Antonio Marquez and Yvette Gonzalez
>> Henry Miranda III and Amanda Christene Blizzard
>> Ashley Nicole Morales Rodriguez and Richard Steven Avila
>> Nikki Montellano Moreno and Joseph Michael Medwetz
>> Kolton Patrick Mulvey and Emily Pena
>> Chantel Nicole Navarro and Ian Hookano Ferreira- Koikoinui
>> Justin Cruz Pagtalunan and Michelle Akemi Ishida
>> Christopher James Pierce and Aureen Ongbit Arellano
>> Alvin Alona Pineda and Celeste Keohulani Parker
>> Hyacen Halena Putmon and Clarence Richburg
>> Sean Michael Regan and Lindsey Kauanoeohualalai Ogata
>> Morgan Lewis Roberts and Ashley Kate Friedman
>> Teresa Lyn Sawyer and Ross Edwin Erkers
>> Hunter Oakley Scharf and Madison Mae DiPrima
>> Carley Nancy Self and Nicholas Edward Menyhart
>> Jacob Collin Sherbinin and Bethany Rae Grutter
>> Bartomiej Jan Stefanek and Joanna Magdalena Dyksa
>> Joelle Anuhea Kikue Tamura and Hylan Kaehuokalani Kaio
>> Meagan Guinto Tayamora and Shane Avery Allen
>> Julie Jasmine Thayer and Aaron Michael Owens
>> Erin Elizabeth Thorner and David Dale Glunz
>> Bryce Yoshi Tomatani and Nicole Kawaianuenue Arata
>> Marquise Deville Vann and Doreen Mabel Hall
>> Christopher Adam Wiley and Nichole Leigh Hall
>> Lance William Wolfe and Karen Elizabeth Reeves
>> Giuseppe S. Zerillo and Katie L. Ayvaz
BIRTHS
Filed on Oahu, Jan. 13-26
>> Kaleiah Jae Aquino
>> Edmund Zuzek Arden
>> Shyah Mahealani Pua Mana Awaya
>> Ace Jordan Ballesteros
>> Nidan Jhaize Cordeiro Batalla
>> Kahealani Ku‘ualohali‘ili‘i Kihawahine Mokuhinia Kalama‘ula Kala‘aiheana Bell
>> Omealani Ocean Bellerose
>> John Dominique Butler
>> Elyse Venni Maon Cachero
>> Everly-Joy Laule‘aokau‘ilani Hina Yukiko Mamizuka Calimlim
>> Christian Lee Celestine
>> Maverick Kia‘iika‘oia‘i‘ookeakua Correa
>> Micaiah Kaha‘i‘oia‘i‘ookeakua Correa
>> Joziah Keaka-Kanaloa Dupio
>> Sonny Kalanipaukaiama Funakoshi
>> Ayden Nash Gaoing
>> Dion Eugene Garlington
>> Rhythm Lucille Grimm
>> Damian Eli Herrera-Cruz
>> Koto Isono
>> Jonesy G. Juan
>> Kiwa Napualani Arerina Kamauoha-O’Conner
>> Kyson Kaikoa Saipeth Haruo Katagiri
>> Nanea ‘Olina Kaupu
>> Zion Frederick Ko
>> Michelle Ming Yan Lau
>> Saniya Aliason Linburg
>> Jaylyn Puni Nani MacPherson
>> Xavier Yoshi Medina
>> Harper Lomibao Menor
>> Matija Mijuskovic
>> Matthew August Mohr
>> Mia Nohea Mesinas Mokulehua
>> Sedona Kalena Morales
>> Skyler Thomas Mullins
>> Tahlia Ngoc Minh Ortiz
>> Adrian Oliver Rafiei
>> Jonas Gear Ranis
>> Jaylavi Eho‘okoneiameke‘ano‘i‘anelaonalani Watase
>> Ryder Kameaho‘oikaika Watts
>> Skyler Grace Cabaccang York
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