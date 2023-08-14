Vital Statistics: Aug. 4-10, 2023

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 4-10
>> Jordan Lee Brandt and Laura Ospina Cardona
>> April Ann Brock and Kevin Frank Eric Suetterlin
>> Christina May Brown and Travis Wayne Clark
>> Emily Katherine Carter and Jacob Sheridan
>> Karston Bryce Chatland and Alejandra Felicitas Montoya
>> Gerry Joe-Leung Chong and Jessie Chen
>> Catherine Marie Chulick and Wayne David George
>> Nathaniel Hernandez Esguerra and Madison Summers Pagliaro
>> Christina Marie Espinoza and Victor Hugo Ramirez Jimenez
>> Katrina Marie Farkas Hinecker and Ryan David Heath
>> Shanda Leilani Freitas and Jason Anthony Namoc
>> Henry James Galapir and Alyssa Pomaikealoha Barbosa-Grogan
>> Kenya Guerrero Gandara and Maximilian McCoy
>> Sabrina Gutseel and Christian Stefan Johannes
>> Madeline Frances Hallahan and Morgan Lewis Bohlman
>> Jana Maria Haubrock and Collin Zibull
>> Andres Hernandez and Jaime William Gray
>> Philip Po-Wen Huang and Hanh My Tran
>> Jonathon Gordon Laub and Caroline Constance McCormick
>> Glen Paul Lemon and Morgan Victoria Carter
>> Katherine Lopez and Alda Karen Ólafsdóttir Hjaltalín
>> George Hideaki Morisada and Katie Naomi Kobashigawa
>> Victoria Nicole Ojeda and Jhonnee Solorzano
>> Shawna Setsuko Pao and Donson Kekoa Osurman
>> Barbara Marie Schaller and Alexandre Gareilla
>> Valerie Ann Serrano Torres and Diego Jose Fiemeyer
>> Taylor Perez Shepard and Emily Morgan Mason
>> Rajwant Kaur Singh and Ronny John Tsutsui Jr.
>> Malealani Jade Abuan Soriano and Dylan Jimmy Warden
>> Catherine Thul and Harry Cole Stephens
>> Andrew Michael Touma and Monica Eliza Uy Chu
>> Toni Nicole Vargas and Gildardo Olivascaro
>> Jessica Nicole Wales and Brian Gregory Herrera
>> Kiersten Ann Walker and Romeo Tapia Ysmael
>> Taryn Kendall Walker and Brandon Alexander Paulin
>> Grant Michael Shigeru Yonemoto and Davlyn Lucia Luke
BIRTHS
Filed on Oahu, August 4-10
>> Jozee Marie MaluhiaKaleoONalani Alcaraz-Holokahi
>> Kamila Keaolani Arioli
>> Lulu Brich
>> Nyla Sky Burgess
>> Zakai-Amari Samad Burton
>> Mila Rose-Lehualani Canon
>> Alvaro Antonio Corro
>> Kaho’iwai Kairos Crespo
>> Dayna Jimenez Datulayta
>> Rane Mirai Hirahara
>> Wrenley Kate Jaegers
>> Jasmine-Lynn Ka Makana A Ke Akua No Na Ho‘omaka Hou Kaahu-Aho
>> Ava-Jo Ke’alohilani Kaleo
>> Abhinadhi Karthikeyan
>> Daniel Clarence Keely V
>> Naomi Winter Ma
>> Masina-Hokulani Kalakaihoholua Makue
>> Cartier Roy Martinez
>> Amani Keahilani Barnido Mattos
>> Saviour Selena Marie Morris
>> Micah Mamuad Moya
>> Wilhelmina Evans Purves
>> Scarlett Leikiele Resgonia
>> Kiana Evelyn Rodin
>> Braden Dax Roose
>> Owen Parker Suarez Snyder
>> Klarity-Bleu Sparrow Kamea O’Kanani O’Shan Sofa
>> Kailea Hedy Hikari Takahashi
>> Raelynn Daisy Hope Thomas
>> Aaliyah Venegas
>> Thomas Grady Ziemba
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