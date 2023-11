Scoreboard – November 28, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

No local sporting events scheduled

WEDNESDAY

No local sporting events scheduled

FOOTBALL

UH schedule/results (FINAL)

(5-8 overall; 3-5 Mountain West)

Aug. 26 at Vanderbilt L, 28-35

Sept. 1 vs. Stanford L, 24-37

Sept. 9 vs. Albany W, 31-20

Sept. 16 at No. 13 Oregon L, 10-55

Sept. 23 vs. New Mexico St. W, 20-17

Sept. 30 at UNLV! L, 20-44

Oct. 14 vs. San Diego St.! L, 34-41

Oct. 21 at New Mexico! L, 21-42

Oct. 28 vs. San Jose State! L, 0-35

Nov. 4 at Nevada! W, 27-14

Nov. 11 vs. Air Force! W, 27-13

Nov. 18 at Wyoming! L, 9-42

Nov. 25 vs. Colorado St.! W, 27-24

!—Mountain West game

BASKETBALL

College Men

AP Top 25

Rec Pts PV

1. Purdue (60) 6-0 1572 2

2. Arizona (1) 6-0 1467 3

3. Marquette 5-1 1418 4

4. UConn (2) 6-0 1411 5

5. Kansas 5-1 1312 1

6. Houston 7-0 1289 6

7. Duke 5-1 1194 9

8. Miami 5-0 1031 10

9. Baylor 6-0 1030 13

10. Tennessee 4-2 967 7

11. Gonzaga 4-1 964 11

12. Kentucky 5-1 727 16

13. FAU 5-1 664 19

14. Texas A&M 6-1 646 12

15. Creighton 5-1 613 8

16. Texas 5-1 571 15

17. North Carolina 5-1 567 14

18. Villanova 6-1 534 —

19. BYU 6-0 416 —

20. Colorado St. 6-0 330 —

21. Mississippi St. 6-0 309 25

22. James Madison 6-0 303 22

23. Alabama 5-1 259 17

24. Illinois 5-1 134 —

25. Oklahoma 6-0 120 —

Others receiving votes: Memphis 108, San Diego St. 102, Colorado 70, Ohio St. 67, TCU 66, Michigan St. 57, Auburn 46, UCLA 24, Princeton 14, Arkansas 10,

Florida St. 8, Iowa St. 8, Southern Cal 7, Liberty 7, Nevada 6, Clemson 6, Virginia 6, Mississippi 5, Nebraska 4, South Carolina 2, Cincinnati 2, Kansas St 1, Bradley 1.

USA Today Top 25 Poll

Rec Pts PV

1. Purdue (32) 6-0 800 2

2. Arizona 6-0 747 3

3. Marquette 5-1 703 5

4. Connecticut 6-0 700 4

5. Houston 7-0 681 6

6. Kansas 5-1 647 1

7. Duke 5-1 594 9

8. Miami (Fla.) 5-0 542 11

9. Baylor 6-0 537 12

10. Gonzaga 4-1 483 10

11. Tennessee 4-2 462 8

12. Kentucky 5-1 373 16

13. Texas A&M 6-1 326 13

14. Creighton 5-1 324 7

15. Villanova 6-1 317 NR

16. North Carolina 5-1 303 14

17. Florida Atlantic 5-1 287 20

18. Texas 5-1 201 17

19. BYU 6-0 187 NR

20. Alabama 5-1 157 15

21. Colorado State 6-0 132 NR

22. Mississippi State 6-0 125 25

23. James Madison 6-0 109 NR

24. Illinois 5-1 99 22

25. Michigan State 3-3 66 19

Dropped Out: No. 18 Virginia (5-1);

No. 21 Colorado (5-1); No. 23 Memphis (5-1); No. 24 UCLA (4-2).

Others Receiving Votes: Memphis (5-1) 63; Virginia (5-1) 54; UCLA (4-2) 46; TCU (5-0) 45; San Diego State (5-1) 45;

Oklahoma (6-0) 44; Colorado (5-1) 43; Ohio State (5-1) 37; Clemson (5-0) 27; Auburn (4-1) 26; Princeton (6-0) 24; Iowa State (5-2) 11; Nevada (4-0) 11; Southern California (4-2) 7; Liberty (6-0) 6; Bradley (6-0) 4; Arkansas (4-3) 2; Cincinnati (5-0) 2; Florida (4-2) 1.

Monday’s Scores

EAST

Bryant 108, Springfield 74

Fordham 93, Manhattan 61

Rutgers 71, St. Peter’s 40

UConn 84, New Hampshire 64

SOUTH

E. Kentucky 77, Troy 76

Elon 82, Presbyterian 79

Louisiana-Lafayette 78, Loyola (NO) 54

UMBC 80, Hampton 76

MIDWEST

Northwestern 89, N. Illinois 67

Oakland 78, Xavier 76

Omaha 104, York (Neb.) 68

S. Dakota St. 92, Mount Marty 70

Utah Tech 73, Lindenwood (Mo.) 66

Wisconsin 71, W. Illinois 49

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 85, Arkansas Baptist 60

TCU 101, Houston Christian 64

WEST

San Diego St. 71, Point Loma 51

San Jose St. 78, N. Dakota St. 65

UC Santa Barbara 69, Fresno St. 65

Utah 78, Saint Mary’s (Cal.) 71

Washington St. 82, E. Washington 72

Weber St. 107, Navajo Tech 45

UH Men’s Schedule

(Record 5-0)

Oct. 20 vs. Saint Mary’s (exb.) L, 58-92

Nov. 14 vs. Hawaii Hilo W, 82-66

Nov. 16 vs. Niagara W, 92-73

Nov. 21 vs. Northern Arizona W, 70-61

Nov. 24 vs. UTRGV# W, 76-57

Nov. 25 San Diego# W, 77-66

Thurs. at Utah 5 p.m.

Dec. 3 vs. Central Arkansas 5 p.m.

Dec. 10 vs. UCSD Pacific 5 p.m.

Dec. 17 vs. Nevada 5 p.m.

Dec. 21 vs. Portland@ 6 p.m.

Dec. 22 vs. TBD@ TBD

Dec. 24 vs. TBD@ TBD

Dec. 30 vs. Cal State Fullerton! 7 p.m.

Jan. 4 at CSU Bakersfield! 5 p.m.

Jan. 6 at Cal State Northridge! 3 p.m.

Jan. 11 vs. UC Irvine! 7 p.m.

Jan. 13 vs. UC Riverside! 7 p.m.

Jan. 18 at Long Beach State! 5 p.m.

Jan. 20 at UC San Diego! 2 p.m.

Jan. 25 vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Jan. 27 vs. Cal Poly! 7 p.m.

Feb. 1 at Cal State Fullerton! 5 p.m.

Feb. 3 at UC Irvine! 5 p.m.

Feb. 8 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Feb. 10 vs. UC Davis! 7 p.m.

Feb. 15 at Cal Poly! 5 p.m.

Feb. 17 at UC Santa Barbara! 11 a.m.

Feb. 24 vs. Long Beach State! 7 p.m.

Feb. 29 at UC Davis! 4 p.m.

March 2 at UC Riverside! 3 p.m.

March 6 vs. Cal State Northridge! 7 p.m.

March 9 vs. CSU Bakersfield! 7 p.m.

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Acrisure Invitational in Palm Springs,

Calif.

@—UCSDan Airlines Diamond Head

Classic

!—Big West game

College Women

AP Top 25

Rec Pts PV

1. South Carolina (36) 5-0 900 1

2. UCLA 6-0 855 2

3. Stanford 7-0 803 4

4. Iowa 7-1 745 5

5. NC State 7-0 740 10

6. Southern Cal 5-0 643 8

7. LSU 7-1 625 7

7. Colorado 6-1 625 3

9. Virginia Tech 5-1 585 9

10. Texas 7-0 560 12

11. UConn 4-2 541 6

12. Utah 5-1 517 10

13. Baylor 5-0 495 14

14. Kansas St 6-1 413 16

15. Florida St. 5-1 409 13

16. Ohio St. 5-1 406 15

17. Indiana 5-1 372 21

18. Notre Dame 5-1 367 17

19. Mississippi 6-1 192 24

20. Tennessee 4-2 186 19

21. Mississippi St. 8-0 181 25

22. Louisville 6-1 155 20

23. Marquette 6-0 76 —

24. North Carolina 5-2 74 18

25. Princeton 4-2 58 —

Others receiving votes: Washington St. 55, Creighton 44, Oklahoma 20, Penn St. 16, Florida Gulf Coast 10, UNLV 9, Green Bay 6, Alabama 6, Maryland 3, Gonzaga 3, Davidson 2, BYU 2, Miami 1.

Monday’s Scores

Big West

Omaha 87, Cal State Bakersfield 79

Long Beach State 68, Pepperdine 53

UH Women’s Schedule

(Record 2-5)

Nov. 1 vs. Hawaii Hilo (exb.) W, 67-39

Nov. 8 at Stanford L, 40-87

Nov. 11 at Santa Clara L, 51-62

Nov. 17 vs. San Francisco# W, 65-51

Nov. 19 vs. Idaho# L, 40-50

Nov. 24 vs. Air Force@ L, 51-54

Nov. 25 vs. Idaho State@ W, 58-46

Nov. 26 vs. Washington@ L, 41-58

Dec. 3 vs. San Jose State 2 p.m.

Dec. 21 at UCLA 11 a.m.

Dec. 30 at Cal State Fullerton! noon

Jan. 4 vs. CSU Bakersfield! 6 p.m.

Jan. 6 vs. Cal State Northridge! 7 p.m.

Jan. 11 at UC Irvine! 4 p.m.

Jan. 13 at UC Riverside! 4 p.m.

Jan. 18 vs. Long Beach State! 7 p.m.

Jan. 20 vs. UC San Diego! 7 p.m.

Jan. 25 at UC Santa Barbara! 5 p.m.

Jan. 27 at Cal Poly! noon

Feb. 1 vs. Cal State Fullerton! 7 p.m.

Feb. 3 vs. UC Irvine! 7 p.m.

Feb. 8 at UC San Diego! 5 p.m.

Feb. 10 at UC Davis! noon

Feb. 15 vs. Cal Poly! 7 p.m.

Feb. 17 vs. UC Santa Barbara! 7 p.m.

Feb. 24 at Long Beach State! 1 p.m.

Feb. 29 vs. UC Davis! 7 p.m.

March 2 vs. UC Riverside! 7 p.m.

March 7 at Cal State Northridge! 4 p.m.

March 9 at CSU Bakersfield! noon

The Big West tournament is March 13-16

at Henderson, Nev.

Home games at SimpliFi Arena at Stan

Sheriff Center

#—Bank of UCSD Classic

@—Rainbow Wahine Showdown

!—Big West game

ILH

Girls JV

Monday

‘Iolani 56, Punahou-Blue 43

NBA Schedule

Dec. 7: NBA In-Season Tournament

semifinals (Las Vegas)

Dec. 9: NBA In-Season Tournament finals (Las Vegas)

2024

Jan 5: 10-day contracts may be signed

Jan. 11: NBA Paris Game, Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers (Paris)

Jan 23-27: NBA Rivals Week

Feb. 16-18: NBA All-Star 2024

(Indianapolis)

Feb. 16-21: NBA All-Star break

March 1: Playoff eligibility waiver deadline

April 14: Regular season ends