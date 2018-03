CALENDAR TODAY BASEBALL College: Illinois State at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium. ILH: Punahou at ‘Iolani, 3:30 p.m.; Saint Louis vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Ala Wai Field; Hanalani vs. St. Francis, 3:30 Read More

College: Illinois State at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

ILH: Punahou at ‘Iolani, 3:30 p.m.; Saint Louis vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Ala Wai Field; Hanalani vs. St. Francis, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

OIA: Farrington at McKinley, 3 p.m.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic, North Dakota vs. Cleveland State, noon; North Dakota vs. Tennessee, 2:30 p.m.; Cleveland State vs. Hawaii, 5 p.m.; Tennessee vs. Hawaii, 7 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Cal Baptist vs. Hawaii Pacific (doubleheader), 1 p.m. at Howard A. Okita Field.

TENNIS

OIA: Waipahu at Pearl City, 1 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Kamehameha at Maryknoll, 6:15 p.m.

ILH Division II boys: Le Jardin at Damien, 5 p.m.; Saint Louis vs. University, 6:15 p.m., at Damien; Punahou I-AA at St. Francis, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.

OIA Boys: Anuenue at Kailua (varsity only), 5:30 p.m.; Kaimuki at McKinley (varsity only), 5:30 p.m.; Castle at Moanalua, Farrington at Kahuku, Kalaheo at Kaiser, Roosevelt at Kalani; junior varsity matches begin at 5:30 p.m., varsity matches to follow.

College: Illinois State at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

OIA: Leilehua at Waipahu, 3 p.m.; Pearl City at Kapolei, 3 p.m.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic, Tennessee vs. Maryland, 1 p.m.; Cleveland State vs. Maryland, 3:30 p.m.; Cleveland State vs. North Dakota, 6 p.m.; North Dakota vs. Hawaii, 8 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Dixie State at Hawaii Hilo (doubleheader), noon.

OIA: Waianae at Pearl City, 3 p.m.

ILH

St. Francis 9, Punahou 3

W–Sierra Kupihea. L–Bailey Akimseu

Leading hitters–StF: Hailey Matsumura 2-3, 2 runs, 2 RBI; Kaena Keliinoi 3-3, 2 runs; Skye Ah Yat 1-3, 2 runs, 2 RBI; S Ofoia 2-4, run, 4 RBI; Kailee Mahelona 2-4, run. Pun: Kennedy Ishii 2-4, run, 2 RBI; D’Asha Saiki 3-4, run, RBI; Janell Sato 2-4.

Maryknoll 4, Mid-Pacific 1

W–Aloha Akaka. L– L. Hanawahine

Leading hitters–Mryk: Kanoe Tanigawa 3-4, 2 Runs; Kiana Arcayena 1-1, RBI. MPI: K. Takemura 2-3, RBI

Makua Alii

Wednesday

Golden Eagles 21, Makules 15

Xpress 20, Sportsmen 0

Na Kahuna 12, Na Pueo 11

Hikina 16, Yankees 13

Lokahi 16, Waipio 14

Aikane 16, Bad Company 15

Hui Ohana 22, Firehouse 17

Action 14, Hawaiians 6

Fat Katz 10, Zen 0

Volleyball

ILH boys

Punahou def. Kamehameha 25-10, 25-23, 25-12

OIA Boys

Campbell def Mililani 11-25, 25-17, 15-12.

Pearl City def. Nanakuli 25-16, 25-9

Kapolei def. Waialua 25-18, 25-10

Junior Varsity

Mililani def. Campbell 21-9, 21-12

Nanakuli def. Pearl City 21-8, 21-13

Kapolei def. Waialua21-13, 17-21, 15-10

OIA

Farrington 18, Kahuku 0

W–Treven Isobe. L–Wake Widner

Leading hitters–Farr: Kody Pilor 2-3, 2b, 2 runs, 2 RBI; Chasen Castilliano 2-3, run, 4 RBI; Kamaehu Sanchez 1-2, 3 RBI; Isobe 1-1, 3b, run, 2 RBI; Trey Kaawa 3-4, 2 runs, 2 RBI.

Mililani 2, Leilehua 1

W–Ryan Ancheta. L—Jerin Po‘opa‘a-Adaro.

Leading hitters–Lei: Po‘opa‘a-Adaro 2-4, RBI. Mil: Noah Domogsac 4-4, double, 3 runs; Shea Yamaguchi 2-4, run; Korrey Siracusa 2-4, 2 RBIs, run; Austin Dela Cruz 2-2, triple, 2 walks, RBI, run; Micah Kaohu 2-3, run.

Moanalua 11, Castle 4

W–Austyn Kometani. L–Kade Kaupiko.

Leading hitters–Moa: Cody Isa 3 runs, RBI; Andrew Oasay 3-3, 2 runs; Bryson Sato 2-3, 2 runs, 2 RBI; Mathis Yamamoto 2-3, run, 3 RBI; Christian Capinia 2-4, run, RBI.

Campbell 1, Waipahu 0

W–Ayzek Silva. L—Gabriel Ballesteros.

Leading hitters–Camp: Ikaika Ganacial 1-3, RBI.

Roosevelt 4, Kaiser 2

W–Noah Nakamura. L—Aidan Wroe.

Leading hitters–Kais: Landon Shigeta 2-2, run. Roos: Ty Taguchi 2-3, run, 2 RBI; Jared Tamashiro 2-3, run.

Kailua 13, Kalaheo 0

W–Stone Parker. L—Kolu Kiaaina

Leading hitters–Kail: Matthew Kaleiohi 2-2, 2 runs; Cody Riturban 2-4, 2 runs, 2 RBI; Jalen Ah Yat 2-4, 2 runs, 4 RBI; Bryson Ballesteros 1-2, 2 runs, 4 RBI.

Aiea 4, Kapolei 0

W–Jacob Filio. L—Andrei Stoyanow.

Leading hitters–Aiea: Chase Ling 2-4, RBI; Jake Nakamoto 2-2.

Kaimuki 7, McKinley 4

W–Christopher Bryant. L—Cody Takenaka.

Leading hitters–McK: Elijah Vincent 1-2, 2 RBI; Iverson Joash 2-3, RBI. Kaim: Dennis Trotter 1-4, run, 2 RBI, Kaulana Kaluna Jr. 3 runs, 3 RBI.

Radford 8, Waialua 1

W–Tommy Tereschuck. L—Matthan Hatchie

Leading hitters–Rad: Jack Dillon 2-4, 2 runs, RBI; Shane Vogt 2-4, 2 runs, 2 RBI; Isaac Grant 1-4, 2 runs, 2 RBI. Wail: Kyler Dicion 2-3, RBI.

Waianae 7, Nanakuli 3

W–Elijah Lujan. L—Clyde Enos.

Leading hitters–Wain: Teva Foster 2-3, run, RBI; Rico Rosario 1-3, run, 3 RBI. Nan: Chris Hernandez 2-4, run, RBI; Enos 2-2.

BNP Paribas Open

Wednesday

At Indian Wells, Calif.

Men’s Fourth Round singles

Borna Coric, Croatia, def. Taylor Fritz, United States, 6-2, 6-7 (6), 6-4.

Chung Hyeon (23), South Korea, def. Pablo Cuevas (30), Uruguay, 6-1, 6-3.

Philipp Kohlschreiber (31), Germany, def. Pierre-Hugues Herbert, France, 6-4, 7-6 (1).

Kevin Anderson (7), South Africa, def. Pablo Carreno Busta (11), Spain, 4-6, 6-3, 7-6 (6).

Roger Federer (1), Switzerland, def. Jeremy Chardy, France, 7-5, 6-4.

Juan Martin del Potro (6), Argentina, def. Leonardo Mayer, Argentina, 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Sam Querrey (18), United States, def. Feliciano Lopez (28), Spain, 6-3, 6-4.

Milos Raonic (32), Canada, def. Marcos Baghdatis, Cyprus, walkover

Women’s Quarterfinals singles

Simona Halep (1), Romania, def. Petra Martic, Croatia, 6-4, 6-7 (5), 6-3.

Naomi Osaka, Japan, def. Karolina Pliskova (5), Czech Republic, 6-2, 6-3.

PacWest men

#20 Midwestern State 7, #19 Hawaii Pacific 2

Singles

Vasudev Vijayaraman (MSU) def. Maxime Gayte (HPU) 6-2, 6-4

Dillon Pineda (MSU) def. Benjamin Loccisano (HPU) 6-4, 6-4

Angel Palacios (MSU) def. Jack Lyttle (HPU) 6-2, 6-2

Nolan McCaig (MSU) def. Gerardo Irarrazabal (HPU) 7-6, 6-2

Juan Erro (HPU) def. Alex Martinez-Roca (MSU) 7-5, 6-1

Denney Norrie (MSU) def. Adrian Elduque (HPU) 6-2, 7-5

Doubles

1. Benjamin Loccisano/Maxime Gayte (HPU) def. Nolan McCaig/Dillon Pineda (MSU) 8-5

2. Vasudev Vijayaraman/Denney Norrie (MSU) def. Gerardo Irarrazabal/Jack Lyttle (HPU) 8-5

3. Angel Palacios/Alex Martinez-Roca (MSU) def. Juan Erro/Adrian Elduque (HPU) 8-2

#15 UH Hilo 5, #11 University of Indianapolis 4

Singles

Vaclav Slezak (UHH) def. Nils Hoffacker (UI), 6-4, 3-6, 6-3.

Alessandro Giuliato (UHH) def. Renato Lima (UI), 6-3, 6-2.

Chun En Wu (UHH) def Dario Huber (UI), 7-5, 6-3.

Alex Fillat Perez (UHH) def. Magnus Mueller (UI), 2-6, 6-4, 6-3.

Christopher Drechsler (UI) def. Arturo Dell`eva (UHH), 7-5, 7-6 (8-6).

Matej Kostadinov (UI) def. Gregory Zukeran (UHH), 6-1, 3-6, 6-3.

Doubles

Slezak\Giuliato (UHH) def.Lima/Andrea Morlet (UI), 8-2.

Mueller/Drechsler (UI) def. Fillat Perez\Bruno Figlia (UHH), 8-3.

Hoffacker/Huber (UI) def. Zukeran\Wu (UHH), 8-4.

PacWest Women

#4 Hawaii Pacific 5, #12 Midwestern State 4

Singles

1. Lena Lutzeier (HPU) def. Maddy Coffman (MSU) 6-2, 6-0

2. Lara Meccico (HPU) def. Bianca Duff (MSU) 5-7, 6-0, 6-1

3. Daria Panferova (MSU) def. Debora Echevarria (HPU) 6-1, 6-1

4. Oceane Adam (HPU) def. Ashley Ramirez (MSU) 6-3, 6-3

5. Barbora Kijasova (HPU) def. Greta Lazzarotto (MSU) 5-7, 6-4, 6-3

6. Emilija Segetlija (MSU) def. Heloise Le Normand (HPU) 6-3, 7-5

Doubles competition

1. Lena Lutzeier/Barbora Kijasova (HPU) def. Maddy Coffman/Ashley Ramirez (MSU) 8-6

2. Bianca Duff/Greta Lazzarotto (MSU) def. Lara Meccico/Debora Echevarria (HPU) 8-5

3. Daria Panferova/Maddie Rowe (MSU) def. Leticia dos Santos/Oceane Adam (HPU) 8-5

#8 University of Indianapolis 5, Hawaii Hilo 0

Singles

Hanna Volikova (UI) def. Devanshi Bhimjiyani (UHH), 6-1, 6-3

Alina Kislitskaya (UI) def. Danielle Sanz (UHH), 6-2, 6-0.

Florence Renard (UI) vs. Sara Marin (UHH), 6-4, 1-1, unfinished.

Mara Hofstetter (UI) vs. Marina Colvee (UHH), 6-1, 1-1, unfinished.

Chloe Weihs (UI) vs. Carmelle Joyner (UHH), 6-3, 0-1, unfinished.

Pam Brito Torres (UI) vs. Irena Le (UHH), 2-6, 1-0, unfinished.

Doubles

Volikova/Kislickaya (UI) def. Sanz\Bhimjiyani (UHH), 8-2.

Renard/Weihs (UI) def. Colvee/Joyner (UHH), 8-5.

Dana Olsen/Paige Olsen (UI) def. Le/Marin (UHH), 8-5.

ILH Boys

‘Iolani 5, St. Francis 0

OIA Boys

Waianae 5, Waipahu 0

Mililani 5, Kapolei 0

OIA Girls

Waianae 5, Waipahu 0

Mililani 5, Kapolei 0