TODAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Ala Wai; Mid-Pacific vs. Hanalani, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park 1; Punahou vs. Damien, 3:30 p.m., at Goeas; St. Francis at ‘Iolani, 3:30 p.m.

GOLF

LPGA Lotte Championship: first round, 7 a.m. at Ko Olina Golf Club.

SOFTBALL

ILH: Mid-Pacific at Punahou; St. Francis at Kamehameha; ‘Iolani vs. Pac-Five at Ala Wai Field. Games start at 4 p.m.

TENNIS

OIA: West divisional championships, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park.

WATER POLO

ILH Division II girls: Tournament, Sacred Hearts vs. Punahou, 5 p.m.; Kamehameha vs. Le Jardin, 6 p.m.; matches at Punahou.

OIA girls: Kahuku vs. Moanalua, 7:45 p.m. at Central Oahu Regional Park.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Maryknoll at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; Saint Louis vs. Hanalani, 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

SOFTBALL

OIA East: Roosevelt at Farrington, 3 p.m.; Kailua at Kalaheo, 3 p.m.; Castle vs. Kaiser, 5 p.m. at McKinley.

OIA West: Pearl City at Waianae, 3 p.m.; Mililani vs. Campbell, 7 p.m. at McKinley.

OIA Division II: Waialua at Kahuku; Kaimuki at Aiea; Radford at Kalani. Games start at 3 p.m.

GOLF

LPGA LOTTE Championship: Second round, 7 a.m. at Ko Olina Golf Club.

TENNIS

OIA: East divisional championships, 9 a.m. at Central Oahu Regional Park.

WATER POLO

ILH Division I girls: Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6 p.m.

ILH

Division I

Mid-Pacific 5, Kamehameha 2

W—Shion Matsushita. L—Lii Pontes. S—Matthew Valencia.

Punahou 10, Maryknoll 0, 6 inn.

W—Kahi Bisho. L—Hailama Swartman.

Leading hitters—PUN: Kalae Harrison 3-5, 2b, run, RBI; Kyson Donahue 2-3, run, 2 RBIs; Kirk Terada-Herzer 2-2, run, 2 RBIs.

ILH

Tuesday

Varsity

Kamehameha def. Mid-Pacific 26-24, 19-25, 25-22, 25-16

Varsity II

University def. Saint Louis 25-14, 25-17, 22-25, 25-15

Christian Academy def. Le Jardin 25-17, 25-21, 25-20

Junior varsity I

Kamehameha-White def. Punahou-Gold 25-19, 21-25, 25-22

Kamehameha-Blue def. Saint Louis 23-25, 27-25, 25-18

Maryknoll def. Punahou-Blue 20-25, 26-24, 25-23

Junior varsity II

Damien-Gold def. Damien-Purple 25-11, 25-22

OIA

Tuesday

Varsity

Kalani def. Kailua 25-20, 23-25, 15-8

Junior varsity

Kailua def. Kalani 21-7, 21-18

Monday

Varsity

Waipahu def. Nanakuli 25-22, 25-10

Junior varsity

Waipahu def. Nanakuli 21-13, 12-21,

15-13

OIA

Division I

Campbell 6, Leilehua 5

W—Chole Sales. L—Kamryn Kamakaiwi.

Leading hitters—LEI: Kamakaiwi 2-4, 2 RBIs; Gianna Araki 2-3, run, RBI. CAMP: Tommi Angelo-Kukar 2-3, run; Zole Recolan 2-3, run.

Kapolei 4, Waianae 3, 9 inn.

W—Cira Bartolotti. L—Alohilani Napalapalai.

Leading hitters—KAPO: Lili Kaimi-Montira 3-5, HR, 3b, 2b, 3 RBIs; run. WAIN: Napalapalai 2-4.

Kailua 7, Castle 3

W—Dyani Cummings-lani. L—Mele Turner.

Division II

Waialua 12, Kahuku 2, 5 inn.

W—Zoey Lawrence L—Zoey Fortin.

Leading hitters—WAIL: Andrea Dicion 3-3, HR, 3 RBIs, 3 runs; Trinity Ozoa 2-2, 2 runs; Leaa Puleiala 2-3, 2 RBIs, 2 runs; Cheye Wong 2-3, RBI, 2 runs. KAH: Trinity Seguritan 3-3, 2 RBIs.

Alan Tokumura Memorial Smallbore Conventional Match

Sunday

At Kokohead Range

Match 1

Match Winner – Yuji Hata (396×25)

1st MK/SS – Ron Yano (394×17)

1st Int Sr – Glenn Taga (393×15)

Match 2

Match Winner – Michael Seery (400×30)

1st MK/SS – Kevin Nakagami (395×18)

1st Int Sr – Glenn Taga (398×17)

Match 3

Match Winner – Kevin Nakagami (396×16)

1st MK/SS – Bryan Hew (392×14)

1st Int Sr – Yuji Hata (390×18)

Match 4 – Aggregate

Match Winner – Michael Seery (1190×77)

1st MK/SS – Kevin Nakagami (1181×51)

1st Int Sr – Yuji Hata (1182×63)

U.S. Men’s Clay Court

Championships

At Houston

Men’s singles, first round

Ivo Karlovic, Croatia, def. Taro Daniel, Japan, 7-6 (5), 6-4.

Nicolas Kicker, Argentina, def. Donald Young, United States, 6-3, 6-2.

Horacio Zeballos, Argentina, def. Yoshihito Nichioka, Japan, 6-1, 6-2.

Ryan Harrison (7), United States, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 6-4, 6-3.

Steve Johnson (6), Unitred States, def. Ernesto Escobedo, United States, 3-6, 7-6 (5), 6-2.

Guido Pella, Argentina, def. Stefan Kozlov, United States, 6-3, 6-2.

Taylor Fritz, United States, def. Tim Smyczek, United States, 6-7 (3), 6-2, 7-6 (6).

ATP Grand Prix Hassan II

At Marrakech, Morocco

Men’s singles, first round

Mirza Basic, Bosnia-Herzegovina, def. Robin Haase (5), Netherlands, 4-6, 6-4, 7-5.

Andrea Arnaboldi, Italy, def. Alexandr Dolgopolov (7), Ukraine, 6-2, 6-3.

Alexey Vatutin, Russia, def. Jan-Lennard Struff, Germany, 3-6, 6-3, 6-2.

Roberto Carballes Baena, Spain, def. Maximilian Marterer, Germany, 6-3, 6-1.

Albert Ramos-Vinolas (1), Germany, def. Amine Ahouda, Morocco, 6-1, 6-2.

Pablo Andujar, Spain, def. Ilya Ivashka, Belarus, 6-3, 7-5.

Guillermo Garcia-Lopez, Spain, def. Calvin Hemery, France, 6-2, 6-2.

Nikoloz Basilashvili, Georgia, def. Matteo Berrettini, Italy, 7-6 (2), 6-4.

Mischa Zverev (8), Germany, def. Paolo Lorenzi, Italy, 6-3, 6-4.

Joao Sousa, Portugal, def. Pedro Martinez, Spain, 7-5, 7-5.

Kyle Edmund (2), Britain, def. Jiri Vesely, Croatia, 5-0 retired.

WTA Claro Open Colsanitas

At Bogota, Colombia

Women’s singles, first round

All other matches rescheduled for Wednesday due to weather.

Magda Linette (2), Poland, def. Evgeniya Rodina, Russia, 6-3, 7-5.

Dalila Jakupovic, Slovenia, def. Alison Riske (6), United States, 6-2, 6-2

ILH

Monday

Varsity Girls

‘Iolani 4, Island Pacific 1

LPGA Lotte championship

At Ko Olina

First round tee times

Today

TEE 1

7 a.m., Group 1: Dottie Ardina, Daniela Darquea, Kendall Dye

7:11 a.m., Group 3: Jeongeun Lee, Jackie Stoelting, Madeleine Sheils

7:22 a.m., Group 5: Jessy Tang, Pannarat Thanapolboonyaras, Christina Kim

7:33 a.m., Group 7: Madelene Sagstrom, Brittany Benvenuto, Maria Hernandez

7:44 a.m., Group 9: Laetitia Beck, Jeong Eun Lee, Brittany Altomare

7:55 a.m., Group 11: Chella Choi, Beatriz Recari, Pornanong Phatlum

8:06 a.m., Group 13: Jenny Shin, Carlota Ciganda, Eun-Hee Ji

8:17 a.m., Group 15: Alena Sharp, Na Yeon Choi, Emma Talley

8:28 a.m., Group 17: Alison Lee, Cydney Clanton, Min Song Ha

8:39 a.m., Group 19: So Young Lee, Illhee Lee, Jennifer Hahn

8:50 a.m., Group 21: Thidapa Suwannapura, Jaye Marie Green, Tiffany Chan

9:01 a.m., Group 23: Daniela Iacobelli, Sherman Santiwiwatthanaphong, Katelyn Dambaugh

11:55 a.m., Group 25: Maddie McCrary, Benyapa Niphatsophon, Sophia Popov

12:06 p.m., Group 27: Alexandra Newell, Lee-Anne Pace, Su Oh

12:17 p.m., Group 29: Mariah Stackhouse, Kassidy Teare, Nannette Hill

12:28 p.m., Group 31: Sandra Changkija, Angel Yin, Suzuka Yamaguchi

12:39 p.m., Group 33: Pernilla Lindberg, Ariya Jutanugarn, Lydia Ko

12:50 p.m., Group 35: Inbee Park, Brooke M. Henderson, Bronte Law

1:01 p.m., Group 37: Sung Hyun Park, Hannah Green, Jennifer Song

1:12 p.m., Group 39: Azahara Munoz, Ally McDonald, Mo Martin

1:23 p.m., Group 41: Paula Reto, Celine Boutien, Allison Emrey

1:34 p.m., Group 43: Perrine Delacour, Wichanee Meechai, Harang Lee

1:45 p.m., Group 45: Simin Feng, Rebecca Artis, Vicky Hurst

1:56 p.m., Group 47: Yu Liu, Ashleigh Buhai, Maria Torres

TEE 10

7 a.m., Group 2: Beth Allen, Gaby Lopez, Mind Muangkhumsakul

7:11 a.m., Group 4: Camilla Lennarth, P.K. Kongkraphan, Dori Carter

7:22 a.m., Group 6: Luna Sobron, Cheyenne Woods, Samantha Troyanovich

7:33 a.m., Group 8: Lindsey Weaver, Mariajo Uribe, Aditi Ashok

7:44 a.m., Group 10: Michelle Wie, Cristie Kerr, Sei Young Kim

7:55 a.m., Group 12: Anna Nordqvist, Shanshan Feng, Amy Olson

8:06 a.m., Group 14: Lizette Salas, Danielle Kang, Erynne Lee

8:17 a.m., Group 16: In Gee Chun, Katherine Kirk, Minjee lee

8:28 a.m., Group 18: Brittany Lang, Mei Reid, Alison Walshe

8:39 a.m., Group 20: Brittany Marchand, Lauren Kim, Haeji Kang

8:50 a.m., Group 22: Kim Kaufman, Nanna Koerstz Madsen, Lee Lopez

9:01 a.m., Group 24: Giulia Molinaro, Min Lee, Leticia Ras-Anderica

11:55 a.m., Group 26: Nasa Hataoka, Anne-Catherine Tanguay, Amelia Lewis

12:06 p.m., Group 28: Katherine Perry, Maude-Aimee Leblanc, Hyo Joo Kim

12:17 p.m., Group 30: Peiyun Chien, Dani Holmqvist, Celine Herbin

12:28 p.m., Group 32: Olafia Kristinsdottir, Mina Harigae, Julieta Granada

12:39 p.m., Group 34: So Yeon Ryu, Angela Stanford, Kris Tamulis

12:50 p.m., Group 36: Sarah Jane Smith, Ryann O’Toole, Moriya Jutanugarn

1:01 p.m., Group 38: Hee Young Park, Tiffany Joh, Haru Nomura

1:12 p.m., Group 40: Caroline Inglis, Ayako Uehara, Lindy Duncan

1:23 p.m., Group 42: Ji Hyun Kim, Jimin Kang, Jing Yan

1:34 p.m., Group 44: Becky Morgan, Katie Burnett, Martina Edberg

1:45 p.m., Group 46: Lauren Coughlin, Gemma Dryburgh, Katelyn Sepmoree

1:56 p.m., Group 48: Kelly Shon, Brianna Do, Robynn Ree