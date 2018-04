TODAY No major local sporting events scheduled. MONDAY BASEBALL >> ILH Division I double-elimination tournament, ‘Iolani/Pac-Five winner vs. Maryknoll, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; ‘Iolani/Pac-Five loser vs. Punahou, Read More

TODAY

No major local sporting events scheduled.

MONDAY

BASEBALL

>> ILH Division I double-elimination tournament, ‘Iolani/Pac-Five winner vs. Maryknoll, 3 p.m. at Ala Wai Field; Saint Louis at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; ‘Iolani/Pac-Five loser vs. Punahou, 3:30 p.m. at McKinley.

>> ILH Division II double-elimination tournament, St. Francis vs. Hanalani, 3:30 p.m. at Goeas Field.

SOFTBALL

>> ILH playoffs: Maryknoll at Kamehameha, 4 p.m.

VOLLEYBALL

>> ILH Division I boys: Double-elimination tournament. Consolation semifinals at Farrington: Waipahu vs. Farrington, 5:30 p.m., Waianae vs. Radford, to follow. Semifinals at Radford: Moanalua vs. Mililani, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kaiser, to follow.

OIA WATER POLO

Girls Varsity Tournament

Championship

>> Kahuku 9, Kaiser 6

Third place

>> Roosevelt 13, Kalaheo 5

Fifth Place

>> Moanalua 12, Kapolei 10

Goal scorers— Kah: Sophie Wilson 4, Ava Countryman 2, Siitia Cravens, Kayla Grigsby, Hannah Smith. Kais: Megan Kaneshiro 3, Noelle Nakakura 2, Kanoko Niimura. Roos: Emiko Tajima 9, Lauren Croll 2, Princess Gimeno 2. Kalh: Holland Hildebrant 2, Mattea Jergovic 2, Porsha Brandt. Moan: Emma McCrae 4, Isabella McCrae 4, Camryn Tabiolo 2, Marissa Halim, Madison Komatsu. Kap: Annika Edwards 4, Maikalea Forte 3, Chloe Bridgeford 2, Angela Silva.

TENNIS: PACWEST CHAMPIONSHIPS

At Surprise, Ariz.

Men, Final

Azusa Pacific 5, Hawaii Hilo 2

Singles

>> Oliver Frank (AP) def. Vaclav Slezak (Hilo) 6-3, 6-4

>> Christian Schmid (AP) def. Alessandro Giuliato (Hilo) 6-4, 7-5

>> Chun En Wu (Hilo) vs. Jakob Schnaitter (AP) 1-6, 6-3, 1-3, unfinished

>> Ronald Kang (AP) def. Alex Fillat Perez (Hilo) 6-0, 6-4

>> Arturo Dell’Eva (Hilo) vs. Ryan Nuno (AP) 6-4, 4-6, 1-2, unfinished

>> Tony Pejic (AP) def. Gregory Zukeran (Hilo) 6-2, 6-5.

Doubles

>> Frank/Schnaitter (AP) def. Slezak/Giuliato (Hilo) 8-4

>> Bruno Figlia/Fillat Perez (Hilo) def. Pejic/Schmid (AP) 8-7 (8-6)

>> Zukeran/En Wu (Hilo) def. Nuno/Jesse Haas (AP) 8-5.

Fifth place

Hawaii Pacific 7, Biola 2

Singles

>> Maxime Gayte (HPU) def. Philip Westwood (Biola) 6-0, 6-3

>> Benjamin Loccisano (HPU) def. Derek James (Biola) 6-2, 6-0

>> Gerardo Irrarrazabal (HPU) def. Lucas Lee (Biola) 6-3, 1-6, 1-0

>> Juan Erro (HPU) def. Joe Turnquist (Biola) 6-3, 6-1

>> Jack Lyttle (HPU) def. Logan Blair (Biola) 6-0, 4-3

>> Quentin Lau (Biola) def. Adrian Elduque (HPU) 6-4, 3-2.

Doubles

>> Westwood/Lee (Biola) def. Gayte/Irrarrazabal (HPU) 8-5

>> Erro/Loccisano (HPU) def. Blair/Turnquist (Biola) 8-4

>> Lyttle/Elduque (HPU) def. Lau/James (Biola) 8-4

Women, Final

Hawaii Pacific 5, Academy of Art 3

Singles

>> Lena Lutzeier (HPU) def. Monika Stanikova (AA) 6-1, 6-2

>> Lara Meccico (HPU) def. Klara Thell-Lenntorp (AA) 6-0, 7-6 (7-4)

>> Oceane Adam (HPU) def. Maria Andrisani (AA) 6-2, 6-4

>> Debora Echeverria (HPU) vs. Taisiia Andrieieva (AA) 5-7, 6-3, 4-3, unfinished

>> Alma Thell-Lenntorp (AA) def. Leticia dos Santos (HPU) 6-3, 6-1

>> Barbora Kijasova (HPU) def. Paula Alcantara (AA) 2-6, 7-5, 6-4

Doubles

>> Thell-Lenntorp/Thell-Lenntorp (AA) def. Lutzeier/Adam (HPU) 8-5

>> Meccico/Kijasova (HPU) def. Andrieieva/Andrisani (AA) 8-1

>> Stanikova/Alcantara (AA) def. dos Santos/Echeverria (HPU) 8-1