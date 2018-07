CALENDAR TODAY BASKETBALL HD Men’s League: Ultimate Roofing vs. Lei Lei’s, 6 p.m.; Society Contracting vs. Electricians Hawaii, 7:30 p.m. Games at St. Francis School. HD Women’s League: Elite Parking vs. National Fire Protection, 6 Read More

HD Men’s League: Ultimate Roofing vs. Lei Lei’s, 6 p.m.; Society Contracting vs. Electricians Hawaii, 7:30 p.m. Games at St. Francis School.

HD Women’s League: Elite Parking vs. National Fire Protection, 6 p.m.; Pacific Risk Solutions vs. Fysiotherapie Hawaii, 7:30 p.m. Games at Manoa Valley District Park.

PADDLING

Na Ohana O Na Hui Wa‘a: Na Keiki O Ka Moi Regatta, 8 a.m. at Maili Beach.

SUNDAY

POLO

Honolulu Polo Club: Nalo Polo League, 3 p.m., at Waimanalo.

GOLF

JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII

Hawaii Kai Players’ Tour

At Hawaii Kai Golf Club

Saturday

*—denotes won playoff

Boys

Ages 15-18

77–Tyson Tonokawa*, Joshua Chung, Joshua Hayashida. 78–Jordan Chung. 79–Zachary Sagayaga. 81–Kai Sunahara. 82–Tyler Ogawa. 86–Jacob Char. 89–Evan Sakamoto, Brayden Miguel.

13-14

78–Liam White*, Kaena Kaulia. 82–Dante Sbarbaro. 84–Jonathan Chung, Tristan Isidro. 88–Bryce Toledo-Lue, Alex

Tokunaga. 92–Taiki Yamashita. 94–Bryson Adriano. 95–Jensen Chung.

11-12

83–Tristan Bayot. 86–Jackson Ibarra, Xyrus Senining. 99–Bryson Leong.

10-younger

88–Dylan Sakasegawa. 99–Coda Mayo. 101–Gabriel Caro.

Girls

Ages 15-18

79–Katrina Huang. 80–Shayna Lu. 81–Kelsey Ota, Kyra Tomita. 83–Katherine Welch. 87–Jayla Yadao. 95–Elyse Wong. 98–Madison Campos.

13-14

79–Chloe Jang. 82–Jolie Chee. 83–Logan Akau. 88–Kirra Kawai. 90–Kelsi Higashi. 92–Chloe Wong. 93–Jodi Hagino, Bailey Nagai, Esther Jung. 96–Skylar Yadao.

11-12

83–Nicole Ikeda. 84–Mira Kubo. 87–Madison Kuratani. 88–Kirsten Hall.

10-younger

84–Ireland Roberts. 85–Kate Nakaoka. 88–Lemasiofo Tanielu. 90–Mia Nakaoka. 91–Kady Matsumoto. 93–Rina Kawasaki.