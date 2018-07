CALENDAR TODAY BASKETBALL HD Men’s League: Hooters vs. Ultimate Roofing, 6 p.m. at St. Francis School. TENNIS Tennis Championships of Honolulu: main draw, 10 a.m. at UH courts. FRIDAY BASKETBALL HD Women’s League: Elite Parking Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

HD Men’s League: Hooters vs. Ultimate Roofing, 6 p.m. at St. Francis School.

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu: main draw, 10 a.m. at UH courts.

FRIDAY

BASKETBALL

HD Women’s League: Elite Parking vs. Fysiotherapie Hawaii, 6 p.m.; National Fire Protection vs. Pacific Risk Solutions, 7:30 p.m. Games at Kilauea District Park.

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu: main draw, 10 a.m. at UH courts.

HAWAII STATE JUNIOR GOLF ASSOCIATION

All Ages Junior Tour Series

At Honolulu Country Club

Wednesday

Boys 7-10 Flight

1, Keola Silva, Waianae 77-88–165

2, D. Sakasegawa, Pearl City 86-81–167

3, Chase Nam, Honolulu 99-104–203

Boys 11-12 Flight

1, Tyler Tamayori, Pearl City 86 82 168

2, Seung Min Ham, Honolulu 88 85 173

3, Jonah Magno, Pearl City 83 93 176

Boys 13-14 Flight

1, Ranson Kaya, Honolulu 76 78 154

2, Marshall Kim, Honolulu 77 79 156

3, Dillon Jonke, Kihei 76 80 156

4, R. Hara-Shimabuku, Honolulu 76 81 157

5, Dane Watanabe, Kaneohe 83 77 160

Boys 15-18 Flight

1, Noah Koshi, Pearl City 71 76 147

2, Peter Jung, Honolulu 76 75 151

3, Jake Sequin, Honolulu 80 73 153

4, Tyson Tonokawa, Honolulu 78 76 154

5, Pierce Dowd, Kihei 83 79 162

Girls 7-10 Flight

1, Kady Matsumoto, Mililani 87 84 171

2, Mariko Yonemura, Waipahu 91 84 175

3, Lemasiofo Tanielu, Waianae 90 87 177

Girls 11-12 Flight

1, Kailee-Lei Mckee, Ewa 85 85 170

2, Jessica Doiguchi, Aiea 87 84 171

3, Madison Kuratani, Kapolei 82 89 171

4, Laura Seo, Honolulu 91 89 180

Girls 13-14 Flight

1, Jennifer Seo, Honolulu 82 78 160

2, Kara Kaneshiro, Honolulu 82 79 161

3, Chloe Jang, Honolulu 82 85 167

4, Katrina Huang, Honolulu 84 84 168

5, Ferrari Dudoit, Waikele 86 82 168

Girls 15-18 Flight

1, T. Luafalealo, Honolulu 76 74 150

2, Shayna Lu, Honolulu 77 80 157

3, Anna Lesa, Kaneohe 77 81 158

4, Mari Nakamura, Honolulu 85 78 163

5, Myah McDonald, Kaneohe 82 81 163

AIR RIFLERY

2018 Smallbore Conventional Prone Rifle Match

Sunday

at Kokohead Range

Match 1

Match Winner — Ryden Sumi (389×20)

1st SS/EX — Ross Takara (386×16)

1st Int Sr — Merwyn Lee (385×12)

Match 2

Match Winner — Ross Takara (391×19)

1st SS/EX — Merwyn Lee (391×11)

1st Int Sr — Yuji Hata (387×12)

Match 3

Match Winner — Ryden Sumi (395×18)

1st SS/EX — Donna Takara (394×13)

1st Int Sr — Ron Yano (393×18)

Match 4 — Aggregate

Match Winner — Ryden Sumi (1168×54)

1st SS/EX — Ross Takara (1166×53)

1st Int Sr — Merwyn Lee (1163×40)

Softball

Makua Alii

Wednesday

Bad Company 20, Aokane 17

Yankees 14, Na Kahuna 2

Makules 16, Sports men 4

Xpress 14, Hikina 11

Fat Katz 19, Hawaiians 15

Hui Ohana 10, Action7

Golden Eagles 20, Na Pueo 9

Zen 10, Lokahi 0

Firehouse 17, Waipio 14

The Tennis Championships

of Honolulu

at UH Manoa

Round of 32

Catherine Harrison (USA) def. Tara Moore (GBR) 6-3, 5-7, 6-3

Nastja Kolar (SLO) def. Dominique Schaefer (PER) 1-6, 7-6, 6-3

[8] Emina Bektas (USA) def. Quinn Gleason (USA) 6-3, 6-2

Jessica Pegula (USA) def. [3] Ashley Kratzer (USA) 3-6, 6-0, 6-2

[5] Misaki Doi (JPN) def. Julia Elbaba (USA) 6-2, 6-2

Amanda Rodgers (USA) def. Ashley Lahey (USA) 7-6 (5), 3-6, 7-6 (6)

[6] Asia Muhammed (USA) def. Anastasia Nefedova (USA) 6-2, 6-2

[4] Danielle Lao (USA) def. Alison Bai (AUS) 6-4, 6-3

Round of 16

Chanel Simmonds (RSA) def. Denise Starr (USA) 6-0, 6-1

Andrea Ghitescu (ROU) def. [7] Jacqueline Cako (USA) 6-4, 7-6 (4)