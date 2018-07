TODAY PADDLING >> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: John D. Kaupiko Regatta, 8 a.m. at Keehi Lagoon. POLO >> Honolulu Polo Club: Campos Cup-Masters Cup USPA, 3 p.m., at Waimanalo. TENNIS >> Tennis Championships of Read More

SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: John D. Kaupiko Regatta, 8 a.m. at Keehi Lagoon.

POLO

>> Honolulu Polo Club: Campos Cup-Masters Cup USPA, 3 p.m., at Waimanalo.

TENNIS

>> Tennis Championships of Honolulu, finals, noon at UH courts.

MONDAY

BASKETBALL

>> HD Men’s League: Single-elimination playoffs, No. 2 seed vs. TBD, 6 p.m.; No. 1 seed vs. TBD, 7:30 p.m. Games at St. Francis School.

TENNIS

Tennis Championships of Honolulu

At UH Manoa

Singles

Semifinals

>> Nao Hibino (1), Japan, def. Danielle Lao (4), United States, 3-6, 7-5, 7-5.

>> Jessica Pegula, United States, def. Mina Bektas (8), United States, 6-3, 6-4.

PADDLING

Na Ohana O Na Hui Wa‘a

Waikiki Beach Boys Regatta at Waikiki Beach

Team Standings

AAA

>> Manu O Ke Kai 112

>> Na Keiki O Ka Mo`i 74

AA

>> Alapa Hoe Canoe Club 39

>> I Mua 33

>> Ka Mamalahoe Canoe Club 29

A

>> Lahui O Ko’olau 26

>> Kalihi Kai 21

Event Standings

Boys 12

1, I Mua 1:58.71 (Jethro Thomas, Wolf Marsen, Taiga Palmieri, Ryder Barretto, Kyler Barretto, Chase Yamada); 2, Manu O Ke Kai 2:08.65; 3, Olelo O Ke Ola 2:16.75

Boys 13

1, Manu O Ke Kai 1:50.37 (Ikaika McCormick, Kapena Gormley, Thomas Schlotman, Toa Stevenson, Liam Campbell, George Smith 4th); 2, Lahui O Ko’olau 2:03.38; 3, Kalihi Kai 2:05.37

Boys 14

1, Kalihi Kai 1:57.14 (Makana Dayton, Connor Sala, Elijah Wong, Collin Bergey, Matthew Soares-Ioramo, Gino Dayton); 2, I Mua 1:57.59; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 2:00.01

Boys 15

1, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:10.25 (Conner Furuta, Rylan Ingano, Tyler Converse, Cade Tanaka, Kalama Meyer, Eli Nakahara); 2, Kalihi Kai 4:10.68; 3, Manu O Ke Kai 4:22.92

Boys 16

1, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:09.89 (Ryan Domingo, Michael Carvalho, Kalama Meyer, Rylan Ingano, Logan Tanaka, Eli Nakahara); 2, I Mua 4:17.57; 3, Manu O Ke Kai 4:27.54

Boys 18

1 I Mua 8:21.25 (Braeden Taramasco, Arvin Dolores, Cian Ying, Sam ORourke, Ian Linville, Kainoa Lum); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 8:22.75; 3, Manu O Ke Kai 8:38.54.

Girls 12

1, Olelo O Ke Ola 2:05.59 (Liyah Sabalboro, Rachel Doughtie, Leilani Alcala, Leila Chantrill, Kristine Estremera, Kevin Mokuahi); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 2:06.92; 3, Kamehameha 2:08.12

Girls 13

1, Manu O Ke Kai 1:56.64 (Naia Driscoll, Anuhea Kalama-Wright, Kalena Kamikawa, Keala Rangel, Taite Leinau, Rob Pactol); 2, Kalihi Kai 1:58.32; 3, Kamaha’o Canoe Club 2:09.39

Girls 14

1, Manu O Ke Kai 2:02.61 (Shavelle Goodell-Wilson, Kiani Amantiad, Kirah Evile, Kalei Pollock, Olivia Souza, Varina Amantiad); 2, Kumulokahi-Elks 2:03.26; 3, Kamaha’o Canoe Club 2:04.34

Girls 15

1, Lahui O Ko’olau 4:25.71 (Dasia Nahoopii, Vendella Alapa, Cloesunshine Mancao, Lejend Chee, Maria Dias, Ropati Hebenstreit); 2, Kumulokahi-Elks 4:43.04; 3, Manu O Ke Kai 4:44.67

Girls 16

1, Alapa Hoe Canoe Club 4:24.76 (Genesis Wright, Jayna-Li Ledda, Codie Ching, Naia Seto, Miki Okuda, Ryan Sanford); 2, Kamaha’o Canoe Club 4:40.50; 3, Manu O Ke Kai 4:47.22

Girls 18

1, Manu O Ke Kai 4:26.58 (Skye Dixon, Chloe Boncato, Tierney Apuakehau, Kahanu Amantiad, Rylynn Esteron, George Smith 4th); 2, Kamehameha 4:32.88; 3, Kalihi Kai 4:33.71

Men Open Four

1. Manu O Ke Kai 3:43.65 (Vincent Brady, Dylan Farias, George Smith 4th, Glenn Williams); 2, Alapa Hoe Canoe Club 4:01.42; 3, Lahui O Ko’olau 4:07.60

Men 40

1, Manu O Ke Kai 7:41.38 (Doug Osborn, Tim Vierra, Brian Amantiad, Kevin Wilson, Jason Bellefeuille, Glenn Williams); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 8:23.41; 3, Waikiki Beach Boys 8:33.91

Men 50

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:03.72 (Spam Laupola, Glin Nelson, Bobby Coyle, Hiro Ito, Darrell Manlapit, Dan Kaaekuahiwi); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:14.45; 3, Lokahi 4:15.00

Men 55

1, Manu O Ke Kai 4:04.96 (Thomas Schlotman, Mika Amantiad, Tony Sung, Derek Leeloy, John Hoogsteden, Darryl Ah Mau); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 4:10.87; 3, Waikiki Yacht Club 4:11.25

Men 60

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:10.19 (Bobby Coyle, Manny DeSoto, Kawika Ramler, Tim Mauchly, Andrew Gilman, Bruce DeSoto); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:12.99; 3, Lokahi 4:28.27

Men 65

1, Alapa Hoe Canoe Club 3:59.74 (Colin Galang, Billy Rees Jr, Dan Gagich, Kamu Magno, Shaka Madali, Dickie Chow); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 4:23.24; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 4:25.33

Men Freshmen

1, Manu O Ke Kai 7:55.30 (Christian Whittaker, Rick Cretsinger, Willie Gualdarama, David Fuga, Noah Alfanta-Lii, Moku Sanborn); 2, Ka Mamalahoe Canoe Club 8:12.58; 3, I Mua 8:23.22

Men Sophomore

1, Manu O Ke Kai 7:59.68 (Rick Cretsinger, Willie Gualdarama, Brian Amantiad, Daniel Aitchison, Noah Alfanta-Lii, Moku Sanborn); 2, Lahui O Ko’olau 8:00.66; 3, Waikiki Beach Boys 8:17.18

Men Senior

1, Manu O Ke Kai 11:43.03 (Doug Osborn, Tim Vierra, Daniel Aitchison, David Fuga, Jason Bellefeuille, Glenn Williams); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 12:11.30; 3, Waikiki Beach Boys 12:11.74

Men Novice A

1, Manu O Ke Kai 8:15.42 (Dylan Farias, George Smith 4th, Sam Fisher 3rd, Richard Kamikawa, Kevin Wilson, Vincent Brady); 2, Lokahi 8:31.33; 3, Kai Poha 8:59.23

Men Novice B

1, Olelo O Ke Ola 4:12.49 (J.J. Laitila, Dave Dunn, Pearce Decker, Stephen Skogman, Paul Doughtie, Kevin Mokuahi)

Women Open Four

1, I Mua 4:34.21 (Amy Humphries, Tulia Ferguson, Cristina Smoot, Ty Dempsey); 2, Kamaha’o Canoe Club 4:36.79; 3, Lokahi 4:40.98

Women 40

1, Manu O Ke Kai 9:02.08 (Carla Vierra, Makana Clarke, Alana Kamikawa, Gordean Kaluahine, Michele Sales, Varina Amantiad); 2, Waikiki Yacht Club 9:24.69; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 9:32.11

Women 50

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:09.90 (Ipo Kaeo, Lisa Kaaekuahiwi, Michelle Crump, Gail Beckley, Tammy Teixeira, Kuhio Kaaekuahiwi); 2, Manu O Ke Kai 4:23.28; 3, Waikiki Yacht Club 4:36.50

Women 55

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:47.96 (Manu Anana-Okamura, Mags D’Entremont, Kris Lindquist, Julia Tuinei, Deedee Kila, Joe Momoa); 2, Manu O Ke Kai 4:52.61; 3, Waikiki Yacht Club 4:58.75

Women 60

1, Alapa Hoe Canoe Club 5:01.84 (Johnna Del Castillo, Roz Perez, Joyce Okano, Leohone Magno, Linda Kozlovsky, Ryan Sanford); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 5:02.75; 3, Manu O Ke Kai 5:14.29

Women 65

1, Manu O Ke Kai 5:06.82 (Pitter Scanlan, Jeanne Dilcher, Dawn Peerson, Yolanda Racca, Gloria Butterworth, Rob Pactol); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 5:37.87

Women Freshmen

1, Waikiki Beach Boys 9:00.90 (Lindsey Shank, Dana Yaross, Alison Andrews, Cindy Ahai, Brie Schwing, Sean Monahan); 2, Waikiki Yacht Club 9:27.28; 3, Kamaha’o Canoe Club 9:28.00

Women Sophomore

1, Na Keiki O Ka Mo`i 8:56.60 (Tiff Mallard, Deedee Kamakele, Namele Enoka, Nani Haia, Victoria DeGrandis, Mana Kamakele); 2, I Mua 9:08.50; 3, Kamehameha 9:23.10

Women Senior

1, Waikiki Beach Boys 12:57.27 (Lindsey Shank, Dana Yaross, Laura Owen, Stacy Voyles, Brie Schwing, Sean Monahan); 2, Manu O Ke Kai 13:56.61; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 14:22.98

Women Novice A

1, Lahui O Ko’olau 4:06.64 (Allison Manley, Arley Enesa, Montanna Olivarez, Waipunalani Kahalepuna, Leolalani Garvida, Vonn Chee); 2, Alapa Hoe Canoe Club 4:16.70; 3, Manu O Ke Kai 4:17.08

Women Novice B

1, Waikiki Yacht Club 1:52.40 (Lauren Gridley , Karina Estrada, Kelly Vide, Berkely Morin, Cintia Holz, Kruser Kruse); 2, Manu O Ke Kai 1:54.54; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 1:54.76

Mixed Boys and Girls 12

1, Lahui O Ko’olau 1:56.38 (Violet Hebenstreit, Zahria Bell, Kahiwalani Kahalepuna, John Tamura, Wailau Enesa, Ropati Hebenstreit); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 1:56.84; 3, Kalihi Kai 2:03.69

Mixed Boys and Girls 18

1, Manu O Ke Kai 4:10.69 (Landson Mondina, Kahanu Amantiad, Cody Andres-Paguirigan, Hunter Gentry, Tavia Ordenstein, Varina Amantiad); 2, Kalihi Kai 4:11.51; 3, Alapa Hoe Canoe Club 4:13.13

Mixed Men and Women

1, Lokahi 3:57.00 (Hannah Gaerlan, Esther Widiasih, Ryan Delos Reyes, Gina Gonce, Devon Gordon, Rich Balancio); 2, Lahui O Ko’olau 3:57.68; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 3:58.44

Mixed Men and Women 40

1, Waikiki Yacht Club 3:55.04 (Jim Morin, Gay Nakagawa, Carrie Clarke, Matt Zahn, Mara Young, Derek Clarke); 2, Manu O Ke Kai 3:57.25; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 4:04.68

Mixed Men and Women 45

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:04.33 (Harry Reyes, Spam Laupola, Tammy Teixeira, Michelle Crump, Darrell Manlapit, Al Momoa); 2, Manu O Ke Kai 4:07.03; 3, Olelo O Ke Ola 4:18.11

Mixed Men and Women 55

1, Na Keiki O Ka Mo`i 4:31.32 (Julia Tuinei, Mags D’Entremont, Dennis Herbel, Glin Nelson, Deedee Kila, Joe Momoa); 2 Ka Mamalahoe Canoe Club 4:31.83; 3, Kamehameha 4:33.31

Mixed Men and Women 60

1, Manu O Ke Kai 4:31.51 (Pitter Scanlan, Susie Giambalvo, Charlie Ah Toong, Ed Tseu, Judy Myers, Rob Pactol); 2, Alapa Hoe Canoe Club 4:41.35; 3, Kai Poha 4:56.17

Mixed Novice B

1, Alapa Hoe Canoe Club 1:41.76 (Tyler Hazama, Kristen Monico, Claire Conrath, Robert Hicks, Kyle Buyuan, Lei Okuda); 2, Waikiki Beach Boys 1:54.27; 3, Na Keiki O Ka Mo`i 1:55.21

Wounded Warriors

1, Waikiki Beach Boys 4:12.98 (Alison Andrews, Cindy Ahai, Todd Finlayson, Josh Garland, Janelle Komatsu, Charles Meyer); 2, Na Keiki O Ka Mo`i 4:13.50; 3, Manu O Ke Kai 4:14.77