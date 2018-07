TODAY GOLF >> Oahu Country Club Men’s Invitational, final round, 11 a.m. at Oahu Country Club. PADDLING >> Na Ohana O Na Hui Wa‘a: Championship Regatta, 8 a.m. at Keehi Lagoon. SUNDAY PADDLING >> Oahu Read More

TODAY

GOLF

>> Oahu Country Club Men’s Invitational, final round, 11 a.m. at Oahu Country Club.

PADDLING

>> Na Ohana O Na Hui Wa‘a: Championship Regatta, 8 a.m. at Keehi Lagoon.

SUNDAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: OHCRA Championships, 8 a.m. at Keehi Lagoon.

GOLF

Oahu Country Club Men’s Invitational

At Oahu Country Club

Par 71

Open flight (second round)

Shawn Lu 67-63—130

Jun Ho Won 71-68—139

Matthew Ma 69-71—140

Zachary Kaneshiro 68-72—140

Justin Ngan 67-74—141

Andy Okita 73-69—142

Noah Koshi 71-71—142

Nickolaus Nelson 73-70—143

Quinton Borseth 70-73—143

Remington Hirano 76-69—145

Evan Kawai 73-74—147

Kolbe Irei 68-80—148

Matthew Shen 72-76—148

Hunter Hughes 75-74—149

Thayne Costa 74-75—149

Cole Shintaku 80-70—150

Alex Kam. 73-78—151

Blaze Akana 77-74—151

Nick Gerard 77-76—153

Mark Uekawa 77-77—154

Mid-Am flight (final round)

Chad Umetsu 73-70—143

Robert A. Kim 72-72—144

Justin Forsythe 77-70—147

Kyle Yawata 77-72—149

Tyler Isono 77-73—150

Layne Morita 77-75—152

Shawn Sakoda 85-68—153

Ken Altizer 74-80—154

Renfred Frias 81-79—160

Sam Crocker 75-85—160

Senior flight (final round)

Mike Kawate 75-71—146

Jeff Weinstein 71-76—147

Gary Kong 76-73—149

Carl Ho 74-76—150

David Kochi 77-76—153

Phillip Anamizu 79-77—156

Shigeru Matsui 81-76—157

Lenn Sakata 81-77—158

Les Tamashiro 83-75—158

George Mackertich Jr. 80-79—159

Paul Kimura 81-78—159

BASEBALL



12U/70FT Cal Ripken Pacific Southwest Regional

At Long Beach, Calif.

Hawaii Diamonds Baseball 6, Windsor, (Cailf.) 1

W—Connor Dempsey.

Leading hitters—HDB: Dempsey 2-4, HR, 2 RBIs; Eddied Ogasawara 3-4, HR, 2 RBIs; Caleb Lauifi HR.

Note: Hawaii Diamonds Baseball (4-0) finished as the top seed in its pool and will play in today’s semifinals.

Little League Majors (11-12) State Tournament

At Kilauea District Park field



Friday

>> Waipio 3, Kawaihau 2

Today’s schedule: Hilo vs. Central East Maui, 11 a.m.; Waipio vs. Honolulu, 2 p.m.

Hawaii Island Movers

At Oyama, Japan

Today

>> Hakuoh University 8, Hawaii Island Movers 5

Friday

>> Hakuoh University 5, Hawaii Island Movers 0

Thursday

>> Hakuoh University 1, Hawaii Island Movers 0