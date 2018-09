Calendar Today BOWLING ILH girls: ‘Iolani vs. Hawaii Baptist, Sacred Hearts vs. Damien, Mid-Pacific vs. Maryknoll, Kamehameha vs. Hanalani, St. Francis vs. University, Punahou vs. Pacific Buddhist, Island Pacific vs. St. Andrew’s; matches at 4:30 Read More

Calendar

Today

BOWLING

ILH girls: ‘Iolani vs. Hawaii Baptist, Sacred Hearts vs. Damien, Mid-Pacific vs. Maryknoll, Kamehameha vs. Hanalani, St. Francis vs. University, Punahou vs. Pacific Buddhist,

Island Pacific vs. St. Andrew’s; matches at 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

OIA East girls: Anuenue at Kalani; Castle at Farrington; Kailua at Kalaheo; Kaimuki at Moanalua; Kaiser at Roosevelt; McKinley at Kahuku. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

THURSDAY

BOWLING

OIA East: 5 p.m. at K-Bay Lanes.

VOLLEYBALL

College women: Rainbow Wahine Volleyball Challenge–San Diego State vs. Portland, 4:45 p.m.; Idaho at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

ILH Division I girls: Kamehameha at Maryknoll, 6 p.m.

ILH Division II girls: Mid-Pacific at Sacred Hearts, 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Lanakila Baptist, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Island Pacific Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA West girls: Aiea at Radford; Kapolei at Waipahu; Leilehua at Pearl City; Mililani at Waialua; Waianae at Nanakuli. White at 5:30 p.m., with JV and varsity to follow.

WATER POLO

ILH Division I boys: Punahou at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II boys: Punahou at Kamehameha, 4 p.m.; Le Jardin vs. Mid-Pacific at Kamehameha, 5 p.m.

SOFT TENNIS

OIA

Saturday

Boys varsity

Leilehua 3, Campbell 0

Girls varsity

Leilehua 3, Campbell 0

BOWLING

ILH

Wednesday

At Schofield Bowling Center

Boys varsity

Damien 3, Punahou 0

‘Iolani 2, Kamehameha

Hanalani 2, University 1

Hawaii Baptist 3, St. Francis 0

Lanakila Baptist 2, Island Pacific 1

Mid-Pacific 3, Maryknoll 0

Saint Louis 2, Assets 1

High game/series–Damien: Micah Ponce, 194/525. Punahou: Kailuhia Lam, 199/504. ‘Iolani: Logan Yamamoto, 205/544. Kamehameha: Noah Akiona, 244/629. Hanalani: Christian Oamil, 175/Aaryk Iwamoto, 425. University: Jacob Fernandez, 174/Qi En Lam, 413. Hawaii Baptist: Niko Lopez, 198/511. St. Francis: Tanner Sera, 169/Dean Foster, 467. Lanakila Baptist: Kainoamalu Langsi, 162/434. Island Pacific: Reyn-Patrick Masak, 156/443. Mid-Pacific: Kai Yamada, 232/599. Maryknoll: Justin Shimomi, 186/496. Saint Louis: Jett Tolentino, 191/Hunter Lum, 518. Assets: Shane Watanabe, 214/592.

Waikiki Roughwater Swim

Saturday, at Sans Souci Beach

2.384 miles

Female

Open: 1. Ashley Twichell 45:23. 2. Stephanie Horner 48:56. 3. Becca Mann 49:12.

10-younger: 1. Kona Flanagan 1:16:05.

11-12: 1. Reina Lileikis 57:17.

13-14: 1. Kaimakana Flanagan 57:10. 2. Tehani Kong 1:09:54. 3. Hudson Geier 1:10:16.

15-16: 1. Josie Mobley 52:39. 2. Kyrie Sasaki 57:02. 3. Elsa Kronen 58:50.

17-18: 1. Jade Chismar 1:00:41. 2. Noelle Nakakura 1:05:02. 3. Gen. Kikukawa 1:08:45.

19-24: 1. Phoebe Hines 49:44. 2. Sheridan Probert 56:13. 3. Catherine Ladd 56:58.

25-29: 1. Catherine Breed 49:48. 2. Chelsea Nauta 50:49. 3. Elsa Cheng 52:10.

30-34: 1. Katherine Yang 54:21. 2. Lisa Marie Ross 1:01:48. 3. Laura Spears 1:02:07.

35-39: 1. Naoko Watanabe 57:35. 2. Merritt Morris 57:37. 3. Eloise Starr 59:47.

40-44: 1. Heidi Walker 57:50. 2. Anneka Sakovich 59:13. 3. Michelle Simmons 1:00:24.

45-49: 1. Sandie Easton 53:04. 2. Miki David 1:01:34. 3. amela Melish 1:05:41.

50-54: 1. Amy Dantzler 53:07. 2. Jill Gellatly 53:11. 3. Joan Schriger 57:46.

55-59: 1. Bonnie Spivey 58:25. 2. Debbie Richardson 58:44. 3. Eney Jones 1:01:53.

60-64: 1. Karen Cheq.-Pfeiffer 1:05:58. 2. Candy Green 1:09:24. 3. Ph. Quinn 1:13:39.

65-69: 1. Janet Fulks 1:15:48. 2. Elizabeth Clark 1:16:42. 3. Brenda Day 1:38:17.

70-74: 1. Betty A. Barnett 1:10:16. 2. Ruth Shaps 1:10:41. 3. Cynthia Barnard 2:50:16.

75-79: 1. Carol Sing 1:46:53. 2. Jane Kirton 1:55:15.

80-99: 1. Lori Auhll 2:18:57.

Military: 1. Wiph. Garza 1:22:47. 2. Margo Tomka 1:38:12. 3. Sandra Herrera 1:38:36.

Male

Open: 1. Ollie Signorini 44:53. 2. Rhys Mainstone 44:56. 3. Wesley Roberts 45:06.

10-younger: 1. Kaita Endo 1:18:23. 2. Nichol. Davidson 1:20:00. 3. Brah. Davis 1:20:55.

13-14: 1. Stone Miller 55:57. 2. Briscoe Beaton 59:50. 3. Aiden Morris 1:05:03.

15-16: 1. Brennan Dompe 50:16. 2. Micah Ginoza 51:51. 3. Kaiko Decker 52:07.

17-18: 1. Jaek Horner 49:37. 2. John Clark 49:38. 3. Taiyo Endo 57:12.

19-24: 1. Solomon Wright 47:03. 2. ‘Aukai Lileikis 48:26. 3. Joby Bernstein 49:24.

25-29: 1. Chad La Tourette 45:10. 2. Bryan Offutt 49:25. 3. Mazen Aziz 49:53.

30-34: 1. Ryan Bullock 45:25. 2. Blake Wheale 52:10. 3. Van Diehl 52:21.

35-39: 1. Alexander Studzinski 45:21. 2. Luis Saulny 49:53. 3. Timothy Marr 52:08.

40-44: 1. Ryan Bise 50:56. 2. Jamie Mitchell 54:23. 3. Neil McDonald 57:59.

45-49: 1. Malcolm Allen 46:39. 2. Alex Kostich 47:14. 3. Peter Thiel 48:21.

50-54: 1. Hardy Lussier 49:49. 2. Bailey Mason 49:54. 3. Tom Lileikis 50:08.

55-59: 1. John De Mestre 48:39. 2. Grant Levy 49:51. 3. Greg Shields 56:31.

60-64: 1. Rick Heltzel 53:54. 2. Don Boland 54:32. 3. Stan Kobayashi 57:57.

65-69: 1. Mike McCaffery 53:05. 2. Mike Tennant 57:56. 3. Thomas Taylor 1:00:16.

70-74: 1. Edward Rudloff 1:00:20. 2. Barry Seymour 1:05:00. 3. Jim Budde 1:05:55.

75-79: 1. Bruce Clark 1:20:58. 2. John Dilks 1:27:02.

80-84: 1. Gene Grounds 1:34:02.