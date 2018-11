TODAY BASKETBALL >> College men: Northern Arizona at Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center. >> College women: Bank of Hawaii Classic–Arizona vs. Portland, noon; Seattle at Hawaii, 2:30 p.m.; games at Stan Sheriff Center. Read More

TODAY

BASKETBALL

>> College men: Northern Arizona at Hawaii, 5 p.m., at Stan Sheriff Center.

>> College women: Bank of Hawaii Classic–Arizona vs. Portland, noon; Seattle at Hawaii, 2:30 p.m.; games at Stan Sheriff Center.

BEACH VOLLEYBALL

>> College women: Exhibition–Pairs Tournament, round of 16 begins at 7 a.m., finals at 3 p.m.., at Queen’s Beach

MONDAY

No major local sporting events

CROSS COUNTRY: ILH ALL-STARS

Runner of the Year: Gianna Sbarbaro, Sr., Le Jardin

Co-Coaches of the Year: Derek Coryell, HBA; Duncan Macdonald, Pun

First Team

Kacie Kwan, Jr., HBA

Johanna Seng, So., HBA

Aya Margraf, Jr., Iol

Georgi Brady, Sr., Pun

Maiya Fujiwara, Sr., Pun

Maya Mastick, Jr., Pun

Malia Dickhens, Fr., Pun

Second Team

Lindsay Sasaki, Jr., HBA

Mari Monico, So., HBA

Leilani Tandy, Sr., Iol

Aya Lewis, Fr., LJ

Kristina (Tessa) Domingo, So., Mary

Kayla Almeida, Jr., Pun

Melody Lum, So., Pun

Boys

Runner of the Year: Adam Harder, Jr., Han

Co-Coaches of the Year: Jeremy Honold, Han; Duncan Macdonald, Pun

First Team

Benjamin Hodge, So., Han

Charles W. Sakamaki, Sr., Iol

Joshua Lerner, So., Iol

William Ho, So., KS

Aziah Schaal, Sr., P5

Parker Mooney, Sr., Pun

Cameron Coffelt, Jr., Pun

Second Team

Ethan Aimoto, So., HBA

Christian Kuwaye, So., HBA

Kanalu Monaco, Jr., Iol

Michael Shiinoki, So., Iol

Aaron Chang, Jr., Pun

Cooper Baines, So., Pun

Caden Lombard, Fr., Pun