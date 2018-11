Calendar Today BASKETBALL College Men: Maui Invitational: Fifth-place: San Diego St. vs. Iowa St., 9:30 a.m.; Championship: Duke vs. Gonzaga noon; Seventh-place: Xavier vs. Illinois, 4 p.m.; Third-place game: Auburn vs. Arizona 6:30 p.m. College Read More

Calendar

Today

BASKETBALL

College Men: Maui Invitational: Fifth-place: San Diego St. vs. Iowa St.,

9:30 a.m.; Championship: Duke vs. Gonzaga noon; Seventh-place: Xavier vs. Illinois, 4 p.m.; Third-place game: Auburn vs. Arizona 6:30 p.m.

College women: Oahu Thanksgiving Classic–Minot State (N.D.) vs.

Chaminade, 11 a.m. at St. Francis School.

THURSDAY

No live sporting events scheduled.

VOLLEYBALL

ILH GIRLS All-Stars

Division I

MVP: Elena Oglivie, Jr., Iol

Coach of the Year: Chris Blake, KS

First Team

S — Kristen McDaniel, Sr., Iol

M — Sasha Petticord, Sr., Iol

MB — Braelyn Akana, Sr., KS

S — Lexis Akeo, Sr., KS

MB — Kalina Obrey, Sr., KS

OH/OPP — Keonilei Akana, Jr., KS

L — Naya Dong, Sr., Iol

Second Team

Opp — Mokihana Tufono, Fr., Iol

OH/OPP — Malie McClure, Sr., KS

OPP — Cara Bolte, Sr., Mary

OH — Kiana Valdez, Sr., Mary

S — Teana Adams-Kaonohi, Sr., Pun

OH — Sinalauli’i Uluave, Sr., Pun

L — Paris Oliveira, Sr., KS

Honorable Mention

‘Iolani: Maria Izabella Sakoda, Sr.; Grace Wee, Sr.

Kamehameha: Chloe Akiona-Bannan, Sr.

Maryknoll: Leiana Leong, Sr.

Punahou: Lauren Asato, Sr.; Kamaile Manol, Sr.; Madisyn Beirne, Jr.

Division II

MVP: Shelby Capllonch, Sr., DMS

Coach of the Year: Don Faumuina, DMS

First Team

MB — Ilana Sagapolutele, Sr., DMS

RS/MB — Ellie Diersbock, So., LJ

S/OH — Nive Tuileta, So., LJ

MB — Kaehu (Ehu) Keala, Sr., MPI

M — Shaydee Afoa, Sr., SHA

OH — Ryanne Burnett, Sr., SHA

L — Maya Nakasone, Sr., HBA

Second Team

OH — Kaira Wengler, Jr., DMS

OH — Courtney Arume, Jr., HBA

OH — Sydnie Sambueno, Sr., LP

S — Emma Porter, Sr., MPI

S — Makenzie Fa`amausili-Cacoulidis, Sr., SHA

OP — Nicole-Nola Namohala, Jr., UHS

L — Alyssa Muraoka, So., MPI

Honorable Mention

Damien: Rayne Pactol, Jr.; Elsa Radovan, Jr.; Julia Tilton, Jr.; Del “Kaulana” Kalulu-Sugai, So.

Hanalani: Aaliyah Iwamoto, Sr.

Hawaii Baptist: Rachel Nakata, Jr.; Riyana Werny, Jr.; Amber Loo, So.; Hayley Taka, Fr.

‘Iolani: Caitlyn Kadooka, Jr.; Kerri Osumi, Jr.; Sage Vasconcellos-Merryman, Jr.

Le Jardin: Halle Hetzler, Sr.; Daniella Miranda-Johnson, Jr.; Teia Piette, So.; Alishya Roman, So.

Mid-Pacific: Angelene-Tori (Kamalani) Keko’olani, Sr.; Shyla Sato, Sr.; Amy Warrington, Sr.; Morgan Zurcher, Sr.

St. Andrew’s: Ayla Ruiz, So.; Luna Suzuki, So.; Pilialoha Jones, Fr.; Hevani Malohi, Fr.

St. Francis: Tia-Marie Kekipi-Nuuanu, Jr.; Kea Cosma, So.; Naia Tulonghari, So.

Sacred Hearts: Alissa Bautista, Sr.; Kayla Murray, Sr.

University: Cassidy Gelacio, Sr.; Lily Awai, Jr.; Daphnee Makena Tong, Fr.

Division III

MVP: Samantha Pangilinan, So., Assets

Coach of the Year: Stan Vincent, IPA

First Round

S — Jupiter Silva, So., Assets

MB — Tava’esina Silva, Fr., Assets

OH — Christianne Canoneo, Jr., CA

S — Joy Luna, So., CA

MB — Dannica Roberts, Sr., HMA

M — Chavah Kaneshiro, Jr., LB

L — Katherine Mota, Sr., HMA

Honorable Mention

Lanakila Baptist: Lexani Popa, Jr.

AIR RIFLERY

ILH All-Stars

Boys

Shooter of the Year: Michael Tam, Jr., MPI

Coach of the Year: Jon Narimatsu, MPI

Team

Jordan Fujii, Sr., MPI

Anthony Umemoto, Jr., MPI

Brandon Lum, So., MPI

Jarin Ashimine, Jr., P5

Donovan Shiraishi, Jr., P5

Jordan Asentista, Sr., Pun

Girls

Shooter of the Year: Sophia Crisci, Jr., MPI

Coach of the Year: Jon Narimatsu, MPI

Team

Kimberly Oshiro, Jr., MPI

Ellie Toguchi-Tani, Jr., P5

Clarissa De Smet, Sr., SHA

Maile Fox, Sr., SHA

Dahee Jung, Sr., SHA

Quinn Lum, Jr., SHA

Water Polo

ILH BOYS All-Stars

Division I

MVP: Jason Hiremath, Sr., Pun

Co-Coaches of the Year: Chloe Barr, Iol; Kenneth Smith, Pun

First Team

Center — Andrew Dawson, So., Iol

Center — Evan Gates, Sr., KS

NA — Michael Petrides, Sr., MPI

Attacker — Napu Kim, Sr., Pun

Defender — Benjamin Weldon, Sr., Pun

Defender — Gunnar Grune, Jr., Pun

Goalie — Noah Peters, So., Pun

Second Team

Attacker — Carter Kojima, Jr., Iol

Driver — Kanaipono Tapia, So., KS

NA — Kainoa Chong-Gangl, Jr., MPI

NA — Griffin Zachmeier, So., MPI

2-Meter Offense — Noah Weldon, Sr., Pun

Defender — Jordan Savage, Jr., Pun

Goalie — Josiah Hernandez, Sr., KS

Honorable Mention

‘Iolani: Ethan Lau, Sr.

Kamehameha: Nash Brandon, Fr.

Mid-Pacific: Beau Hitomi, Jr.; Luca Petko, Jr.; Masayoshi (Jack) Fukui, So., MPI

Division II

MVP: Tahitoa Louis-Perkins, Jr., KS

Coach of the Year: Taesha-Marie Keola, KS

First Team

NA — Daniel Rodi, So., Iol

Center/Defender — Chaice Alcon, Sr., KS

Driver — Hayden Chong Tim, Fr., KS

Utility — Rafe (Nalu) Blair, Sr., LJ

NA — Aiden Morris, Fr., MPI

Center — Christopher Kang-Harris, So., Pun

Goalie — Austin Sunn, Sr., KS

Second Team

NA — Quinn Goldstein, Sr., Iol

Driver — Kawaihoa Loui, So., KS

Attacker — Luke Faurot, Sr., LJ

Attacker — Braxdon Simmons, Sr., Pun

Attacker — Zane Yamamoto, Jr., Pun

Center/Defender — Tate Goodman, Fr., Pun

Goalie — Braydon Simmons, Fr., Pun

Honorable Mention

‘Iolani: Laurence Kwock, Sr.

Le Jardin: Owen Pyle, Sr.; Scott Parrish, Jr.; Angus Tanner, Jr.

Mid-Pacific: Kaimana Balding, Fr.; Michael (Kama) Higa, Fr.

Punahou: Wilder Worrall, Sr.; Everett Higa, So.