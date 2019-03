TODAY BASEBALL >> College: Oregon at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium. SOFTBALL >> College: Outrigger Resorts Hawaii Spring Fling Tournament—Niagara vs. Utah, noon; Utah vs. Southern Illinois-Edwardsville, 2 p.m. Games at Rainbow Wahine Read More

SHARE















ADVERTISING

TODAY

BASEBALL

>> College: Oregon at Hawaii, 1:05 p.m., at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

>> College: Outrigger Resorts Hawaii Spring Fling Tournament—Niagara vs. Utah, noon; Utah vs. Southern Illinois-Edwardsville, 2 p.m. Games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

MONDAY

GOLF

>> OIA: 9 a.m., at Ewa Villages.

SOFTBALL

>> College: Southern Illinois-Edwardsville vs. Hawaii, 6 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium.

>> PacWest: Holy Names vs. Chaminade (DH), 3:30 p.m. and 5:30 p.m. at Central Oahu Regional Park.

TENNIS

>> ILH boys: St. Francis at Kamehameha, 4 p.m.; Maryknoll at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Le Jardin at Punahou, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.

>> ILH girls: Mid-Pacific vs. St. Andrew’s, 4 p.m. at Keehi Lagoon courts; Maryknoll vs. Island Pacific, 4:15 p.m. at Kalaeloa courts.

VOLLEYBALL

>> OIA East boys: Farrington at McKinley; Kailua at Kahuku; Kalaheo at Castle; Roosevelt at Kaiser. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at Moanalua; Kaimuki at Kalani.

BASEBALL: ILH

Saint Louis 8, Hanalani 2

At Central Oahu Regional Park

W—Pedro Samorile. L—P. Kimata. Leading hitters—StL: Austin Teixeira 2-2, 2 RBIs; Hunter Peneueta 3b, 2 RBIs; Pat Coronas 2b; Noah Tori 2b, 2 runs. Han: Louis Holt 2-4, 3b, 2 RBIs; Duke Lee 2-3; Tanner Oka 2-3.

Mid-Pacific 10, Damien 6

At Mid-Pacific

W—Peyton Tanaka. L—River Iaea. Leading hitters—MPI: Kodey Shojinaga 2-4; Kennedy Hara 3-3, 2b, HR, 2 runs, 4 RBIs; Bryson Ho 2-3, 2 2bs. DMS: Kamalani Motas 2-4, 2b, 3b; B. Halili 2-4, 2 runs; Akila Arecchi 2-3, 2b, HR.

Kamehameha 4, Maryknoll 1

At Central Oahu Regional Park

W—Christian DeJesus L—R. Eiland Leading hitter—KS: Hanu Racoma 2-3.

‘Iolani 7, Pac-Five 4

At Central Oahu Regional Park

W—Zack Tenn. L—Hunter Belmodis. Leading hitters—Iol: Shaydon Kubo 2 runs, Shane Sasaki 2 RBIs, Taner Aranaydo 2 RBIs. P5: Connor Lopes 3-3, 3 RBIs.

OIA EAST

Kailua 12, Farrington 8

At Lanakila District Park

W—Raven Gauthe-Santos. L—Jayden Soriano. S—Shai Lolo-Tamashiro. Leading hitters—Kail: Matthew Kaleioki 2b, 2 RBIs; Jalen Ah Yat 2b; Keanu Kalaola 2-5, 2b, 2 runs; Bryson Ewaliko 2-5, 2b, 2 RBIs; Brandon Sarae 2-4. Farr: Ehu Sanchez 2-2, 4 RBIs; Treven Isobe 2-4.

Kaiser 17, Kalani 7

At Kaiser

W—Pono Lyman. L—Brandon Ting. Leading hitters—Kais: Landon Shigeta 2-3, 3 runs; Cavin Lime 2-4, 4 runs; Christian Reasoner 3-4, 4 runs, 4 RBIs; Brandon Chun-Ming 3-3, 3 RBIs; Brock Perreira 3-5, 3 RBIs; Cal Tashiro 2-3. Kaln: Cole Romo 2-4, 2b; Kaden Stremick 2-4, HR, 2 runs, 3 RBIs.

Roosevelt 11, Castle 1

At Stevenson Intermediate

W—Zach Tanabe. L—Fabian Silva-Pokipala. Leading hitters—Roos: Chase Iwamuro 3-4, 2 runs; Rylan Terakawa 2-3; Ty Taguchi 2-4, 2 RBIs; Noa Mena 2-2, 2 runs, 2 RBIs; Tanabe 2-3, 2 RBIs; Reese Kisaba 2-3.

OIA WEST

Leilehua 4, Aiea 2

At Leilehua

W—Ty Yukumoto. L—Joe Canosa. Leading hitters—Lei: Kaika Cordero 2-3; Zane Staszkow 2-3.

Campbell 3, Kapolei 2

At Kapolei

W—Varen Sabino. L—Leo Ha’o. Leading hitters—Camp: Ikaika Ganacial 2-4; Sabino 2-3; Bryden Malama 2-4.

OIA DIVISION II

Radford 10, Kahuku 0, 6 inn.

W—Tommy Tereschuk. L—Max Lagrass. Leading hitter—Rad: DJ Kabua 2-2, 3 RBIs.

BIIF

Kamehameha-Hawaii 10, Konawaena 2

SOFTBALL: ILH

Punahou 25, Sacred Hearts 2

At Punahou

W—Maya Matsubara L—Kiina Kaanoi. Leading hitters—Pun: Matsubara 3-5, 4 runs, 2 RBIs; Lauren Peiler 2-3, 2 runs, 2 RBIs; Asia Lee 2-2.

Maryknoll 17, Damien 0, 5 inn.

At Sand Island Field

W—Sydney Kamakaiwi. L—#8. Leading hitters—Mary: Caris Murakami 2-4, 2b, 4 runs; Breli Shibao-Agbayani 3-3, 2 HRs, 4 runs, 6 RBIs; Liliana Thomas 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Kamakaiwi 2-2, 2 runs, 2 RBIs; Lexi Carlos 2 RBIs; Chloe Chun 2b, 2 RBIs; Logan-Ray Gaspar 2-4, 2b; Aloha Akaka 3 runs.

Mid-Pacific 15, St. Francis 14

At Mid-Pacific

W—Darian Kanno. L—Marie Grace.Leading hitters—MPI: Mahea Perkins 2-4, 2b, 3 runs; Zoe Oshiro 3-4, 2b, 3 runs; Keao Takemura 2-5, 2b; Ka’ale’a Hanawahine 3-5, 2 2bs, 3 RBIs; Kanno 4-5, 2 2bs, 3 runs, 2 RBIs; Jenna Wong 5-5, 2 HRs, 3 runs, 5 RBIs; Sammi Taga 2-4, 2b. StF: Kaile Mahelona 2 runs; Kaena Keliinoi 2-2, 3 runs, 2 RBIs; Grace 2-4, HR, 3 runs, 3 RBIs; Jordan Lono 2-3, HR, 3 runs, 4 RBIs; Aulani Garcia 2-5, 2b, 2 RBIs; Ua 2b.



‘Iolani 17, Kamehameha 11

At Kamehameha

W—Allie Capello. L—Reese Mokuau. Leading hitters—Iol: Ailana Agbayani 2-4, 4 runs; Aleia Agbayani 3-6, 2b, 3 runs, 3 RBIs; Capello 2-3, 2b, 2 runs; Kai Barrett 2-5, HR, 3 runs, 5 RBIs; Taylor Kai 2b, 2 RBIs; Lexie Tilton 2 runs. KS: Alyssa Mahoe 2-4; Haley Agena HR, 2 runs; Isha Knight 2-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Keila Kamoku HR, 2 runs, 2 RBIs; Destiny Lum 2 runs; Li‘i Sulusi HR, 3 RBIs; Gabrielle Tyrell 2b.

OIA EAST

Kailua 7, Kalani 4

At Kalani

W—Savanna Ah Mook Sang-Frank. L—Christen Horita. Leading hitters—Kail: Jennika Oda 2-4; Kassy Kealoha-Machado 2-3, 2 RBIs; Savanna Ah Mook Sang-Frank 2-2; Kealoha Machado 2-3. Kaln: Cherise Horita 2-4, 2 run, 3 RBIs.

Moanalua 21, Kaimuki 4, 5 inn.

At Kaimuki

W—Jada Young. L—K. Leong. Leading hitters—Moan: Kellie Kitano-Maguire 3-4, 2 runs, 4 RBIs; Kassidy Bautista-Botelho 2-2; Lilinoe Nihi HR, 2 runs, 4 RBIs; Caydees Santella Delima 4-5, HR, 2 runs, 6 RBIs; Aleksya Batoon 3 runs; Chloe Spencer 2 runs; Breanne Louis-Merry 3 runs.

OIA DIVISION II

Radford 24, Kahuku 1, 5 inn.

At Kahuku

W—Nohea Akana. L—Zoe Fortin. Leading hitters—Rad: Nohea Akana 3-5, 3 runs; Selina Tavarez 3-5, 5 runs, 2 RBIs; Mahea Hetrick 3-5, 4 runs, 6 RBIs; Honor Siu-Auleua 2-5, 2 HRs, 3 runs, 5 RBIs; Trinitie Titii 2-5, 2 runs; Kenci Faith 4-4, 2 runs, 3 RBIs; Patty Brannan 2-5, 2 RBIs.

BIIF

Kamehameha-Hawaii 15, Konawaena 0

BEACH VOLLEYBALL: COLLEGE WOMEN

East Meets West Challenge

At Manhattan Beach, Calif.

Hawaii 4, TCU 1

>> Morgan Martin/Amy Ozee (UH) def. Jaelyn Greene/Victoria McDonald (TCU), 21-18, 21-14.

>> Emily Maglio/Hi‘ilawe Huddleston (UH) def. Haven Hill/Molly Scheel (TCU), 18-21, 22-20, 15-8.

>> Julia Scoles/Ari Homayun (UH) def. Bradley/Doyle (TCU), 21-14, 17-21, 15-8.

>> Paige Dreeuws/Pani Napoleon (UH) def. Jordan Westendorff/Caroline White (TCU), 27-25, 21-16.

>> Avery Arellano/Hailey Brockett (TCU) def. Jenna Banz/Kylin Loker (UH), 21-17, 21-19.

Order of finish: 1, 5, 4, 3*, 2

Florida State 3, Hawaii 2

>> Morgan Martin/Amy Ozee (UH) def. Kuhlman/Rund (FSU), 21-14, 21-14.

>> Chacon/Fitzpatrick (FSU) def. Emily Maglio/Hi‘ilawe Huddleston (UH), 21-18, 20-22, 15-13.

>> Julia Scoles/Ari Homayun (UH) def. McBain/Privett (FSU), 21-18, 21-16.

>> Sara Putt/Payton Caffrey (FSU) def. Paige Dreeuws/Pani Napoleon (UH), 21-14, 21-13.

>> Macy Jerger/Jenna Johnson (FSU) def. Jenna Banz/Kylin Loker, 14-21, 21-14, 15-12.

Order of finish: 3, 4, 1, 5, 2*

TENNIS: COLLEGE MEN

Hawaii Pacific 5, West Florida 2

At La Jolla, Calif.

ILH Girls Varsity

>> ‘Iolani 5, Hawaii Baptist 0

OIA Boys

>> Campbell 5, Waialua 0

>> Waipahu 2, Kapolei 1

>> Kaiser 3, Kalaheo 2

OIA Girls

>> Campbell 2, Waialua 2

>> Waipahu 2, Kapolei 1

>> Kaiser 3, Kalaheo 2

VOLLEYBALL: ILH

Boys Varsity Division I

>> Mid-Pacific def. Maryknoll 25-22, 25-22

Boys Varsity Division II

>> St. Francis def. Punahou 18-25, 25-21, 25-22

>> Saint Louis def. Le Jardin Academy 25-19, 21-25, 25-12

>> University def. Hanalani 25-18, 25-22

Boys JV Division I

>> Punahou-Blue def. Mid-Pacific 25-8, 25-19

Boys JV Division II

>> Punahou def. St. Francis 25-13, 25-20

PIGEON RACING: OAHU INVITATIONAL FLYERS

Kaimu Beach, Hawaii Island to Oahu

1. Jay Alameida 230.866 miles; 47.53 mph

2. Sidney Lum 231.528; 47.50

3. Dennis Tavares 232.041; 47.47

4. Henry Ikkanda 230.480; 47.38

5. Darryl Hansen 238.159; 47.37

BASKETBALL: COLLEGE MEN WEST

>> Arizona St. 72, Arizona 64

>> Boise St. 80, Air Force 52

>> Colorado 78, Southern Cal 67

>> E. Washington 80, Weber St. 77

>> Fresno St. 121, San Jose St. 81

>> Hawaii 71, Cal St.-Fullerton 59

>> Idaho St. 70, Idaho 68

>> Montana 86, Sacramento St. 68

>> N. Arizona 89, N. Colorado 78, OT

>> Nevada 81, San Diego St. 53

>> New Mexico St. 75, California Baptist 63

>> Oregon 55, Washington 47

>> Oregon St. 85, Washington St. 77

>> Pepperdine 89, San Francisco 72

>> Portland St. 84, Montana St. 80

>> Seattle 83, Grand Canyon 76, OT

>> UC Irvine 86, CS Northridge 74

>> UC Riverside 71, UC Davis 70

>> UC Santa Barbara 92, Cal Poly 82

>> UNLV 65, Colorado St. 60

>> Utah 92, UCLA 81

>> Utah Valley 76, CS Bakersfield 61

>> Wyoming 88, New Mexico 81