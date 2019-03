SHARE















[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

Today

GOLF

OIA: 9 a.m., at Ewa Villages Golf Course.

SOFTBALL

College: Southern Illinois-Edwardsville at Hawaii, 6 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Holy Names vs. Chaminade (DH), 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

TENNIS

ILH boys: St. Francis at Kamehameha,

4 p.m.; Maryknoll at Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Le Jardin at Punahou, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.

ILH girls: Mid-Pacific vs. St. Andrew’s,

4 p.m., at Keehi Lagoon courts; Maryknoll vs. Island Pacific, 4:15 p.m., at Kalaeloa courts.

VOLLEYBALL

OIA East boys: Farrington at McKinley; Kailua at Kahuku; Kalaheo at Castle;

Roosevelt at Kaiser. JV at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 5:30 p.m.: Anuenue at Moanalua; Kaimuki at Kalani.

Tuesday

BASEBALL

ILH: Damien vs. Maryknoll at CORP 2; St. Francis at Mid-Pacific; Saint Louis vs. Punahou at Goeas Field; Kamehameha at ‘Iolani; Hanalani vs. Pac-Five at CORP 1; games start at 3:30 p.m.

GOLF

ILH Varsity I: 7 a.m., at Hawaii Prince Golf Club.

SOFTBALL

College: Utah at Hawaii, 6 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium.

PacWest: Dominican at Hawaii Hilo (DH), noon; Holy Names vs. Chaminade (DH), 3:30 p.m., at Central Oahu Regional Park.

ILH: Pac-Five vs. Sacred Hearts, 4 p.m., at Ala Wai Field 2.

OIA East: Roosevelt at Kailua; Castle at Kaiser; Kaimuki at Kalani; games start at 3 p.m.

OIA West: Campbell at Pearl City; Waianae at Mililani; Aiea at Kapolei; games start at 3 p.m.

OIA Division II: Waialua at Farrington; Anuenue at Waipahu; Kahuku at Kalaheo; Nanakuli at McKinley; games start at 3 p.m.

TENNIS

ILH girls: Hawaii Baptist at Kamehameha, 4 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 4:30 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: ‘Iolani at Maryknoll, 6 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 6:15 p.m.; Hawaii Baptist at Punahou, 6:15 p.m.

ILH Division II boys: University at Damien, 5 p.m.; St. Francis at Saint Louis, 6:30 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA West boys: Aiea at Kapolei; Nanakuli at Campbell; Pearl City at Leilehua; Radford at Waianae; Waialua at Waipahu. JV at 5:30 p.m., varsity to follow.

WATER POLO

ILH Division I girls: Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m.; ‘Iolani at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division II girls: Mid-Pacific at Punahou, 5 p.m.; Sacred Hearts at Kamehameha, 5 p.m.

Sumo

March Grand Tournament

Day 1 results

At Osaka

Chiyoshoma (1-0) def. Shimanoumi (0-1)

Yutakayama (1-0) def. Daishoho (0-1)

Ishiura (1-0) def. Kotoeko (0-1)

Toyonoshima (1-0) def. Terutsuyoshi (0-1)

Tomokaze (1-0) def. Kagayaki (0-1)

Yoshikaze (1-0) def. Meisei (0-1)

Ryuden (1-0) def. Yago (0-1)

Ikioi (1-0) def. Shohozan (0-1)

Kotoshogiku (1-0) def. Sadanoumi (0-1)

Asanoyama (1-0) def. Takarafuji (0-1)

Aoiyama (1-0) def. Abi (0-1)

Onosho (1-0) def. Okinoumi (0-1)

Ichinojo (1-0) def. Chiyotairyu (0-1)

Tochiozan (1-0) def. Shodai (0-1)

Tamawashi (1-0) def. Nishikigi (0-1)

Takakeisho (1-0) def. Myogiryu (0-1)

Tochinoshin (1-0) def. Daieisho (0-1)

Goeido (1-0) def. Endo (0-1)

Takayasu (1-0) def. Kaisei (0-1)

Mitakeumi (1-0) def. Kakuryu (0-1)

Hakuho (1-0) def. Hokutofuji (0-1)

Triathlon

NORTH SHORE TRIATHLON

Saturday, at Mokuleia

300-meter swim, 12-mi. bike, 3-mi. run

Female

Open–1. Carly Killam, 56:25.2; 2. Marlene Zeug, 59:55.3; 3. Jocelyn Chong, 1:01:06.4.

20 to 24–1. Nora Fenton, 1:24:30.4; 2. Alexandra Russo, 1:24:31.1; 3. Sara Doermann, 1:30:36.7.

25 to 29–1. Haley Maahs, 1:04:01.4; 2. Kelsey Burrows, 1:08:48.0; 3. Laci Hitchcock, 1:13:24.8.

30 to 34–1. Ashley Ahner, 1:09:26.3; 2 Wendy Darling, 1:14:24.5; 3. Priscillla Valentine, 1:23:54.7.

35 to 39–1. Mandi Jones, 1:01:16.4; 2. Allison Flaim, 1:03:44.1; 3. Siobhan Budge, 1:04:55.8.

40 to 44–1. Carrie Caeton, 1:04:02.4; 2. Lee-Ann Watanabe, 1:09:33.3; 3. Kelly Love, 1:15:00.9.

45 to 49–1. Kimberly Funasaki, 1:02:38.1; 2. Heidi Schmitt, 1:03:02.5; 3. Britt Dolbeck, 1:12:56.8.

50 to 54– 1. Jacqueline Levin, 1:18:46.9; 2. Kelly Cerutti, 1:29:40.0.

55 to 59–1. Marcy Fleming, 1:06:50.3; 2. Lorin Birmingham, 1:08:18.5; 3. Hildegarde Miyashiro, 1:10:00.7.

60 to 64–1. Sheryl Romeo, 1:24:54.0. 2. Gail Wood, 1:26:35.0.

65 to 69–1. Theresa Taylor, 1:30:47.3.

Male

Open–1. Benjamin Williams, 50:40.8; 2. Jordan Bethke, 51:15.1; 3. Nicholas Brown, 55:33.9.

11 to 14–1. Nicholas Davidson, 1:15:50.9. 15 to 19–1. Ocean Kekoa Tugaoen, 1:01:47.2; 2. Zander Golden, 1:01:58.2; 3. Joshua Welch, 1:32:57.7.

20 to 24–1. John German, 59:55.4; 2. Zach Martinez, 1:01:01.9; 3. Aaron Goins, 1:04:44.5.

25 to 29–1. Timothy Fogarty, 57:02.9; 2. Jonathan Crase, 58:45.8; 3. Brad Bosserman, 1:00:05.8.

30 to 34–1. Joseph Crowley, 59:17.2; 2. Nicholas Moskevich, 1:00:18.8; 3. Keith Mackenzie, 1:02:15.0.

35 to 39–1. Nick Adams, 57:44.9; 2. Jorge Jimenez, 1:03:15.1; 3. David Bradbury, 1:03:20.6.

40 to 44–1. Christian Perreira, 55:58.7; 2. Delvin Monden, 58:02.5; 3. Kia Kamauu,

59:32.0.

45 to 49–1. Carl Dunaway, 56:33.7; 2. Garnet Saupan, 1:01:40.6; 3. Brook Nottage, 1:02:29.0.

50 to 54–1. Charles Coleman, 1:02:12.4; 2. Jan Norris, 1:05:16.7; 3. Roy Brennen, 1:05:46.2.

55 to 59–1. Stanford Oyama, 1:03:00.6; 2. Warren Ferguson, 1:06:15.2; 3. Edward Birmingham, 1:06:35.1.

60 to 64–1. Calvin Sears, 1:04:32.5; 2. Shaun Mistlebauer, 1:13:18.9; 3. Jan Moore, 1:30:13.7.

65 to 69–1. Michael Lorne, 1:10:29.1; 2. Mathew Schwaller, 1:19:09.9; 3. Robert Campbell, 1:29:57.2.

75 to 79–1. Dan Walker, 1:31:47.8.

Relays (swim, bike, run)

Male–1. Ethan Chadwick, Samuel Brooks

Bike, Jordan Lee 1:02:08.9. 2. Maury Levin, John Lobdell, Brodi P. 1:05:38.5.

Female–1. Logan Davidson, Nina Davidson, Logan Davidson 1:08:57.0. 2. Koleana Mcguire, Marissa Pettus, Natalie Schwab 1:10:33.5. 3. Kylie Bissell, Savannah Daoust, Camella Riccitelli 1:23:34.0.

Mixed–1. Megan Hughes, Charles Hughes, Jones Hughes 1:03:19.9. 2. Mitch McAllister, John Adams, Ashley Bowthorpe 1:13:58.6.

Soccer

Major League Soccer

Sunday

D.C. United 0, New York City FC 0, tie

Sporting Kansas City 2, Philadelphia 0

Cincinnati 1, Atlanta 1, tie

Los Angeles FC 4, Portland 1

Spanish La Liga

Sunday

Betis 1, Celta Vigo 0

Water polo

ILH

Girls varsity, division I

Friday

Punahou 19, ‘Iolani 2.

Goal scorers—Punahou: Emma Luna 3, Mallory Meister 3, Christina Hicks 2, Sierra Smart 2, RaeAnn Uyeda 2, Pono Gacutan, Lillie Jones, Kaya Lee, Dillyn Lietzke, Josie Mobley, Emmalia McKenney, Kaela Yasuhara. ‘Iolani: May Kamaka, Nicole Nagata.

OIA

Saturday

Girls Varsity

Campbell 10, Mililani 5

Kahuku 5, Farrington 0 (forfeit)

Kailua 5, Farrington 0 (forfeit)

Kaiser 5, McKinley 0 (forfeit)

Kapolei 16, Kalaheo 2

Leilehua 6, Kalani 5, OT

Roosevelt 6, Moanalua 4

Pearl City 7, Waialua 6, OT

Goal scorers—Campbell: Tatiana Troupe 4, Alexis Marrero 2, Alexis Badis, Ashley Badis, Ava Faria, Lana Trammel. Mililani: Madison Yamada 2, Leilani Hernandez, Angie Lancaster, Maysa Segovia. Kapolei: Ryleigh Gates 4, Annika Edwards 3, Roxanne Gates 3, Angela Silva 3, Ilikea Gould, Isabella Olaes, Tiana Price. Kalaheo: Elle Foehr, Maddie Tallis. Leilehua: Kaya Takashige 4, Taylor Dinsmore 2. Kalani: Angel Grabow 2, Catherine Holt, Noriko O’Shea, Paulina Ruelas. Roosevelt: Emiko Tajima 2, Lauren Croll, Hannah Gang, Princess Gimeno, Margaret Lonborg. Moanalua: Koko Butcher 2, Madison Komatsu, Isabella McRae. Pearl City: Malia Fujita 3, Allison Ogoso 2, Miya Chung, Alisha Gleason. Waialua: Azia Bjur 5, Mahealani Farrell.

Sand Volleyball

College Women

East Meets West Challenge

Sunday, at Manhattan Beach, Calif.

No. 5 Hawaii 3,

No. 9 Florida International 2

1–Federica Frasca/Margherita Bianchin (FIU) def. Morgan Martin/Amy Ozee (UH), 21-19, 21-18.

2–Maglio/Huddleston (UH) def. Allison Denney/Abbie Hughes (FIU), 21-18, 16-21, 15-11.

3–Scoles/Homayun (UH) def. Lina Bernier/Erika Zembyla (FIU), 21-14, 17-21, 21-19.

4–Drueews/Napoleon (UH) def. Dorina Klinger/Mariana Dal Pozzo (FIU), 21-23, 21-17, 15-9.

5–Katie Friesen/Madison Besterfield (FIU) def. Kylin Loker/Jenna Banz (UH), 21-17, 21-18.

Order of finish: 5, 1, 2, 4, 3*.

No. 6 LSU 3, No. 5 Hawaii 2

1–Claire CoppolaKristen Nuss (LSU) def. Martin/Ozee (UH), 21-14, 21-14.

2–Maglio/Huddleston (UH) def. Olivia Powers, Ashlyn Rasnick-Pope (LSU), 21-18, 21-12.

3–Scoles/Homayun (UH) def. Rodriguez/Agnew (LSU), 26-24, 16-21, 15-9.

4–Taryn Kloth/Ashley Allmer (LSU) def. Drueews/Napoleon (UH), 21-12, 21-15.

5–Allison Coens/Hunter Domanski (LSU) def. Loker/Banz (UH), 21-16, 21-12.

Order of finish: 2, 1, 5, 4*, 3.

Velasco InvitationaL

Friday, at Radford High

Boys

Team–1. Radford, 259.50 points; 2. Waianae, 143.50; 3. Farrington, 70; 4. Aiea, 31; 5. Nanakuli, 11.

Individual

110 Hurdles: Kendall Saxton (Radford), 16.18; 100: Xaistin Kamealoha (Waianae), 12.03; 1500: Matthew Hoffman (Radford), 4:29.91; 4×100 relay: Waianae, 46.41; 400: Ethan Dean (Radford), 53.83; 300 hurdles: Michael Edwards (Radford), 40.57; 800: Clayton Edwards (Radford), 2:08.60; 200: Carson Dean (Radford), 23.58; 3,000: Matthew Hoffman (Radford), 10:22.28; 4×400 relay: Radford, 3:31.29; High Jump: J’Drien Jones (Radford), 5-10.00; Pole Vault: Justin Coronado (Radford), 9-00.00; Clayton Edwards (Radford), 9-00.00; Tavian Bryant (Radford), 9-00.00; Long Jump: Xaistin Kamealoha (Waianae), 19-09.00; Triple Jump: J’Drien Jones (Radford), 40-09.00; Discus: Elijah Aken-Mathewson, (Waianae), 149-10; Shot Put: Logan Faitau (Farrington), 45-09.00;

Girls

Team–1. Radford, 274 points; 2. Farrington, 83; 3. Waianae, 65; 4. Aiea 37.67; 5. Nanakuli, 13.33.

Individual

100 Hurdles: Naomi Bates (Radford), 16.67; 100: Jenna Plan (Farrington), 13.43;

1500: Iyanamae Branigan (Waianae), 5:32.84; 4×100 relay: Farrington, 57.66; 400: Rose Penamora (Radford), 1:07.22;

300 hurdles: Mia Barrett (Farrington), 50.38; 800: Summer Herbertson (Radford), 2:35.87; 200: Jenna Plan (Farrington), 27.92; 3000: Ekaterina Martyusheva (Radford), 12:07.57; 4×400 relay: Radford 4:20.79; High Jump: Angela Howell (Radford), 4-08.00; Pole Vault: Peyton Wilson (Radford), 6-00.00; Long Jump: Jenna Plan (Farrington), 15-01.00; Triple Jump: Angela Howell (Radford), 31-06.00; Discus: Shaddai Tapasa (Radford), 100-09; Shot Put: Shaddai Tapasa (Radford), 33-05.00.

George Yamamoto

Invitational

Saturday, at Mililani High

Boys

Team–1. Mililani, 168 points; 2. Campbell, 111.50; 3. Kapolei, 93; 4. Kaiser, 75; 5. Waipahu, 30.5; 6. Anuenue, 8.

Individual

110 hurdles: Kai Vutnoski (Mililani), 16.94; 100: Isaiah Trice (Mililani), 11.28; 1,500: Logan Finley (Campbell), 4:26.98; 4×100: Mililani, 44.92; 400: Lucas Brenek (Kaiser), 53.07; 300 hurdles: Jadaiah Taugasolo (Campbell), 43.64; 800: Nicholas Georgia (Kaiser), 2:00.04; 200: Isaiah Trice (Mililani), 23.18; 3,000: Justin Albee (Campbell), 9:58.04; 4×400 relay: Kaiser, 3:35.93; High jump: Christian Germeille (Campbell), 5-6; Pole vault: Isaac Dagan (Mililani), 11-7; Long jump: Dre Falls (Kaiser), 20-3; Triple jump: Trent Schuppe (Mililani), 40-5; Discus: Elijah Mahelona (Kapolei), 118-0; Shot put: Nicholas Makinano (Kapolei), 42-10.

Girls

Team–1. Campbell, 174 points; 2. Mililani, 164; 3. Kaiser, 64; 4. Waipahu, 39; 5. Kapolei, 38; 6. Anuenue, 13.

Individual

100 hurdles: Leilani Leopard (Campbell), 16.23; 100: Ahlexah Clayton (Campbell), 12.72; 1,500: Hope Ishizaka (Mililani), 5:36.88; 4×100 relay: Campbell, 51.49; 400: Ryanne Navarro (Mililani), 1:02.94; 300 hurdles: Leilani Leopard (Campbell), 45.18; 800: Derya Hanusz Soguk (Kaiser), 2:32.05; 200: Mackenzie Reed (Mililani), 26.15; 3,000: Samantha Valeriano (Campbell), 12:41.11; 4×400 relay: Mililani, 4:10.97; High jump: Jasha-Ann Ah-Nee Green (Campbell), 4-10; Pole vault: Cassidy Hollenbeck (Kaiser), 9-0; Long jump: Elle Rimando (Mililani), 16-4.5; Triple jump: Elle Rimando (Mililani), 33-4.5; Discus: Randilyn Nohara (Kaiser), 102-10; Shot put: Laciana Faumui (Campbell), 30-6.