Today

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I-AA girls: ‘Iolani at

Punahou, 6 p.m.

OIA West Division I Girls: Nanakuli at Leilehua, Mililani at Kapolei; matches start at 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Waialua at Waianae, 6 p.m.; Radford at Campbell, Waipahu at Aiea; matches start at 7 p.m.

TUESDAY

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m., at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: At Punahou–

Maryknoll vs. Mid-Pacific, 5 p.m.; Le Jardin at Punahou, 6:30 p.m.; Also, Sacred Hearts at ‘Iolani, Kamehameha at Hawaii Baptist; matches start at 6 p.m.

ILH Division II girls: University at

Hanalani, 6 p.m.; St. Andrew’s at La Pietra, 6:30 p.m.

ILH Division III girls: At Hawaiian

Mission–Lanakila Baptist vs. Chrisitan Academy, 5 p.m.; Island Pacific Academy at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

OIA East Division I girls: Kalaheo at Moanalua, 7 p.m.

OIA East Division I/II girls: Anuenue at Castle, 6 p.m.; Farrington at McKinley,

Roosevelt at Kahuku, Kaiser at Kailua; matches start at 7 p.m.

OIA East Division II girls: Kaimuki at

Kalani, 6 p.m.

WATER POLO

ILH Division I boys—Mid-Pacific at ‘Iolani, 6 p.m.

ILH Division II boys—Mid-Pacific at

‘Iolani, 5 p.m.

Honolulu Polo Club

Nalo Polo League

Sunday, At Waimanalo

Olomana 5, Sunset Reef 2

Goal scorers–Olomana: Carrie Williams 2, Khai Agon, Sarah Agnew-Miller, Allen Hoe. Sunset Reef: Beau Broughton, Steve Ching.

Air Riflery

ILH

Saturday, At Punahou

Boys varsity

Punahou 1058, Island Pacific 936

High shooters–Punahou: Chronos Baker, 276. Island Pacific: Christopher Harris 244.

Boys Junior varsity

Punahou 864, Island Pacific 853

Girls varsity

Punahou 1018, Island Pacific 952

High shooters–Punahou: Megan Goh an Sewon Park, 258. Island Pacific: Kylee Fellows, 247.

Girls Junior varsity

Punahou 944, Island Pacific 879

OIA

Saturday

Boys varsity

Kaiser 2001.32, Kalani 1981.29

Kalaheo 1720.18, Kahuku 969.06

Kapolei 1516, Waianae 1259.11

Leilehua 1856, Radford 433

Moanalua 2161.53, Castle 1773.26

Pearl City 2041.36, Campbell 602

Roosevelt 1790.2, Kaimuki 1337.05

Waipahu 1290, Waialua 1243

High shooters–Kaiser: Samuel Salonga, 501.07. Kalani: Brycen Yamaguchi, 517.13. Kalaheo: Duane Cobeen, 515.09. Kahuku: Jones Hughes, 521.05. Kapolei: Christian Lau, 494. Waianae: Roberts Dreimanis, 441.05. Leilehua: Payton Hotta, 514. Radford: Kyle Rapp, 278. Moanalua: Chase Nakata, 550.18. Castle: Dillon Takamura, 491.12. Pearl City: Jacob Antonio, 536.14. Campbell: Dante Duclayan, 250. Roosevelt: Logan Domingo, 481.11. Kaimuki: Brice Takemoto, 396.01. Waipahu: Christian Badua, 383. Waialua: Roosebelt Pascual, 472.

Girls varsity

Kalaheo 1802.23, Kahuku 446.01

Kalani 1950.2, Kaiser 1948.32

Kapolei 1366, Waianae 337.04

Leilehua 1942, Radford 1504

Moanalua 2081.37, Castle 1640.18

Pearl City 2032.43, Campbell 364

Waipahu 1139, Waialua, 997

High shooters–Kalaheo: Elena

Provencal, 508.1. Kahuku: Rachel Cheney, 446.01. Kalani: Sara Jessica Toma , 507.09. Kaiser: Jennifer Kimura, 515.09. Kapolei: Tamia Wickes, 448. Waianae: Alexia Tomita, 337.04.

Leilehua: Carly Jo Yoshida, 509.

Radford: Linh Bui, 386. Moanalua: Lexi Tokuda, 526.1. Castle: Emma Ching, 450.06. Pearl City: Lilinoe Chinen, 514.1. Campbell: Kaylani Pascua, 185. Waipahu: Jasmyne Bradley-Vendiola, 399. Waialua: Ailani Grach, 500.

Paddling

Oahu Hawaiian Canoe Racing Association

Henry Ayau Race

Sunday, From Maunalua Bay to Nanakuli Beach

Overall–1. Wailea – Maui Jim (Mael Carey, Kekoa Kaho‘okele-Santos, Kekoa Cramer, Felipe Gomes, Kevin Dudoit, Dane Dudoit,

Kekupa‘a Naeole, Triston Kaho‘okele-Santos, Nalu Sampson), 3.58.17; 2. Hui Nalu Oceania – Jimmy Olds, 4.00.18; 3. Lanikai – Pohakoeleele, 04.05.57

Unlimited–1. Lokahi Canoe Club – Hamohamo (Richard Balancio, Devon Gordon, Michael Hamilton, Thomas Hangelbroek, Filipe Mello, Sal Nicosia, Joey Unpingco, Bryce Colombel, Thomas Albritton), 4.48.18; 2. Outrigger – Ka Malolo, 4.53.47.

Koa–1. Outrigger – Leilani (Pat Dolan, Ryan Dolan, Heath Hemmings, Bobby Pratt, Billy Pratt, Simeon Ke-Paloma,

Stefan Cranston, Cory Nakamura, David Beattie), 4.12.52; 2. Lanikai – Hokulele, 4.53.46.

Juniors–1. Outrigger – Waikiki (Kai Binney, Stryder Garrett, Harrison Deisroth, Punia Pale, Hobey Moss, James Morris, Blake Rohrbach, Aukina Hunt, Miles Orr), 4.13.33; 2. Outrigger – Mamala, 4.44.35; 3. Lanikai – Moku Iki, 4.46.57.

40+ Masters–1. Kailua 40’s (Chris Rubie, Creighton Litton, Kawai Mahoe, John Utter, Lyon Despres, Freddy Courteau, Christian O’Connor, Heath Allen, Ramon Vrielink), 4.42.19; 2. Anuenue – Namoanaokekua, 5.03.43

55+ Masters–1. Lanikai – Ikaika (Bill Oliver, Kanai Kauhane, Gio Camuso, Ryan Makua, Chauncey Wallwork, Raven Aipa,

Richard Ulmer, Bruce Lukas, Pete Roney, Keith Cutler, Dave Smith, Gordon Nakachi), 4.31.27; 2. Kailua – Kaelepulu, 4.41.04; 3. Hui Nalu – Malolo, 5.13.31

60+ Masters–1. Alapa Hoe – Team KFA (Samuel Magno, Michael Bacoro, Gary Terpstra, Wilder K. Smith, Arthur Donoho, Paul W. Soensken, Ernest Madali, Richard Ah Chow Jr., Robert Cunningham, Daniel San Nicolas Charqualaf, James K. Oleole Jr., Walter Oshiro), 5.33.03

65+ Masters–1. Waimanalo Canoe Club – Kaleiwohi (Harold Akeo, Jack Laufer, Dennis Sallas, Chris Smith, Cormac O’Caroll, Benny Quiteves, Kapena Kim, Ben Anchetta, Jerry Yoshida, Marshal Giddens, Bill Johnson, Chris Crabb), 5.11.15.

Open–1. Wailea – Maui Jim (Mael Carey, Kekoa Kaho‘okele-Santos, Kekoa Cramer, Felipe Gomes, Kevin Dudoit, Dane Dudoit,

Kekupa‘a Naeole, Triston Kaho‘okele-Santos, Nalu Sampson), 3.58.17; 2. Hui Nalu Oceania – Jimmy Olds, 4.00.18; 3. Lanikai – Pohakoeleele, 4.05.57.

JUNIOR GOLF ASSOCIATION OF HAWAII

JGAH Ewa Beach Players’ Tour

Saturday, At Ewa Beach Golf Club

Boys

10 and under

78–Linken Tanabe. 80–Neal Manutai, Gabriel Caro. 83–Chase Nam. 86–Taylor George.

11 to 12

78–Kaito Hirokawa. 83–Dylan Sakasegawa, Gunnar Lee. 84–

Keola Silva, Shiloh Niles. 87–Braydn Sato. 94–Coda Mayo. 114–Aizen Chung.

13 to 14

75–Tyler Tamayori. 78–Gregory Jackson, Liam White. 79–Jensen Chung, Ayden Campos. 82–Xyrus Senining. 84–Braden Putzulu. 85–Bryson Adriano. 86–Dylan Hey. 93–Dylan Shimomi. 99–

Magnus Corpuz.

15 to 18

73–Lucca Kitashima. 79–Joshua Hayashida. 81–Robbie Kia. 85–Bryan Hasselman. 88–Jordan Chung, Haruki Imanishi. 89–Ryan Dang. 90–Breiton Sykes. 92–Alex Tokunaga. 95–Tristan Isidro. 98–Taiki Yamashita. 100–Trenton Tonokawa. 106–Alex Furusho.

Girls

10 and under

75–Jessica Lee. 76–Kady Matsumoto. 79–Lemasiofo Tanielu. 91–Samantha Monroe. 95–Caitlyn Matsunaga. 100–Megan George.

11 to 12

77–Kirsten Hall. 78–Madison Kuratani. 81–Jessica Doiguchi. 91–Sydney Fuke. 96–Paige Sur.

13 to 14

85–Bailey Nagai. 94–Skylar Yadao. 97–Jovi Funakoshi. 103–Kai Teranishi-Guay.

15 to 18

74–Kellie Yamane. 75–Alison Takamiya, Chloe Jang, Kyra Tomita. 81–Jayla Yadao. 98–Cassidy Tsutsui. 100–Kelsi Higashi.