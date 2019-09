[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Calendar

TODAY

BOWLING

ILH girls: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division I girls: Maryknoll at Le

Jardin, 5 p.m.; ‘Iolani at Mid-Pacific; 5 p.m.; Hawaii Baptist at Sacred Hearts, 5 p.m.; Punahou at Kamehameha; 6:30 p.m.

ILH Division II girls: La Pietra vs.

University, 5 p.m. at Kamehameha.

OIA East Division I Girls: Roosevelt at Farrington, 7 p.m.

OIA East Division I/II Girls: Kalaheo at McKinley; Kalani at Moanalua; Kaiser at Kaimuki; Kailua at Castle. Matches start at 7 p.m. Also: Anuenue at Kahuku, 5 p.m.;

WATER POLO

ILH boys: Varsity I—Mid-Pacific at ‘Iolani,

6 p.m. Varsity II—Mid-Pacific at ‘Iolani, 5 p.m.; Le Jardin at Kamehameha, 6 p.m.

Wednesday

BOWLING

ILH: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

ILH Division II girls: St. Andrew’s at Damien, 6 p.m.

ILH Division III girls: Christian Academy vs. Assets, 5 p.m.; Lanakila Baptist vs. Hawaiian Mission, 6:30 p.m. Matches at Hawaiian Mission.

ILH Division I-AA girls: Le Jardin at Punahou, 6:15 p.m.

OIA West Division I Girls: Waianae vs Leilehua, at 7 p.m.

OIA West Division I/II Girls: Waialua vs Radford, at 5 p.m.; Kapolei vs Campbell; Mililani vs Pearl City; Waipahu vs Nanakuli, games at 7 p.m.

WATER POLO

ILH boys: Varsity I—Mid-Pacific at Punahou, 6 p.m. Varsity II—Mid-Pacific at Punahou, 5 p.m.

AIR RIFLERY

OIA

Saturday

Girls

Moanalua 2102.52, Kalaheo 1904.33

Roosevelt 1743.15, Castle 1068.1

Kalani 2025.34, Kailua 1958.25

Leilehua 1843, Waialua 502

Pearl City 2063.45, Waipahu 787

Waianae 297.03, Nanakuli 0

High shooters—Moan: Kendelle Hung Ino 541.13. Kalh: Elena Provencal 512.07. Roos: Dasci Furuya 481.06. Cast: Emma Ching 462.09. Kaln: Kayla Lim 512.06. Kail: Amber Chu 506.11. Lei: Keialana Akina 479. Wail: Brooke Barboza 502. PC—Chanyn Santos 529.15. Waip: Jasmyne Bradley-Vendiola 421. Wain: Alexia Tomita 297.03.

Boys

Moanalua 2129.45, Kalaheo 1661.13

Castle 1876.31, Roosevelt 1730.26

Kaimuki 1483.1, Kahuku 910.04

Kalani 2041.44, Kailua 1766.23

Leilehua 1922, Waialua 356

Pearl City 2042.61, Waipahu 1403

Waianae 1768.23, Nanakuli 0

High shooters—Moan: Duane Cobeen 511.08. Kalh: Alexander Paul 539.12. Cast: Dillon Takemura 514.11. Roos: Colby Uetake 470.06. Kaim: Brice Takemoto 428.05. Kah: Jones Hughes 511.02. Kaln: Brycen Yamaguchi 537.18. Kail: Rickie Barros 481.06. Lei: Payton Hotta 503. Wail: Lance Faria 356. PC: Cade Aihara 537.2. Waip: Zachary Tanboa 415. Wain: Lawrence Ujimori 474.07.

Volleyball

AVCA Coaches’ Top 25 Poll

Week 4 Rec Pts PV

1. Stanford (28) 1540 6-2 2 2. Baylor (27) 1489 9-0 5 3. Nebraska (6) 1460 8-1 1 4. Pittsburgh (1) 1391 11-1 6 5. Penn State 1266 7-2 4 6. Texas 1248 6-2 3 7. Minnesota 1237 6-2 7 8. Washington 1149 9-1 10 9. BYU (2) 1126 9-2 12 10. Marquette 1048 10-2 8 11. Hawaii 901 10-1 13 12. Florida 890 9-2 11 13. Wisconsin 770 4-4 9 14. Creighton 745 7-3 15 15. Purdue 635 8-1 21 16. Kentucky 536 7-4 16 17. Colorado State 526 10-1 22 18. Utah 490 8-3 18 19. Missouri 453 8-2 17 20. Illinois 439 5-4 19 21. California 344 10-0 24 22. Rice 247 11-1 NR 23. Florida State 179 6-3 23 24. Oregon 138 4-5 14 25. Southern California 126 6-4 20

Others receiving votes and listed on two or more ballots: Louisville 92; Colorado 85; Washington State 74; San Diego 51; Michigan 37; Western Kentucky 19; Cincinnati 9; Indiana 9; Iowa State 5; UC Santa Barbara 5;Tennessee 4; Stephen F Austin 3.

ILH

Division II girls

Damien def. Hanalani 25-20, 25-21, 25-23

ILH Division I-AA girls

Punahou II def. ‘Iolani II 25-20, 25-14

OIA west

Division I Varsity Girls

Mililani def. Aiea 25-19, 25-19, 25-18

Leilehua def. Waialua 25-17, 25-18, 25-21

Campbell def. Waipahu 25-15, 25-10, 25-13

Pearl City def, Nanakuli 25-16, 25-22, 21-25, 25-13

Junior Varsity Girls

Mililani def. Aiea 25-19, 25-19, 25-18

Leilehua def. Waialua 14-21, 21-15, 15-13

Campbell def. Waipahu 21-20, 21-19

Nanakuli def. Pearl City 21-9, 21-17

BIIF

Kamehameha-Hawaii def. Konawaena

25-7, 18-25, 25-7, and 25-11

Bowling

ILH

Varsity Boys

Damien 3, Kamehameha 0

Punahou 3, Assets 0

Saint Louis 3, Island Pacific 0

‘Iolani 3, Maryknoll 0

Hawaii Baptist 3, Mid-Pacific 0

University 2, Hanalani 1

Varsity High Game/Series

DMS—Michael Kawasaki 220/536

KS—Noah Akiona 189/491

PUN—Holden Linville 212/ 504

AS—Noah Amuro 195/508

STL—Brandon Nakaoka 219/ Tolentino Jett 518

IPA—Ren Miyatake 189/ 511

IOL—Logan Yamamoto 194/ 545

MS—Dylan Shimomi 205/ 571

HBA—Nathan Pilar 220/ Justin Sumiye 629

MPI—Kai Yamada 217/592

ULS—Tanner Okamura 170/ 442

HAN—Aaryk Iwamoto 226/ 532