Scoreboard, Oct. 13

TODAY

PADDLING

>> Oahu Hawaiian Canoe Racing Association: Molokai Hoe, 8:30 a.m., from Hale O Lono Harbor to Waikiki Beach.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Concordia-Irvine vs. Chaminade, 3 p.m., at McCabe gym.

MONDAY

GOLF

>> College men: Chaminade Dual 2, 11 a.m., at Hawaii Kai Golf Course.

SOCCER

>> PacWest men: Fresno Pacific vs. Chaminade, 12:30 p.m., at Saint Louis field.

>> PacWest women: Fresno Pacific vs. Chaminade, 10 a.m., at Saint Louis field.

VOLLEYBALL

>> OIA Division I girls playoffs, semifinals: Kapolei vs. Moanalua, at 5:30 p.m.; Mililani vs. Kahuku to follow. Matches at Moanalua.

>> Consolation matches: Farrington vs. Nanakuli at 5:30 p.m.; Kaiser vs. Waianae to follow. Matches at Kalani.

PIGEON RACING: OAHU INVITATIONAL FLYERS

From Kaimu Beach, Hawaii Island, to Oahu

Saturday

Top 5

1. Troy Kamaka, 237. 442 miles, 51.11 mph; 2. Bert Toyooka, 234.394 miles, 51.01 mph; 3. Howard Nakata, 231. 952 miles, 50.95 mph; 4. Jay Alameida, 230. 866 miles, 50. 87 mph; 5. Sanford Kojiri, 225.502 miles, 50. 70 mph.

ILH WATER POLO

Boys varsity, Division II

Punahou 19, Le Jardin 3

Goal scorers–Punahou: Matai Loveman 5, Tate Goodman 3, Chris Kang-Harris 3, Jensen Garcia 2, Max Pflueger 2, Connor Weldon 2, Joe Hearn, Keau Thompson. LJA: Helela Maeva, Shane Tanner, Isaac Wrobel.

OIA SOFTBALL

Doubleheader

At Kalani, Saturday

Kalani 17, Castle 2

Kalani 15, Castle 0

OIA SEMIFINALS AIR RIFLERY

Boys varsity

>> Moanalua 2129.67, Leilehua 1951.28

>> Pearl City 2083.35, Kaiser 2022.31

High shooters

Moan: Chase Nakata, 544.18

Lei: Payton Hotta, 506.11

PC: Cade Aihara, 550.21

Kais: Zachary Kawada, 510.1

Girls varsity

>> Moanalua 2079.41, Leilehua 1995.25

>> Kalani 2096.47, Pearl City 2093.48

High shooters

Moan: Lexi Tokuda, 534.17

Lei: Rachel Ballungay, 511.12

PC: Joy Miyazaki, 537.16

KALN: Sarah Jessica Toma, 546.15

CROSS COUNTRY: UH HILO INVITATIONAL

At Grand Naniloa Golf Course

Men’s team results

1. Hawaii Pacific 23

2. Chaminade 36

Men’s 8k individual results

1. Lukas Motschmann, HPU 25:35.2

2. Jona Bodirsky, HPU 26:27.9

3. David Rutto, HPU 28:01.7

4. Petyon Oshiro, Cham. 28:51.9

5. Jason Flores, HPU 29:47.5

6. Beau Larsen, Cham. 31:03.8

7. Elijan Bernado-Flores, Cham. 31:45.4

8. Lyman Perry 32:07.2

9. Joseph Yoakum, Cham. 33:01.4

10. Josiah Rodrigues, Cham. 33:39.6

11. Matthew Schmidt, Cham. 33:41.5

12. Cade Harrington, HPU 34:00

Women’s team results

1. Hawaii Pacific 23

2. Hawaii Hilo 56

3. Chaminade 58

Women’s 6k individual results

1. Robyn Kaltenbrunn, HPU 22:58.4

2. Alena Albertson, Cham. 24:02.9

3. Olivia Jarvis, UHH 24:03.9

4. Karen Corona-Perez, HPU 24:28.5

5. Jasmine Napenas, HPU 24:40.4

6. Brooke Gottmeier, HPU 24:59.6

7. Sophia Cash, HPU 25:11.2

8. Mckay Guckenberg, HPU 25:15.5

9. Olivia Mariucci, Cham. 25:35.8

10. Eri Leong, Cham. 26:13.7

11. Caitlin Kawaiaea, UHH 26:26.2

12. Janice Hata, HPU 26:28.9

13. Emma Heidelmeier, UHH 26:41.8

14. Annaka Barragan, UHH 26:55.5

15. Sabina Boo-Rivera, UHH 27:08.6

16. Makena Morris, UHH 27:32.3

17. Lily Gavagan, UHH 27:54.6

18. Riley Hallman, Cham. 28:45.2

19. Montserrat Lanfranco, Cham. 29:10.9

20. Alicia Dugan, Cham. 30:59.6

21. Shaelee West, UHH 33:52.6

TRIATHLON: KONA IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP

At Kailua-Kona

Pro Men–1. Jan Frodeno, 7:51; 2. Tim O’Donnell, 7:59:41; 3. Sebastian Kienle, 8:02:04; 4. Ben Hoffman, 8:02:52; 5. Cameron Wurf, 8:06:41; 6. Joe Skipper, 8:07:46; 7. Braden Currie, 8:08:48; 8. Philipp Koutny, 8:10:29; 9. Bart Aernouts, 8:12:27; 10. Chris Leiferman, 8:13:37.

Men overall–1. Sergio Marques, 2:53:19; 2. Christopher Dels, 2:56:56; 3. Donovan Geldenhuys, 3:02:55; 4. Ivan Caceres Lopez, 2:55:42; 5. Aaron Tomasz, 3:05:16.

Pro Women–1. Anne Haug, 8:40:10; 2. Lucy Charles-Barclay, 8:46:44; 3. Sarah Crowly, 8:48:13; 4. Laura Philipp, 8:51:42; 5. Heather Jackson, 8:54:44; 6. Kaisa Sali, 8:55:33; 7. Corinne Abraham, 8:58:38; 8. Carrie Lester, 8:58:40; 9. Daniela Bleymehl, 9:08:30; 10. Linsey Corbin, 9:09:06.

Women overall–1. Ruth Purbrook, 3:17:45; 2. Kirsten Schut, 3:14:09; 3. Natia Van Heerden, 3:22:40; 4. Aino Luoma, 3:32:18; 5. Jacqui Giuliano, 3:09:05.

SOCCER: COLLEGE MEN

Chaminade 1, Hawaii Pacific 0

Goal scorers–Chaminade: Jeremy Zielinski, 90:00.

COLLEGE WOMEN

Hawaii Pacific 3, Chaminade 2

Goal scorers–HPU: Ebony Madrid, 22:39; 50:04, Brittny Ihara, 60:16. Chaminade: Randi Fontes, 16:05; Kirstin Wong, 74:20.

TENNIS: COLLEGE WOMEN

UH Anuenue Invite, final day

At UH Tennis Complex

Women’s singles

Michelle Pits (UH) def. Monica Greene (HPU), 6-0, 6-0

Marleen Tilgner (HPU) def. Nikola Dolakova (UH), 6-3, 7-6(5)

Satsuki Takamura (UH) def. Eloise Busson (HPU), 6-1, 2-6, 6-4

Madison Kim (UH) def Nicole Ballach (HPU), 6-4, 6-1

Rebecca Ehn (UH) def Bianca Schulhof (HPU), 6-1, 6-1

Jayme Waites (HPU) def. Sophia Storch (UH), 2-6, 6-3, 7-6 (5)

Women’s doubles

Michelle Pits/Satsuki Takamura (UH) def. Marleen Tilgner/Mihoki Miyahara (HPU), 8-2

Madison Kim/Bojana Markovic (UH) def. Elodie Busson/Heloise Le Normand (HPU), 8-7(4)

Nikola Dolakova/Rebecca Ehn (UH) def. Sarah Ikioka/Nicole Ballach (HPU), 8-6