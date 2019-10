Scoreboard, Oct. 24

CALENDAR

TODAY

BOWLING

ILH boys: 4:30 p.m. at Hickam Bowling Center.

VOLLEYBALL

HHSAA Division II girls state Championships: Konawaena vs. McKinley, 5 p.m., Kalani vs. La Pietra,

7 p.m.; at Kaimuki. Molokai vs. Hawaii Prep., 5 p.m.; Kau vs. University., 7 p.m., at Farrington.

PacWest women: Point Loma at Hawaii Hilo, 7 p.m., at UHH gym.

WATER POLO

ILH Division II playoff–Mid Pacific at Kamehameha, 5 p.m.

THURSDAY

CHEERLEADING

ILH championships, 6 p.m. at Kamehameha.

FOOTBALL

BIIF Division I: Keaau at Honokaa, 7:30 p.m.

SOCCER

Big West women: Cal Poly vs. Hawaii, 7 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

VOLLEYBALL

HHSAA Girls Division I Tournament, quarterfinals–King Kekaulike vs. Moanalua, 5 p.m.; Kapolei vs. Kamehameha, 7 p.m., Matches at Moanalua; Punahou vs. Kamehameha Hawaii, 5 p.m.; Le Jardin vs. Mililani, 7 p.m., Matches at McKinley.

WATER POLO

ILH Division II boys: Single-Elimination Tournament—Le Jardin vs. ‘Iolani, 5 p.m.; Punahou vs. Kamehameha/Mid-Pacific winner, 6 p.m. Matches at Punahou.

BOWLING

ILH GIRLS

Tuesday

At Hickam Bowling Center

Varsity

Sacred Hearts 3, Island Pacific 0

Punahou 3, Hanalani 0

Kamehameha 3, Pacific Buddhist Academy 0

‘Iolani 3, Maryknoll 0

Mid-Pacific 2, Damien 1

Hawaii Baptist 3, St. Andrew’s 0

High game/series

KS–Randi Love 179/466

SHA–Alysa Choy 156/436

MRYK–Isabella Chong-Navarre 199/376

HBA–Brenna Yoshioka 206/522

IOL–Rachel Iha 187/492

IPA–Kristin Chun 182/472

MPI–Sierrah Kato 162/Siena Usui 408

HAN–Sydney Eykyn 127/Yuri Paek 340

DMS–Abigail Balasis 159/441

PUN–Kyra Park 178/Hannah Urbano 361

PBA–Alexandrianna Harman 223/544

STA–Robin Buchthal180/

Jenna Shigezawa 454

Junior varsity

Hawaii Baptist 3, St. Andrew’s 0

Damien 0, Mid-Pacific 0

WATER POLO

ILH

Tuesday

Boys varsity, division I

Punahou 14, ‘Iolani 4

Boys varsity, division II

Le Jardin 12, Mid Pacific 8

Punahou 8, ‘Iolani 4