Scoreboard, Oct. 27

TODAY

SOCCER

>> Big West women: UC Santa Barbara vs. Hawaii, 5 p.m., at Waipio Peninsula Soccer Stadium.

MONDAY

GOLF

>> College men: Hoakalei Country Club Invitational, all day, at Hoakalei Country Club; Also, Dennis Rose Intercollegiate, 7 a.m., at Waikoloa Kings’ Course.

>> College women: Rainbow Wahine Invitational, all day, at Kapolei Golf Course; Also, Dennis Rose Intercollegiate, all-day, at Waikoloa Kings’ Course.

VOLLEYBALL

>> PacWest women: Azusa Pacific at Hawaii Hilo, 4 p.m., at UHH gym.

WATER POLO

>> ILH boys: Varsity II Single-Elimination Tournament—Consolation: Mid-Pacific vs. Le Jardin, at 5 p.m.; Championship: Punahou vs. ‘Iolani, at 6 p.m. Matches at Punahou.

BULLETIN BOARD: KAILUA SURFRIDERS RUN

At Kailua High gym (451 Ulumanu Drive.), Nov. 3

The Friends of Kailua High is sponsoring a 5k, 10k run and one-mile walk. Entry fees are $30 for a t-shirt and $20 for no t-shirt. Applications will be accepted on the morning of the race, at 6 a.m. Registration/application pick-up is Nov. 2. For more information call Anne Higashi (223-5720), Ed Kemper (225-2965) or email: edracers@aol.com.

HHSAA DIVISION I VOLLEYBALL TOURNAMENT

Saturday

Third-place: Moanalua def. Mililani 14-25, 28-26, 15-12.

Fifth-place: Kapolei def. Kamehameha Hawaii 25-16, 24-26, 15-8.

HHSAA DIVISION II VOLLEYBALL TOURNAMENT

Saturday

Third-place: University def. Seabury Hall 25-20, 27-25.

Fifth-place: McKinley def. Pearl City 20-25, 25-19, 15-8.

COLLEGE MEN SOCCER

>> Hawaii Hilo 2, Biola 1

At La Mirada, Calif.

Goal scorers–UHH: Jorge Martinez, 72:02; Robert George, 88:04. Biola: Oscar Rubalcava, 51:22.

>> Chaminade 1, Concordia 0

At Irvine, Calif.

Goal scorers–Chaminade: Kelton Cheney, 66:02.

>> Azusa Pacific 5, Hawaii Pacific 1

At Azusa, Calif.

Goal scorers–Azusa: David Kwinn, 15:21; James Ndubueze, 59:14; Jesse Echeverria, 60:25; Daniel Osei-tutu, 70:15; Gregoire Diep, 80:09. HPU: Gerrit Arzberger, 1:35.

COLLEGE WOMEN SOCCER

>> Biola 1, Hawaii Hilo 0

At La Mirada, Calif.

Goal scorers–Biola: Katelyn Penner, 47:42.

>> Concordia 3, Chaminade 0

At Irvine, Calif.

Goal scorers–Concordia: Jadenn Carrillo, 11:02; Grace Dalo 43:14; Analisa Gjonovich, 50:40.

>> Azusa Pacific 5, Hawaii Pacific 2

At Azusa, Calif.

Goal scorers–Azusa: Maddy Morrison, 24:48, 48:08; Abi Hume, 42:38; Randi Macadangdang, 49:43; Emmy Koflanovich, 83:33. HPU: Hunter Malaki, 46:38; Nina Gonzales, 65:25.

ALOHA STATE ARCHERY ASSOCIATION

State 300 Field Championship

At Kapolei Archery Range, Saturday

BAREBOW

>> Pee Wee/Female–1. Mila Mayo, 202.

>> Master senior–1. Mike Burke, 66.

BOWHUNTER FREESTYLE

>> Master senior–1. John Rosario, 269

>> Silver senior–1. Ronald DePonte, 234.

>>Adult–1. Sheldon Rutkowski, 270.

FREESTYLE

>> Master senior–1. Roy Tanimoto, 246; 2. George Kong Jr., 239.

>> Senior/Female–1. Dianne Mah, 268.

>> Senior–1. Jason Fevella, 290; 2. Robert Seabury, 285; 3. Ben Sele, 281; 4. Phillip Quiton, 277; 5. Leslie Atomokiyo, 271; 6. Jonathan Mah, 251.

>> Adult–1. Jordan Leong, 296; 2. Roi Tanimoto, 295; 3. Kevin Yasumura, 290; 4. Jason Fukumoto, 281.

>> Youth/Female–1. Liko Arreola, 286.

TRADITIONAL

>> Master senior–1. Tim Barrett, 192; 2. Dave Dawson, 152; 3. Brian Stoddard, 132; 4. Daniel Consolacion Jr., 124.

>> Adult–1. Chris Baker, 180; 2. Dennis Villanueva, 179.

OAHU JR. GOLF ASSOCIATION

Holiday Series III 36 Hole qualifier

At Hawaii Kai Golf Course, Saturday

*Qualifies to play at Poppy Hills & Del Monte Golf Course in Monterey, Calif. on Dec. 27-28.

Girls 15-18

>> *Shayna Lu 77-71–148

>> Rachael Wang 82-74–156

>> Jolie Chee 76-81–157

Boys 15-18

>> *Jacob Torres 71-73–144

>> Jake Sequin 71-76–147

>> Riki Ohara 77-72–149

CROSS COUNTRY PACWEST CHAMPIONSHIPS

At Fullerton, Calif.

Men’s team overall

1. Biola 2:07:21.09

2. Notre Dame de Namur 2:11:10.46

5. Hawaii Pacific 2:15:52.34

10. Chaminade 2:37:08.20

Men’s individual overall

1. Gabe Plendico, Biola 25:09.71

2. Brady DeHaven, Biola 25:21.25

3. Ryan Thompson, Biola 25:21.93

4. Lawson Sims, Notre Dame de Namur 25:28.78

5. Angel Escobar, Biola 25:34.73

Hawaii finishers

9. Lukas Motschmann, HPU 25:52.00

20. Jona Bodirsky, HPU 26:35.16

33. Christian Duran, HPU 27:07.08

36. David Rutto, HPU 27:09.25

59. Jason Flores, HPU 29:08.85

62. Beau Larsen, Chaminade 30:07.64

64. Elijah Bernado-Flores, Cham. 30:53.04

65. Peyton Oshiro, Cham. 30:58.18

66. Joseph Yoakum, Cham. 32:10.23

67. Matthew Schmidt, Cham. 32:59.11

69. Rocco Deangelo, Cham. 34:03.74

Women’s team overall

1. Fresno Pacific 1:52:15.69

2. Academy of Art 1:52:57.09

8. Hawaii Pacific 1:57:43.93

9. Chaminade 2:09:16.56

10. Hawaii Hilo 2:08:25.93

Women’s individual overall

1. Hasna Kaarour, Acad. of Art 21:22.85

2. Zita Molnar, Point Loma 21:36.36

3. Mackenna Mason, Biola 21:47.89

4. Jordyn Zorn, Fresno Pacific 21:59.44

5. Natalia Novak, Acad. of Art 22:07.48

Hawaii finishers

9. Robyn Kaltenbrunn, HPU 22:21.66

25. Alena Albertson, Cham. 23:02.24

34. Karen Corona Perez, HPU 23:13.91

50. Brooke Gottmeier, HPU 23:46.47

55. Sophia Cash, HPU 24:04.16

59. Jasmine Napenas, HPU 24:17.73

61. Mckay Guckenbeg, HPU 24:19.34

63. Olivia Segura, UHH 24:35.06

64. Olivia Mariucci, Cham. 24:39.18

69. Caitlin Kawaieea, UHH 25:08.57

73. Emma Heidelmeier, UHH 25:40.56

76. Makena Morris, UHH 26:04.76

80. Eri Leong, Cham. 26:40.32

84. Sabina Boo-Rivera, UHH 26:56.98

86. Lily Gavagan, UHH 27:01.53

87. Riley Hallman, Cham. 27:18.07

89. Alicia Dungan, Cham. 27:36.75

90. Montserrat Lanfranco, Cham. 27:54.04