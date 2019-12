Scoreboard – Dec. 30

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

Preseason High School boys: Punahou Invitational–Hamamatsu Tech (Japan) vs. Le Jardin, 9:30 a.m.; ‘Iolani I-AA at Punahou I-AA, 11 a.m.; Kamehameha-Hawaii vs. Hanalani, 12:30 p.m.; Sacramento Adventist (Calif.) vs. Saint Louis I-AA, 2 p.m.; Hilo vs. Hawaii Baptist, 3:30 p.m.; Thunder Mountain (Alaska) vs. Sequoia (Calif.), 5 p.m.; San Marcos (Calif.) vs. La Jolla Country Day (Calif.), 6:30 p.m.; Science Hill (Tenn.) at Punahou, 8 p.m.; games at Punahou.

OIA girls: Roosevelt at Kahuku, 7 p.m.

SOCCER

OIA boys: Kalaheo at McKinley, 4 p.m.; Farrington at Kahuku, 5:30 p.m.; Kaimuki at Kailua, 5:30 p.m.; Kalani at Roosevelt, 5:30 p.m.; Castle at Kaiser, 7 p.m.

OIA girls: Kalaheo at McKinley, 2 p.m.; Roosevelt at Kalani, 2 p.m.; Castle at Kaiser, 5:30 p.m.; Kahuku at Farrington, 5:30 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

College women: Pennsylvania at Hawaii, 2 p.m., at Stan Sheriff Center

BASKETBALL

HIGH SCHOOL BOYS

Punahou Invitational

Saturday, at Punahou

Punahou I-AA 59, Le Jardin 28

‘Iolani I-AA 56, Hamamatsu Tech (Japan) 53

Hilo 62, Hanalani 49

Hawaii Baptist 77, Kamehameha-Hawaii 75, 2 OT

Sequoia (Calif.) 66, Saint Louis I-AA 31

Thunder Mountain (Alaska) 66, Sacramento Adventist (Calif.) 49

Science Hill (Tenn.) 68, San Marcos (Calif.) 60

Punahou 72, La Jolla Country Day (Calif.) 61

Leading scorers–Punahou I-AA: Lance Tamagawa 11. Le Jardin: Riley Brunel 9. ‘Iolani I-AA: Ryan Sunada 18, Andrei Calucag 13. Hamamatsu Tech: Toya Yoshimatsu 15, Soya Kawamura 11, Akito Suzuki 11. Hilo: Rayson Padilla 17, Lama Pana 12, Kaukahi Alameda 10. Hanalani:Jonathan Akaka 27, Jacob Yagin 11. Hawaii Baptist: Justin Ishida 29, Ridge Wada 15, Joe Fung 11, Jackson Lincoln 11, Makua Marumoto 10. Kamehameha-Hawaii: Kaupena Yasso 22, Darius Olloway 16, Koby Tabuyo-Khaele 12, Izayah Chartrand-Penera 10. Sequoia: Kiahn Nice 11, Trevor Sato 11, Sam Schult 11. Saint Louis I-AA: Logan Choo 10. Thunder Mountain: Brady Carandang 39, Braden Jenkins 13. Sacramento Adventist: Brekin Beaman 27, Cameron Fowler 13. Science Hill: Jake Matherne 15, Jordan McLoyd 14, Griffin Ballard 13, Hunter Phillips 13. San Marcos: Devon Arlington 26, Kasey Clouet 20. Punahou: Yoshi Kobayashi 18, Ryder Hsuing 16, Jordan Deshawn Hepting 11, Kanoa Kalahiki 10. La Jolla Country Day: Marc Begin 18, Jake Bluestein 13.