Calendar

Today

BASKETBALL

PacWest men: Point Loma vs. Chaminade, 7:30 p.m., at McCabe Gym.

PacWest women: Point Loma vs. Chaminade, 5:30 p.m., at McCabe Gym.

ILH Division II girls: ‘Iolani I-AA at Punahou I-AA, 5 p.m.; Kamehameha I-AA at Damien, 6 p.m.; University at Hanalani, 6 p.m.; Sacred Hearts at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH Division III girls: Island Pacific vs. St. Andrew’s, 5 p.m.; Hawaiian Mission vs. Christian Academy, 6:30 p.m., at St. Andrew’s.

GOLF

Sony Open in Hawaii: Official Pro-Am, 6:50 p.m., at Waialae Country Club. Also, Satellite Pro-Am, 9:30 a.m., at Kapolei Golf Club.

SOCCER

ILH boys: Saint Louis at ‘Iolani, Punahou at Kamehameha; Mid-Pacific vs. Damien at Kapiolani Park field 3, games at 4:15 p.m. OIA boys: Moanalua at Kalani, 3:30 p.m.; Castle at Kaimuki, 4 p.m.; McKinley at Kahuku, Kailua at Farrington, Roosevelt at Kaiser, 7 p.m.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

TENNIS

College men: Duke at Hawaii, 10 a.m., at UH Tennis Complex.

Thursday

BASKETBALL

PacWest men: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific, 6:30 p.m., at St. Francis Gym; Dominican vs. Hawaii Hilo, 7:30 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

PacWest women: Notre Dame De Namur vs. Hawaii Pacific, 4:30 p.m., at St. Francis Gym; Dominican vs. Hawaii Hilo, 5 p.m., at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH Division I boys: Damien at Kamehameha, 6 p.m.; Saint Louis at ‘Iolani, Mid-Pacific at Maryknoll, 6:30 p.m.

ILH Division I girls: Punahou at ‘Iolani, 5 p.m.; Kamehameha at Maryknoll, 5 p.m.

OIA boys: Kaimuki at Moanalua, Kalaheo at Farrington, Roosevelt at Kahuku, Kailua at Castle, McKinley at Kalani, Anuenue at Kaiser, varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m. junior varsity game.

GOLF

Sony Open in Hawaii: First-round, 7:10 a.m., at Waialae Country Club.

SURFING

Da Hui Backdoor Shootout: 8 a.m., at Ehukai Beach Park.

SWIMMING AND DIVING

College women: Wisconsin at Hawaii, 4 p.m., at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

VOLLEYBALL

College men: Rainbow Warrior Classic–Harvard vs. Grand Canyon, 4 p.m.; Emmanuel at Hawaii, 7 p.m.; matches at Stan Sheriff Center.

Golf

Sony Open in Hawaii

At Waialae Country Club

Thursday tee times

No. 1

7:10 a.m.—Graham DeLaet, Brandon Hagy, Shuga Imahira.

7:20 a.m.—Michael Thompson, Parker McLachlin, Bud Cauley.

7:30 a.m.—Fabian Gomez, D.J. Trahan, Joel Dahmen.

7:40 a.m.—Troy Merritt, Daniel Berger, Jimmy Walker.

7:50 a.m.—Dylan Frittelli, Martin Trainer, Hudson Swafford.

8 a.m.—J.T. Poston, Chez Reavie, Adam Long.

8:10 a.m.—Jim Herman, Andrew Landry, Vijay Singh.

8:20 a.m.—Robert Streb, Jerry Kelly,

Kyoung-Hoon Lee.

8:30 a.m.—Rory Sabbatini, Mark Hubbard, Talor Gooch.

8:40 a.m.—Hank Lebioda, Vincent Whaley, Tomoyo Ikemura.

8:50 a.m.—Xinjun Zhang, Ryan Brehm, Will Gordon.

9 a.m.—Doug Ghim, Michael Gellerman, Toru Nakajima.

11:50 a.m.—Vaughn Taylor, Chris Kirk, Jamie Lovemark.

Noon—Matt Every, Alex Noren, Colt Knost.

12:10 p.m.—Cameron Smith, Charley Hoffman, Matt Jones.

12:20 p.m.—Scott Piercy, Patt Perez, Brendan Steele.

12:30 p.m.—Kevin Kisner, Webb Simpson, Hideki Matsuyama.

12:40 p.m.—Justin Thomas, Brendon Todd, Matt Kuchar.

12:50 p.m.—Ryan Palmer, Keith Mitchell, Satoshi Kodaira.

1 p.m.—Brian Stuard, Anirban Lahiri, Tom Hoge.

1:10 p.m.—Emiliano Grillo, Luke List, Cameron Percy.

1:20 p.m.—Henrik Norlander, Chris Baker, Eric Dugas.

1:30 p.m.—Cameron Davis, Matthew NeSmith, Jared Sawada.

1:40 p.m.—Rob Oppenheim, Vince Covello, Ryuko Tokimatsu.

No. 10

7:10 a.m.—James Hahn, Chesson Hadley, Abraham Ancer.

7:20 a.m.—Bo Van Pelt, Carlos Ortiz, Adam Schenk.

7:30 a.m.—Ben Martin, Patrick Rodgers, Sam Burns.

7:40 a.m.—Sebastian Munoz, Patton Kizzire, Zach Johnson.

7:50 a.m.—Lanto Griffin, Joaquin Niemann, Marc Leishman.

8 a.m.—Patrick Reed, Collin Morikawa, Brandt Snedeker.

8:10 a.m.—Charles Howell III, Kevin Tway, Ryan Armour.

8:20 a.m.—Peter Malnati, Smylie Kaufman, J.J. Spaun.

8:30 a.m.—Mackenzie Hughes, Brian Gay, David Hearn.

8:40 a.m.—Kristoffer Ventura, Michael Gligic, Kazuki Higa.

8:50 a.m.—Scott Harrington, Rafael Campos, Rhein Gibson.

9 a.m.—Tyler McCumber, Ben Taylor, Mikumu Horikawa.

11:50 a.m.—Tim Wilkinson, Zac Blair, Roger Sloan.

Noon—Scott Brown, Sungjae Im, Doc Redman.

12:10 p.m.—Kyle Stanley, Brian Harman, Sepp Straka.

12:20 p.m.—Tyler Duncan, Brice Garnett, Ted Potter Jr.

12:30 p.m.—Nate Lashley, Corey Conners, Jason Dufner.

12:40 p.m.—Sung Kang, Graeme McDowell, Aaron Wise.

12:50 p.m.—Keegan Bradley, Andrew Putnam, Russell Knox.

1 p.m.—Russell Henly, Nick Taylor, Sam Ryder.

1:10 p.m.—Bo Hoag, Nelson Ledesma, Alex Beach.

1:20 p.m.—Mark Anderson Harry Higgs, Rikuya Hoshino.

1:30 p.m.—Kramer Hickok, Joseph Bramlett, Tyler Ota.

1:40 p.m.—Robby Shelton, Chase Seiffert, Rico Hoey.

Soccer

ILH

Tuesday

Varsity girls

Mid-Pacific 1, Punahou II 0

BIIF

Tuesday

Varsity girls

Kamehameha-Hawaii 1, Honokaa 0

BASKETBALL

ILH

Varsity Division I boys

Mid-Pacific 35, ‘Iolani 32

Top scorers—Mid-Pacific: Elijah

Kahue-Parker 11. ‘Iolani: Andrew Dawson 11.

Kamehameha 46, Maryknoll 43

Top scorers—Kamehameha: Kordel Ng 16, Christmas Togiai 12. Maryknoll: Sage Tolentino 17, Nikolas Robben 16.

Punahou 77, Damien 56

Varsity Division I girls

‘Iolani 44, Maryknoll 35

Top scorers—‘Iolani: Lily Wahinekapu.

Maryknoll: Aloha Akaka 8.

Kamehameha 63, Punahou 56

Top scorers—Kamehameha: Malie Marfil 16, Camille Feary 15, Haley Masaki 13. Punahou: Caitlyn Andrade-Tomimoto 15, Tati Burciaga-Reyes 13, Melody Lum 12.

Junior varsity boys

Punahou-Blue 40, Saint Louis 35

OIA

Varsity girls

Moanalua 47, Kailua 31

Top scorers—Moanalua: Shaylee-Ann R. 10. Kailua: Cehya K. 11, Hope W. 11.

Kalani 62, Kalaheo 50

Junior varsity girls

Moanalua 37, Kailua 11

Kalaheo 31, Kalani 22

BIIF

Varsity girls

Kamehameha-Hawaii 59, Keaau 38

Top scorers—Kamehameha-Hawaii: Izayah Chartrand-Panera 31.

Konawaena 78, Christian Liberty 17

Top scorers—Christian Liberty: Rhylee Corpuz 9. Konawaena: Kaliana Salazar Harrell 30, Caiyle Kaupu 20, Braelyn Kauhi 10.