Calendar

TODAY

BASKETBALL

ILH Division I boys: Kamehameha at ‘Iolani, Saint Louis at Punahou, 5 p.m.; Mid-Pacific at Damien, 6 p.m.

ILH Division I girls: Kamehameha at Punahou, 5 p.m.; Maryknoll at ‘Iolani, 6:30 p.m.

SOCCER

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, First Round: At Mililani: Waipahu vs. Castle, 5:30 p.m.; Kahuku vs. Aiea, 7 p.m. At Kaiser:

Roosevelt vs. Pearl City, 5:30 p.m.; Kapolei at Kaiser, 7 p.m.

TUESDAY

BASKETBALL

ILH Division II boys: At Le Jardin–

Hanalani at Le Jardin, 5 p.m.; Hawaii

Baptist vs. University, 6:30 p.m.

ILH Division III boys: At Klum gym–

Island Pacific vs. Lanakila Baptist, 5 p.m.; Assets vs. Christian Academy, 6:30 p.m.

OIA boys: Kalaheo at Anuenue, 5:30 p.m.; Moanalua at Kaiser, Farrington at McKinley, Kahuku at Castle, Roosevelt at Kaimuki, Kailua at Kalani, varsity games begin 15 minutes after the conclusion of 5:30 p.m. junior varsity game.

SOCCER

ILH girls: Sacred Hearts vs. Damien, at Saint Louis; ‘Iolani vs. Pac-Five, at

Kapiolani; Punahou at Kamehameha; all matches begin at 4:15 p.m.

OIA girls: OIA Soccer Championship Playoffs—Division I, Quarterfinals: At Mililani–Kahuku/Aiea winner vs. Kailua, 5:30 p.m.; Waipahu/Castle winner at

Mililani, 7 p.m.; At Moanalua–Kapolei/Kaise winner vs. Campbell, 5:30 p.m.;

Roosevelt/Pearl City winner at Moanalua, 7 p.m.

PADDLING

OIA

Saturday, At Keehi Lagoon

Boys

Varsity

1. Kalaheo, 3:43.30; 2. Moanalua, 4:03.93; 3. McKinley, 4:07.72.

Junior varsity

1. Mililani, 3:56.99; 2. Waialua, 4:02.61; 3. Radford, 4:04.91.

Girls

Varsity

1. Kalaheo, 4:28.66; 2. Radford, 4:31.24; 3. Kaiser, 4:33.88.

Junior varsity

1. Kalaheo, 4:35.86; 2. Radford, 4:47.16; 3. Waialua, 4:49.94.

Mixed

Varsity

1. Kalaheo, 4:08.14; 2. Mililani, 4:13.24; 3. Radford, 4:14.46.

Junior varsity

1. Waialua, 4:20.05; 2. Kalaheo, 4:21.61; 3. Radford, 4:28.49.

Running

Chapson 8K

Sunday, At Neil Blaisdell Park

Female

Open–1. Tiffany Nakamura, 33:09.2; 2. Tammy Bautista, 33:20.2; 3. Emily

Reynolds, 34:13.8.

9 and under–1. Samantha Tunick, 51:31.6.

20 to 24–1. Genna Heaps, 36:03.7; 2. Katharina Bitzenhofer, 41:15.3; 3. Kenzie McBoniface, 45:58.3.

25 to 29–1. Lindsay Erol, 38:37.6; 2. Katey Peck, 44:36.9; 3. Arina Bokov, 44:44.7.

30 to 34–1. Brooke Kincade, 42:16.6; 2. Eileen Babon, 44:44.0; 3. Latoya Price, 51:55.8.

35 to 39–1. Christina Kamalo, 48:59.0; 2. Melissa Miyashiro, 55:18.4.

40 to 44–1. Miyuki Munoz, 34:24.4; 2.

Trisha Ching, 46:03.5; 3. Heather

Flewelling, 54:54.9.

45 to 49–1. Marlene Zeug, 36:26.0; 2. Jennifer Smith, 40:47.6; 3. Whitney Howell, 57:56.3.

50 to 54–1. Lilia Toumaeva, 1:08:13.5; 2. Ruth Jerome, 1:17:04.4; 3. Yumi

O’Connell, 1:30:02.0.

55 to 59–1. Kazumi Pugliese, 39:32.9; 2. Diane Evans, 39:38.6; 3. Jeanine

Nakakura, 42:41.6.

60 to 64–1. Yvette Flynn, 47:17.1; 2.

Connie Comiso, 49:31.4; 3. Susan Freitas, 1:01:44.4.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 45:06.0; 2. Linda Moran, 48:06.6; 3. Johanna Bugarin, 1:04:58.6.

70 to 74–1. Karen Loomis, 1:00:44.0; 2. Eileen Ward, 1:23:03.0.

75 to 79–1. Barbara Ross, 1:15:30.1.

80 to 84–1. Joy Schoenecker, 1:23:03.0.

Male

Open–1. Benjamin Williams, 27:00.5; 2. Jake Schmitz, 27:19.3; 3. Ian Pezzella, 28:39.9.

10 to 14–1. Timothy Tunick, 51:21.8; 2. Kekoa Ratchaworapong, 1:19:29.9.

15 to 19–1. Josiah Williams, 31:34.8; 2. Zion Williams, 36:50.2.

20 to 24–1. Diego Medel, 38:24.4; 2.

Joseph Russum, 40:16.0; 3. Nathaniel Kvalvik, 57:31.3.

25 to 29–1. Ian Wong, 35:34.0; 2. Joshua Norvajohnson, 43:55.9; 3. Harrold Navea, 46:57.6.

30 to 34–1. Kevin Enriques, 30:11.3; 2. Christopher Salas, 33:07.9; 3. Andrew McHowell, 33:11.4.

35 to 39–1. Hirokazu Toiya, 32:30.4; 2. Robert Nelson, 38:57.3; 3. David Day, 40:56.1.

40 to 44–1. Andrew Taylor, 31:34.9; 2. Delvin Monden, 32:14.6; 3. Trivikram Pujar, 36:51.8.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 28:46.3; 2. George Munoz, 30:04.2; 3. Masaomi Uchida, 32:53.3.

50 to 54–1. Pete Boksanski, 30:12.6; 2. John Keenan, 35:50.3; 3. Brad Ladwig, 42:47.5.

55 to 59–1. Jonathan Lyau, 31:05.5; 2.

Edward Birmingham, 36:56.6; 3. Ted Leon, 37:23.2.

60 to 64–1. Joe Laturnau, 40:34.2; 2. Mark Shorter, 41:10.1; 3. Coswin Saito, 42:13.4.

65 to 69–1. Frank Pugliese, 43:26.2; 2. David Sanders, 44:16.0; 3. Jerome Getter, 51:32.8.

70 to 74–1. Steve Davidson, 54:46.3; 2. Arthur Fujii, 56:21.1; 3. Bill Darrah, 1:08:21.4.

75 to 79–1. Dan Talhelm, 47:20.1; 2. Christopher Pedro, 57:31.5.

OIA EAST

Championships

Saturday, At Kaiser

Boys

Team

1. Kalani,144 points; 2. Kaiser, 132.50; 3. Roosevelt, 89; 4. Kalaheo, 52; 5. Moanalua, 43; 6. Kahuku, 23.50; 7.

McKinley, 18; 8. Kailua, 16.

1-meter diving

1. Joshua Lorusso, Kalani, 263.10; 2. Reef Robinson, Kalani, 249.35.

200-yard medley relay

1. Kaiser (Sage Ibara, Frank Diaz, Sam

Degadello, Dylan Kilpatrick), 1:45.97; 2. Kalani, 1:46.08; 3. Roosevelt, 1:52.60.

200-yard free

1. Sam Degadello, Kaiser, 1:50.05; 2. Rui Pena, Roosevelt, 1:55.21; 3. Kalani Decker, Kalani, 1:57.39.

200-yard IM

1. Kai West, Kailua, 2:04.91; 2. Brennan Dompe, Kaiser, 2:05.39; 3. Sage Ibara, Kaiser, 2:08.75.

50-yard free

1. Rayne Duhaylonsod, Kalani, 22.72; 2. Brendan Hanaoka, Kaiser, 23.55; 3. Aaron Sakai, Kalani, 23.70.

100-yard fly

1. Zachary West, Kalaheo, 54.01; 2. Sam Degadello, Kaiser, 54.96; 3. Rayne

Duhaylonsod, Kalani, 55.67.

100-yard free

1. Daniel Van, Moanalua, 50.94; 2.

Brendan Hanaoka, Kaiser, 51.50; 3. Aaron Sakai, Kalani, 54.28.

500-yard free

1. Brennan Dompe, Kaiser, 4:57.24; 2. Kai West, Kailua, 4:58.67; 3. Kalani Decker, Kalani, 5:18.63.

200-yard free relay

1. Kaiser (Brendan Hanaoka, Ronin Veroza, Brennan Dompe, Dylan Kilpatrick), 1:36.26; 2. Kalani, 1:36.87; 3. Roosevelt, 1:39.01.

100-yard back

1. Zachary West, Kalaheo, 55.41; 2. Sage Ibara, Kaiser, 59.34; 3. Lawson Makaneole, Roosevelt, 1:06.22.

100-yard breast

1. Daniel Van, Moanalua, 1:04.71; 2. Frank Diaz, Kaiser, 1:05.33; 3. Dylan Tran, Kalani, 1:06.24.

400-yard free relay

1. Kaiser (Sam Degadello, Brennan Dompe, Brendan Hanaoka, Frank Diaz), 3:30.43; 2. Kalani, 3:31.22; 3. Roosevelt, 3:42.43.

Girls

Team

1. Kalani, 138 points; 2. Kaiser, 113.50; 3. Roosevelt, 100; 4. Kalaheo, 58; 5. Moanalua, 47; 6. Kahuku, 43.50; 7.

McKinley, 25; t8. Castle, 8; t8. Kailua, 8.

1-meter diving

1. Jill Chaffee, Kaiser, 368.00; 2. Ashley Summers, Kaiser, 323.75; 3. Sage Minato, Kalani, 310.80.

200-yard medley relay

1. Kalani (Paulina Ruelas, Gessica King, Lin Meyers, Reina Dreyer), 1:53.87; 2.

Roosevelt, 1:57.29; 3. Moanalua, 2:06.57.

200-yard free

1. Paulina Ruelas, Kalani, 1:57.84; 2.

Tehani Kong, Kalaheo, 2:02.44; 3. Kayla

Wolsey, Kahuku, 2:03.80.

200-yard IM

1. Paulina Ruelas, Kalani, 2:12.62; 2. Leigh Farrah, Kaiser, 2:16.94; 3. Jordana

Jeremiah, Moanalua, 2:21.23.

50-yard free

1. Lauren Croll, Roosevelt, 24.66; 2. Clara Lee, Roosevelt, 26.70; 3. LeAnn Oh, McKinley, 26.95.

100-yard fly

1. Tehani Kong, Kalaheo, 57.62; 2. Katelyn Chua-Chiaco, Kaiser, 1:05.54; 3. Neve Dagdagan, Roosevelt, 1:07.65.

100-yard free

1. Reina Dreyer, Kalani, 55.30; 2. Emma Chung, Kaiser, 57.69; 3. Tehani Kealoha, Moanalua, 58.24.

500-yard free

1. Leigh Farrah, Kaiser, 5:12.30; 2. Tenley Reha, Kalani, 5:35.47; 3. Mandarine

Chyba-Rabeendran,Kalani, 5:37.24.

200-yard free relay

1. Roosevelt (Lauren Croll, Clara Lee, Neve Dagdagan, Emiko Tajima), 1:45.47; 2.

Kalani, 1:48.52; 3. Kahuku, 1:48.97.

100-yard back

1. Kayla Wolsey, Kahuku, 1:01.86; 2. Reina Dreyer, Kalani, 1:02.80; 3. Neve

Dagdagan, Roosevelt, 1:05.09.

100-yard breast

1. Lauren Croll, Roosevelt, 1:06.93; 2. Gessica King, Kalani, 1:09.84; 3. Jordana Jeremiah, Moanalua, 1:14.31.

400-yard free relay

1. Kalani (Paulina Ruelas, Tenley Reha, Mandarine Chyba-Rabeendran, Reina Dreyer), 3:53.32; 2. Kaiser, 3:54.89; 3.

Kahuku, 4:06.56.

OIA West

Championships

Saturday, At Veterans Memorial Aquatic Center

Boys

Team

1. Mililani, 166 points; 2. Radford, 107; 3. Campbell, 93; 4. Leilehua, 71; 5. Pearl City, 19; 6. Waialua, 14; 7. Waipahu, 10; 8. Nanakuli, 5; 9. Aiea, 1.

1-meter diving

1. Taven Lorenzo, Campbell, 342.00; 2. Thomas Schiller, Mililani, 293.35.

200-yard medley relay

1. Mililani (Tytus Tanaka, Kosmo Wojack, Blaise Swartwood, Aaron Saito), 1:44.03; 2. Campbell, 1:47.38; 3. Leilehua, 1:56.94.

200-yard free

1. Jake Palmieri, Radford, 1:41.19; 2. Tytus Tanaka, Mililani, 1:58.36; 3. Nathan

Winston, Leilehua, 2:03:21.

200-yard IM

1. Blaise Swartwood, Mililani, 2:07.65; 2. Tytus Tanaka, Mililani, 2:16.55; 3. Julian Seale, Mililani, 2:17.95.

50-yard free

1. David Maldonado, Leilehua, 22.43; 2. Jack Robinson, Radford, 23.49; 3. Mason Lopez, Campbell, 23.68.

100-yard fly

1. Aaron Saito, Mililani, 51.24; 2. David Maldonado, Leilehua, 53.74; 3. Pierce Honda, Radford, 56.11.

100-yard free

1. Jake Palmieri, Radford, 46.30; 2. Kosmo Wojack, Mililani, 48.92; 3. Jack Robinson, Radford, 52.09.

500-yard free

1. Aaron Saito, Mililani, 5:02.21; 2.

Alexander Babcock, Mililani, 5:04.42; 3. Pono Chung, Pearl City, 5:18.84.

200-yard free relay

1. Radford (Pierce Honda, Jack Robinson, Jacob Rauscher, Jake Palmieri), 1:30.90; 2. Mililani, 1:31.86; 3. Campbell, 1:37.18.

100-yard back

1. Kamehana Ahuna, Campbell, 1:00.62; 2. Michael Johnson, Radford, 1:03.62; 3. Jeff Andrade, Radford, 1:11.86.

100-yard breast

1. Kosmo Wojack, Mililani, 58.72; 2. Jonah Lee, Radford, 1:04.68; 3. Blaise

Swartwood, Mililani, 1:04.84.

400-yard free relay

1. Radford (Jake Palmieri, Jack Robinson, Michael Johnson, Pierce Honda), 3:25.23; 2. Mililani, 3:41.34; 3. Leilehua, 3:44.19.

Girls

Team

1. Mililani, 153 points; 2. Leilehua, 93; 3. Campbell, 84; 4. Kapolei, 65; 5. Waialua, 34; 6. Pearl City, 28; 7. Waipahu, 24; 8. Radford, 17.

200-yard medley relay

1. Leilehua (Megan Okuma, Kaya Takashige, Taylor Dinsmore-Nassar, Abigail Arne), 1:53.83; 2. Milialni, 2:01.92; 3. Campbell, 2:02.18.

200-yard free

1. Natalie Low, Mililani, 1:58.94; 2. Tia

Kenessey, Campbell, 2:05.70; 3. Ellie Ikemura, Mililani, 2:10.95.

200-yard IM

1. Christie Jiang, Campbell, 2:20.09; 2.

Katrina King, Mililani, 2:25.84; 3. Andie

LeDoux, Kapolei, 2:26.51.

50-yard free

1. Kaya Takashige, Leilehua, 24.15; 2. Tia Cardona, Kapolei, 25.87; 3. Abigail

Echavaria, Mililani, 26.59.

100-yard fly

1. Mikaila Domingo, Kapolei, 59.46; 2. Christie Jiang, Campbell, 1;01.33; 3.

Kaylani Pascua, Campbell, 1:03.51.

100-yard free

1. Tia Kenessey, Campbell, 56.66; 2. Taylor Dinsmore-Nassar, Leilehua, 56.93; 3. Helen Wilson, Radford, 59.14.

500-yard free

1. Natalie Low, Mililani, 5:18.09; 2. Mikaila Domingo, Kapolei, 5:26.51; 3. Ellie Ikemura, Mililani, 5:52.98.

200-yard free relay

1. Leilehua (Kaya Takashige, Taylor

Dinsmore-Nassar, Megan Okuma, Abigail Arne), 1:44.21; 2. Mililani, 1:47.95; 3. Campbell, 1:48.78.

100-yard back

1. Tia Cardona, Kapolei, 1:03.49; 2.

Sophia Johnasen, Mililani, 1:06.52; 3.

Megan Okuma, Leilehua, 1:06.86.

100-yard breast

1. Kaya Takashige, Leilehua, 1:04.85; 2. Abigail Echavaria, Mililani, 1:14.84; 3.

Abigail Arne, Leilehua, 1:16.69.

400-yard free relay

1. Mililani (Ellie Ikemura, Codi Hipolito,

Abigail Echavaria, Natalie Low), 3:56.06; 2. Kapolei, 4:00.24; 3. Campbell, 4:19.35.ILH

Saturday

Boys varsity, division I

Damien 54, ‘Iolani 41

Leading scorers–Damien: Hayden Bayudan 13, Tino Atonio 12. ‘Iolani:

Andrew Dawson 13, Devan Fujinaka 11.

Boys varsity, division III

Lanakila Baptist 46, Hawaiian Mission 40

Leading scorers–Lanakila Baptist:

Kainoa Langsi 14, Makoa Chambrella 12. Hawaiian Mission: Maka Brede 13, Sage Akina-Garrigus 12.

OIA East

Saturday

Boys varsity

Kahuku 70, Kaimuki 61

Leading scorers–Kahuku: Oscar Cheng 16, Shon Reid 16, Loren Nakauciri 13,

Amari Westmoreland-Vendiola 11. Kaimuki: Trinni Lucas 18, Rashawn Frits-Betiru 11.

Boys junior varsity

Kahuku 57, Kaimuki 51

College Men

Sunday

East

Canisius 95, Rider 86

Davidson 74, Fordham 62

Maine 86, Binghamton 63

Marist 83, Iona 73

Niagara 72, Siena 71

Rutgers 64, Minnesota 56

South

Wake Forest 80, Boston College 62

Midwest

CS Bakersfield 72, Chicago State 54

Cincinnati 82, East Carolina 57

Grand Canyon 69, UMKC 66

Loyola of Chicago 62, Illinois State 50

North Dakota State 83, North Dakota 74

Southern Illinois 66, Drake 49

South Dakota 99, South Dakota State 84

West

UCLA 50, California 40

College Women

Top 25

Sunday

No. 3 Stanford 61, No. 8 Oregon State 58

No. 4 UConn 92, Tulsa 34

No. 5 Louisville 74, North Carolina 67

No. 6 Oregon 105, California 55

No. 9 N.C. State 59, Wake Forest 45

LSU 65, No. 11 Kentucky 59

No. 12 Texas A&M 69, Florida 42

No. 14 DePaul 80, Butler 65

No. 18 Arizona St. 65, Washington St. 56

No. 21 Arizona 66, Washington 58

No. 22 Iowa 85, Wisconsin 78

No. 23 Arkansas 100, Vanderbilt 68

No. 25 South Dakota 83, S. Dakota St. 48