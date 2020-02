[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Today

TENNIS

College men: Washington at Hawaii, 3 p.m., at UH Tennis Complex.

Wednesday

BASKETBALL

HHSAA Division I boys state

championships: Quarterfinals–at McKinley: Kahuku vs. Baldwin, 5 p.m.; Leilehua vs. Kamehameha, 7 p.m.; at Moanalua: Maryknoll vs. Kamehameha-Hawaii, 5 p.m.; Damien vs. Moanalua, 7 p.m..

HHSAA Division II boys state

championships: Quarterfinals—at Kaimuki: Seabury Hall vs. Roosevelt,

5 p.m.; University vs. Hawaii Prep, 7 p.m.; at Kalani: Kohala vs. Kauai; McKinley vs. Hanalani, 7 p.m.

SOFTBALL

College: British Columbia at Hawaii, 6 p.m., at Rainbow Wahine Softball Stadium.

Hawai’i State USBC

Pepsi Youth Tournament

Sunday

Under 8 years girls—Emma Inagaki, Ft Shafter JRs.

Under 8 years boys—Justin Palakiko, Kauai JRs.

Under 10 years girls—Ariana Yamashiro, Leeward Junior club.

Under 10 years boys—Trenton Ishimura Ft Shafter JRs .

Under 12 years girls—1. Jayna Yockman, Barbers Point; 2. Peyton Manning, Barbers Point. 3. Alicen Ichimura, Ft Shafter JRs.

Under 12 years boys—1. Thomas Onodera, Ft Shafter JRs; 2. Ezra Bentkowski, Leeward Junior club; 3. Draven Sagucio, Leeward Junior club.

Under 15 years girls—1. Caitlyn Chang, Eastside JRs; 2. Janae Yockman, Barbers Point; 3. Samantha Kanehailua, Ft Shafter JR.

Under 15 years boys—1. Noah Akiona, Ft Shafter JRs; 2. Sonny Carrick, Barbers Point; 3. Shaine Fujii, Whiz Kids.

Under 17 years girls—1. Logan Akau, Leeward Junior club; 2. Kourtney Adams, Barbers Point; 3. Dynast Aweau, Barbers Point.

Under 17 years boys—1. Chase Fernandez, Ft Shafter JRs; 2. Brian Shimabukuro, Leeward Junior club; 3. Raymond Seabury, JR Barbers Point.

Under 20 years girls—1. Peyton Gonzales, Barbers Point; 2. Alysa Choy, Leeward Junior club; 3. Ashlyn Okazaki, Leeward Junior club.

Under 20 years boys—1. Tylan Kim-Arellano, Ft Shafter JRs; 2. Kai Yamada, Ft Shafter JRs; 3. Jarin Kurashige, Leeward Junior club.

Note: Kai Yamada bowled perfect 300 game in qualifier on 2/15.

BASKETBALL

HHSAA State Championships

Varsity Division I boys

Leilehua 82, Waiakea 53

Top scorers—Leilehua: Logan Lasell 20, Landyn Jumawan 19, Davon Newman 13. Waiakea: Kiai Apele 16, Keegan Scanlan 15.

Damien 58, Lahainaluna 49

Top scorers—Damien: Jake Hotlz 20, Hayden Bayudan 10. Lahainaluna: Tre Rickard 17, Juztin Gaoiran 13, Matt Rabino 12.

Maryknoll 49, Kalaheo 41, OT

Top scorers—Maryknoll: Nikolas Robben 18, Sage Tolentino 12. Kalaheo: Kanoa Smith 16.

Kahuku 56, Kaiser 37