TODAY

BASEBALL

College: Oregon at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

PacWest: Biola vs. Hawaii Pacific (DH), 4:30 p.m., at Hans L’Orange Park.

SOFTBALL

PacWest: Biola at Hawaii Pacific, 1 p.m. at Howard A. Okita Field. Azusa Pacific at Chaminade, 3:30 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

VOLLEYBALL

College men: BYU at Hawaii, 7 p.m., at Stan Sheriff Center.

ILH Division I boys: Punahou

at Mid-Pacific, 5 p.m.

ILH Division II boys: Punahou I-AA at Saint Louis, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Christian Academy at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.; Island Pacific at Hanalani, 6:15 p.m.

FRIDAY

ACROBATICS AND TUMBLING

College: Gannon vs. Hawaii Pacific, 7 p.m., at St. Francis gym.

OIA West: Leilehua at Mililani, 3 p.m.

OIA Division II: Radford vs. Waipahu at Central Oahu Regional Park, 3 p.m.

TENNIS

ITF: Davis Cup Qualifier—U.S. vs. Uzbekistan at Blaisdell Arena, 5 p.m.

Makua Ali‘i

Wednesday

Waipio 15 Sportsmen 14

Aikane 14 Action 6

Bad Company 13 Hawaiians 8

Fat Katz 18 Pearl Harbor Rebels 9

Firehouse 23 Na Pueo 8

Yankees 16 Lokahi 15

Xpress 15 Na Kahuna 12

Makules 11 Hikina 9

Golden Eagles 10 Zen 8

OIA

Golf Tournament No. 2

At Hoakalei Country Club

Monday, Par 72

Girls Results

Leia Chung F Leilehua 72

Rachael Wang F Kalani 72

Tagirilani Luafalealo F Moanalua 73

Yewon “Chloe” Jang F Roosevelt 76

Ashley Koga F Moanalua 78

Teal Matsueda F Kalani 81

Kara Kaneshiro F Kaiser 83

Shyla Tigilau F Mililani 83

Catherine Luafalealo F Moanalua 87

Moana Nakayama F McKinley 87

Jovi Funakoshi F Mililani 89

Kirra Kawai F Kalani 90

Reyan Lee F Waipahu 90

Haley Yamasato F Moanalua 91

Emylee Kapua F Waipahu 98

Shannon McCafferty F Waianae 98

Tiana Miller F Mililani 99

Kaela Silva F Kailua 99

Olivia Akina F Moanalua 100

Boys Results

Kolbe Irei M Roosevelt 69

Lenny Oshiro M Leilehua 74

Tyler Ogawa M Kalani 77

Javier Montero Gimeno M Radford 78

Curtis Meares M Kalani 79

Candido Barbieto M Kailua 80

Gregory Jr. Jackson M Radford 80

Luafalealo Benjamin M Moanalua 80

Ayden Campos M Moanalua 81

Jet Louie Magsanide M Campbell 82

Avery Yoshino M Aiea 83

Kia Robbie M Mililani 84

Yuuki Kubo M Campbell 86

Yoon Ho Park M Roosevelt 86

Haruki Imanishi M Kalani 87

Jensen Chung M Moanalua 89

Julian Samia M Waipahu 89

Nathan Yoshimoto M Kalani 89

Migel Graciano M Radford 90

Magnus Corpuz M Radford 91

Kop Chris M Kalani 92

Logan Pascual M Mililani 93

Xavier Bergonia M Campbell 94

Jordin Martos M Kapolei 95

Chase Kunihisa M Mililani 96

Ethan Gray M Kalani 99

Donovan Alos M Mililani 101

Presley Paras M Campbell 101

Alex Tokunaga M Waipahu 103

Monroe Wightman M Castle 105