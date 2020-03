[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

TODAY

BASEBALL

ILH: Punahou vs. Pac-Five, at Central Oahu Regional Park, at 3:30 p.m.

TENNIS

College men: Washington (St. Louis) at Hawaii, time TBA, at UH Tennis Complex.

PacWest women: Hawaii Hilo at Chaminade, 12:30 p.m., at Diamond Head Tennis Center.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic–Texas Tech vs. Minnesota, 1 p.m.; Texas Tech vs. Drexel, 3:30 p.m.; Drexel at Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium. Dominican (CA) at Hawaii Pacific, 11:30 a.m.

TENNIS

PacWest women: Dominican (CA) at Hawaii Pacific, 11:30 a.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Hawaii Baptist at Kamehameha, 6:15 p.m.; ‘Iolani at Punahou, 6:15 p.m.; Mid-Pacific at Maryknoll, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific at Hawaiian Mission, 5 p.m.

OIA boys: Kaimuki at Farrington, 5 p.m.; Castle at Kahuku, Kaiser at McKinley, Kalani at Moanalua, Roosevelt at Kailua; varsity match to follow 5 p.m. JV match.

friday

BASEBALL

College: Chicago State at Hawaii, 6:35 p.m., at Les Murakami Stadium.

BASKETBALL

Division II women: NCAA West Regional, Quarterfinals–Northwest Nazarene vs. UC San Diego, noon; Western Washington vs. Alaska Anchorage, 2:30 p.m.; Cal Poly Pomona at Hawaii Pacific, 5 p.m.; Azusa Pacific vs. Cal State San Marcos, 7:30 p.m.; games at St. Francis gym.

JUDO

ILH Varsity Round Robin Invitational: at Saint Louis, 5:30 p.m.

SOFTBALL

College: Rainbow Wahine Classic–Drexel vs. Texas Tech, 1 p.m.; Drexel vs. Minnesota, 3:30 p.m.; Minnesota at Hawaii, 6 p.m.; games at Rainbow Wahine Softball Stadium.

OIA West: Pearl City at Kapolei, Kapolei Charter at Campbell, 3 p.m.

TENNIS

College men: Hawaii Hilo at Hawaii Pacific, noon.

TRACK AND FIELD

College women: Rainbow Relays, time TBA, at Clarence T.C. Ching Complex.

OIA

Varsity Boys

Kalaheo def. Kailua

25-12, 25-21, 27-26

McKinley def. Kalani

23-25, 25-18, 25-23, 25-21

Aiea def. Radford

25-15, 25-15, 25-22

Pearl City def. Waialua

25-21, 25-17, 22-25, 21-25, 15-8

Campbell def. Waianae

21-25, 17-25, 25-14, 27-25, 16-14

Junior Varsity Boys

Kailua def. Kalaheo

21-14, 21-12

Kalani def. McKinley

21-17, 21-17

Radford def. Aiea

21-15, 21-9

Waialua def. Pearl City

21-8, 21-16

Waianae def. Campbell

21-12, 21-16

College

HPU 6, Academy of Art 1, 9 inn.

WP—Marc Sauceda. LP—Matthew

Sanchez. Leading hitters—HPU: Diego Harris 2-3; Sean Coffey 2-4, 2 RBIs, 2b; Jared

Bannister 2-5, 3 RBIs, 2b. AA: Thomas

Delgadillo 2-4; Ty Conrad 4-5, RBI.

OIA East

Farrington 10, Castle 2

WP—K Mane. LP—Baron Arquero.

Leading hitters—Far: Kody Pilor 3-4, 2 runs, 2 RBIs; Reece Carganilla 3-4, 3 runs, RBI; Mane 2-4, 2b, 3 RBIs; Kamaehu Sanchez 1-5, 2 RBIs; K Keamo 2-4, HR, 2 RBIs; Reese Shioji 2-4, run; Payton Okada 2-4, 2b, 2 runs. Cast: Kainoa Preston 2-3, RBI; Wyatt Lizama 2-3, 2b.

Kalani 4, Moanalua 3

WP—Darian Kamibayashi. LP—Devryn

Oshiro.

Leading hitters—Kaln: Brandon Ting 3b, run, RBI; Tanner Sera 2-3, 2b, run, RBI; Spencer Kim 2b; Cayde Agena-Shirai 1-2, 2 RBIs; Moan: Joshua Rivera 2b, run.

Kailua 11, Kaiser 1, 6 inn.

WP—Kimo Wilinski. LP—Ryan Wroe.

Leading hitters—Kail: Keanu Kalaola HR, 3 RBIs; Taylor Takata 2-4, run, 2 RBIs; Kade Iranon 1-3, 2 runs; Orion Medeiros 2-3, 3 runs, RBI; Brandon Sarae 1-3, 2 runs. Kais: Jonah Oku 2b, run.

OIA West

Aiea 4, Kapolei 3, 11 inn.

WP—John Navarro. LP—Izeth

Owens-Kalaola.

Leading hitters—Aiea: Ryson Ujimoro 2b, 2 runs; Navarro 2-3; Shane Ota 1-3, run, 2 RBIs; Kawika Shima 2b, RBI. Kapo:

Jeremiah Lono 2b, run; Alex Rodriguez 2-3, RBI.

Campbell 11, Waianae 0, 6 inn.

WP—Varen Sabino. LP—Jayson Swift.

Leading hitters—Camp: Maka Malama 2-4, 2b, run; Sy Stephens 2-3, 2 runs; Dayton Robinson 1-3, 2 runs, RBI; Sabino 3-3, 2 RBIs; Ty Stephens 3-4, run, 4 RBIs;

Ansley Isaacs-Acosta 3b, run, 3 RBIs;

Diego Tabada 3 runs.

Mililani 7, Pearl City 0

WP—Anu Reis. LP—Alika Almaraz.

Leading hitters—Mil: Koa Konia-Rosa 1-2, 2 runs, RBI.

OIA D-II

Radford 4, Waipahu 3

WP—Tommy Tereschuk. LP—Makana Quia-Estanique.

Leading hitters—Rad: JT Williams 2-3, 2b, run, 3 RBIs. Waip: Noah Takayama 2b; Quia-Estanique 2-3, 2b, run; Radlee

Ferreira 2-3, RBI.

BIIF

KS-Hawaii 19, Honokaa 1, 5 inn.

WP—Zakaia Michaels. LP—Aiden Jaoquin.

Leading hitters—KSH: Rydge Ishii 1-3, 2 runs; Kalia Agustin 1-3, 4 runs, RBI;

Hanalei Warren 3-3, 2 runs, 2 RBIs;

Michaels 2-3, runs, 2 RBIs; Kalanikealii Marquez 2 runs; Kydyn Nakamura 2 runs; Kaizen Kapuni-Lankfo 1-1, 2 runs, 3 RBIs; Keaton McCallum 2b, 2 runs, 2 RBIs;

Jonah Reich 2 RBIs; Keahi Hisashima 2-3, run, 3 RBIs.

OIA

Golf Tournament #3

Oahu CC, Par 71

Monday

Girl’s Results, Top 10

1 Wang Rachael Kalani 74

2 Nakayama Moana McKinley 76

3 Jang Yewon Roosevelt 79

3 Luafalealo Catherine Moanalua 79

5 Kaneshiro Kara Kaiser 81

6 Matsueda Teal Kalani 83

7 Funakoshi Jovi Mililani 84

8 Kawai Kirra Kalani 87

9 Miller Tiana Mililani 90

10 Ledgerwood Trinity Kaiser 91

Boy’s Results, Top 10

1 Irei Kolbe Roosevelt 66

2 Ogawa Tyler Kalani 71

3 Kia Robbie Mililani 73

4 Baladad Toby Kaiser 80

5 Magsanide Jet Louie Campbell 81

6 Campos Ayden Moanalua 82

7 Park Yoon Ho Roosevelt 84

8 Kubo Yuuki Campbell 86

9 Luafalealo Benjamin Moanalua 88

10 Bergonia Xavier Campbell 89

10 Imanishi Haruki Kalani 89

ILH

Varsity Girls II

Punahou 14, Kamehameha 6

Intermediate Girls

Punahou 5, Le Jardin 0

OIA

Varsity Girls

Leilehua 11, Mililani 1

Leading scorers—Lei: Kaya Takashige 5, Taylor Dinsmore-Nassar 4, Kamaile Sorge 1, Brina Peters 1. Mil: Natalie Low 1.

Campbell 10, Waialua 6

Leading scorers—Camp: Keelia Choi 8, Ava Faria 1, Tia Kennessey 1. Wai: Azia Bjur 4, Ruby Robinson 2.

Kapolei 13, Pearl City 3

Leading scorers—Kap: Ryleigh Gates 3, Leia Forte 3, Genevieve Galindo 3, Andie LeDoux 2, Ilikea Gould 1, Lili Ebel 1. PC: Miya Chung 1, Nikki Tabios 1, Ema Heath 1.

Waialua 15, Waipahu 2

Leading scorers—Wail: Azia Bjur 7, Ruby Robinson 4, Maile Skinner 2, Savannah Jansen 2. Waip: Kiana Samonte 1, Halee Cabigas 1.

Kahuku 13, Moanalua 3

Leading scorers—Kahu: Siitia Cravens 5, Jade Paranhos-Lopes 2, Aika Dougherty 2, Kayla Smith 1, Kaylee Vendiola 1, Kamakana Gilman 1, Logan Harris 1. Moa: Koko Butcher 3.

Kalani 18, Castle 7

Leading scorers—Kal: Tenley Rena 6, Kawai Cabral 4, Cienna Toyofuku 3, Megan Tengan 2, Brianna Gomez 1, Kayla Silva 1, Zaya Pukahi 1. Cas: Leila Anne Figueroa-Kapahu 4, Bethanee Hanaike 2, Killen Kawelo 1.

McKinley 5, Waianae 0

Kaiser 5, Farrington 0