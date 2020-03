[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

Basketball

ILH All-Star Teams

Varsity boys

DIVISION I

Most valuable player—Christmas Togiai, Sr, Kamehameha

Coach of the year—Larry Park, Kamehameha

FIRST TEAM

Jake Holtz, Sr, Damien

Kordel Ng, Sr, Kamehameha

Niko Robben, Sr, Maryknoll

Liko Soares, Sr, Maryknoll

Kamana Lapina, Sr, Mid-Pacific

SECOND TEAM

Tino Atonio, Jr, Damien

Sage Tolentino, So, Maryknoll

Jordan-Deshawn Hepting, Sr, Punahou

Ryder Hsiung, Jr, Punahou

Aiva Arquette, So, Saint Louis

HONORABLE MENTION

Damien: Bryce Forbes, Sr; Hayden Bayudan, So.

‘Iolani: Tyler Morita, Sr; Andrew Dawson, Jr.

Kamehameha: Bailey Lee, Sr; Preston Ponteras, Sr.

Maryknoll: Noah Furtado, Jr.

Mid-Pacific: Elijah Kahua-Parker, Jr.

Saint Louis: Isaac Silva, Sr.

Division II

Most valuable player—Johnathan Akaka, Sr, Hanalani

Coach of the year—James Payne, Hanalani

FIRST TEAM

Ethan Escobido, So, Hanalani

Makua Marumoto, Sr, Hawaii Baptist

Ridge Wada, Sr, Hawaii Baptist

Steven Duke Thomas, So, Le Jardin

Colby Chun, Sr, University

Ostin Taylor, Sr, University

SECOND TEAM

Cris Harrison, Jr, Hanalani

Justin Ishida, Sr, Hawaii Baptist

Joseph Fung, So, Hawaii Baptist

Riley Brunel, Jr, Le Jardin

Jacob Flores, Jr, University

HONORABLE MENTION

Hanalani: Trevor Mersburgh, Sr.

Hawaii Baptist: Zackary Qin, Sr.

University: Joshua Ancheta, Sr.

Division III

Most valuable player—Sky Okamura, Sr, Christian Academy

Coach of the year—Murphy Kealoha, Christian Academy

FIRST TEAM

Jarret Medeiros, Sr, Assets

Ken Ogihara, Jr, Christian Academy

Makamae Bede, So, Hawaii Mission Academy

Andrew Lu, So, Island Pacific Academy

Keanu Chambrella, Fr, Lanakila Baptist

SECOND TEAM

Sage Akina-Garrigus, Jr, Hawaiian Mission Academy

Jared Moran, Jr, Hawaiian Mission Academy

Micah Castillo, So, Hawaiian Mission Academy

Rodger Phillips, Sr, Island Pacific Academy

Makoa Chambrella, Sr, Lanakila Baptist

HONORABLE MENTION

Christian Academy: Kaleb Gugudan, Jr; Caleb Corpuz, Fr.

Island Pacific Academy: Michael Gottlieb, Sr; Chad Schmidt, So.

Lanakila Baptist: Kainoa Langsi, Jr.

Division I-AA

Most valuable player—Makalii Katagiri, Sr, Kamehameha

Coach of the year—Jayson Kauwenaole, Kamehameha

FIRST TEAM

Hunter Schmidt, Jr, ‘Iolani

Chace Baliaris, Sr, Kamehameha

Titus Maunakea, Sr, Kamehameha

Isaiah Paekukui-Cockett, Jr, Kamehameha

Cadde Trujillo, Jr, Kamehameha

Chase Hedani, Jr, Maryknoll

SECOND TEAM

Ryan Sunada, Sr, ‘Iolani

Andrei Calucag, Jr, ‘Iolani

Ty Tam, Jr, Maryknoll

Blake Shew, Sr, Punahou

Dylan Yamada, Jr, Punahou

HONORABLE MENTION

‘Iolani: Riley Usami, Jr.

Maryknoll: Mathew Ushijima, Sr.

Punahou: Max Cronk, Sr; Christian Hong, Sr; Christopher Tamayo, Sr.