NFL FREE AGENCY SIGNINGS Arizona Cardinals: De’Vondre Campbell, LB; Larry Fitzgerald, WR; Devon Kennard, LB; Jordan Phillips, DT Atlanta Falcons: Tyeler Davison, DT; Dante Fowler Jr., Edge Baltimore Ravens: Michael Brockers, DT Buffalo Bills: Mario Addison, Edge; Vernon Butler, DT; Quinton Jefferson, DE; Josh Norman, CB; Quinton Spain, OG Carolina Panthers: Kyle Allen, QB; Tre Boston, S; Teddy Bridgewater, QB; John Miller, OG; Seth Roberts, WR; Stephen Weatherly, DE Chicago Bears: Jimmy Graham, TE; Robert Quinn, Edge; Danny Trevathan, LB Cincinnati Bengals: Mackensie Alexander, CB; D.J. Reader, DT; Trae Waynes, CB Cleveland Browns: Andrew Billings, DT; Jack Conklin, OT; Austin Hooper, TE; Kevin Johnson, CB; Karl Joseph, S; Case Keenum, QB; JoJo Natson, WR/KR Dallas Cowboys: Anthony Brown, CB; Amari Cooper, WR; Kai Forbath, K; Blake Jarwin, TE; Sean Lee, LB; Joe Looney, C/G; Gerald McCoy, DT; Darian Thompson, S Denver Broncos: Graham Glasgow, OG Detroit Lions: Jamie Collins, LB; Chase Daniel, QB; Jayron Kearse, S; Danny Shelton, DL; Desmond Trufant, CB; Halapoulivaati Vaitai, OT Green Bay Packers: Christian Kirksey, LB; Marcedes Lewis, TE; Will Redmond, S; Rick Wagner, OT Houston Texans: Randall Cobb, WR; Ka’imi Fairbairn, K; Darren Fells, TE; AJ McCarron, QB; Bradley Roby, CB Indianapolis Colts: Anthony Castonzo, OT; Philip Rivers, QB Jacksonville Jaguars: Darqueze Dennard, CB; Joe Schobert, LB; Tyler Shatley, C/G Kansas City Chiefs: Chad Henne, QB; Damien Williams, RB Las Vegas Raiders: Eli Apple, CB; Jeff Heath, S; Nick Kwiatkoski, LB; Cory Littleton, LB; Marcus Mariota, QB; Carl Nassib, DE; Jason Witten, TE Los Angeles Chargers: Bryan Bulaga, OT; Austin Ekeler, RB; Chris Harris, CB; Linval Joseph, DT Los Angeles Rams: Austin Blythe, OL; Leonard Floyd, Edge; A’Shawn Robinson, DT; Andrew Whitworth, OT Miami Dolphins: Adrian Colbert, S; Ereck Flowers, OT; Jordan Howard, RB; Byron Jones, CB; Ted Karras, OL; Shaq Lawson, Edge; Emmanuel Ogbah, Edge; Kyle Van Noy, LB Minnesota Vikings: Dan Bailey, K; C.J. Ham, FB; Michael Pierce, DT New England Patriots: Beau Allen, DT; Damiere Byrd, WR; Devin McCourty, S; Matthew Slater, WR; Joe Thuney, OG New Orleans Saints: Drew Brees, QB; Malcolm Jenkins, S; David Onyemata, DT New York Giants: James Bradberry, CB; Nate Ebner, DB; Kyler Fackrell, LB; Cam Fleming, OT; Blake Martinez, LB; David Mayo, LB; Colt McCoy, QB; Levine Toilolo, TE New York Jets: George Fant, T; Alex Lewis, OG; Connor McGovern, C; Brian Poole, CB Philadelphia Eagles: Javon Hargrave, NT; Rodney McLeod, S; Jalen Mills, S; Nate Sudfeld, QB Pittsburgh Steelers: Derek Watt, FB San Francisco 49ers: Arik Armstead, DL; Ben Garland, C; Jimmie Ward, S Seattle Seahawks: B.J. Finney, OL; Bruce Irvin, Edge; Cedric Ogbuehi, T; Greg Olsen, TE; Jarran Reed, DT Tampa Bay Buccaneers: Antony Auclair, TE; Tom Brady, QB; Jason Pierre-Paul, Edge Tennessee Titans: Vic Beasley, Edge; Dennis Kelly, OT; Ryan Tannehill, QB Washington Redskins: Sean Davis, S; Thomas Davis, LB; Kendall Fuller, CB; J.D. McKissic, RB; Kevin Pierre-Louis, LB; Wes Schweitzer, OG

