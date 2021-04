CALENDAR

TODAY

GOLF

PacWest men: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Beach Course.

PacWest women: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Kings Golf Course.

SAILING

ILH Varsity II and III: Regatta No. 3, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division I: Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m., at Ala Wai 2.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis at Mid-Pacific, 3:30 p.m.; Pac-Five vs. Kamehameha, 3:30 p.m., at CORP; Damien vs. Maryknoll, 3:30 p.m., at Goeas Field; ‘Iolani vs. Punahou, 3:30 p.m., at Ala Wai.

GOLF

PacWest men: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Beach Course.

PacWest women: PacWest Championships, all day, at Waikoloa Kings Golf Course.

ILH : Varsity 1 Tournament #6, 7 a.m., at Pearl Country Club.

SAILING

ILH Varsity I: Regatta No. 3, 4 p.m., at Magic Island.

SOFTBALL

ILH Division II: Maryknoll at Punahou, 4 p.m.; Mid-Pacific at Kamehameha, 4 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: ‘Iolani at Mid-Pacific, Maryknoll at Punahou; both matches start at 5 p.m.; Also, Kamehameha at Hawaii Baptist, 6 p.m.

ILH Division I girls: ‘Iolani at Mid-Pacific, 6:15 p.m., Le Jardin at Punahou, 6:15 p.m.

ILH Division II boys: Saint Louis at Hanalani, 5 p.m.

ILH Division II girls: Hawaii Baptist at La Pietra, 6 p.m.; Maryknoll at Sacred Hearts, 6 p.m.; St. Andrew’s at Hanalani, 6:15 p.m.

ILH Division III boys: Hawaiian Mission at Christian Academy, 5 p.m.

ILH Division III girls: Hawaiian Mission at Christian Academy, 6:15 p.m.

PREGAME.COM LINE

MLB

FAVORITE LINE DOG LINE

Today

American League

Chicago (AL) -114 At Boston -101

Tampa Bay -109 At Kansas City -106

Texas -109 At L.A. Angels -106

National League

San Francisco -109 At Philadelphia -106

St. Louis -109 At Washington -106

At San Diego -131 Milwaukee +116

Interleague

L.A. Dodgers -198 At Seattle +175

NBA

FAVORITE LINE O/U DOG

Today

At Detroit 1½ 212½ Cleveland

At Philadelphia off off Golden State

At Boston off off Chicago

At Miami off off Houston

At Washington off off Oklahoma City

At Milwaukee 3 235 Phoenix

At Indiana off off San Antonio

At Denver 5 228 Memphis

At LA Lakers off off Utah

SOFTBALL

PACWEST

Sunday, At Kealakehe High

Game 1

Chaminade 9, Hawaii Hilo 1, 5 inn.

Chaminade 322 02 — 9 13 2

Hawaii Hilo 100 00 — 1 4 3

W—Taylor Genera. L—Valerie Alvarado.

Leading hitters—CUH: Haley Hayakawa 3-3; Keaolani Takemura 3-4, 2b, 4 RBI; Genera 2-4, 2 RBI; Ronni Gallegos 2-2, 2b. UHH: Kiarra Lincoln 3-3, 2b.

Game 2

Hawaii Hilo 5, Chaminade 1

Chaminade (10-8) 000 100 0 — 1 5 0

Hawaii Hilo (11-4) 102 002 x — 5 7 0

W—Leah Gonzales. L—Madelyn Stockslager.

Leading hitters—CUH: Cheyne Obara 2-3; Robbi Gallegos 2b, RBI. UHH: Taisha Bratton HR, RBI Chloe Domingo 2-3; Kiarra Lincoln 2b; Markie Okamoto 2b, 2 RBI.

ILH

Mid-Pacific 12, Punahou 11

Saturday, At Punahou

Mid-Pacific 117 003 0 — 12 15 4

Punahou 141 302 0 — 11 9 3

W—Samantha Taga. L—Justice Tiberi

Leading hitters—Mid-Pacific: Jenna Wong 4-5, 3 2b; Ava Puuohao 3-5; Kaui Chun 2-4; Avery Mahoe 2-4; Alyssa Nakagawa 2-4. Punahou: Tiani Wayton 2-4; Makanalei Lapera 2-5; Asia Lee 2-5 2b.

VOLLEYBALL

Big West Men

No. 1 Hawaii def. UC Irvine

25-17, 25-18, 25-13

Saturday’s match

anteaters (2-13, 2-8)

S K E ATT PCT D BA PTS

Vorenkamp 3 1 0 1 1.000 0 4 3.0

Schneidmiller 3 9 5 20 .200 3 2 10.0

Stadick 3 0 2 6 -.333 2 0 1.0

Nsakanda 3 6 4 21 .095 3 1 6.5

Zhai 3 0 0 0 .000 3 0 0.0

Sani 3 9 2 15 .467 1 1 10.5

Faille 3 1 0 1 1.000 3 0 1.0

Garcia 3 1 0 2 .500 1 0 1.0

Lau 3 0 0 0 .000 1 0 0.0

Gillis 3 4 6 15 -.133 6 0 4.0

TOTALS 3 31 19 81 .148 23 8 37.0

Rainbow Warriors (15-0, 10-0)

S K E ATT PCT D BA PTS

Galloway 3 6 0 13 .462 3 2 9.0

Thelle 3 2 1 5 .200 4 2 4.0

Gasman 3 5 1 9 .444 2 1 7.5

Parapunov 3 13 3 24 .417 2 3 19.5

Cowell 3 8 3 20 .250 8 0 9.0

Voss 3 5 1 7 .571 1 5 8.5

Worsley 3 0 0 0 .000 5 0 0.0

Van Eekeren 2 0 0 0 .000 0 0 0.0

TOTALS 3 39 9 78 .385 25 13 57.5

Key — s: games; k: kills; e: hitting errors; att: attempts; pct: hitting percentage; d: digs; ba: block assists; pts: points (kills plus blocks plus aces).

Service aces — UCI 1 (Sani). Hawaii 10 (Parapunov 5, Gasman 2, Cowell, Galloway, Thelle). Service errors — UCI 6 (Schneidmiller 2, Gillis, Nsakanda, Sani, Vorenkamp). Hawaii 7 (Cowell 3, Parapunov 2, Galloway, Gasman). Assists — UCI 29 (Garcia 16, Zhai 11, Faille, Schneidmiller). Hawaii 36 (Thelle 31, Worsley 3, Gasman, Voss). Block solos — UCI 1 (Stadick). Hawaii 2 (Galloway, Voss). Ball handing errors — UCI 1 (Zhai). Hawaii none. Reception errors — UCI 10 (Schneidmiller 5, Faille 3, Lau, Sani). Hawaii 1 (Galloway). Officials — Tom Saunders, Wayne Lee, Mark Nakashima, Randy Rubonal.

College Women

NCAA Tournament

Regional Semifinals

Sunday, At Omaha, Neb.

No. 2 Kentucky def. Western Kentucky

25-20, 25-16, 25-10

Pittsburgh def. No. 3 Minnesota 21-25,

25-23, 20-25, 25-21, 15-11

No. 4 Texas def. No. 13 Penn State 23-25, 25-18, 30-28, 25-17

No. 5 Nebraska def. No. 12 Baylor 25-21, 25-17, 25-19

No. 6 Washington def. No. 11 Louisville 25-23, 21-25, 21-25, 25-14, 15-13

No. 7 Purdue def. No. 10 Oregon 25-17, 25-16, 22-25, 26-24

No. 8 Florida def. No. 9 Ohio State 25-20, 26-24, 23-25, 25-16

BEACH VOLLEYBALL

College Women

Sunday, At Alki Beach, Seattle

No. 9 Arizona 4, No. 15 Hawaii 1

1. Alex Parkhurst/Alana Rennie, (UA), def. Pani Napoleon/Jaime Santer, (UH), 21-19, 17-21, 16-14.

2. Brooke Van Sickle/Amber Igiede, (UH), def. Brooke Burling/Sarah Blacker, (UA), 21-16, 18-21, 15-8.

3. Natalie Anselmo/Carly Lowry, (UA), def. Ilihia Huddleston/Kaylee Glagau, (UH), 21-19, 21-16.

4. Mady Noble/Dana Parker, (UA), def. Sabrina Hardisty/Harlee Kekauoha, (UH), 23-21, 22-20.

5. Hope Shannon/Olivia Hallaran (UA) def. Anna Maidment/Sofia Russo, (UH), 21-15, 20-22, 15-13.

No. 15 Hawaii 3, Washington 2

1. Shayne McPherson/Chloe Loreen (UW) def. Napoleon/Santer, (UH), 21-18, 21-16.

2. Van Sickle/Igiede, (UH), def. Robinson/Niece (UW) 21-13, 21-10

3. Scarlett Dahl/Kyra Petersen, (UW), def. Huddleston/Glagau, (UH), 21-19, 21-16.

4. Kekauoha/Hardisty, (UH), def. Ashley Shook/Hannah Yerex, (UW), 21-14, 21-17.

5. Maidment/ Russo, (UH), def. Callie Weber/Cassidy Schilling, (UW), 22-20, 21-11.

BASEBALL

PACWEST

Sunday, At Hilo

Game 1: HPU 6, Hawaii Hilo 3

Hawaii Pacific 120 200 010 — 6 10 1

Hawaii Hilo 000 101 100 — 3 10 4

W—Cole Miyashiro. L—Jacob Liberta.

S— Grant Dragmire.

Leading hitters—HPU: Richard Higa 3-4; Braxton Wehrle 2-3; Micah Layosa 2-4, 2b, 2 RBI. UHH: Casey Yamauchi, 2 2b, 4-5, 2 RBI; Chris Aubort 2-5, 2 2b.

Game 2: HPU 4, Hawaii Hilo 3, 7 inn.

HPU (4-15, 4-11) 000 003 1 — 4 8 0

UHH (11-7, 11-4) 001 000 2 — 3 9 2

W—Gavin Pringle. L—Christian DeJesus. S— Grant Dragmire.

Leading hitters—HPU: Kyle Layugan 2-3, 2b, RBI; Richard Higa 2-3, RBI. UHH: Trey Yukumoto 2-3; Bradyn Yoshida 2-3, 2b.

ILH

Kamehameha 3, Mid-Pacific 2

Saturday, At Hans L’Orange

Kamehameha 001 001 1 — 3 6 2

Mid-Pacific 000 110 0 — 2 6 1

W—Kaena Kiakona. L—Ethan Toyama.

S— Kainoa Holt.

Leading hitters—KSK: Aydan Lobetos 2-3, RBI. MPI: Lee Matsuzaki 2-4, 3b.

PRECISION AIR RIFLERY

ILH

Saturday, Varsity

Punahou 2102, Saint Louis 1602

High shooters—Punahou: Alexis Morikawa 368. Saint Louis: Ryan Corpuz 342.

TENNIS

ATP Monte Carlo Masters

Sunday, At Monte Carlo, Monaco

Men’s Singles, Championship

Stefanos Tsitsipas (4), Greece, def. Andrey Rublev (6), Russia, 6-3, 6-3.

WTA MUSC Health Open

Sunday, At Charleston, S.C.

Women’s Singles, Championship

Astra Sharma, Australia, def. Ons Jabeur, Tunisia, 2-6, 7-5, 6-1